РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Порошенко — верховный барыга". Третий Майдан в поисках второго дыхания

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Октябрь 2017 (85)
11:3231.10.2017
(обновлено: 11:36 31.10.2017)
0720
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРяженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в КиевеРяженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В Киеве непонятно. В том смысле, что третий Майдан революции не произвел, но и расходиться не стал. После недельного затишья — новые лозунги: теперь участники массовых протестов требуют отставки президента Петра Порошенко и разрыва дипотношений с Россией. Между тем недалеко от лагеря митингующих, в помещениях офисного центра "Парковый", как выяснил корреспондент РИА Новости, прошла закрытая встреча представителей "Правого сектора"* и "Национального корпуса". На ней решалась судьба этого самого третьего Майдана. И, похоже, пока нацистам и радикалам не удалось договориться о совместных действиях.

"Держи провокатора"

Гадальный салон Веди. Гадалка Надежда К.
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Новоявленные Ванги. На Украине в разгаре необъявленный конкурс предсказаний
На самом Майдане (площади Конституции) в эти дни было тихо. Палаточный городок, окруженный проволочными (из сетки-рабицы) ограждениями и рядами бойцов Национальной гвардии, живет своей жизнью. Хотя, конечно, "признаки сюрреализма" присутствуют. В самом центре украинской столицы установлен полевой лагерь, из жестяных печных труб курится легкий дымок, походная кухня все так же, как и в первые дни противостояния, варит горячую похлебку, которую митингующие тут же поглощают из литровых картонных стаканов. На веревке, натянутой между палатками, сушится белье. И все это — перед парламентом страны, в одном из самых фешенебельных районов Киева.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПалаточный городок участников веча у здания Верховной рады Украины в Киеве. 29 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Палаточный городок участников веча у здания Верховной рады Украины в Киеве. 29 октября 2017

Вдруг из глубины, где несколько палаток собралось в отдельную группу, раздается истошный визг. Со всех концов мирно живущего лагеря к месту происшествия сбегаются люди в полевой форме, многие из них — с характерным украинским оселедцем на голове. Из лагерных глубин выволакивают седого мужчину. "Провокатор!" — проносится в рядах митингующих. Мужчину тычками выкидывают из лагеря. Оказывается, "провокатор" пытался разжечь перед одной из палаток костер, чтобы согреться. Но по договоренности между митингующими и нацгвардейцами разводить в лагере открытый огонь нельзя. Только в буржуйках, установленных в палатках, и в топке полевой кухни.

Но есть по сравнению с первыми днями и явные перемены.

Пострадавший во время митинга в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Эксперт о столкновениях в Киеве: Порошенко сейчас не позавидуешь
Пропускной режим резко ослаблен. Если в первые дни в лагерь можно было попасть только через рамки металлодетекторов и при обязательном личном досмотре, который проводили полицейские, то теперь и рамок нет, и досмотры прекращены. Проноси что хочешь (если размер проносимого не выходит за рамки разумного).

Полицейские равнодушно взирают на то, как граждане протискивают в лагерь пачки пенопласта, какие-то конструкции, тюки с теплыми вещами. Появились в лагере и специальные ящики для сбора пожертвований. А еще все палатки  переставили так, что теперь вход в них скрыт от глаз — развернули лицом к забору. Пройти туда тоже не получается, все подходы охраняются митингующими. 

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники веча у здания Верховной рады Украинs в Киеве. 29 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники веча у здания Верховной рады Украинs в Киеве. 29 октября 2017

Вероятно, сделано это с той целью, чтобы чужие (включая госорганы и правоохранителей) не могли определить, сколько человек находится в лагере и что они скрывают в палатках. А действительно, что?

Присматриваюсь — в лагере чисто, мусор дежурные собирают в специальные полиэтиленовые черные мешки, туалеты столичная горадминистрация разместила за периметром лагеря, в Мариинском парке. И еще — пьяных в лагере нет вообще.

