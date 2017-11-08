Как Северная Корея переиграла Трампа. Теперь он готов к переговорам с КНДР

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
Президент США Дональд Трамп посетил Южную Корею. Многие ожидали, что в ходе визита Трамп будет напоминать мегафон, из которого полетят оскорбления и угрозы в адрес Ким Чен Ына. Кое-кто даже опасался, что Ким может на это ответить не только словами.
Две части одной проблемы
Напомним, что Вашингтон позиционирует Северную Корею как одну из самых опасных угроз современности. "Президент Трамп подчеркивает очевидный факт — КНДР угрожает не только нашим южнокорейским и японским союзникам, но и всему миру. Поэтому все государства должны приложить больше усилий для того, чтобы противостоять этой угрозе", — поясняет советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Однако в северокорейском вопросе не меньшую угрозу, чем действия Кима, представляют шаги самого Трампа. Американский президент, следуя логике американского бизнеса, попытался припугнуть северокорейского диктатора, обильно снабжая свои высказывания личными оскорблениями в адрес Кима. "Некоторые считают мою риторику слишком жесткой, но посмотрите, к чему за 25 лет привела мягкая риторика", — говорит Трамп.
Посоветуемся с товарищами
Американцев такое отношение к ним не устраивало, и они решили пойти навстречу пожеланиям партнеров. По словам Герберта Макмастера, одной из целей восточноазиатского турне президента было желание "проконсультироваться с лидерами стран региона для лучшего понимания невоенных способов разрешить этот кризис".
Однако в позиции американского президента было два важных акцента. Во-первых, он сместил вектор основных усилий администрации с военных угроз на дипломатическое давление. "Все ответственные государства должны соединить усилия для того, чтобы изолировать жестокий северокорейский режим. Отвергнуть его, не поддерживать, не снабжать и не признавать", — отметил американский президент. В этом плане Трамп обещает заручиться поддержкой России и Китая, дабы выступать единым фронтом против северокорейских провокаций.
Во-вторых, Дональд Трамп изменил свое отношение к переговорному процессу. Если раньше он говорил, что любые переговоры с Кимом будут "потерей времени", то сейчас он уже "не хочет так говорить". "По-моему, Северной Корее стоит сесть за стол и заключить сделку, — отметил американский президент. — Это пойдет на благо как корейскому народу, так и миру". Сам Трамп оправдывает такой поворот тем, что жесткий подход его администрации уже привел к "определенным результатам" и проучил КНДР. Никаких признаков "проучения" не видно, однако Трампа можно понять и простить — ему нужно каким-то образом сохранить лицо.
Пора худеть
Как верно отмечает The New York Times, "подход, который Трамп продемонстрировал в Южной Корее, выгодно отличается от его предыдущих угроз. Однако до оптимальной линии все еще далеко".
Более того, для успешного ведения переговорного процесса Трамп должен убедить Кима в том, что США не собираются свергать северокорейский режим. А значит, не говорить о "великолепных возможностях для Корейского полуострова, освобожденного от угрозы ядерной войны, где все корейцы смогут наслаждаться таким уровнем благосостояния, который есть у вас тут, в Южной Корее".