"Турецкий поток" прошел точку невозврата. Украина подсчитывает убытки

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Как-то на общем информационном фоне малозамеченными остались сообщения всех мировых СМИ о том, что первая нитка морского газопровода "Турецкий поток" вышла из экономической зоны Российской Федерации и в субботу пересекла границу исключительной экономической зоны Турции.
При этом, по данным официального оператора проекта, "Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило это событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами".
Банкет по этому поводу тоже наверняка был: русские и турецкие деловые круги в этом довольно похожи. Но поскольку не везде все происходящее вызвало радостный ажиотаж, об этой части празднования СМИ деликатно умалчивают.
А жаль. Отметить данное событие есть все основания.
И теперь судно Pioneering Spirit непосредственно продолжит укладку первой нитки газопровода до участка берегового примыкания в Турции.
После чего обе ветки "Турецкого потока" планово и спокойно выйдут на сушу недалеко от турецкого населенного пункта Кыйыкёй, расположенного приблизительно в ста километрах к западу от Стамбула.
То есть ни "Северный поток — 2", ни обе ветки "турецкого потока" не должны попасть под санкции — просто потому, что большинство инвестиций в эти проекты было сделано до этой даты, да и займы были согласованы раньше.
Кстати, у "Турецкого потока" будут и косвенные последствия. Например, те же немцы уже ни при каких обстоятельствах не откажутся от строительства "Северного потока — 2", чтобы стать "главным хабом русского газа для Европы".
Вернее, уже нарастают. Например, 1 ноября 2017 года установлен рекорд скорости укладки — было проложено 5,15 километра "Турецкого потока" за один день. При этом стоит помнить, что глубина Черного моря на этом участке равна 2171 метру, то есть является почти рекордной.
Ну и нельзя не вспомнить, конечно, о проигравших. И это не только Украина, чья государствообразующая еще несколько лет назад "труба" неизбежно превратится в груду бесполезного металла (запуск только первой нитки "Турецкого потока" лишит Украину ежегодных доходов в размере полумиллиарда долларов, заявил глава украинского нефтегазового холдинга "Нафтогаз" Андрей Коболев. Подчеркнем: первой).
Как показала история, только российский флаг в этом уравнении является постоянным элементом. А второй может и меняться.