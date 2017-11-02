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Трамп — "американский Янукович", которого русские научили плохому

08:0002.11.2017
0920
© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Тезис "Дональд Трамп — это апофеоз слияния российского и американского политического класса" может показаться российскому читателю нелогичным и даже смешным. Однако именно такую картину мира предлагает американским читателям респектабельное издание The Washington Post. Столкнувшись со столь неортодоксальным восприятием реальности, нельзя не поразиться изобретательности заокеанского экспертного сообщества, которое успешно ищет и находит причины для ненависти к России, доказывая при этом своим читателям и зрителям, что во всех проблемах США виновата далекая Москва.

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт после заседания суда в Вашингтоне. 30 октября 2017
© AP Photo / Alex Brandon
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Отсутствие доказательств прямого вмешательства российских спецслужб в американские выборы уже никого не смущает. На медийную арену уже выкатили эдакую риторическую Царь-пушку — или, точнее, Царь-аргумент. Этот аргумент заключается в том, что именно Россия научила американских политиков всему плохому, а значит, она в любом случае в ответе за все. Например, по версии The Washington Post, "русификация американской общественной жизни" уже состоялась. Более того, на примере трамповского политтехнолога Манафорта журналисты The Washington Post доказывают, что именно Россия научила американских политиков врать, скрывать деньги от налогов, отмывать черные доходы и даже "вести расточительный образ жизни". Как известно, в каждом дворе есть "плохой мальчик", которого нерадивые родители других детей обвиняют в плохом влиянии на своих отпрысков, а также в том, что он их учит курить, не слушаться маму с папой и получать двойки по поведению.

© AP Photo / Alex BrandonЭкс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт у здания федерального окружного суда в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт у здания федерального окружного суда в Вашингтоне

В картине мира, которую навязывают западному обществу, России отведена роль такого "плохого мальчика", который сбивает с пути истинного кристально чистых и честных американских политиков, миллиардеров и лоббистов. Эпоха "пост-правды" окончательно наступила.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с членами Ассоциации Европейского бизнеса. 31 октября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нельзя не отметить запредельную наглость, с которой продвигается этот невероятно абсурдный нарратив. Автор статьи в The Washington Post Анна Эпплбаум не стесняется признать, что никаких доказательств сотрудничества Манафорта с российским правительством не обнаружено, но при этом подчеркивает, что он действовал на Украине в интересах Москвы. Впрочем, столь узнаваемый абсурдистский дискурс, в котором начисто отсутствует логика, — это что-то вроде семейного бизнеса, если учесть, что мужем госпожи Эпплбаум является экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски — один из самых последовательных европейских русофобов.

Впрочем, нельзя исключать, что перевод атак на Россию в цивилизационную или даже культурологическую плоскость связан с тем, что сторонникам Клинтон нужно срочно "забить эфир" для того, чтобы отвлечь аудиторию от тех обвинений, которые предъявляются семье Клинтон и ее ближайшим сторонникам. В этом случае действия американских СМИ становятся понятными: они действуют по принципу "отсутствие доказательств можно компенсировать громкостью обвинений".

© AP Photo / Dana VerkouterenЗаседание суда по делу Пола Манафорта и Ричарда Гейтса
© AP Photo / Dana Verkouteren
Заседание суда по делу Пола Манафорта и Ричарда Гейтса

Если посмотреть на список обвинений в адрес Манафорта, который предъявляют американские СМИ, то получается, что он виновен в том, что на Украине произошло разделение по этническому и языковому признаку. Его же обвиняют в том, что он и его команда политтехнологов раскололи страну, которая до приезда Манафорта в 2006 году чуть ли не в едином порыве стремилась в ЕС и НАТО. А его самым серьезным достижением называют превращение "мошенника Януковича" в успешного "антиэлитного кандидата", который умело использовал популизм для победы на выборах. Так как политтехнолог участвовал в избирательной кампании Януковича, а потом в избирательной кампании Трампа, делается вывод, что Манафорт просто перенес свое украинское ноу-хау на американскую почву, а Трамп — это просто "американский Янукович". В качестве доказательства The Washington Post приводит заявление о том, что и Трамп и Янукович пришли к власти с популистской программой и сразу же начали подрывать правопорядок и конституционный строй своих стран. Нужно быть слепым, чтобы не заметить в этой параллели очевидного призыва покончить с Трампом по майданной схеме, которая оказалась очень эффективной в случае украинского клиента Манафорта.

