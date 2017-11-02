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США запретили своим гражданам зарабатывать на русской нефти

Сюжет:
Санкции в отношении России (6332)
08:0002.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМорская нефтедобывающая платформа ПриразломнаяМорская нефтедобывающая платформа Приразломная
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Итак, 31 октября текущего 2017 года Минфин США выступил с новыми грозными антироссийскими санкциями. Министерство финансов прямо и жестко запретило американцам оказывать содействие России в нефтяных проектах, связанных с геологоразведкой и добычей на глубоководных участках, на шельфе в Арктике или в сланцевых пластах.

Что особенно любопытно: как отмечается в обнародованном во вторник уведомлении, эти карательные меры распространяются исключительно на проекты, которые предполагается осуществлять с 29 января 2018 года.

С чем это связано, не поясняется, но, видимо, в подобной датировке есть какой-то глубокий сакральный смысл.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Депутаты ГД: санкции США против России создадут лишь временные затруднения
Во всем остальном он, в общем-то, отсутствует.

Впрочем, по порядку.

Как сообщает официальная пресс-служба Министерства финансов США, американским юридическим и физическим лицам теперь прямо "запрещается предоставлять, экспортировать, реэкспортировать напрямую или опосредованно товары, или услуги (за исключением финансовых услуг), или технологии" для содействия тем, кто "включен в санкционные списки США". Напомним, что ведущие российские нефтяные игроки, такие как "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпром" и "Газпром нефть", были включены в эти самые "санкционные списки" еще три года назад, в далеком теперь уже 2014 году.

Минфин США, а сразу вслед за ним и Госдепартамент (напомним, возглавляемый профессиональным нефтяником Рексом Тиллерсоном) увязали данные санкции с кризисом на Украине. И призвали "Россию с уважением относиться к своим обязательствам по минским договоренностям, уйти с Крымского полуострова и прекратить злонамеренную деятельность в киберпространстве".

То есть, по сути, объявили санкции вечными.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

И это, наверное, выглядело бы достаточно грозно и обидно, если б не было настолько смешно.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Тут все просто. Штаты уже давно не являются в геологоразведке на шельфе и в глубоководном бурении монопольным держателем технологий, которые российским нефтяникам действительно более или менее нужны. "Более или менее" — потому как в идеале, конечно, нужно создавать свои. Ну а если пока не получается — рынок большой, и на нем играют не только США и/или их союзники, но еще и Китай, например.

В бурении на сланцевых пластах, которое для Российской Федерации сейчас вообще не является каким-либо приоритетом, Америка также отнюдь не технологический монополист.

Но самое забавное — вообще-то, сейчас, как известно, речь идет о сокращении нефтедобычи. О чем, например, недавно договаривался Владимир Путин с королем одного из главных союзников США — Саудовской Аравии.

А в этой ситуации по трудноизвлекаемой нефти, геологоразведке и глубоководному бурению, не говоря уж о сланцевых пластах, Российская Федерация вообще может работать спокойно и неторопливо.

Здание МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД прокомментировал новые антироссийские санкции США
Обстоятельно разрабатывая собственные технологические платформы. Или выстраивая кооперационные цепочки с другими, не зависимыми от Соединенных Штатов и их союзников игроками: тут сейчас торопиться особо некуда. А отнесение "санкционных мер" к проектам, запускаемым после января 2018 года, дает спокойную возможность и далее качать энергоносители по проектам уже существующим и разведанным, в том числе и совместно с американским бизнесом, на том же Сахалине и на шельфе Охотского моря: в чем проблемы-то, господа?

© РИА Новости / В. НемировскийПерейти в фотобанкСамоподъемная плавучая буровая установка "Ока" ведет разработку нефтегазоносных месторождений на шельфе Охотского моря
© РИА Новости / В. Немировский
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Самоподъемная плавучая буровая установка "Ока" ведет разработку нефтегазоносных месторождений на шельфе Охотского моря

Ну хорошо.

Русские пожали плечами да и пошли дальше обстоятельно исследовать богатейшие и перспективнейшие арктические кладовые — только уже без вас.

Потому как это у нас, в нашей Арктике, сосредоточены колоссальные запасы энергоносителей. И сейчас вопрос исключительно о том, кто, кроме самих владельцев, будет допущен к освоению данного очень вкусного пирога.

И здесь тревогу вызывает как раз не "очередной виток санкций", которые, конечно, не очень приятны, но не являются для российского энергетического сектора чем-то уж совсем нерешаемым и непреодолимым.

Здесь тревогу вызывает скорее уровень вырабатываемых системных решений администрацией сильнейшей в мире державы, которая из-за довольно невнятных и слабо прописанных целей отсекает своих граждан и свой бизнес от весьма перспективных возможностей.

Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Антонов назвал состояние отношений между Россией и США удручающим
Такая прицельная стрельба по своим собственным ногам, да к тому же еще и довольно регулярно повторяемая, говорит о каком-то глубинном нездоровье. И совершенно одно дело — иметь дело с вменяемой, пусть и недружественной, сверхдержавой. А совершенно другое — со сверхдержавой алогичной и абсолютно непредсказуемой.

Сумасбродную блондинку за рулем дорогой иномарки еще можно терпеть на дороге, но если она пересаживается в стратегический бомбардировщик — то это совсем "не алё".

В политике и глобальной экономике неслучайно выше всего ценится предсказуемость. Она предусматривает хотя бы какую-то потенциальную платформу для переговоров и хотя бы частичных договоренностей. Сумасшествие же в этих вещах разрушительно и опасно, даже если оно носит "ценностный" характер: слишком уж в хрупком мире мы все живем.

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