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Олимпиада и победа Франции в Сирии. Нейтральный фельетон

14:1310.11.2017
(обновлено: 14:14 10.11.2017)
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийФельетонФельетон
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Не зная, как справляться со своим перманентным горем, вызванным наличием на карте мира России, Запад кидается во все более странные крайности.

Вот опять докопались до Олимпиады. Без гимна и под нейтральным флагом, говорят, в Южной Корее будете выступать.

Тут надо понимать, что выступать под нейтральным флагом для Запада в порядке вещей. Например, так в начале Второй мировой выступила сборная Франции, встретив физкультурников вермахта красивыми белыми полотнищами. Не отстала от них и большая часть остальной Европы. Да и сборная союзников под Арденнами, потрясенная энергичным стартом немецких шумахеров из шестой танковой армии под руководством маститого тренера Вальтера Моделя, тоже была близка к тому, чтобы выступить под нейтральным флагом. Но Черчилль вовремя написал умоляющее письмо Сталину, тот начал Висло-Одерскую операцию раньше срока — и гонщики Моделя были вынуждены уйти на длительный пит-стоп, а потом и вовсе сошли с трассы из-за многочисленных поломок.

Удивительно, но тогда нас никто в употреблении допинга почему-то не обвинил, хотя препарат "Фронтовые сто грамм" в РККА применялся достаточно широко.

Российские болельщики на Олимпийских играх в Сочи
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Политолог: запрет гимна РФ при допуске сборной на Олимпиаду – это нонсенс
Все это понятно, такие у них традиции, но при чем тут мы? Выступайте в "нейтральной" форме сами. Сразу на открытии выдайте каждому вашему спортсмену по золотой медали и быстро расходитесь, пока Ким не начал очередные ракетные испытания.

А у нас без нашего флага и гимна настроение портится и лыжи не едут — вот такие мы дикие и нетолерантные люди.
………………..

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСборная России во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сборная России во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

А тут Дональд Трамп съездил в Китай на встречу с председателем Си. Председатель все время улыбался таинственной восточной улыбкой, Дональд много и горячо жестикулировал, повторял: "Это очень, очень хорошо!", ругал Обаму и предлагал замочить КНДР.

Председатель Си слушал, думал о чем-то своем и продолжал улыбаться восточной улыбкой. Потом подписали несколько торговых контрактов, внучка Трампа душевно спела китайскую песенку, пообедали, пожали руки и разошлись.

На следующий день США приступят к проведению масштабных маневров в западной части Тихого океана, в которых будут задействованы три авианосные ударные группы и сотни самолетов и вертолетов для демонстрации Китаю своей военной мощи. А Китай продолжит обустройство военной инфраструктуры своих островов и спуск на воду десятков новых кораблей и авианосцев, чтобы выкинуть США из своего региона раз и навсегда. Такие дела. Обед обедом, а бронепоезд по расписанию.

Зона допинг-контроля
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение: Запад пытается с помощью Игр-2018 взорвать внутреннюю ситуацию в РФ
Президент России тоже времени зря не терял и поехал во Вьетнам — в тот самый, который однажды заставил армейцев США выступить под нейтральным флагом. Возможно, скоро там появится российская военная база. Так, пустяки — пара ракетоносцев, фрегаты по мелочи, дивизион С-400 для прикрытия и бригада загорелых веселых морпехов. На фоне растущей истерии США, постепенно теряющих свое доминирование, — вещь нелишняя.
……………..
А тут еще Госдеп, устав от потоков наглой и ничем не прикрытой правды, решил закрыть канал RT. Ну или хотя бы сделать его жизнь в США невыносимой, благо недавний богатый опыт у самой демократической страны мира имеется.

Например, выходит RT в эфир, а там плашка "Иностранный агент" и череп с костями на фоне автомата Калашникова.

© Фото : Телеканал RTРабота телеканала RT
© Фото : Телеканал RT
Работа телеканала RT

Куб с логотипом телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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RT в суде оспорит требования Минюста США, а Москва ответит на них зеркально
Или приходит на пресс-конференцию, а на дверях табличка: "CNN, CBS and Reuters only".

А на брифингах журналисты RT будут сидеть в специальном огороженном загончике, рядом будет стоять тип в белом балахоне с помповым ружьем, а неподалеку красиво гореть крест. Все в старых добрых демократических традициях.

Нам нужно перенимать полезный опыт. Например, выступает Ксения Анатольевна по телевизору, а над ней нарядная плашка: "Иностранный агент". И красиво, и отражает суть.
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И напоследок ярко выступил французский президент.

Так и вижу картину:

"Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в скорой победе международной коалиции над отрядами террористической группировки "Исламское государство", — прочитал капитан Петров и растерянно огляделся по сторонам.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрон надеется на победу над ИГ* в Ираке и Сирии в ближайшие месяцы
Кроме десятка усталых сирийских бойцов, нескольких летчиков и группы спецназовцев никого вокруг больше не было.

— А где она, эта международная коалиция?— удивился капитан. — О чем говорит элегантный француз?

Пол внезапно качнулся, лампочка под потолком мигнула, и откуда-то со стороны недавно восстановленной школы прилетел звук мощного взрыва.

— Как где?— с досадой сплюнул майор Иванов. — Вот она, родная!

Он поднялся, затушил окурок о найденную вчера израильскую мину и сказал:

— Пойдемте, товарищи, посмотрим, что на этот раз прилетело. Хорошо, что сегодня выходной и детишек в школе нет.
………….
Вот такая на сегодня картина, в цветах и красках.

 

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