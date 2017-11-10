Трамп помог России выиграть в Азии

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Россия выиграла в двух глобальных торгово-дипломатических сюжетах, формально в них не очень-то и участвуя. Вернее — оставаясь на заднем плане. Помог ей в этом президент США Дональд Трамп, совершивший трехдневный визит в Китай и переместившийся после этого в Дананг (Вьетнам), на саммит АТЭС. Помог, понятное дело, и Китай. Если коротко, то речь о том, что потерпела окончательное поражение клинтоновско-обамовская модель отношений в Тихоокеанском регионе. А победила совсем другая.

Великий невидимка

Как представлялась ситуация между двумя ключевыми державами мира, США и Китаем, до визита Трампа в Пекин? У нее был отчетливый предвоенный вкус. "Жесткий" Трамп давит на Китай, раздув угли горячей точки — Корейского полуострова, вдобавок грозит торговыми санкциями самого разного рода, вдобавок США постоянно срывают покупку китайцами каких угодно "стратегических" активов в Америке…

Но уже накануне приезда Трампа в Поднебесную китайские СМИ уверенно говорили: речь пойдет о бизнесе, и очень большом. Все прочее, включая Корею, — это дымовая завеса, чтобы всех напугать. Это же Трамп: он всегда сначала грозит, но на самом деле ему нужны деньги и рабочие места для американцев. Мы договоримся.

И договорились. В Пекине подписаны сделки на 253 миллиарда долларов. Кстати, не такая уж большая цифра с учетом товарооборота двух стран в прошлом году — 519,6 миллиарда. Китайцы будут инвестировать в разработки газа на Аляске и прочие подобные проекты (тех, кто думает, что это делает ненужным Пекину российский газ, просим не беспокоиться). А Корея — которая Северная, с ее ядерным ракетами… Ну, Трамп в очередной раз "поручил Пекину" (вообще-то, робко попросил) заняться этим делом, потому что американские угрозы тут никак не действуют.

© REUTERS / Thomas Peter Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине. 9 ноября 2017 © REUTERS / Thomas Peter Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине. 9 ноября 2017

Что все это значит для глобального баланса сил? Вот очень заметная фигура в администрации Ричарда Никсона и бывший посол в Китае Уинстон Лорд жалуется, что Трамп сдал глобальное лидерство Си Цзиньпину и "сделал Китай снова великим".

Это он, конечно, зря: великим Китай себя сделал сам, Трамп просто признает реальность. В том числе — реальность провала нескольких десятилетий китайской политики клинтоновско-обамовской команды.

И здесь очень эффектно выглядит история с АТЭС, на заседание которой Трамп (а также Си Цзиньпин, Владимир Путин, Синдзо Абэ и многие прочие) перемещается на следующем этапе нынешнего большого осеннего дипломатического марафона всепланетных масштабов. Дело в том, что еще год с лишним назад АТЭС уже было хоронили. А Трамп — спас.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Фотограф на фоне баннеров саммита АТЭС в Дананге, Вьетнам. 9 ноября 2017 © AP Photo / Mark Schiefelbein Фотограф на фоне баннеров саммита АТЭС в Дананге, Вьетнам. 9 ноября 2017

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество для широкой публики — "великий невидимка". Все знают, что АТЭС существует, по большей части знают благодаря тому, что раз в год организация проводит саммиты. На самом же деле ее работа идет круглый год на всех возможных уровнях, в каких-то программах участвуют все (21 экономика Тихоокеанского региона), в каких-то — только некоторые. Это постоянно работающая механика, способствующая тихоокеанской интеграции разных во всех смыслах стран и территорий. Именно в этой их (нашей) разности вся суть, именно поэтому АТЭС постоянно играет роль площадки, на которой выявляется, кто есть кто в регионе, чего хочет и что получает.

Так вот, как раз в истекшем году там разыгрался сюжет, совпадающий с внутренним смыслом визита Трампа в Китай. Сюжет, касающийся опять же провала клинтоновско-обамовской команды и ее почти тридцатилетних попыток перестроить Тихоокеанский регион по своему хотению.

Солнце снова светит

Если бы президентом США стала Клинтон, то АТЭС ждало бы если не закрытие, то что-то вроде ухода в тень.

Дело в том, что с самого создания организации (1989 год) в ней боролись две тенденции. Если вы прочитаете публикации из США и близких к ним стран, то в них конечная цель АТЭС обозначена как безбрежная свободная торговля. А оценки множества других стран совсем иные: какая именно свободная торговля? Ясно же, что если правила будут одни для всех, то американские и прочие корпорации просто поглотят местные экономики. Это ведь не Европа, где страны примерно одинаковые, да и там "большие" европейцы, по сути, уничтожили или поглотили производство "новичков" — типа стран Балтии.

Поэтому АТЭС развивалась наиболее успешно во всех возможных сферах, кроме и помимо снятия таможенных и прочих тарифных барьеров. Вдобавок появился такой фактор, как Китай. В момент создания АТЭС Китай был слаб, а дальше начал расти. АТЭС превратилась в демонстрационную площадку роста влияния Китая и относительного уменьшения всесилия США и союзников. У последних появилась цель: давить Китай.

При Бараке Обаме эту ситуацию попытались разрешить отчаянным способом, который назывался Транстихоокеанское торговое партнерство. Сплошная свободная торговля, вплоть до фактического уничтожения государств и правительств: одни лишь корпорации и их правила. Это, кстати, и есть глобализм демократов в чистом виде. Ну а Китай в это партнерство подчеркнуто не пригласили. Россию, понятно, тоже. Их должны были оттеснить под любыми предлогами в "неправильную" половину мира.

Сегодня, задним числом, видно, что Обама взялся за эту затею попросту слишком поздно. Она была уже невыгодна и самому американскому производству — могла разорить страну. Потому Трамп ТТП и отменил сразу после прихода к власти. А раз так, то чуть не ставший ненужным механизм АТЭС сегодня, в Дананге и после Дананга, снова всем нужен. И мы с Китаем и прочими там очень активно участвуем. Того же рода событие — трогательные улыбки Трампа и Цзиньпина на их встречах в Пекине. У них все хорошо. Никаких войн, торговых или иных.

© REUTERS / Jonathan Ernst Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине. 9 ноября 2017 © REUTERS / Jonathan Ernst Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине. 9 ноября 2017

И вот — "после дождя выходит солнце": этой вьетнамской поговоркой выражается общее настроение собравшихся на ежегодный форум АТЭС в Дананге (форум, напомним, завершается саммитом, а сам он работал всю неделю).

Статистика благоприятствует оптимизму. Дело даже не в общих цифрах роста ВВП, которые в тихоокеанских странах были и остаются выше, чем в мире в целом (соответственно — 3,9 и 3,3% за первую половину года). Есть что-то поинтереснее — в прошлом году торговля промышленными товарами между странами региона, в том числе из-за истории с ТТП, вдруг упала на 6,6%: катастрофа. А в этом за полгода взмыла вверх на 10,4%: солнце вышло. © AFP 2017 / Anthony WALLACE Создание ТТП продолжится и без США, заявили во Вьетнаме

Какие намечены резервы для дальнейшего роста: первое — образование и переподготовка. Планируется улучшить доступ населения всего региона к высшему образованию и программам непрерывного обучения, причем не в каждой отдельной стране, а в регионе в целом. Еще — превращение рынка труда в региональный, начиная с информации о том, какие люди и где требуются.

Как легко заметить, Россия в этом сюжете — наряду с Китаем — в числе выигрывающих.