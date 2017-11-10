Схватка за русский газ: выиграют все, кроме одной гордой страны

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Как сообщил в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, Еврокомиссия (ЕК) "примет все необходимые меры для того, чтобы все газопроводы, входящие на территорию Евросоюза, соответствовали правилам Евросоюза, функционировали на таком же уровне транспарентности и были доступны другим операторам".
В настоящий момент на "Северный поток — 2" положения третьего энергопакета ЕС не распространяются, поскольку газопровод целиком находится за пределами территории ЕС.
Но особых сомнений в том, что данного мандата она под тем или иным предлогом не получит, ни у кого из заинтересованных лиц нет.
И дело тут вовсе не в "друзьях России" и лично "друзьях Путина".
Несмотря на все свои грозные реляции и упорное следование "внутри американского тренда", Еврокомиссия уже успела продемонстрировать необходимую для России "невиданную гибкость" при обходе все того же "третьего энергопакета" в случае с газопроводом OPAL, являющимся сухопутным продолжением "Северного потока — 1".
То есть, с теми либо иными сложностями, но в любом случае и "Северный поток — 2" будет построен, и газ по нему в Европу пойдет в более или менее устраивающих Российскую Федерацию объемах.
Вопрос, который еще не окончательно решен в Европе, — в другом: кто будет сидеть на пресловутой "трубе" с западного ее конца.
Нет, не то чтобы России было совсем все равно, будет там "контроль Еврокомиссии" или нет. Он скорее неприятен и лучше бы, понятное дело, обойтись без него. Но немцев и австрийцев такой "брюссельский подход" ЕК к "потокам" не устраивает куда больше, чем Россию. Он им не нравится от слова совсем.
Почему — понятно.
Российская Федерация, заключив договор с конкурентными в сложившейся ситуации Берлину и Вене турками, дала очень ясно понять то, с чем негласно согласились в обеих столицах и по поводу чего до сих пор есть иллюзии в Брюсселе. Москва не бросает своих слов на ветер и транзит газа по "украинскому маршруту" в значимых для рынка объемах будет в указанные Москвой сроки в любом случае прекращен.
Нет, Россия, в общем, не собирается отказываться от уже традиционных и комфортных европейских газовых рынков. Но и держать себя за горло как "украинской трубой", так и "диктатом покупателей" никому позволять не желает.
И в этой ситуации отказываться от роли "привилегированных газовых партнеров России" — чистое безумие, что прекрасно понимают в Берлине, Вене, Риме и Брюсселе.
…Ну, когда мы говорим "об отсутствии проигравших" — тут кроме Киева, разумеется.
Но здесь уж, извините, — кто на что учился.