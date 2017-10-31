"Порошенко — верховный барыга". Третий Майдан в поисках второго дыхания

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В Киеве непонятно. В том смысле, что третий Майдан революции не произвел, но и расходиться не стал. После недельного затишья — новые лозунги: теперь участники массовых протестов требуют отставки президента Петра Порошенко и разрыва дипотношений с Россией. Между тем недалеко от лагеря митингующих, в помещениях офисного центра "Парковый", как выяснил корреспондент РИА Новости, прошла закрытая встреча представителей "Правого сектора"* и "Национального корпуса". На ней решалась судьба этого самого третьего Майдана. И, похоже, пока нацистам и радикалам не удалось договориться о совместных действиях.

"Держи провокатора"

На самом Майдане (площади Конституции) в эти дни было тихо. Палаточный городок, окруженный проволочными (из сетки-рабицы) ограждениями и рядами бойцов Национальной гвардии, живет своей жизнью. Хотя, конечно, "признаки сюрреализма" присутствуют. В самом центре украинской столицы установлен полевой лагерь, из жестяных печных труб курится легкий дымок, походная кухня все так же, как и в первые дни противостояния, варит горячую похлебку, которую митингующие тут же поглощают из литровых картонных стаканов. На веревке, натянутой между палатками, сушится белье. И все это — перед парламентом страны, в одном из самых фешенебельных районов Киева.

Вдруг из глубины, где несколько палаток собралось в отдельную группу, раздается истошный визг. Со всех концов мирно живущего лагеря к месту происшествия сбегаются люди в полевой форме, многие из них — с характерным украинским оселедцем на голове. Из лагерных глубин выволакивают седого мужчину. "Провокатор!" — проносится в рядах митингующих. Мужчину тычками выкидывают из лагеря. Оказывается, "провокатор" пытался разжечь перед одной из палаток костер, чтобы согреться. Но по договоренности между митингующими и нацгвардейцами разводить в лагере открытый огонь нельзя. Только в буржуйках, установленных в палатках, и в топке полевой кухни.

Но есть по сравнению с первыми днями и явные перемены.

Пропускной режим резко ослаблен. Если в первые дни в лагерь можно было попасть только через рамки металлодетекторов и при обязательном личном досмотре, который проводили полицейские, то теперь и рамок нет, и досмотры прекращены. Проноси что хочешь (если размер проносимого не выходит за рамки разумного).

Полицейские равнодушно взирают на то, как граждане протискивают в лагерь пачки пенопласта, какие-то конструкции, тюки с теплыми вещами. Появились в лагере и специальные ящики для сбора пожертвований. А еще все палатки переставили так, что теперь вход в них скрыт от глаз — развернули лицом к забору. Пройти туда тоже не получается, все подходы охраняются митингующими.

Вероятно, сделано это с той целью, чтобы чужие (включая госорганы и правоохранителей) не могли определить, сколько человек находится в лагере и что они скрывают в палатках. А действительно, что?

Присматриваюсь — в лагере чисто, мусор дежурные собирают в специальные полиэтиленовые черные мешки, туалеты столичная горадминистрация разместила за периметром лагеря, в Мариинском парке. И еще — пьяных в лагере нет вообще.

"Тут мы за порядком строго следим, — рассказывает ветеран так называемой АТО, а по сути гражданской войны, приехавший сюда из Житомира. — Большинство участников друг друга хорошо знают, это у нас уже третий Майдан. И здесь — сухой закон".

На некоторых палатках появились новые плакаты и лозунги. Вместо первоначальных призывов к парламентариям отказаться от депутатской неприкосновенности, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд теперь главным на повестке дня стали импичмент президента и разрыв дипломатических отношений с Россией.

"Кто кого переможет"

Судя по тому, что говорят в лагере, теперь у протеста два главных лица. Прежде всего это бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который, по слухам, поселился в одной из палаток (но мне найти его в лагере не удалось). А еще депутат Верховной рады Семен Семенченко (Гришин).

Но тут есть подводные камни. Например, разрыв отношений с Россией возможен только по инициативе президента или парламента. У президента в парламенте есть большинство для принятия решений.

Однако Порошенко, хотя постоянно и называет Россию агрессором, на разрыв отношений не идет.

В этом просматривается хитрость президента-бизнесмена (по терминологии Саакашвили — "верховного барыги"), который хочет и перед западными партнерами выглядеть достойно (мол, "России противостою"), и с Россией оставаться у последней черты, которую не собирается переходить, поскольку разрыв отношений полностью ослабит политические позиции Порошенко в Европе, где от него требуют выполнения Минских соглашений, а не войны.

Кроме того, у Порошенко в России есть многомиллионная собственность (Липецкая кондитерская фабрика и другие активы), которая при разрыве отношений может быть национализирована. Поэтому Порошенко выжидает.

Если присмотреться к тому, что и как заявляет Саакашвили, становится понятно, что на самом деле он не готов на крайние шаги. Саакашвили (во всяком случае, пока) хотел бы мирного разрешения конфликта — через объявление досрочных президентских и парламентских выборов.

Зато бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко (вторая "голова дракона" третьего Майдана) требует более радикальных мер и организации военного переворота.

Не исключено, что Семенченко и Саакашвили просто разыгрывают перед Порошенко ситуацию с "плохим и хорошим следователем", предполагая, что президент предпочтет досрочные выборы горящим шинам и стрельбе у парламента.

И пока непонятно, кто кого победит (по-украински "переможет") — Саакашвили своего коллегу по Майдану Семенченко или Порошенко их обоих.

"В обстановке полной секретности"

Между тем еще две политические силы, заинтересованные в радикализации Майдана и полной перезагрузке властных структур страны, проводили в эти же дни, по информации источников РИА Новости, переговоры между собой, буквально в ста пятидесяти метрах от Майдана. Это — "Национальный корпус" и "Правый сектор"*.

Как мы уже сообщали, накануне третьего Майдана, то есть 16 октября, партия "Национальный корпус", образованная на базе нацистского полка "Азов", захватила расположенный недалеко от Верховной рады деловой центр "Парковый".

Радикалы объяснили свои действия тем, что требуют национализации этой собственности, которая, по их словам, принадлежит бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Официальные лица сначала заявляли, что это не так, что "Парковый" принадлежит консорциуму украинских предприятий. Но спустя почти две недели генпрокуратура Украины заявила, что "Парковый" теперь национализирован, то есть принадлежит исключительно государству, и что представители генпрокуратуры, побывав на месте, разъяснили это захватившим его лицам.

Но теперь холл комплекса украшает не только символика "Национального корпуса", но и "Правого сектора"*. А на автостоянке перед ним находилось несколько десятков легковых автомобилей, пассажиры которых участвовали в закрытых (по словам источника РИА Новости) мероприятиях. Одно было чисто гражданским, а второе — партийным.

О чем договорились — неизвестно. Только вот на вече, которое Саакашвили провел на Майдане, "Национальный корпус" своих людей не вывел, а "Правый сектор"* присутствовал активно.Совершенно очевидно, что Третий Майдан, митинговая энергетика которого стала постепенно сходить на нет, все эти дни пытается обрести новое дыхание.

Следующий большой митинг назначен на 7 ноября, сотую годовщину Великой Октябрьской революции. И хотя официальная Украина эту дату никак не отмечает, аналогии, как говорится, вполне уместны. В этот день радикалы обещают вывести на улицы Киева тысячи протестующих, которых привезут сюда со всех концов страны.

*Правый сектор — организация, деятельность которой запрещена на территории России.

