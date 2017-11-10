Американский план защиты Европы от России: почему забыты Украина и прибалты

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Очередная громкая новость о бескомпромиссной борьбе США с "русской угрозой": Пентагон выделит в будущем году 4,6 миллиарда долларов на "противодействие" России в Европе по программе "Европейская инициатива сдерживания" (European Deterrence Initiative).

Среди прочего в бюджете американского военного ведомства на 2018 год заложено 350 миллионов долларов военной помощи Украине и 100 миллионов — Латвии, Литве и Эстонии на "улучшение их обороноспособности и возможности сдержать российскую агрессию".

Для того чтобы оценивать указанные цифры, необходимо иметь представление об общем масштабе происходящего, в котором ими оперируют.

Тонна яблок это много или мало? Очевидно, что в данном случае имеет принципиальное значение, для кого — для одной семьи, для детского сада или для города-миллионника.

Так как обстоят дела с масштабами в данном случае?

Всего в 2018 году американскому военному бюджету выделят 640 миллиардов долларов. Из них, в частности, на зарплаты военнослужащим пойдет 141,5 миллиарда, а на закупку новых самолетов и вертолетов — более 20 миллиардов.

На этом фоне 100 миллионов, выделенных "прибалтийским тиграм", выглядят даже не насмешкой, а издевкой. Кстати, Киев до проведения неких "институциональных" реформ в своей армии сможет получить только половину из предусмотренных 350 миллионов. То есть 175.

Учитывая, что речь идет о странах, которые ждут российского вторжения со дня на день (уже четвертый год, но оставим это за скобками), чье все внешнеполитическое — и в значительной части внутриполитическое — позиционирование зиждется на представлении себя как жертв, которые грудью лягут на пути "русской угрозы" для спасения остальной Европы, подобная финансовая поддержка выглядит оскорбительной.

Что же касается остальной суммы, то тут не поспоришь. Более пяти миллиардов долларов (4,6 миллиарда плюс дополнительные расходы по другим статьям) — это, конечно, меньше одного процента от общей суммы военного бюджета США, но все-таки выглядит уже куда внушительнее, чем жалкая сотня миллионов. Кстати, в 2018-м "Европейская инициатива сдерживания" получит на миллиард (даже чуть больше) долларов больше, чем в текущем году.

Вопрос в том, на что конкретно пойдут эти миллиарды и какие цели на самом деле преследуют Штаты, увеличивая свое военное финансирование в Европе.

Ответ на этот вопрос вовсе не так однозначен, как может показаться.

С одной стороны, приведенный выше пример с Украиной и странами Прибалтики, которые, как прямо заявляется на Западе, находятся под самой высокой угрозой нападения со стороны России, прозрачно указывает на то, что действия американцев там носят символический и ритуальный характер.

С другой стороны, на днях журнал "Шпигель" опубликовал статью, посвященную недавно рассекреченному документу МИД ФРГ, согласно которому США вольны выбирать, вступать или не вступать в войну в случае нападения на страну — члена Североатлантического альянса. Тем самым рассыпался в прах очередной "незыблемый" постулат современного мира, согласно которому членство в НАТО является гарантией безопасности для страны, поскольку в случае нападения на кого-нибудь из членов альянса США обязательно вступят в войну на его стороне.

В-третьих, пищи для размышлений добавляют явно усложнившиеся в последнее время отношения между США и Европой. Тут и провал Трансатлантического торгового партнерства, и откровенные трения по поводу снабжения Старого Света энергоресурсами (попытки Вашингтона торпедировать газопровод "Северный поток — 2" при открытой поддержке того со стороны Берлина и других европейских столиц), и даже все более настойчивые разговоры о необходимости создания европейской армии как альтернативы НАТО.

Невозможно спорить с тем, что на европейском направлении наблюдается серьезное усиление военно-политической напряженности. Все стороны предпринимают усилия для укрепления своей мощи. Но точно так же нельзя отрицать, что пока эти действия по-прежнему во многом носят ритуальный характер, тот самый, который исходит из древнего принципа "хочешь мира, готовься к войне".

При этом куда более актуальной и острой проблемой для США является то, что Европа все более активно расширяет свою свободу маневра и в целом очевидно, нацелена на избавление от полуколониальной зависимости от мировой сверхдержавы. Тем более что текущие внутриполитические неурядицы в Штатах предоставляют благоприятный шанс для этого.

В результате представляется совсем не фантастичным вариант, что главной целью запланированных на следующий год антироссийских военных расходов Пентагона в Европе является вовсе не Россия, которая выступает в качестве удобного предлога, а сама Европа. Речь идет об усилиях Вашингтона по восстановлению контроля над Старым Светом, почувствовавшим ослабление глобального гегемона и пожелавшим освободиться от надоевшей подчиненности.