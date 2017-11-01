Русская паранойя, говорите? Тогда соберем биоматериал противника

Ирина Алкснис, для РИА Новости

В начале 2006 года на российском телевидении вышел сюжет "Шпионы", в котором журналист Аркадий Мамонтов рассказал о работе в России английской разведки. В частности, в той передаче сообщалось о некоем шпионском приборе, замаскированном под обычный камень в одном из московских скверов.

Реакция на сюжет превзошла все ожидания. "Шпионский камень" на многие годы стал ярлыком и символом лживой кремлевской пропаганды. Мамонтову при любом удобном и неудобном случае припоминали выдумку, которую он тогда "скормил" аудитории. А в том, что это была выдумка, были убеждены не только критики российской власти. К тому же мнению склонялись и многие ее сторонники, которые никогда не сомневались, что в России действуют — и не на ее благо — западные спецслужбы. Но сама эта история как будто сошла со страниц книг о Джеймсе Бонде. От нее так и веяло мифами холодной войны и технологиями 1960-х, и в современном мире она выглядела совершенно неправдоподобной.

Однако спустя шесть лет, в 2012 году, высокопоставленный британский чиновник признался, что шпионский камень на самом деле существовал и реально использовался английской разведкой в Москве.

В том же 2012 году произошла еще одна любопытная история, но уже в совершенно иной сфере.

В России в том году был введен статус иностранного агента. Принятие соответствующих законодательных изменений сопровождалось беспрецедентной истерией со стороны оппозиционной и либеральной общественности. В адрес российской власти массово сыпались разнообразные обвинения, где паранойя и подавление инакомыслящих были едва ли не самыми мягкими.

Противникам закона разумно указывали на то, что Россия фактически просто скопировала аналогичный опыт США, соответственно, возмущение и обвинения в адрес только одной страны в данной ситуации выглядят странно. В качестве возражений на это отвечали, что данный закон был принят в Штатах аж в 1938 году, в совершенно особый исторический период, и пытаться его переносить в современную Россию просто абсурдно. Более того, продолжали критики, в современных США просто невозможны истерическо-параноидальные "охоты на ведьм", а в России данный закон их легализует.

Сейчас, по прошествии пяти лет, тогдашние споры вызывают грустную улыбку, потому что США — да и Запад в целом — за последний год оказались одержимы поиском "русского следа" в любом событии в мире. Более того, каждый раз они его успешно находят. Правда, выглядит это так, что вызывало в самой России сначала удивление, потом — почти шок, затем — здоровый смех, а сейчас — равнодушие с легкой ноткой растерянности от непонимания, как ведущие державы мира могут так жалко себя вести.

Безусловно, льстит, что Россию видят бесконечно могущественной и закулисно управляющей всеми процессами в мире. А ее СМИ, вещающие за границу, считают сравнимыми по влиятельности со столпами западных медиа.

Но есть факты. Facebook, Google и Twitter провели собственные расследования по поводу масштаба "вмешательства России" в выборы США. Результаты непроизвольно вызывают одну реакцию, позаимствованную из классики: "Это какой-то позор".

Доказательства того, что Россия посадила в Белый дом Дональда Трампа, базируются на том, что в Twitter обнаружено более 36 тысяч аккаунтов, которые "предположительно, связаны с российскими спецслужбами" (всего в этой соцсети более 200 миллионов аккаунтов).

© AP Photo / Andrew Harnik Слушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017 © AP Photo / Andrew Harnik Слушания о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 21 июня 2017

Google нашел 18 каналов, "вероятно, связанных с Россией", на которых опубликовано более 1100 видео. Причем только три процента всех роликов собрали более пяти тысяч просмотров, и ничто не указывает на то, что зрителями этих каналов были американцы. А по оценке Facebook, аудитория публикаций в соцсети, якобы распространявшихся в интересах России, составила 126 миллионов человек. Вернее, 80 тысяч материалов, опубликованных с января 2015 года по август 2017 года, увидели 29 миллионов человек, а остальное, по прикидкам соцсети, — дополнительная аудитория за счет лайков и репостов.

Что характерно: эти смехотворные данные в качестве обоснования обвинений в адрес России вовсе не вызывают возмущения со стороны тех, кто обвиняет Москву в паранойе и бредовых идеях.

Аналогично, кстати, и со свежим призывом нидерландского отделения МОК к России признаться в допинге. То есть доказательств как не было, так и нет, но никому из рукопожатных граждан в голову не приходит возмутиться нарушением основополагающих принципов права. Наоборот, все дружно поддерживают идею, что Россия должна признаться и покаяться, потому что она виновата в любом случае.

…Все эти случаи уместно вспомнить в связи с новым информационным поводом, вызвавшим бурную истерику со стороны российской оппозиции и Запада.

На недавнем заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил , что кто-то с неизвестными целями собирает биоматериал россиян по всей стране. Затем его слова пояснил пресс-секретарь главы государства. Дмитрий Песков рассказал, что спецслужбы России располагают информацией о сборе некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями биологического материала представителей различных российских этносов.

Первой реакцией критиков стало обычное "вы все врете". Однако очень быстро эта версия заглохла, поскольку им напомнили, что подобная информация уже появлялась в СМИ несколько месяцев назад. Причем источник информации был тоже официальный. Тогда на сайте правительства США, где размещаются тендеры госструктур для бизнеса, была опубликована очень любопытная заявка.

© AFP 2017 / FBI Сотрудник с конвертом в биологическом центре Армии США "Форт-Детрик". 2001 год © AFP 2017 / FBI Сотрудник с конвертом в биологическом центре Армии США "Форт-Детрик". 2001 год

Американские военные, а если точнее — ВВС, объявили тендер на закупку живых тканей россиян. Причем в данном случае их интересовали строго русские (европеоиды) и категорически не подходили образцы с Украины.

Судя по комментарию Владимира Путина и его пресс-секретаря, этот случай вовсе не является единичным. В связи с этим российский президент не стал делать далекоидущих выводов и громких заявлений. Он (а за ним и российское общество) просто задался вопросом: а зачем и с какими целями это делается?

Однако истерическая реакция со стороны не одобряющих российскую власть сил в очередной раз превзошла все ожидания: как кому-то вообще могло прийти в голову, что американские военные собирают биологический материал вероятного противника с недобрыми целями? Разумеется, все это нужно Пентагону исключительно для мирных и гуманистических фундаментальных исследований. Только недалекие и страдающие паранойей российские граждане во главе с Кремлем могут в этой ситуации подозревать недоброе.

Впрочем, пожалуй, любопытным было бы проведение зеркального эксперимента.

Скажем, Министерство обороны России (или ВКС — для чистоты эксперимента) разместило бы заявку на правительственном сайте госзакупок о приобретении расово профилированных образцов биологического материала американцев.

Было бы очень занятно посмотреть на реакцию американских властей, американского общества и российской оппозиции, а заодно узнать их версии, для чего России это надо.