Зачем Сорос вскрыл офшор английской королевы и "американский газ" из России

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Королеву Великобритании подвело лицемерие. Именно такой вывод можно сделать из материалов, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ) об офшорных инвестициях британского королевского двора. Казалось бы, зачем Елизавете II, точнее, распорядителям ее финансовых активов, прятать инвестиции в офшорных юрисдикциях, ведь доходы королевы по закону не облагаются налогами? Все дело в лицемерии и желании сохранить незапятнанную и благородную репутацию, которая так нравится некоторым британцам, да и некоторым иностранцам, которые почему-то видят в британских монархах едва ли не пример для подражания в плане скромности и честности, на который должны ориентироваться элиты других стран. Вот и получилось так, что, с одной стороны, королева решила добровольно платить налоги, что вызвало восторг подданных и зависть наивных иностранцев, а с другой стороны, администраторы ее активов вкладывали деньги в офшорные компании, которые, в свою очередь, инвестировали в предприятия, имидж которых никак не соответствовал высокоморальным стандартам британской королевской семьи. Схема, в которой королева Елизавета II максимизировала имиджевые бонусы и материальную выгоду, могла бы существовать бесконечно, но в рамках внутривидовой борьбы западных элит она была вскрыта и представлена публике.

С экономической и юридической точек зрения, скандальная схема не отличалась изысканностью и функционировала исключительно за счет предполагаемой секретности офшорных юрисдикций, подконтрольных британской короне. Деньгами королевы управляет специальное юридическое лицо — герцогство Ланкастерское, что позволяет сохранять иллюзию того, что королева содержит себя практически самостоятельно и не создает чрезмерной нагрузки на государственный бюджет. В свою очередь, герцогство фактически функционирует как типичный инвестиционный фонд, который работает в интересах одного человека. Благодаря документам, полученным Международным консорциумом журналистских расследований, после "взлома" офшорной юридической компании Appleby, которая работала на Бермудских островах, стало известно, что как минимум 10 миллионов фунтов "королевских" инвестиций оказались в распоряжении офшорных компаний, находящихся на Каймановых и Бермудских островах. Формально эти действия не нарушают никаких законов, но в плане королевского имиджа инвестиции в офшорные фонды — это большая проблема, особенно если учесть то, чем занимались конечные получатели этих инвестиций.

По сообщениям CNN и BBC, офшорный фонд Dover Street VI Cayman Fund LP, который получил "королевские инвестиции", является совладельцем компании BrightHouse, которая прославилась раздачей микрозаймов. Эти микрозаймы выдавались на столь кабальных условиях и под такие высокие проценты, что британский финансовый регулятор FCA даже ее оштрафовал.

В целом получается схема, которая не очень подходит для имиджа честной и ответственной королевской семьи, потому что королева зарабатывает деньги на кабальных кредитах, которые выдаются наиболее уязвимым и бедным подданным Ее Величества. В качестве аргумента в защиту Елизаветы II приводятся данные о том, что инвестиция в Bright House составила всего лишь несколько тысяч фунтов, но источником этих данных является само герцогство Ланкастерское, и это является достаточным основанием для скепсиса в отношении этих цифр.

Обсуждение бенефициаров "офшорного" скандала, в котором помимо Елизаветы II оказались замешаны еще сотни западных чиновников и бизнесменов, в том числе из окружения Дональда Трампа, следует начать с рассмотрения спонсоров Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Самым известным меценатом консорциума являются фонды Open Society Foundations олигарха и политического активиста Джорджа Сороса.

Если составить список политиков и организаций, которые за последние годы подверглись медийным атакам со стороны финансируемого Соросом консорциума, который впору называть "Сорос-ликс", то выяснится, что он практически полностью состоит из тех, кто в той или иной мере перешли дорогу самому олигарху. Это власти Китая и окружение председателя КНР Си Цзиньпиня, окружение Владимира Путина, ближний круг Дональда Трампа, ну а британской элите, и конкретно королевской семье, видимо, "досталось" за Brexit, который она то ли не смогла, то ли не захотела предотвратить, да и заигрывания с Китаем тоже не могли пройти даром. Свой первый миллиард фунтов и прозвище "Человек, который сломал Банк Англии" Джордж Сорос заработал на обвале британского фунта в 1992 году, а четверть века спустя он еще раз продемонстрировал свои возможности, подвергнув атаке уже не главный финансовый институт Великобритании, а саму правящую династию.

Помимо Елизаветы II, среди пострадавших от скандала стоит отметить министра торговли США Уиллбура Росса, которого сейчас подвергают медийному шельмованию за вполне невинную коммерческую деятельность его офшорной компании, чьи газовозы занимаются перевозкой российского СПГ в бельгийский Антверпен.

Проблема в том, что эта коммерческая деятельность указывает на очень неприятный для Сороса факт — все лоббистские усилия по продвижению СПГ на европейский рынок не помогли снизить энергетическую зависимость Евросоюза от России, а лишь слегка изменили ее конфигурацию. Если раньше в Евросоюз поставлялся только трубопроводный российский газ от Газпрома, то теперь туда поставляется еще и российский СПГ от компании "Сибур", а переориентации европейского газового рынка на американский СПГ как не было, так и нет.

Вот и получается, что различные русофобы вымещают свое недовольство на американском чиновнике, который просто захотел заработать на транспортировке российского СПГ до европейских потребителей.

С практической точки зрения очередной "офшорный скандал" вряд ли будет иметь какие-то далекоидущие политические последствия. Пиар-команда Елизаветы II уже вовсю проводит операции по "контролю ущерба", и скоро о скандале забудут. Уиллбур Росс готов защищать свою коммерческую деятельность в суде, и даже самые ярые русофобы из американских СМИ скептически оценивают возможности его ухода из американской политической жизни. Однако стоит особо подчеркнуть, что у скандала с бермудскими бумагами могла быть еще одна, наиболее важная цель, которая вполне может быть достигнута. Подавляющее большинство офшорных компаний, которые были "вскрыты" соросовскими журналистами и активистами, относятся к юрисдикциям, которые контролируются британской короной: Британские Виргинские Острова, остров Мэн, Гернси, Каймановы острова и др. Международной "офшорной аристократии" как бы показывают, что британская офшорная система уже не работает и не может обеспечить нужный уровень конфиденциальности и защиты, а значит, пора перебазироваться в США. На фоне проблем британской системы все большую популярность приобретают американские офшоры, о чем уже открыто пишет агентство Блумберг , приводя в пример презентации управляющего директора банка "Ротшильд и Ко" (Rothschild & Co.) Эндрю Пенни.

В этом контексте, вполне вероятно, что мы сейчас стали свидетелями очередного витка войны за передел мирового рынка офшоров и услуг по обеспечению "черных" и "серых" финансовых потоков.

Остается лишь ожидать, когда "британская офшорная империя" нанесет ответный удар. А вот оказаться в безопасности смогут лишь те, кто последует давнему и очень дальновидному совету Владимира Путина, который настоятельно рекомендовал деньги из офшоров вывести, потому что иначе придется долго и мучительно "глотать пыль", пытаясь вернуть утерянные деньги и деловую репутацию.