Россия и Саудовская Аравия: больше, чем нефть

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

Кирилл Дмитриев, генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

Два крупнейших производителя и экспортера нефти Россия и Саудовская Аравия совершили гигантский скачок в развитии отношений за последние годы после десятилетий сотрудничества на большой дистанции и фактического отсутствия крепких экономических связей и взаимных инвестиций.

Диалог между двумя странами и общее видение вызовов в мировой экономике уже сделали возможным подписание исторического соглашения по ограничению добычи нефти ОПЕК+, которое стабилизировало цены на мировых рынках после их драматического падения.

Однако сотрудничество между двумя странами не может и не должно ограничиваться только нефтяной сферой.

И Россия, и Саудовская Аравия крайне заинтересованы в диверсификации экономик и снижении зависимости от нефтегазовых доходов через развитие промышленности и новейших технологий.

План экономических реформ "Видение-2030", автором которого стал энергичный и популярный в стране наследный принц Мухаммед бен Сальман предполагает масштабные инвестиции в промышленность и высокие технологии по всему миру, включая Россию.

Этот план предоставляет уникальную возможность для высокодоходных совместных инвестиций, и российские компании могут этой возможностью воспользоваться.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает сотрудничество и совместные инвестиции с Саудовской Аравией как одно из приоритетных направлений своей деятельности.

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) еще в 2015 году объявил о намерении вложить 10 млрд долларов в российскую экономику через партнёрство с РФПИ. На сегодняшний день РФПИ и PIF проинвестировали свыше 1 миллиарда долларов, вложив эти средства в ряд российских публичных компаний, а также в в более чем 8 инвестиционных проектов в таких сферах, как нефтехимия, энергетика, транспортная инфраструктура и ритейл.

Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза в октябре 2017 года, который стал первым в истории визитом саудовского монарха в Россию, открыл новые перспективы в отношениях между странами.

© РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед Аль-Кассаби и генеральный директор АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на церемонии подписания документов по итогам российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017 © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед Аль-Кассаби и генеральный директор АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на церемонии подписания документов по итогам российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017

В ходе визита PIF и РФПИ объявили о создании двух фондов объемом 1 млрд долларов каждый для инвестиций в высокие технологии и проекты в энергетике, включая производство оборудования и предоставление услуг в нефтегазовом секторе.

В течение ближайших двух лет PIF планирует удвоить объем активов под управлением до 400 миллиардов долларов с целью стать крупнейшим и наиболее инвестиционно активным фондом мира.

Программа развития фонда предполагает увеличение промышленного экспорта Саудовской Аравии с 16-ти до 50-ти процентов ВВП к 2030 году за счет инвестиций в целый ряд отраслей промышленности от нефтехимии до военно-промышленного комплекса.

Развитие саудовской промышленности потребует иностранных технологий и экспертизы, которые есть у многих российских промышленных компаний, являющихся лидерами в своих секторах.

Как сказал наследный принц Мухаммед бен Сальман, в Саудовской Аравии ждут "предпринимателей, способных мечтать". В России нет недостатка в таких предпринимателях.

Поэтому РФПИ пригласил российские компании, работающие в сферах солнечной энергетики, здравоохранения, технологий искусственного интеллекта и высокоскоростного транспорта к возможному участию в работе над проектом по созданию города будущего NEOM в Саудовской Аравии.

Этот амбициозный проект наследный принц также представил на первой конференции "Инвестиционная инициатива будущего" (Future Investment Initiative), которая в конце октября собрала в столице королевства суверенные фонды и ведущих инвесторов со всего мира.

Новый город будущего NEOM расположится на площади 25 000 квадратных километров на берегу Красного моря и будет полностью обеспечен только солнечной и ветряной энергией и станет технологическим и логистическим хабом для стран Азии и Африки.

РФПИ, который уже является инвестором проекта создания высокоскоростного поезда Hyperloop, считает, что эта прорывная технология также может быть успешно использована в городе NEOM.

Меньше чем через месяц после завершения визита короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву и через неделю после конференции "Инвестиционная инициатива будущего" РФПИ, Министерство энергетики и Министерство промышленности и торговли организовали первую российскую бизнес-миссию в Саудовскую Аравию 1-2 ноября. В состав делегации вошли более 50 топ-менеджеров российских компаний, включая РЖД, "Синару", КАМАЗ, "Невские машины" и другие.

Российские бизнесмены посетили ведущие компании Саудовской Аравии и провели консультации с представителями ключевых министерств, презентовали свои инвестиционные возможности, а также приняли участие в отраслевых дискуссиях и двусторонних переговорах с саудовскими партнерами.

Мы в Российском фонде прямых инвестиций надеемся, что российский бизнес также сможет воспользоваться открывающимися в рамках плана "Видение-2030" возможностями, а количество совместных промышленных и высокотехнологичных проектов как на территории России, так и на территории Саудовской Аравии, будет расти.