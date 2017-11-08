РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Как Северная Корея переиграла Трампа. Теперь он готов к переговорам с КНДР

14:2408.11.2017
(обновлено: 14:40 08.11.2017)
0770
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je Флажок с портретом президента США Дональда Трампа. Сеул, Южная Корея. 7 ноября 2017Флажок с портретом президента США Дональда Трампа. Сеул, Южная Корея. 7 ноября 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Президент США Дональд Трамп посетил Южную Корею. Многие ожидали, что в ходе визита Трамп будет напоминать мегафон, из которого полетят оскорбления и угрозы в адрес Ким Чен Ына. Кое-кто даже опасался, что Ким может на это ответить не только словами.

Две части одной проблемы

Напомним, что Вашингтон позиционирует Северную Корею как одну из самых опасных угроз современности. "Президент Трамп подчеркивает очевидный факт — КНДР угрожает не только нашим южнокорейским и японским союзникам, но и всему миру. Поэтому все государства должны приложить больше усилий для того, чтобы противостоять этой угрозе", — поясняет советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Митинг во время выступления президента США Дональда Трампа в Сеуле. 8 ноября 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
"Россия, помоги договориться с Пхеньяном": итог дипломатии Трампа
Причем в процессе модернизации северокорейского ракетно-ядерного арсенала (прежде всего увеличения дальности ракет) расширяется и список потенциальных объектов шантажа. Сейчас в него уже попали США, до территории которых эти ракеты долетают. "Мы не допустим того, чтобы американские города находились под угрозой уничтожения", — заявил Трамп. Кроме того, у КНДР есть еще одна история — готовность продавать свое оружие за рубеж (или обменивать его, как было с ракетами). Что, в свою очередь, создает дополнительную угрозу в связи с распространением ядерного оружия.

© AFP 2017 / Toshifumi KITAMURAТрансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Японии. 29 августа 2017
© AFP 2017 / Toshifumi KITAMURA
Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Японии. 29 августа 2017

Однако в северокорейском вопросе не меньшую угрозу, чем действия Кима, представляют шаги самого Трампа. Американский президент, следуя логике американского бизнеса, попытался припугнуть северокорейского диктатора, обильно снабжая свои высказывания личными оскорблениями в адрес Кима. "Некоторые считают мою риторику слишком жесткой, но посмотрите, к чему за 25 лет привела мягкая риторика", — говорит Трамп.

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой
© AP Photo / Korean Central News Agency via Korea News Service
Ракеты, парфюмерия, авианосцы. США и КНДР накануне решающего раунда
Однако естественным (и, по сути, единственно возможным) итогом этого припугивания стала резкая радикализация северокорейской риторики. "Появление в Белом доме администрации Дональда Трампа с его жесткой риторикой и склонностью поиграть военными мускулами лишь спровоцировало переход кризиса из латентной в острую фазу", — считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Такого же мнения придерживаются и американские союзники — Япония и Южная Корея (новый президент которой, Мун Чже Ин, вообще приходил с намерением восстановить диалог с КНДР). В итоге в изоляции оказался не только Ким Чен Ын, но и сам Трамп — оба они стали восприниматься как часть проблемы.

© REUTERS / Jung Yeon-Je/PoolПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сеуле. 7 ноября 2017
© REUTERS / Jung Yeon-Je/Pool
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сеуле. 7 ноября 2017

Посоветуемся с товарищами

Американцев такое отношение к ним не устраивало, и они решили пойти навстречу пожеланиям партнеров. По словам Герберта Макмастера, одной из целей восточноазиатского турне президента было желание "проконсультироваться с лидерами стран региона для лучшего понимания невоенных способов разрешить этот кризис".

Белый дом США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Время для мирного решения проблемы КНДР заканчивается, заявили в Белом доме
Да, конечно, он все равно был Трампом — призывал Ким Чен Ына "не испытывать США", заявил о намерении "искать мир через силу" и пояснял, что "время оправданий закончилось" и проблему надо решать. А также напоминал Киму, что "оружие, к которому ты так стремишься, не обеспечит твою безопасность. Оно создает угрозу твоему режиму".

Однако в позиции американского президента было два важных акцента. Во-первых, он сместил вектор основных усилий администрации с военных угроз на дипломатическое давление. "Все ответственные государства должны соединить усилия для того, чтобы изолировать жестокий северокорейский режим. Отвергнуть его, не поддерживать, не снабжать и не признавать", — отметил американский президент. В этом плане Трамп обещает заручиться поддержкой России и Китая, дабы выступать единым фронтом против северокорейских провокаций.

Во-вторых, Дональд Трамп изменил свое отношение к переговорному процессу. Если раньше он говорил, что любые переговоры с Кимом будут "потерей времени", то сейчас он уже "не хочет так говорить". "По-моему, Северной Корее стоит сесть за стол и заключить сделку, — отметил американский президент. — Это пойдет на благо как корейскому народу, так и миру". Сам Трамп оправдывает такой поворот тем, что жесткий подход его администрации уже привел к "определенным результатам" и проучил КНДР. Никаких признаков "проучения" не видно, однако Трампа можно понять и простить — ему нужно каким-то образом сохранить лицо.

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в южнокорейском парламенте. 07 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп в южнокорейском парламенте. 07 ноября 2017

Пора худеть

Как верно отмечает The New York Times, "подход, который Трамп продемонстрировал в Южной Корее, выгодно отличается от его предыдущих угроз. Однако до оптимальной линии все еще далеко".

Участник акции протеста против развертывания системы ПВО THAAD в Южной Корее
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южная Корея отказалась от ракетного союза с Вашингтоном, поговорив с Китаем
Так, предлагая Киму переговоры, Дональд Трамп выставляет для них условие — денуклеаризацию КНДР. Полное, необратимое и верифицируемое ядерное разоружение. Однако это невозможно. Во-первых, потому, что ядерное разоружение — это предмет переговоров, а не предварительное условие. Во-вторых, денуклеаризация приведет к уязвимости режима, а значит, неприемлема для Кима в нынешней ситуации. В КНДР не отрицают того, что усиленно развивают свою ракетно-ядерную программу именно потому, что опасаются попыток США снести северокорейский режим. А Вашингтон пока не сделал ничего, что разуверило бы Кима в наличии у Штатов такого мотива.

Президент США Дональд Трамп выступает в южнокорейском парламенте. 08.11.2017
© AP Photo / Lee Jin-man
"Нас не напугать": Трамп призвал изолировать КНДР
Американские специалисты по КНДР пытаются донести до считающего себя реалистом Трампа мысль о том, что нужно быть настоящим реалистом. Денуклеаризация может быть лишь следствием длительного переговорного процесса, конечным элементом дорожной карты. Первым элементом которой должен стать принятый КНДР добровольно мораторий на ракетно-ядерные испытания. Естественно, принятый не в одностороннем порядке, а в обмен на какие-то уступки со стороны США.

Более того, для успешного ведения переговорного процесса Трамп должен убедить Кима в том, что США не собираются свергать северокорейский режим. А значит, не говорить о "великолепных возможностях для Корейского полуострова, освобожденного от угрозы ядерной войны, где все корейцы смогут наслаждаться таким уровнем благосостояния, который есть у вас тут, в Южной Корее".

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена