Зачем Сорос вскрыл офшор английской королевы и "американский газ" из России

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Королеву Великобритании подвело лицемерие. Именно такой вывод можно сделать из материалов, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ) об офшорных инвестициях британского королевского двора. Казалось бы, зачем Елизавете II, точнее, распорядителям ее финансовых активов, прятать инвестиции в офшорных юрисдикциях, ведь доходы королевы по закону не облагаются налогами? Все дело в лицемерии и желании сохранить незапятнанную и благородную репутацию, которая так нравится некоторым британцам, да и некоторым иностранцам, которые почему-то видят в британских монархах едва ли не пример для подражания в плане скромности и честности, на который должны ориентироваться элиты других стран. Вот и получилось так, что, с одной стороны, королева решила добровольно платить налоги, что вызвало восторг подданных и зависть наивных иностранцев, а с другой стороны, администраторы ее активов вкладывали деньги в офшорные компании, которые, в свою очередь, инвестировали в предприятия, имидж которых никак не соответствовал высокоморальным стандартам британской королевской семьи. Схема, в которой королева Елизавета II максимизировала имиджевые бонусы и материальную выгоду, могла бы существовать бесконечно, но в рамках внутривидовой борьбы западных элит она была вскрыта и представлена публике.
По сообщениям CNN и BBC, офшорный фонд Dover Street VI Cayman Fund LP, который получил "королевские инвестиции", является совладельцем компании BrightHouse, которая прославилась раздачей микрозаймов. Эти микрозаймы выдавались на столь кабальных условиях и под такие высокие проценты, что британский финансовый регулятор FCA даже ее оштрафовал.
Обсуждение бенефициаров "офшорного" скандала, в котором помимо Елизаветы II оказались замешаны еще сотни западных чиновников и бизнесменов, в том числе из окружения Дональда Трампа, следует начать с рассмотрения спонсоров Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Самым известным меценатом консорциума являются фонды Open Society Foundations олигарха и политического активиста Джорджа Сороса.
Помимо Елизаветы II, среди пострадавших от скандала стоит отметить министра торговли США Уиллбура Росса, которого сейчас подвергают медийному шельмованию за вполне невинную коммерческую деятельность его офшорной компании, чьи газовозы занимаются перевозкой российского СПГ в бельгийский Антверпен.
Проблема в том, что эта коммерческая деятельность указывает на очень неприятный для Сороса факт — все лоббистские усилия по продвижению СПГ на европейский рынок не помогли снизить энергетическую зависимость Евросоюза от России, а лишь слегка изменили ее конфигурацию. Если раньше в Евросоюз поставлялся только трубопроводный российский газ от Газпрома, то теперь туда поставляется еще и российский СПГ от компании "Сибур", а переориентации европейского газового рынка на американский СПГ как не было, так и нет.
Вот и получается, что различные русофобы вымещают свое недовольство на американском чиновнике, который просто захотел заработать на транспортировке российского СПГ до европейских потребителей.пишет агентство Блумберг, приводя в пример презентации управляющего директора банка "Ротшильд и Ко" (Rothschild & Co.) Эндрю Пенни.
В этом контексте, вполне вероятно, что мы сейчас стали свидетелями очередного витка войны за передел мирового рынка офшоров и услуг по обеспечению "черных" и "серых" финансовых потоков.
Остается лишь ожидать, когда "британская офшорная империя" нанесет ответный удар. А вот оказаться в безопасности смогут лишь те, кто последует давнему и очень дальновидному совету Владимира Путина, который настоятельно рекомендовал деньги из офшоров вывести, потому что иначе придется долго и мучительно "глотать пыль", пытаясь вернуть утерянные деньги и деловую репутацию.