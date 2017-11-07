На Украине требуют внешнего управления. А оно уже там

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
"Я иногда думаю, как прервать этот круг порочный, и у меня один сегодня выход. Опять-таки я сейчас скажу, и многие плеваться начнут: только внешнее управление, причем не европейское, потому что у Европы своих проблем по горло. Только американское внешнее управление, я не вижу другого пути. Мы не можем сами разобраться, мы не можем", — заявил "национал-либерально ориентированный" украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Вечерний прайм" телеканала "112 Украина".
Но бесполезно.
Впрочем, по порядку.
Во-первых, звезда украинской национальной журналистики со своим предложением давно и прилично опоздала — данная страна и так живет под внешним управлением, и тут можно только поинтересоваться, а хорошо ли она живет.
Конкретики для выводов, в общем, достаточно.
Совсем недавно, 4 ноября, когда Россия праздновала (пусть еще не всеми и не до конца принятый) День народного единства, замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в очередной раз подтвердил: современные киевские власти без МВФ управлять своей собственной экономикой не в состоянии. В принципе, Международный валютный фонд вроде как и готов предоставить очередной копеечный транш, но у него есть некоторые условия.
Надо принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд и повысить цены на газ — как для предприятий, так и для самого украинского населения.Украинские новости".
Продолжает МВФ требовать и свободной продажи украинской земли, причем достаточно жестко: "Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе".
Какое еще внешнее управление, интересно, пану Гордону при таких условиях нужно?
Или он просто не может опознать настоящее внешнее управление и считает, что холопов себе хозяева заводят для того, чтобы о них заботиться, холить, лелеять и кормить?
Вообще-то скучная наука история говорит нам обратное.
В этом мире все происходит ровным счетом наоборот. Холопов мордуют и грабят, причем не своими руками, а руками надсмотрщиков: точно такого же, в сущности, с точки зрения хозяев, быдла. Только с несколько расширенным функционалом.
Ведь что такое, в сущности, требование поднятия цен на газ?
Кредиты необходимо возвращать, причем с процентами. А грабить на Украине, кроме ее населения, уже, с точки зрения МВФ, некого. Вот и "размазываются" эти деньги по холопьему стаду, у которого, по мнению "господ", есть еще что по сараям-то повынимать. Опять же батрачат в России и Европе, деньги стекаются. Эти деньги надо перенаправлять куда надо.
Собственно говоря, мы тут, в России, это тоже проходили в те самые замечательные свободные девяностые, о которых так тоскуют сейчас наши что "антисистемные", что вполне себе даже и "системные" либерал-экономисты.
В украинской же ситуации с невыученными уроками учить историю поздно.
Потому что Украина уже исполняет роль, описанную еще классиками: чем больше отдаете, тем больше вы должны. И эту роль будет исполнять либо до тех пор, пока кто-нибудь отважится поменять правила (что маловероятно), либо до более или менее мирного коллапса территории, когда-то бывшей второй главной республикой единой страны.