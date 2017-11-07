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На Украине требуют внешнего управления. А оно уже там

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (18)
08:0007.11.2017
(обновлено: 08:18 07.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкАкция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

"Я иногда думаю, как прервать этот круг порочный, и у меня один сегодня выход. Опять-таки я сейчас скажу, и многие плеваться начнут: только внешнее управление, причем не европейское, потому что у Европы своих проблем по горло. Только американское внешнее управление, я не вижу другого пути. Мы не можем сами разобраться, мы не можем", — заявил "национал-либерально ориентированный" украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Вечерний прайм" телеканала "112 Украина".

Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Провал третьего Майдана: на Украине теперь нет бесплатной медицины
И можно бы было, конечно, спросить у человека: а на кой черт вы тогда устраивали свой Майдан и прогоняли пусть не самого лучшего, но вполне законного президента, если не знаете, что потом с этим делать?

Но бесполезно.

Впрочем, по порядку.

Во-первых, звезда украинской национальной журналистики со своим предложением давно и прилично опоздала — данная страна и так живет под внешним управлением, и тут можно только поинтересоваться, а хорошо ли она живет.

Конкретики для выводов, в общем, достаточно.

Совсем недавно, 4 ноября, когда Россия праздновала (пусть еще не всеми и не до конца принятый) День народного единства, замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в очередной раз подтвердил: современные киевские власти без МВФ управлять своей собственной экономикой не в состоянии. В принципе, Международный валютный фонд вроде как и готов предоставить очередной копеечный транш, но у него есть некоторые условия.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи

Надо принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд и повысить цены на газ — как для предприятий, так и для самого украинского населения.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Незалежность как суслик. На завоевания свободной Украины
Если это все — не внешнее управление, то я не знаю, какую еще колониальную администрацию им потребно вводить. "Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ — то постановление, которое было принято в феврале правительством", — процитировало Люнгмана издание "Украинские новости".

Продолжает МВФ требовать и свободной продажи украинской земли, причем достаточно жестко: "Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе".

Когда терять уже нечего
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Когда терять уже нечего

Какое еще внешнее управление, интересно, пану Гордону при таких условиях нужно?

Или он просто не может опознать настоящее внешнее управление и считает, что холопов себе хозяева заводят для того, чтобы о них заботиться, холить, лелеять и кормить?

Вообще-то скучная наука история говорит нам обратное.

Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августва 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украина достанется не победителю, а проигравшему
Хозяин, работающий на раба, — нонсенс.

В этом мире все происходит ровным счетом наоборот. Холопов мордуют и грабят, причем не своими руками, а руками надсмотрщиков: точно такого же, в сущности, с точки зрения хозяев, быдла. Только с несколько расширенным функционалом.

Ведь что такое, в сущности, требование поднятия цен на газ?

Кредиты необходимо возвращать, причем с процентами. А грабить на Украине, кроме ее населения, уже, с точки зрения МВФ, некого. Вот и "размазываются" эти деньги по холопьему стаду, у которого, по мнению "господ", есть еще что по сараям-то повынимать. Опять же батрачат в России и Европе, деньги стекаются. Эти деньги надо перенаправлять куда надо.

© REUTERS / Gleb GaranichЖенщина просит милостыню в подземном переходе в Киеве, Украина. 3 ноября 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Женщина просит милостыню в подземном переходе в Киеве, Украина. 3 ноября 2017

Собственно говоря, мы тут, в России, это тоже проходили в те самые замечательные свободные девяностые, о которых так тоскуют сейчас наши что "антисистемные", что вполне себе даже и "системные" либерал-экономисты.

Вид на Киев
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Необитаемая Украина завтрашнего дня
Но мы-то хоть частично эти уроки выучили. И теперь наши "экономисты" только публично вздыхают и жалуются, что им не дают поднять пенсионный возраст по украинской модели МВФ.

В украинской же ситуации с невыученными уроками учить историю поздно.

Потому что Украина уже исполняет роль, описанную еще классиками: чем больше отдаете, тем больше вы должны. И эту роль будет исполнять либо до тех пор, пока кто-нибудь отважится поменять правила (что маловероятно), либо до более или менее мирного коллапса территории, когда-то бывшей второй главной республикой единой страны.

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