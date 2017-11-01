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Смерть "священной коровы". Как газотранспортная система уничтожит Украину

19:1601.11.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской областиГазовое оборудование Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В украинской газовой отрасли — паника. Ситуация созревала давно, но масштабы краха стали понятны только сейчас. Все дело в газотранспортной системе (ГТС). Похоже, ей осталось жить от силы два года. Понимая это, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что принято решение создать консорциум из зарубежных компаний, которые будут теперь управлять ГТС. А Министерство топлива и энергетики Украины, которому "Нафтогаз" не подчиняется, утверждает, что ГТС будет, наоборот, передана в национальную госкомпанию "Магистральные газопроводы".

Как связаны газ и смена власти на Украине

На Украине ГТС называют "священной коровой конституции". Украинские лидеры начиная с 1991 года прекрасно понимали, что "труба" является чуть ли не единственным экономическим и политическим инструментом в руках власти: способом получить деньги при транспортировке российского газа в Европу.

Подготовительные мероприятия к сварочным работам по строительству морского газопровода Турецкий поток
© Фото : "Турецкий поток"
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Несмотря на неоднократные попытки второго президента Украины Леонида Кучмы создать консорциум по управлению ГТС, парламент страны последовательно ему в этом отказывал. При этом Кучма понимал, что система не может существовать без участия в ее эксплуатации производителей и потребителей газа — то есть "Газпрома" и европейских компаний.

Но когда в 2004 году он все же добился от Верховной рады согласия на создание такого консорциума, моментально произошла смена власти. И новый президент — Виктор Ющенко — об этом решении парламента "забыл".

По информации украинского независимого эксперта по энергетике Валентина Землянского, в прошлом году через ГТС Украины в Европу было прокачано 67 миллиардов кубометров газа. Почти двойное снижение объемов связано с общей конъюнктурой на рынке. Европа увеличивает потребление газа из других источников. Еще один фактор — ввод в действие "Северного потока".

Проект этого газопровода возник как реакция на непредсказуемость Украины. В частности, на антироссийскую политику президента Ющенко, который зимой 2008-2009 годов пытался "трубой" шантажировать Москву. А потом, вопреки указаниям Ющенко, премьер Украины Юлия Тимошенко подписала контракт с "Газпромом". И уже при следующем президенте Викторе Януковиче как раз за этот контракт получила тюремный срок.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время церемонии подписания документов о возобновлении поставок российского газа через территорию Украины европейским потребителям. 2009 год
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время церемонии подписания документов о возобновлении поставок российского газа через территорию Украины европейским потребителям. 2009 год

Первые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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В отличие от Ющенко, Янукович пытался найти компромисс. Так, на встрече с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии в июле 2012 года он говорил о необходимости создания консорциума, управляющего ГТС, но с обязательным участием в нем "Газпрома". Утверждал, что это дешевле, чем строить альтернативные пути транзита газа.
Однако зимой 2013-2014 годов в Киеве случился Евромайдан. В результате Янукович был вынужден уехать из страны и перестал быть президентом. И его идея с консорциумом тоже умерла.

При чем здесь США?

В начале нынешнего века в США стали активно развивать новую отрасль экономики — добычу сланцевого газа. Поначалу цены были заоблачными, но потом технологии усовершенствовались: у американских нефтегазовых компаний появились возможности продавать излишки газа на других рынках.

Газокомпрессорная станция в Харьковской области
© РИА Новости / Александр Максименко
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Соединенные Штаты уже в 2013 году готовы были часть добытого сланцевого газа реализовать в Европе. Но для этого нужны были специальные танкеры и оборудованные причалы. На создание инфраструктуры потребовалось четыре года. В связи с этим конгресс даже ввел ряд налоговых и прочих послаблений для строителей океанских промышленных судов.

Однако стоимость сланцевого газа и по добыче, и по транспортировке все равно больше, чем у природного. Поэтому США необходимо было не просто прийти на европейский газовый рынок, но и выжить с него крупного поставщика с более дешевой продукцией — то есть Россию.

В это же время — в декабре 2013 года — Россия начала строительство "Южного потока". Это был совместный проект ряда европейских компаний и "Газпрома". Первый газ в Европу по "Южному потоку" Россия планировала поставить в 2017 году. То есть ровно тогда, когда США планировали начать поставки сжиженного сланцевого газа.

Но "Южный поток" остановился. Евромайдан, Крым, Донбасс, введенные санкции США и ЕС в отношении России отодвинули реализацию "Южного потока", а потом проект и вовсе был остановлен.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПодготовка к торжественному мероприятию, посвященному началу строительства газопровода "Южный поток". 2012 год
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Подготовка к торжественному мероприятию, посвященному началу строительства газопровода "Южный поток". 2012 год

Конец "незалежности"

Украинская власть все это время с тревогой следила за развитием ситуации. И когда возникла идея с прокладкой по дну Балтийского моря второй нитки "Северного потока", президент Украины Петр Порошенко сразу же заявил протест и обратился в структуры ЕС.

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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У Порошенко и его команды была надежда на то, что, исходя из политической целесообразности, Европейский союз воспротивится реализации проекта "Северный поток — 2". Но энергетическая комиссия ЕС признала, что никаких причин запретить строительство нет.

Европейские политики уже несколько раз делали закамуфлированные заявления против газового диктата США в Европе. Для них наличие "Северного потока — 2" — это возможность получить альтернативу дорогому американскому сланцевому газу.

А вот для Украины вступление в действие второй ветки "Северного потока" означает полный крах ГТС, а следовательно, и полный крах выращенной на этой трубе "независимости" и "государственности". Как считает эксперт по энергетике Валентин Землянский, после вступления в строй "Северного потока" в полном объеме ГТС Украины просто окажется никому не нужна.

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