Быший глава избирательного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Matt Rourke
Обвинения против Манафорта никак не связаны с Россией, считает эксперт

Удастся ли осуществить "цветную революцию" в отношении Трампа? Скорее всего, нет. Удастся ли провести успешный импичмент на основании расследования ФБР о "вмешательстве" России в выборы 2016 года? Скорее всего, тоже нет. Сторонники Клинтон сейчас решают практические задачи другого плана. Им нужно снизить шансы республиканских кандидатов на выборах, которые пройдут в следующем году, но еще важнее — отвлечь внимание от расследований преступлений, связанных с политическими оппонентами Трампа.

© AP Photo / Andrew HarnikСлушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Слушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017

Уже сейчас, напомним, сенат ведет два расследования против Хиллари Клинтон. Ей инкриминируют нарушение закона о государственной тайне в контексте использования собственного почтового сервера в ее бытность госсекретарем и, что более важно, подозревают в получении взятки в обмен на передачу российской компании контроля над 20% американского урана. На крайний случай у сторонников Трампа есть радикальный вариант атаки на семью Клинтон. Достаточно вспомнить, что еще в 2016 году журналисты Fox News обнаружили интересный факт: Билл Клинтон 26 раз пользовался частным самолетом известного финансиста Джеффри Эпштейна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с членами Ассоциации Европейского бизнеса. 31 октября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Лавров назвал смешными отговорки США о секретности "вмешательства России"
Эта банальная информация приобретает интересный оттенок, если учитывать следующие факты. Миллиардер Эпштейн осужден за сексуальные домогательства к несовершеннолетней приемной дочери. Частный самолет, который Эпштейн предоставлял Клинтону и другим американским политикам для увеселительных поездок на свой частный тропический остров, назывался "Лолита Экспресс". Еще одним частым гостем Эпштейна был известный актер и друг семьи Клинтон Кевин Спейси, который тоже оказался вовлечен в сексуальный скандал с участием несовершеннолетнего. Вполне вероятно, что в процессе расследования дела Эпштейна в архивах американских спецслужб появился компромат на Билла Клинтона, и, судя по медийной активности сторонников Трампа вокруг этой темы, есть определенные шансы на то, что этот компромат всплывет в самый неподходящий момент. Интересно, будут ли в этом случае американские СМИ писать о том, что Билл Клинтон научился плохому поведению в России?

Роберт Мюллер. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak
Конгрессмен раскритиковал Мюллера за утечки по "российскому делу"
Во всей этой истории важно не то, с каким счетом победит Трамп или Клинтон в политической и медийной конфронтации. Важно то, что коллективному Западу уже сложно поддерживать миф о своем моральном превосходстве, которое давало ему право навязывать свою волю и стандарты всему остальному миру. Запад всматривается в зеркало и видит коррупцию, олигархическую систему власти, офшорную аристократию и повторяющиеся преступления, которые политики совершают против рядовых граждан и общества в целом. При этом готовности к интроспекции нет, зато есть большое желание найти виноватого — и в роли этого виноватого, скорее всего, выступит Россия. К сожалению, в российском медиапространстве обязательно найдутся те, кто выступит в поддержку этих обвинений и даже поддержит тезис о том, что России стоит в очередной раз начать платить и каяться, на сей раз за то, во что она якобы превратила когда-то невинных западных политиков. Спасти американское общество от его иллюзий невозможно, но мы обязаны спасти себя от иллюзии того, что когда-то Запад отучится винить Россию во всех своих бедах.

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