РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

О причинах беспокойства по поводу сбора биоматериалов россиян

17:2931.10.2017
(обновлено: 17:32 31.10.2017)
0350
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСотрудники санитарных служб в деревне Озерки Окуловского района, где установлен карантин по африканской чуме свиней. 2012 годСотрудники санитарных служб в деревне Озерки Окуловского района, где установлен карантин по африканской чуме свиней. 2012 год
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк

Геннадий Онищенко, специально для РИА Новости

Президент России задался вопросом о целях сбора биологического материала у представителей разных народностей, проживающих в России. Минувшим летом СМИ сообщили о планах американских военных закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) живых тканей россиян европеоидной расы. При этом СМИ ссылались на контракт ВВС США, который был размещен на портале правительственных тендеров.

Россия буквально месяц назад уничтожила 40 тысяч тонн разных рецептур химического оружия, которые хранились в нашей стране еще с царских времен, с 1914 года. Можно спрогнозировать, когда будет уничтожено ядерное оружие. Но что касается биологического оружия, пока существует человеческая жизнь, не исключается преднамеренное использование биологии для решения политических, военных задач. Эта тема перманентная: биологические возможности вызывают все большую озабоченность.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУтилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами в рамках программы уничтожения последнего химического оружия на объекте "Кизнер" в Удмуртии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами в рамках программы уничтожения последнего химического оружия на объекте "Кизнер" в Удмуртии

Геномные исследования в лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Песков прокомментировал слова Путина о сборе биоматериала россиян‍
Об этом также ранее говорил президент России: шестой технологический уклад будет базироваться на достижениях биотехнологий, синтетической биологии, ГМО. Они открывают широкие горизонты в медицине, фармакологии, решении проблем с голодом на планете.

Есть Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Она дополняет Женевскую конвенцию 1925 года. В 1972 году КБТО была подписана, а в 1975-м вступила в силу.

Но проблема в том, что сейчас нет института верификации этой конвенции. Получается так: есть договор о контроле над ядерным оружием, подписана конвенция об уничтожении химического, но по биологическому оружию инструмента контроля нет.

Все эти годы велась работа в этом направлении, но два обстоятельства принципиально изменили ситуацию в мировой биобезопасности.

Первое — биологический теракт в сентябре 2001 года, когда в США была применена боевая рецептура сибирской язвы. Второе — это как раз стремительное развитие биотехнологий.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Клинцевич прокомментировал слова Путина о сборе биоматериалов россиян‍
В 2001 году США в одностороннем порядке сорвали переговорный процесс по КБТО. Позиция США по этому вопросу остается неизменной. Вашингтон выступает против выработки юридически обязывающего протокола. И произошло этот как раз в тот момент, когда уже практически был разработан механизм контроля над биологическими разработками и стоял вопрос о его признании и ратификации. США стали озвучивать свои программы "об уменьшении снижения вреда", "о снижении угроз" и так далее.

Понимая, что США хотят присвоить себе механизм контроля над разработкой биотехнологий, Россия в 2006 году как председатель XXXII саммита глав государств и правительств "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге включила в повестку подписание Декларации по инфекционным заболеваниям. Она была принята 16 июля 2006 года лидерами стран "Группы восьми".

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВо время первого рабочего заседания глав государств и правительств "Группы восьми". 16 июля 2006 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Во время первого рабочего заседания глав государств и правительств "Группы восьми". 16 июля 2006 год

Россия настаивает, что каким бы ни был механизм контроля, он не должен находиться в руках одной страны.

Инаугурационная речь Джона Кеннеди, 1961 год
© AP Photo
США хотели применить на Кубе биологическое оружие, следует из документа ФБР
Движение технологий на Земле резко пошло вперед. И сейчас человечество может вернуться к биологическому балансу, из которого оно вышло, хищнически расхищая достаточно ограниченные запасы планеты. Экологические катастрофы — разливы нефти, загрязнение отходами в результате ядерных испытаний, техногенные аварии, парниковые газы… Двести миллионов тонн кислорода человечество сожгло только за последние 50 лет. Когда природа это все будет восстанавливать?

