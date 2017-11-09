"Турецкий поток" прошел точку невозврата. Украина подсчитывает убытки

Дмитрий Лекух, для РИА Новости



Как-то на общем информационном фоне малозамеченными остались сообщения всех мировых СМИ о том, что первая нитка морского газопровода "Турецкий поток" вышла из экономической зоны Российской Федерации и в субботу пересекла границу исключительной экономической зоны Турции.

При этом, по данным официального оператора проекта, "Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило это событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами".

Банкет по этому поводу тоже наверняка был: русские и турецкие деловые круги в этом довольно похожи. Но поскольку не везде все происходящее вызвало радостный ажиотаж, об этой части празднования СМИ деликатно умалчивают.

А жаль. Отметить данное событие есть все основания.

Просто важно помнить следующее: пересечение границы ИЭЗ Турции "потоком" также знаменует окончание строительства морских участков двух ниток (да-да, вы не ослышались: именно двух, включая первую часть "Турецкого потока — 2") на территории российской исключительной экономической зоны. В общей сложности Pioneering Spirit было уложено 448 километров по двум ниткам газопровода. Менее чем за полгода была построена почти четверть морского участка. Согласно запланированному графику строительства, транспортировка газа по "Турецкому потоку" начнется точно в сроки — до декабря 2019 года.

И теперь судно Pioneering Spirit непосредственно продолжит укладку первой нитки газопровода до участка берегового примыкания в Турции.

© AP Photo / Ali Aksoyer/DHA-Depo Судно Pioneering Spirit пересекает пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото. © AP Photo / Ali Aksoyer/DHA-Depo Судно Pioneering Spirit пересекает пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото.

После чего обе ветки "Турецкого потока" планово и спокойно выйдут на сушу недалеко от турецкого населенного пункта Кыйыкёй, расположенного приблизительно в ста километрах к западу от Стамбула.

О чем это в первую очередь говорит? О банальных вещах. Строительство "Турецкого потока" перешло в необратимую стадию. Собственно, это не так давно (как и по "Северному потоку — 2") косвенно признали даже главные противники "потоков" — американцы. Так, к примеру, согласно документу, опубликованному на сайте внешнеполитического ведомства США, санкции за возведение российских экспортных газопроводов будут применяться "только к проектам, начатым 2 августа 2017 года или позже. Началом проекта будет считаться заключение контрактов".

То есть ни "Северный поток — 2", ни обе ветки "турецкого потока" не должны попасть под санкции — просто потому, что большинство инвестиций в эти проекты было сделано до этой даты, да и займы были согласованы раньше.

Кстати, у "Турецкого потока" будут и косвенные последствия. Например, те же немцы уже ни при каких обстоятельствах не откажутся от строительства "Северного потока — 2", чтобы стать "главным хабом русского газа для Европы".

И немцы, и турки понимают свою выгоду очень хорошо — поэтому темпы реализации газовых проектов с Россией, вероятно, будут только нарастать.

Вернее, уже нарастают. Например, 1 ноября 2017 года установлен рекорд скорости укладки — было проложено 5,15 километра "Турецкого потока" за один день. При этом стоит помнить, что глубина Черного моря на этом участке равна 2171 метру, то есть является почти рекордной.

Ну и нельзя не вспомнить, конечно, о проигравших. И это не только Украина, чья государствообразующая еще несколько лет назад "труба" неизбежно превратится в груду бесполезного металла (запуск только первой нитки "Турецкого потока" лишит Украину ежегодных доходов в размере полумиллиарда долларов, заявил глава украинского нефтегазового холдинга "Нафтогаз" Андрей Коболев. Подчеркнем: первой).

Можно вспомнить еще и болгар — которые, вероятно, со сложными чувствами вспоминают времена, когда поток назывался "Южным" и на его трубах были изображения двух флагов — российского и болгарского.

Как показала история, только российский флаг в этом уравнении является постоянным элементом. А второй может и меняться.