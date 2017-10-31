О причинах беспокойства по поводу сбора биоматериалов россиян

Сотрудники санитарных служб в деревне Озерки Окуловского района, где установлен карантин по африканской чуме свиней. 2012 год

Сотрудники санитарных служб в деревне Озерки Окуловского района, где установлен карантин по африканской чуме свиней. 2012 год

Геннадий Онищенко, специально для РИА Новости

Президент России задался вопросом о целях сбора биологического материала у представителей разных народностей, проживающих в России. Минувшим летом СМИ сообщили о планах американских военных закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) живых тканей россиян европеоидной расы. При этом СМИ ссылались на контракт ВВС США, который был размещен на портале правительственных тендеров.

Россия буквально месяц назад уничтожила 40 тысяч тонн разных рецептур химического оружия, которые хранились в нашей стране еще с царских времен, с 1914 года. Можно спрогнозировать, когда будет уничтожено ядерное оружие. Но что касается биологического оружия, пока существует человеческая жизнь, не исключается преднамеренное использование биологии для решения политических, военных задач. Эта тема перманентная: биологические возможности вызывают все большую озабоченность.

Об этом также ранее говорил президент России: шестой технологический уклад будет базироваться на достижениях биотехнологий, синтетической биологии, ГМО. Они открывают широкие горизонты в медицине, фармакологии, решении проблем с голодом на планете.

Есть Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Она дополняет Женевскую конвенцию 1925 года. В 1972 году КБТО была подписана, а в 1975-м вступила в силу.

Но проблема в том, что сейчас нет института верификации этой конвенции. Получается так: есть договор о контроле над ядерным оружием, подписана конвенция об уничтожении химического, но по биологическому оружию инструмента контроля нет.

Все эти годы велась работа в этом направлении, но два обстоятельства принципиально изменили ситуацию в мировой биобезопасности.

Первое — биологический теракт в сентябре 2001 года, когда в США была применена боевая рецептура сибирской язвы. Второе — это как раз стремительное развитие биотехнологий.

В 2001 году США в одностороннем порядке сорвали переговорный процесс по КБТО. Позиция США по этому вопросу остается неизменной. Вашингтон выступает против выработки юридически обязывающего протокола. И произошло этот как раз в тот момент, когда уже практически был разработан механизм контроля над биологическими разработками и стоял вопрос о его признании и ратификации. США стали озвучивать свои программы "об уменьшении снижения вреда", "о снижении угроз" и так далее.

Понимая, что США хотят присвоить себе механизм контроля над разработкой биотехнологий, Россия в 2006 году как председатель XXXII саммита глав государств и правительств "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге включила в повестку подписание Декларации по инфекционным заболеваниям. Она была принята 16 июля 2006 года лидерами стран "Группы восьми".

Россия настаивает, что каким бы ни был механизм контроля, он не должен находиться в руках одной страны.

Движение технологий на Земле резко пошло вперед. И сейчас человечество может вернуться к биологическому балансу, из которого оно вышло, хищнически расхищая достаточно ограниченные запасы планеты. Экологические катастрофы — разливы нефти, загрязнение отходами в результате ядерных испытаний, техногенные аварии, парниковые газы… Двести миллионов тонн кислорода человечество сожгло только за последние 50 лет. Когда природа это все будет восстанавливать?

Сегодня технологии синтетической биологии позволят нам решить многие проблемы, не останавливая цивилизационное развитие. Мы можем решить проблемы питания, чистой воды, вопросы загрязнения атмосферы парниковыми газами, проблему трансплантологии, мобилизовать ресурсы человеческого организма и продлить его работоспособность на многие годы. Но в то же время есть возможности и применения новых технологий во вред человечеству.

Из повестки дня не уходит теория гибридной войны: это скрытое применение нелетальных форм рецептур, которые могут подорвать экономику страны. Например, африканская чума свиней (АЧС) пришла к нам с территории Грузии именно в тот момент, когда там были построены военные лаборатории США. АЧС — шикарный вариант для тех, кто хочет подорвать нашу пищевую корзину по самому важному компоненту, белку красного мяса. Ведь любой случай по международным и национальным требованиям требует полного уничтожения всего поголовья, где была обнаружена АЧС. А это в результате может привести к подрыву экономики и как следствие к дестабилизации политической обстановки.

© РИА Новости Карантинный пост на подъезде к селам Марушка и Дружба в Целинном районе Алтайского края. 2012 год © РИА Новости Карантинный пост на подъезде к селам Марушка и Дружба в Целинном районе Алтайского края. 2012 год

Есть несколько ясных и концептуальных решений сегодняшних проблем. Первое — конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. Сегодня нужно продолжить работу над верификацией механизма контроля по типу институтов по ядерному и химическому оружию. Этот механизм нужно ратифицировать всеми странами. И уже от имени этого наднационального органа заниматься вопросами контроля над возможными программами в области биоразработок в военных целях.

Американцы нам и всему миру доказали, что у них есть активные программы. Как свидетельство: уже упомянутая вспышка сибирской язвы, которая произошла после рассылки конвертов со спорами. Высокотоксичная сибирская язва вышла из Биологического центра Армии США "Форт-Детрик". И это доказано не кем-то со стороны, а американским конгрессом.

Одним из факторов риска сегодня является развитие синтетической биологии. Для человечества эта биология открывает огромные перспективы в развитии цивилизации. Почему же это риск? Потому что биотехнологии могут быть применены во время развитию человечества. И для нашей страны складывающаяся ситуация имеет особое значение.

И второе, что нужно сегодня делать, — разрешить ситуацию с военными лабораториями, которые как грибы после дождя, буквально в последние десятилетия, возникли вокруг нашей страны. Эти структуры подчинены Армии США. И глава российского МИД Сергей Лавров совершенно официально высказывал много раз свои озабоченности. А в 2016 году на встрече министров иностранных дел прямо и конкретно задавал вопросы — зачем и кому нужны военные объекты в Грузии.

В России — 4% от населения планеты владеет 40% запасов углеводородов и других полезных ископаемых. Россия занимает одну шестую часть суши. Мы одна из трех самых богатых стран с пресной водой. Например, наше озеро Байкал — самый большой резервуар на планете пресной воды. И, естественно, никто не смирится с этим.

И сейчас мы должны добиваться того, чтобы все наступательные программы находились под международным контролем в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.

© AFP 2017 / FBI Сотрудник с конвертом в биологическом центре Армии США "Форт-Детрик". 2001 год © AFP 2017 / FBI Сотрудник с конвертом в биологическом центре Армии США "Форт-Детрик". 2001 год

Опасность наступательных программ не ликвидирована. И у американцев она есть. Кроме того, в России легально работает сеть лабораторий, принадлежащая иностранным фармакологическим фирмам или компаниям со значительным участием иностранного капитала.

Поэтому России очень важно иметь национальную систему противодействия. А для этого нужно разрабатывать современные законы по биологической безопасности, по коллекциям штаммов, нужно сохранить систему лабораторий, которые подчинены Роспотребнадзору. И эта система должна использовать самые современные методы диагностики.