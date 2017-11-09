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День жертв западной либеральной демократии

08:0009.11.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУчастники митинга и шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революцииУчастники митинга и шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Если в нашей стране 7 ноября на официальном уровне справляли своеобразный праздник-дериватив "День парада 1941 года на Красной площади", то у наших текущих стратегических оппонентов — в Соединенных Штатах Америки — отмечали непосредственно столетие Октябрьской революции. Белый дом объявил "Национальный день жертв коммунизма".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВоеннослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года. 7 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года. 7 ноября 2017

В специальном пресс-релизе, вывешенном на официальном сайте американской администрации, было, в частности, объявлено количество поминаемых жертв: 100 миллионов человек.

Сейчас не столь интересно, откуда именно появилась данная цифра. Никакой расшифровки Белый дом не дает, поэтому остается предположить, что там суммируются и жертвы Гражданской войны в России, и солженицынские оценки с десятками миллионов расстрелянных, и американские солдаты, убитые во Вьетнаме и Корее при попытках завоевания этих стран. Числятся ли среди жертв коммунизма немецкие завоеватели, уничтоженные на территории нашей страны в Великую Отечественную, или нацистские коллаборанты, уничтоженные в СССР и Югославии, — мы тоже не знаем.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дежавю: Белый дом обещает бороться с коммунизмом и нести миру свет свободы
Понятно, что на официальном госдеповском уровне эту цифру никто не будет объяснять, она слишком хорошо выглядит: 100 миллионов жертв за 100 лет.

Не стоит также и ввязываться в бесконечный спор оценки стран блока Варшавского договора и коммунистической идеологии вообще. Это предмет отдельной специальной олимпиады.

Нам в контексте заявления Белого дома интересно другое.

После распада пресловутого "восточного блока" и превращения бывших социалистических республик в страны молодой демократии (на какой-то момент, скажем, на начало 1993-го, таковыми считались вообще все бывшие республики СССР, даже Беларусь) в мире наступила, как мы помним, новая эра. Во всяком случае, именно тогда американский мыслитель Ф. Фукуяма категорично рубанул, что история закончилась и отныне все живое на планете движется к либеральной демократии. На которой и успокоится.

Поэтому имеет смысл подсчитать кое-что другое.

Как вы думаете, сколько людей на планете уничтожили за четверть века оставшиеся в одиночестве и во главе мира либеральные демократии?

Ну примерно — давайте попробуем угадать порядок.

Сто человек?

Тысячу?

Может быть, десять тысяч?

Мы не Белый дом, поэтому постараемся быть добросовестными.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Политолог: США надо подсчитать число жертв своей политики, а не коммунизма
В войнах на территории распавшейся Югославии, в которых активно участвовали (и которые зачастую инициировали) западные демократии, погибли чуть более 100 тысяч человек.

В войнах на территории Ирака, куда вторглись западные демократии, скончались от 110 до 460 тысяч или, по мнению старейшего медицинского журнала Lancet, от 600 тысяч до 1,2 миллиона человек — и это по данным на 2006 год. С тех пор прошло 10 лет, американское вторжение успело породить ИГ*, и цифры могли увеличиться примерно вдвое.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБойцы сирийского отряда народного ополчения "Соколы пустыни" демонстрируют флаг "Исламского государства"*
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы сирийского отряда народного ополчения "Соколы пустыни" демонстрируют флаг "Исламского государства"*

 

В Афганской войне, затеянной в 2001 году, западным демократиям удалось перемолоть около 111 тысяч человек — по данным на середину 2016 года.

В Ливии, куда вторглись западные демократии, только в 2011 году погибли до 25 тысяч человек. Если учесть, что гражданская война там продолжается, — цифру можно смело удваивать как минимум.

