Патриарха не зря волнуют киборги. Об антигуманности трансгуманизма

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



Во вступительном слове патриарха на XXI Всемирном русском народном соборе (куда я был приглашен в качестве гостя) меня удивило то, что едва ли не каждая произнесенная им фраза касалась темы каких-то моих собственных публикаций. Причем его позиция, как правило, совпадает с моей.

Конечно, это вовсе не потому, что я такой умный, и уж подавно не из-за того, что кто-то из сотрудников аппарата патриарха изучает мои труды. Просто главные задачи, стоящие перед нашей страной, народом, да и всем миром, столь очевидны, что не заметить их не могу даже я — а разумных решений у них, увы, немного.

Остановлюсь, в частности, на трансгуманизме — обещании техническими средствами усовершенствовать людей до уровня, нынче почти невообразимого.

Патриарх указал, что было бы чудовищно несправедливо предоставить такую возможность только тем, кто способен за нее заплатить несусветные деньги.

Я же считаю необходимым отметить другую опасность. Даже если предположить, что новые возможности сделают кого-то ближе к Богу — ибо даже творя нас по образу и подобию своему, он не сделал людей сразу точными своими копиями, а даровал им способность самосовершенствования ради приближения к нему, — мы должны осознать: если дополнить тела и умы лишь небольшой части человечества, то она очень скоро озвереет.

Ведь развитие каждого из нас опирается на колоссальные культурные накопления всего человечества. И огромная их доля напрямую связана с нашими собственными ограниченными возможностями. Человек, чьи способности превзошли эти ограничения, может просто не понять нашу культуру в целом. Бессмертному чужда старинная мудрость "Если бы молодость знала, если бы старость могла". Перешедший на подпитку жизненно важными веществами из таблеток и энергией из розеток утратит осознание не только мук голода и удовольствий гурмана, но и всего связанного с хлебом насущным.

Уже сейчас мы видим, как львиная доля пытающихся оторвать любовь от продолжения рода утрачивает саму способность любить — что же сказать о тех, кому наука сулит размножение клонированием? Если все эти открывающиеся возможности окажутся в распоряжении всего человечества сразу, то, скорее всего, ему вскоре удастся создать новые богатства культуры — может быть, не хуже нынешних. Смогли же скульпторы Нового времени сравниться с античностью и, по мнению многих, даже превзойти ее.

Но что если усовершенствование постигнет лишь немногих богатых мира сего? Их окажется просто недостаточно для формирования новой, достаточно сильной и цельной, культуры. А что происходит с теми, кто ушел от прошлого и не обрел будущего, мы видели и в первые пару десятилетий после двух революций вековой давности, и совсем недавно — не зря девяностые прозваны лихими. Мечтающие хирургически отрезаться от серой массы могут не задумываться о благе тех, за чей счет надеются обрести скромное подобие всемогущества — но пусть вспомнят хотя бы о судьбах себе подобных.

Эмигрировавшие активисты Февраля десятилетиями фонтанировали грязью друг на друга. Октябрьские победители уже через несколько лет перегрызлись, а к двадцатилетию своей победы развязали такую драку между собою, что заодно убили несколько сот тысяч мирных сограждан. Ярые сторонники перестройки и рыночных реформ заказывали друг друга наемным убийцам.

Неужели активисты трансгуманизма надеются, оторвавшись от всего человеческого, не накинуться друг на друга? Человечество может совершенствоваться только как единое целое. А кто сломя голову мчится вперед, рискует и впрямь сломать голову и оказаться далеко сзади.

В рамках европейской цивилизации сформированы критерии сравнения цивилизаций вообще. По этим параметрам (в силу множества исторических причин) русская цивилизация намного опередила европейскую

Но главная причина нашего успеха в том, что в контексте русской цивилизации вовсе бессмысленно провозглашать себя самыми успешными и убегать в отрыв от всего человечества.

При этом отставать от него мы также не должны. Хотя бы потому, что сейчас — на новом витке развития страны и мира — вновь возникают задачи, сходные с теми, что поставила модернизация век тому назад.

Например, лет через десять в мире накопится вычислительная мощность, делающая централизованное управление всем производством выгоднее децентрализованного, как уже случилось — по другим причинам — в начале прошлого века. Если мы не проведем заблаговременно все научные исследования, необходимые для правильного использования открывающихся возможностей, то рискуем вновь овладевать ими столь же стихийно и, значит, так же разрушительно.