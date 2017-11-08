"Россия, помоги договориться с Пхеньяном": итог дипломатии Трампа

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Провал в дипломатии — это когда все должны бы, по идее, просто падать в обморок от страха, а ничего не происходит и никому происходящее даже не интересно. Ну приехал президент США в Японию и Южную Корею, вроде как к своим союзникам против страшного северокорейского режима. И в среду уехал оттуда в Китай. Вот и все. Кто-то ждал, что будет какая-то массированная военная операция против Пхеньяна, запускавшего до того ракеты и испытывавшего ядерное оружие? Ну так вот: нет и не.

Нас пугали, нам было не страшно

Итоговая пресс-конференция Трампа после переговоров в Сеуле выглядела так: "Думаю, мы добились большого прогресса, мы показываем силу, думаю, они понимают, что мы обладаем неповторимой силой". (Они — это, понятно, Северная Корея). "Для КНДР имеет смысл сесть за стол переговоров и заключить соглашение, которое было бы хорошим для людей в Северной Корее и во всем мире".

© REUTERS / Jung Yeon-Je/Pool Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Сеуле. 7 ноября 2017 © REUTERS / Jung Yeon-Je/Pool Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Сеуле. 7 ноября 2017

Вопрос, заданный ему, был вежлив, но предельно ядовит: успешен ли дипломатический подход Вашингтона по решению северокорейской проблемы? А подход, напомню, был следующий. Сначала несколько месяцев грозных намеков и странных передвижений боевых кораблей (там где-то и сейчас три авианосца). Затем период боевых твитов Трампа. Вот, например, твиты от 1 и 7 октября: "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему удивительному госсекретарю, что он теряет время, пытаясь вести переговоры с маленьким ракетным человечком" (это лидер КНДР Ким Чен Ын). "Побереги силы, Рекс, мы сделаем то, что должны". И, на 7 дней позже, — о том, что Северная Корея ставит американских переговорщиков в глупое положение и "только одно поможет". Одно — это явно не переговоры.

Очень страшно, не правда ли? Но вот Трамп в конце прошлой недели приезжает в Японию — а любая военная акция против Кореи превращает Японию в прифронтовое государство. И там… ничего. В смысле ничего нового. Да, Япония поддержит США "в любом курсе поведения", но с Пхеньяном нужны переговоры. И тут Америке должен помочь Китай, куда сейчас приехал Трамп.

© AP Photo / Kazuhiro Nogi Дональд Трамп Меланья Трамп на базе США "Йокота" во время визита в Японию. 5 ноября 2017 © AP Photo / Kazuhiro Nogi Дональд Трамп Меланья Трамп на базе США "Йокота" во время визита в Японию. 5 ноября 2017

Про Южную Корею уже сказано, но не все. Вот еще одно заявление грозного Трампа на пресс-конференции по итогам корейского визита: "Китай упорно пытается решить проблему с Северной Кореей, мы надеемся, что Россия также окажет помощь, мы также надеемся на другие страны".

Это что — мы с Китаем должны ему помогать? А как же авианосцы и десятки твиттерных угроз — оказывается, силой ничего не получается? Главное же — не совсем понятно, зачем нам нужно спасать провальную силовую дипломатию "сверхдержавы", что мы в ответ от нее получим. Если США не могут силой добиться своего даже от Северной Кореи, то уж в случае России и Китая все и вовсе смешно. Он не может нас заставить что-то делать. Может только просить.

Кстати, летом Москва и Пекин совместно предлагали США помочь в переговорах с Пхеньяном. Трамп и его команда в ответ объясняли, что тут поможет только американская сила. А сейчас — вот так. Интересная ситуация и для нас весьма выгодная с моральной и всех прочих точек зрения.

Они ему все объяснили

На самом деле силовая корейская дипломатия Трампа провалилась еще 4 ноября, когда было опубликовано письмо высшего руководства министерства обороны США членам конгресса. Это известная история, но напомним подробности.

Прогнозы такие: 300 тысяч погибших в первые несколько дней конфликта и 100 тысяч американцев под непосредственной угрозой. В первую цифру входят вообще все, то есть американцы, а также северные и южные корейцы.

Это тот самый документ, где говорится: все предполагаемые ядерные объекты Северной Кореи можно взять под контроль, только если начать наземную операцию силами американских войск. А этого американцы, "лучшие воины в мире", не любят.

Еще в документе и комментариях конгрессменов говорится, что последствия военной акции придется разгребать десятилетиями. Возникнут вопросы о судьбе южнокорейского правительства, о том, что будет с обитателями Сеула, где в самой столице и вокруг нее живут до 25 миллионов человек.

Самое интересное, что история повторяется. Незадолго до вторжения американцев в Ирак в 2003 году был точно такой же пентагоновский документ, с примерно теми же оценками: потери в случае войны с Северной Кореей неприемлемы, последствия акции непонятны. И Джордж Буш решил, что две войны — многовато. Но ему, как известно, хватило и одной, в Ираке, чтобы обрушить статус США как всесильной сверхдержавы.

Можно по-разному относиться к американским военным. Но не будем забывать, что потери от очередной авантюры нести прежде всего им (военные и гражданское население противника, понятное дело, не в счет). И вот уже второй раз американские военные разрушают надежды неумеренно воинственных американских политиков.

В дальневосточной ситуации есть множество тонкостей. Например, в предыдущие месяцы и Япония, и Южная Корея только тем и были заняты, что объясняли Трампу: никаких военных акций. В итоге позиции двух союзников США разошлись: Южная Корея — резко против войны, а Япония, расположенная от эпицентра возможных событий чуть дальше, — не так резко. А вот сейчас, как видим, японский премьер Синдзо Абэ и вовсе готов поддержать США "в любом курсе поведения".

© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017 © REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017

Так ведь он ничем не рискует, хорошо зная позицию как Сеула, так и американских военных. Можно теперь говорить что угодно.

Итак, Дональд Трамп в предстоящие дни будет просить сначала Китай, а потом, видимо, Россию помочь ему выпутаться из корейского конфликта, в котором он завяз исключительно из-за склонности показывать всем, какой он суровый и решительный.

Наверное, надо помочь. Хотя, честно говоря, не очень хочется. Он ведь в своем стиле будет всем объяснять, что силой заставит Москву и Пекин следовать его курсу. С другой стороны, не может же он сказать открыто, что клянчит о помощи (ну, хорошо, просит).

Все-таки "сверхдержава".