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© Fotolia / Andrea Izzotti
Белый дом сделал заявление к столетию Октябрьской революции
В Сирии, где созданное в демократизированном США Ираке ИГ* и поддерживаемые Штатами в открытую боевики различных группировок слаженно пытались с 2013 года уничтожить светское государство, погибли по меньшей мере 103 тысячи мирных граждан и от 70 до 90 тысяч солдат Сирийской арабской республики.

Ну, то есть примерно от полумиллиона до трех миллионов человек. И это, заметим, мы подсчитали только жертвы войн, в которых более или менее напрямую поучаствовали на одной из сторон западные либеральные демократии. И это мы вообще упустили из виду Африку, от Сьерра-Леоне до Кот-д`Ивуара, где вовсю орудовали французские солдаты, но откуда не дождешься внятных цифр.

И это мы не считали войн, которые без прямого и явного вмешательства Старых Демократий вели Молодые Демократии: тут нет жертв ни армяно-азербайджанской, ни украинско-донбасской, ни грузино-абхазской (или грузинской гражданской), ни молдавско-приднестровской, ни таджикской гражданской войн. И мы также не считали жертв войн, которые с благословения либеральных демократий вели нелиберальные недемократии (например, сколько перемолотили американские союзники в Йемене — по сей день неизвестно).

Если "докинуть" жертв этих войн к общему числу, то оценки могут вырасти еще в два раза и более. Не говоря об умерших в результате голода и эпидемий, погибших беженцах, сгинувших в тюрьмах и пропавших без вести.

Боевик ИГ (запрещена в России) ведет огонь в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Сентябрь 2017
© AP Photo / militant photo
С Америки сваливается корона: союзники США винят их в поддержке терроризма
Мы будем считать только жертв войн, возникших напрямую из желания либеральных передовых демократий свергнуть неугодные им "режимы" и поддержать "демократические силы" — со всеми вытекающими. Несмотря на всю нашу скромность, от одного до нескольких миллионов жертв только военных конфликтов за четверть века можно смело приписать восторжествовавшей либеральной демократии.

…А что там, кстати, с недобитыми "коммунистическими режимами" — которых, кстати, осталось не то чтобы много, но они продолжают представлять заметную часть человечества?

Сообщаем: коммунистические, согласно официальной идеологии, государства Китайская Народная Республика (1380 миллионов граждан), Народная Республика Вьетнам (95 миллионов), Народная Республика Лаос (семь миллионов), Корейская Народно-Демократическая Республика (25 миллионов) и Республика Куба (11 миллионов), составляющие около четверти населения земного шара, — за отчетную четверть века провели ноль войн.

© AP Photo / Andy WongДелегаты 19-го съезда Компартии Китая в Пекине. 24 октября 2017
© AP Photo / Andy Wong
Делегаты 19-го съезда Компартии Китая в Пекине. 24 октября 2017

Совершено ноль вторжений куда бы то ни было.

В этих вторжениях погибли ноль человек.

Ничего не известно также о случаях массовых убийств (включая жертв массовых репрессий в КНДР, поскольку даже искрометное южнокорейское агентство Рёнхап сообщает нам лишь о расстрелах отдельных северокорейских деятелей — которые потом имеют дурную привычку воскресать и появляться на официальных мероприятиях).

Революционная демонстрация в Петрограде. 18 июня 1917 года
© РИА Новости
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Западные СМИ о 1917 годе. Как пытаются переписать российскую историю
В связи с этим имеется вопрос. Какую идеологию в двадцать первом столетии считать кровавой и смертоносной?

И когда справлять день жертв либеральной демократии?

Логично было бы назначить им 20 декабря — день, когда США в 1989 году вторглись в маленькую страну Панаму под предлогом "необходимости восстановления демократии". В той мини-войне погибли меньше тысячи панамцев (250 военных и 500 гражданских). Но это было, как мы теперь знаем, только начало.

© AP Photo / Juana AndersonАмериканский солдат охраняет группу задержанных панамцев. 27 декабря 1989
© AP Photo / Juana Anderson
Американский солдат охраняет группу задержанных панамцев. 27 декабря 1989

 

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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