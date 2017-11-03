"Бойтесь меня, такого непредсказуемого": Трамп едет пугать Азию

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Начиная с этой пятницы президент США Дональд Трамп переселяется в Азию на две недели. Его поездка по тамошним столицам и нестолицам уже сегодня выглядит предельно интересной потому, что и американцы, и азиаты бурно обсуждают вопрос: а существует ли вообще внешняя политика США в этой части света? И что это такое, когда у страны, которую кто-то еще недавно считал мировым лидером, сверхдержавой и так далее, сложности с логичной, простой и понятной внешней политикой? Это такая хитрость или еще один признак развала?

Хрущев тоже всем грозил

Маршрут президентской поездки пролегает через Японию, Южную Корею и Китай. Далее планируется участие в саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) — чисто экономическая встреча, на которую собираются высшие лидеры всех основных стран Тихоокеанского региона. Потом будет столица Филиппин Манила, где речь пойдет уже о региональной политике и безопасности. Это мероприятие десяти относительно небольших, но вместе очень важных стран Юго-Восточной Азии, входящих в группировку АСЕАН. Туда приглашаются ключевые партнеры этой ассоциации — в принципе, те же, что участвуют и в АТЭС.

То есть вот вам вроде бы шанс не только лично по нескольку раз встретиться со всеми партнерами в Азии, а еще и публично произнести ясные слова насчет того, что такое Азия для США и США для Азии. И что Америка будет делать в ближайшее время на азиатском направлении.

Но есть множество людей, утверждающих, что ясности и после этой поездки не будет, потому что Трамп и понятная внешняя политика — две вещи несовместимые. Дело тут прежде всего в нескольких месяцах словесных бомбардировок, которым подверглись азиатские партнеры США на тему Северной Кореи.

Трудно даже кратко перечислить все, что сказал Трамп насчет Северной Кореи. Общее впечатление — что вот-вот начнется американская ядерная бомбардировка Пхеньяна, если только лидер этой страны не будет до того уничтожен американскими спецагентами. Кстати, тут у нас не только слова: в ходе поездки Трампа планируется облет чувствительных точек Корейского полуострова бомбардировщиками B-2, способными нести ядерное оружие.

© Фото : public domain Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit © Фото : public domain Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit

Результат такой дипломатии: не только Китай и Россия, а еще и союзники — Япония и Южная Корея — несколько раз твердо заявили Трампу, что проблемы Корейского полуострова решаются только путем переговоров. Вообще-то, это провал американской политики, и еще какой.

В результате накануне визита появляются вот такие комментарии: "США нуждаются в долгосрочной стратегии по Северной Корее". Или вот этакие: "Безумие за трамповской тактикой безумца".

Второй материал особенно интересен. Трампа в нем сравнивают с советским лидером Никитой Хрущевым, который во внешней политике тоже обожал всех запугивать и делать вид, что он такой импульсивный и непредсказуемый, что его лучше бояться. Автор напоминает, что в итоге Хрущева убрали свои — в том числе за авантюры в "дипломатии". Завершается этот комментарий такой мыслью: а что если Трамп не прикидывается, не изображает из себя сумасшедшего, а такой и есть?

Рецепт хаоса

Но самое интересное по части "расшифровки Трампа" принадлежит китайцам. Которые, кстати, с нетерпением ожидают приезда американского лидера в Пекин и прочие с ним встречи на разных форумах — и при этом не очень-то его боятся.

Как выглядит вся, а не только азиатская внешняя политика президента США?— задается вопросом китайский эксперт . Во-первых, Трамп выбирает себе внешнеполитические сюжеты, которые он или его команда знают и которые волнуют избирателя. По ним он делает множество эффектных заявлений. Но обратите внимание, продолжает автор: никаких действительно непоправимых и катастрофических акций Трамп при этом пока не совершал, он только говорит.

Во-вторых, вся внешняя политика по прочим направлениям продолжается так, будто никакого Трампа нет. То есть ведется по инерции. Добавим, ведется очень часто теми же персонажами, что делали эту политику при демократах. Особенно это касается Пентагона и прочих ведомств, но и потерявший доверие и почти разгромленный Госдепартамент тоже если что-то и делает, то по старинке (а как еще, если нет четких указаний?).

Ну и в третьих — Трамп как умеет реагирует на всякие неожиданные события.

Вот вам и рецепт нынешнего хаоса. Конечно, это вообще не политика — не старая, не новая, а нечто вроде разрубленного организма, в котором каждая часть пока дергается.

Но дальше китайские аналитики, с презрением отвергая все разговоры Трампа на корейскую тему, напоминают: этот президент мыслит как бизнесмен. И он обещал вернуть рабочие места из Азии (куда их переместили американские инвесторы) обратно в США. Вот в чем суть азиатской политики Штатов, вот что будет предлагать Трамп во всех городах, куда поедет. За этим и едет, по сути.

© AFP 2017 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о выводе США из Транстихоокеанского партнёрства в Овальном кабинете Белого дома. 23 января 2017 © AFP 2017 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о выводе США из Транстихоокеанского партнёрства в Овальном кабинете Белого дома. 23 января 2017

То есть мы возвращаемся к теме ТТП — договора о Транстихоокеанском торговом партнерстве Барака Обамы, отвергнутого Трампом как очень плохая для США сделка. Вместо этого Трамп хочет заключить двусторонние соглашения с теми же азиатскими странами. Но более выгодные для США. Никакого свободного доступа азиатских товаров на американский рынок (как это было в ТТП), зато полный доступ американцев в страны Азии. Демонстрация собственной непредсказуемой мощи, получается, — тоже часть "силового" ведения переговоров на эту тему.

И вот здесь китайцы настроены позитивно: напоминают, что торговля США с Азией выросла на 23,6% с 2010 по 2015 год, также увеличились инвестиции. Да, это легитимные интересы США в Азии, против которых выступать неразумно, — и мы договоримся. Но американцы, наоборот, настроены мрачно: наши азиатские партнеры восемь лет вели переговоры с США о ТТП, но тут Вашингтон с его неоднозначностью и непредсказуемостью разорвал уже готовый договор мгновенно. А раз так, где гарантии, что такое же несчастье не произойдет с новыми, двусторонними соглашениями? Перед нами страна, потерявшая доверие.

Не будем лишний раз говорить, что у США наблюдается такой же внешнеполитический хаос с Европой, Ближним Востоком и так далее. Напомним только, что у большой державы отсутствует внешняя политика лишь в двух ситуациях. Первая — когда все слишком хорошо (как говорил Талейран, министр иностранных дел у Наполеона: если твой повелитель — Наполеон, то какая там дипломатия, какие переговоры, просто пишешь ноту и берешь то, что хочешь).

А вот вторая ситуация куда хуже. Это когда твой повелитель уже не Наполеон, а привычки еще остались прежние. И тогда десятки и сотни связанных с внешней политикой людей искренне не знают, как же теперь себя вести.