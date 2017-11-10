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Схватка за русский газ: выиграют все, кроме одной гордой страны

11:3310.11.2017
(обновлено: 11:43 10.11.2017)
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© Фото : Nord Stream 2Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода Северный поток - 2Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Как сообщил в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, Еврокомиссия (ЕК) "примет все необходимые меры для того, чтобы все газопроводы, входящие на территорию Евросоюза, соответствовали правилам Евросоюза, функционировали на таком же уровне транспарентности и были доступны другим операторам".

Производство труб для строительства газопроводаСеверный поток – 2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Дышите через раз: ЕК пытается убедить Европу в ненужности российского газа
При этом, как разъясняет неназванный "дипломатический источник", в кулуарах было довольно четко обозначено, что Еврокомиссия таким образом намерена распространить действие в целом дискриминационного для России третьего энергопакета Европейского Союза на строительство "Северного потока — 2". Тут нет ничего нового: ЕК уже довольно давно хочет внести его положения в межправительственное соглашение с Российской Федерацией, включая, в частности, юридическую обязанность оператора газопровода прокачивать газ независимых от "Газпрома" производителей (которые на сегодня банально не существуют в природе).

В настоящий момент на "Северный поток — 2" положения третьего энергопакета ЕС не распространяются, поскольку газопровод целиком находится за пределами территории ЕС.

Трубы для газопровода Северный поток 2
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт: нужен или нет "Северный поток-2" – решать не Еврокомиссии
Одновременно с этим Еврокомиссия в очередной раз запросила у стран — членов Евросоюза мандат на ведение переговоров с Россией по строительству газопровода.

Но особых сомнений в том, что данного мандата она под тем или иным предлогом не получит, ни у кого из заинтересованных лиц нет.

И дело тут вовсе не в "друзьях России" и лично "друзьях Путина".

Несмотря на все свои грозные реляции и упорное следование "внутри американского тренда", Еврокомиссия уже успела продемонстрировать необходимую для России "невиданную гибкость" при обходе все того же "третьего энергопакета" в случае с газопроводом OPAL, являющимся сухопутным продолжением "Северного потока — 1".

© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод Opal

То есть, с теми либо иными сложностями, но в любом случае и "Северный поток — 2" будет построен, и газ по нему в Европу пойдет в более или менее устраивающих Российскую Федерацию объемах.

Вопрос, который еще не окончательно решен в Европе, — в другом: кто будет сидеть на пресловутой "трубе" с западного ее конца.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Еврокомиссия предложит новые правила работы морских газопроводов
Все же остальные вопросы Россией будут с известной легкостью регулироваться при помощи "южного коридора", под которым можно понимать "Турецкие потоки": там есть простаивающие мощности Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов, при помощи которых вопрос с "третьим энергопакетом" обходится довольно легко.

© AP Photo / Hektor PustinaСтроительство Трансадриатического газопровода в Албании
© AP Photo / Hektor Pustina
Строительство Трансадриатического газопровода в Албании

Нет, не то чтобы России было совсем все равно, будет там "контроль Еврокомиссии" или нет. Он скорее неприятен и лучше бы, понятное дело, обойтись без него. Но немцев и австрийцев такой "брюссельский подход" ЕК к "потокам" не устраивает куда больше, чем Россию. Он им не нравится от слова совсем.

Почему — понятно.

Российская Федерация, заключив договор с конкурентными в сложившейся ситуации Берлину и Вене турками, дала очень ясно понять то, с чем негласно согласились в обеих столицах и по поводу чего до сих пор есть иллюзии в Брюсселе. Москва не бросает своих слов на ветер и транзит газа по "украинскому маршруту" в значимых для рынка объемах будет в указанные Москвой сроки в любом случае прекращен.

Первые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Эксперт: Европе не нужен газопровод "Северный поток-2"? Странная позиция
И порукой тому не только "турецкий маршрут", но и китайско-российская "Сила Сибири", и возможный "западный маршрут" все в тот же Китай. И строительство циклопических мощностей по сжижению СПГ на Ямале и Дальнем Востоке. Что с точки зрения неполитизированных немецких энергетиков очень внятный месседж относительно того, что иллюзии с "диктатом потребителей", которыми до сих пор живет Брюссель и холимый и лелеемый им "третий энергопакет", лучше оставить в прошлом. Выход на азиатские и тихоокеанские рынки плюс независимая от ЕС первая "нитка" в Турцию означают предельно простую вещь: за "русский газ" теперь еще придется и конкурировать.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтроительство завода "Ямал СПГ"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Строительство завода "Ямал СПГ"

Нет, Россия, в общем, не собирается отказываться от уже традиционных и комфортных европейских газовых рынков. Но и держать себя за горло как "украинской трубой", так и "диктатом покупателей" никому позволять не желает.

И в этой ситуации отказываться от роли "привилегированных газовых партнеров России" — чистое безумие, что прекрасно понимают в Берлине, Вене, Риме и Брюсселе.

Газовое оборудование Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Смерть "священной коровы". Как газотранспортная система уничтожит Украину
Проигравших в "политэкономической драке за русский газ", в общем, не будет: в том или ином виде каждый получит свой "кусок пирога". Тут вопрос исключительно в том, кому этот самый "кусок" достанется повкуснее и пожирнее. И даже для американцев русский газ в "плюс" в Европе — это "русский газ в минус" на премиальных азиатских и тихоокеанских рынках. То есть вполне допустимый размен.

…Ну, когда мы говорим "об отсутствии проигравших" — тут кроме Киева, разумеется.

Но здесь уж, извините, — кто на что учился.

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