Сегодня технологии синтетической биологии позволят нам решить многие проблемы, не останавливая цивилизационное развитие. Мы можем решить проблемы питания, чистой воды, вопросы загрязнения атмосферы парниковыми газами, проблему трансплантологии, мобилизовать ресурсы человеческого организма и продлить его работоспособность на многие годы. Но в то же время есть возможности и применения новых технологий во вред человечеству.

Из повестки дня не уходит теория гибридной войны: это скрытое применение нелетальных форм рецептур, которые могут подорвать экономику страны. Например, африканская чума свиней (АЧС) пришла к нам с территории Грузии именно в тот момент, когда там были построены военные лаборатории США. АЧС — шикарный вариант для тех, кто хочет подорвать нашу пищевую корзину по самому важному компоненту, белку красного мяса. Ведь любой случай по международным и национальным требованиям требует полного уничтожения всего поголовья, где была обнаружена АЧС. А это в результате может привести к подрыву экономики и как следствие к дестабилизации политической обстановки.

© РИА НовостиКарантинный пост на подъезде к селам Марушка и Дружба в Целинном районе Алтайского края. 2012 год
© РИА Новости
Карантинный пост на подъезде к селам Марушка и Дружба в Целинном районе Алтайского края. 2012 год

Военнослужащие химико-биологического подразделения армии США во время учений. Архивное фото
© Фото : U.S. Army photo / Master Sgt. Michel Saure
Онищенко рассказал о работе США с биологическим оружием
Есть несколько ясных и концептуальных решений сегодняшних проблем. Первое — конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. Сегодня нужно продолжить работу над верификацией механизма контроля по типу институтов по ядерному и химическому оружию. Этот механизм нужно ратифицировать всеми странами. И уже от имени этого наднационального органа заниматься вопросами контроля над возможными программами в области биоразработок в военных целях.

Американцы нам и всему миру доказали, что у них есть активные программы. Как свидетельство: уже упомянутая вспышка сибирской язвы, которая произошла после рассылки конвертов со спорами. Высокотоксичная сибирская язва вышла из Биологического центра Армии США "Форт-Детрик". И это доказано не кем-то со стороны, а американским конгрессом.

Одним из факторов риска сегодня является развитие синтетической биологии. Для человечества эта биология открывает огромные перспективы в развитии цивилизации. Почему же это риск? Потому что биотехнологии могут быть применены во время развитию человечества. И для нашей страны складывающаяся ситуация имеет особое значение.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Зачем Пентагону живые ткани русских
И второе, что нужно сегодня делать, — разрешить ситуацию с военными лабораториями, которые как грибы после дождя, буквально в последние десятилетия, возникли вокруг нашей страны. Эти структуры подчинены Армии США. И глава российского МИД Сергей Лавров совершенно официально высказывал много раз свои озабоченности. А в 2016 году на встрече министров иностранных дел прямо и конкретно задавал вопросы — зачем и кому нужны военные объекты в Грузии.

В России — 4% от населения планеты владеет 40% запасов углеводородов и других полезных ископаемых. Россия занимает одну шестую часть суши. Мы одна из трех самых богатых стран с пресной водой. Например, наше озеро Байкал — самый большой резервуар на планете пресной воды. И, естественно, никто не смирится с этим.

И сейчас мы должны добиваться того, чтобы все наступательные программы находились под международным контролем в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.

 

© AFP 2017 / FBIСотрудник с конвертом в биологическом центре Армии США "Форт-Детрик". 2001 год
© AFP 2017 / FBI
Сотрудник с конвертом в биологическом центре Армии США "Форт-Детрик". 2001 год

Опасность наступательных программ не ликвидирована. И у американцев она есть. Кроме того, в России легально работает сеть лабораторий, принадлежащая иностранным фармакологическим фирмам или компаниям со значительным участием иностранного капитала.

Поэтому России очень важно иметь национальную систему противодействия. А для этого нужно разрабатывать современные законы по биологической безопасности, по коллекциям штаммов, нужно сохранить систему лабораторий, которые подчинены Роспотребнадзору. И эта система должна использовать самые современные методы диагностики.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена