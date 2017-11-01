Русская паранойя, говорите? Тогда соберем биоматериал противника

Ирина Алкснис, для РИА Новости
В начале 2006 года на российском телевидении вышел сюжет "Шпионы", в котором журналист Аркадий Мамонтов рассказал о работе в России английской разведки. В частности, в той передаче сообщалось о некоем шпионском приборе, замаскированном под обычный камень в одном из московских скверов.
Реакция на сюжет превзошла все ожидания. "Шпионский камень" на многие годы стал ярлыком и символом лживой кремлевской пропаганды. Мамонтову при любом удобном и неудобном случае припоминали выдумку, которую он тогда "скормил" аудитории. А в том, что это была выдумка, были убеждены не только критики российской власти. К тому же мнению склонялись и многие ее сторонники, которые никогда не сомневались, что в России действуют — и не на ее благо — западные спецслужбы. Но сама эта история как будто сошла со страниц книг о Джеймсе Бонде. От нее так и веяло мифами холодной войны и технологиями 1960-х, и в современном мире она выглядела совершенно неправдоподобной.
Однако спустя шесть лет, в 2012 году, высокопоставленный британский чиновник признался, что шпионский камень на самом деле существовал и реально использовался английской разведкой в Москве.
В России в том году был введен статус иностранного агента. Принятие соответствующих законодательных изменений сопровождалось беспрецедентной истерией со стороны оппозиционной и либеральной общественности. В адрес российской власти массово сыпались разнообразные обвинения, где паранойя и подавление инакомыслящих были едва ли не самыми мягкими.
Противникам закона разумно указывали на то, что Россия фактически просто скопировала аналогичный опыт США, соответственно, возмущение и обвинения в адрес только одной страны в данной ситуации выглядят странно. В качестве возражений на это отвечали, что данный закон был принят в Штатах аж в 1938 году, в совершенно особый исторический период, и пытаться его переносить в современную Россию просто абсурдно. Более того, продолжали критики, в современных США просто невозможны истерическо-параноидальные "охоты на ведьм", а в России данный закон их легализует.
Безусловно, льстит, что Россию видят бесконечно могущественной и закулисно управляющей всеми процессами в мире. А ее СМИ, вещающие за границу, считают сравнимыми по влиятельности со столпами западных медиа.провели собственные расследования по поводу масштаба "вмешательства России" в выборы США. Результаты непроизвольно вызывают одну реакцию, позаимствованную из классики: "Это какой-то позор".
Доказательства того, что Россия посадила в Белый дом Дональда Трампа, базируются на том, что в Twitter обнаружено более 36 тысяч аккаунтов, которые "предположительно, связаны с российскими спецслужбами" (всего в этой соцсети более 200 миллионов аккаунтов).
Google нашел 18 каналов, "вероятно, связанных с Россией", на которых опубликовано более 1100 видео. Причем только три процента всех роликов собрали более пяти тысяч просмотров, и ничто не указывает на то, что зрителями этих каналов были американцы. А по оценке Facebook, аудитория публикаций в соцсети, якобы распространявшихся в интересах России, составила 126 миллионов человек. Вернее, 80 тысяч материалов, опубликованных с января 2015 года по август 2017 года, увидели 29 миллионов человек, а остальное, по прикидкам соцсети, — дополнительная аудитория за счет лайков и репостов.
Аналогично, кстати, и со свежим призывом нидерландского отделения МОК к России признаться в допинге. То есть доказательств как не было, так и нет, но никому из рукопожатных граждан в голову не приходит возмутиться нарушением основополагающих принципов права. Наоборот, все дружно поддерживают идею, что Россия должна признаться и покаяться, потому что она виновата в любом случае.
…Все эти случаи уместно вспомнить в связи с новым информационным поводом, вызвавшим бурную истерику со стороны российской оппозиции и Запада.
Первой реакцией критиков стало обычное "вы все врете". Однако очень быстро эта версия заглохла, поскольку им напомнили, что подобная информация уже появлялась в СМИ несколько месяцев назад. Причем источник информации был тоже официальный. Тогда на сайте правительства США, где размещаются тендеры госструктур для бизнеса, была опубликована очень любопытная заявка.
Американские военные, а если точнее — ВВС, объявили тендер на закупку живых тканей россиян. Причем в данном случае их интересовали строго русские (европеоиды) и категорически не подходили образцы с Украины.
Судя по комментарию Владимира Путина и его пресс-секретаря, этот случай вовсе не является единичным. В связи с этим российский президент не стал делать далекоидущих выводов и громких заявлений. Он (а за ним и российское общество) просто задался вопросом: а зачем и с какими целями это делается?
Однако истерическая реакция со стороны не одобряющих российскую власть сил в очередной раз превзошла все ожидания: как кому-то вообще могло прийти в голову, что американские военные собирают биологический материал вероятного противника с недобрыми целями? Разумеется, все это нужно Пентагону исключительно для мирных и гуманистических фундаментальных исследований. Только недалекие и страдающие паранойей российские граждане во главе с Кремлем могут в этой ситуации подозревать недоброе.
Скажем, Министерство обороны России (или ВКС — для чистоты эксперимента) разместило бы заявку на правительственном сайте госзакупок о приобретении расово профилированных образцов биологического материала американцев.
Было бы очень занятно посмотреть на реакцию американских властей, американского общества и российской оппозиции, а заодно узнать их версии, для чего России это надо.