Схватка за русский газ: выиграют все, кроме одной гордой страны

Дмитрий Лекух, для РИА Новости



Как сообщил в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, Еврокомиссия (ЕК) "примет все необходимые меры для того, чтобы все газопроводы, входящие на территорию Евросоюза, соответствовали правилам Евросоюза, функционировали на таком же уровне транспарентности и были доступны другим операторам".

При этом, как разъясняет неназванный "дипломатический источник", в кулуарах было довольно четко обозначено, что Еврокомиссия таким образом намерена распространить действие в целом дискриминационного для России третьего энергопакета Европейского Союза на строительство "Северного потока — 2". Тут нет ничего нового: ЕК уже довольно давно хочет внести его положения в межправительственное соглашение с Российской Федерацией, включая, в частности, юридическую обязанность оператора газопровода прокачивать газ независимых от "Газпрома" производителей (которые на сегодня банально не существуют в природе).

В настоящий момент на "Северный поток — 2" положения третьего энергопакета ЕС не распространяются, поскольку газопровод целиком находится за пределами территории ЕС.

Одновременно с этим Еврокомиссия в очередной раз запросила у стран — членов Евросоюза мандат на ведение переговоров с Россией по строительству газопровода.

Но особых сомнений в том, что данного мандата она под тем или иным предлогом не получит, ни у кого из заинтересованных лиц нет.

И дело тут вовсе не в "друзьях России" и лично "друзьях Путина".

Несмотря на все свои грозные реляции и упорное следование "внутри американского тренда", Еврокомиссия уже успела продемонстрировать необходимую для России "невиданную гибкость" при обходе все того же "третьего энергопакета" в случае с газопроводом OPAL, являющимся сухопутным продолжением "Северного потока — 1".

То есть, с теми либо иными сложностями, но в любом случае и "Северный поток — 2" будет построен, и газ по нему в Европу пойдет в более или менее устраивающих Российскую Федерацию объемах.

Вопрос, который еще не окончательно решен в Европе, — в другом: кто будет сидеть на пресловутой "трубе" с западного ее конца.

© AP Photo / Hektor Pustina Строительство Трансадриатического газопровода в Албании © AP Photo / Hektor Pustina Строительство Трансадриатического газопровода в Албании

Все же остальные вопросы Россией будут с известной легкостью регулироваться при помощи "южного коридора", под которым можно понимать "Турецкие потоки": там есть простаивающие мощности Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов, при помощи которых вопрос с "третьим энергопакетом" обходится довольно легко.

Нет, не то чтобы России было совсем все равно, будет там "контроль Еврокомиссии" или нет. Он скорее неприятен и лучше бы, понятное дело, обойтись без него. Но немцев и австрийцев такой "брюссельский подход" ЕК к "потокам" не устраивает куда больше, чем Россию. Он им не нравится от слова совсем.

Почему — понятно.

Российская Федерация, заключив договор с конкурентными в сложившейся ситуации Берлину и Вене турками, дала очень ясно понять то, с чем негласно согласились в обеих столицах и по поводу чего до сих пор есть иллюзии в Брюсселе. Москва не бросает своих слов на ветер и транзит газа по "украинскому маршруту" в значимых для рынка объемах будет в указанные Москвой сроки в любом случае прекращен.

И порукой тому не только "турецкий маршрут", но и китайско-российская "Сила Сибири", и возможный "западный маршрут" все в тот же Китай. И строительство циклопических мощностей по сжижению СПГ на Ямале и Дальнем Востоке. Что с точки зрения неполитизированных немецких энергетиков очень внятный месседж относительно того, что иллюзии с "диктатом потребителей", которыми до сих пор живет Брюссель и холимый и лелеемый им "третий энергопакет", лучше оставить в прошлом. Выход на азиатские и тихоокеанские рынки плюс независимая от ЕС первая "нитка" в Турцию означают предельно простую вещь: за "русский газ" теперь еще придется и конкурировать.

Нет, Россия, в общем, не собирается отказываться от уже традиционных и комфортных европейских газовых рынков. Но и держать себя за горло как "украинской трубой", так и "диктатом покупателей" никому позволять не желает.

И в этой ситуации отказываться от роли "привилегированных газовых партнеров России" — чистое безумие, что прекрасно понимают в Берлине, Вене, Риме и Брюсселе.

Проигравших в "политэкономической драке за русский газ", в общем, не будет: в том или ином виде каждый получит свой "кусок пирога". Тут вопрос исключительно в том, кому этот самый "кусок" достанется повкуснее и пожирнее. И даже для американцев русский газ в "плюс" в Европе — это "русский газ в минус" на премиальных азиатских и тихоокеанских рынках. То есть вполне допустимый размен.

…Ну, когда мы говорим "об отсутствии проигравших" — тут кроме Киева, разумеется.

Но здесь уж, извините, — кто на что учился.