"Тут мы за порядком строго следим, — рассказывает ветеран так называемой АТО, а по сути гражданской войны, приехавший сюда из Житомира. — Большинство участников друг друга хорошо знают, это у нас уже третий Майдан. И здесь — сухой закон".

На некоторых палатках появились новые плакаты и лозунги. Вместо первоначальных призывов к парламентариям отказаться от депутатской неприкосновенности, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд теперь главным на повестке дня стали импичмент президента и разрыв дипломатических отношений с Россией.

"Кто кого переможет"

Судя по тому, что говорят в лагере, теперь у протеста два главных лица. Прежде всего это бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который, по слухам, поселился в одной из палаток (но мне найти его в лагере не удалось). А еще депутат Верховной рады Семен Семенченко (Гришин).

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСаакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 29 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 29 октября 2017

Но тут есть подводные камни. Например, разрыв отношений с Россией возможен только по инициативе президента или парламента. У президента в парламенте есть большинство для принятия решений.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Киев, Майдан, "Донбасс"… За Порошенко становится как-то боязно
Однако Порошенко, хотя постоянно и называет Россию агрессором, на разрыв отношений не идет.

В этом просматривается хитрость президента-бизнесмена (по терминологии Саакашвили — "верховного барыги"), который хочет и перед западными партнерами выглядеть достойно (мол, "России противостою"), и с Россией оставаться у последней черты, которую не собирается переходить, поскольку разрыв отношений полностью ослабит политические позиции Порошенко в Европе, где от него требуют выполнения Минских соглашений, а не войны.

Кроме того, у Порошенко в России есть многомиллионная собственность (Липецкая кондитерская фабрика и другие активы), которая при разрыве отношений может быть национализирована. Поэтому Порошенко выжидает.

Если присмотреться к тому, что и как заявляет Саакашвили, становится понятно, что на самом деле он не готов на крайние шаги. Саакашвили (во всяком случае, пока) хотел бы мирного разрешения конфликта — через объявление досрочных президентских и парламентских выборов.

Зато бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко (вторая "голова дракона" третьего Майдана)  требует более радикальных мер и организации военного переворота.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЧлен депутатской фракции политической партии "Объединение" Самопомощь" Семен Семенченко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Член депутатской фракции политической партии "Объединение" Самопомощь" Семен Семенченко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017

Анатолий Шарий. Кадр из YouTube видео
© YouTube-канал Анатолий Шарий
Шарий: на Украине возможно все, в том числе Саакашвили — президент
Не исключено, что Семенченко и Саакашвили просто разыгрывают перед Порошенко ситуацию с "плохим и хорошим следователем", предполагая, что президент предпочтет досрочные выборы горящим шинам и стрельбе у парламента.

И пока непонятно, кто кого победит (по-украински "переможет") — Саакашвили своего коллегу по Майдану Семенченко или Порошенко их обоих.

"В обстановке полной секретности"

Между тем еще две политические силы, заинтересованные в радикализации Майдана и полной перезагрузке властных структур страны, проводили в эти же дни, по информации источников РИА Новости, переговоры между собой, буквально в ста пятидесяти метрах от Майдана. Это — "Национальный корпус" и "Правый сектор"*.

Как мы уже сообщали, накануне третьего Майдана, то есть 16 октября, партия "Национальный корпус", образованная на базе нацистского полка "Азов", захватила расположенный недалеко от Верховной рады деловой центр "Парковый".

Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
"Это — паранойя": кто и как на Украине готовит очередной переворот
Радикалы объяснили свои действия тем, что требуют национализации этой собственности, которая, по их словам, принадлежит бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Официальные лица сначала заявляли, что это не так, что "Парковый" принадлежит консорциуму украинских предприятий. Но спустя почти две недели генпрокуратура Украины заявила, что "Парковый" теперь национализирован, то есть принадлежит исключительно государству, и что представители генпрокуратуры, побывав на месте, разъяснили это захватившим его лицам.

Но теперь холл комплекса украшает не только символика "Национального корпуса", но и "Правого сектора"*. А на автостоянке перед ним находилось несколько десятков легковых автомобилей, пассажиры которых участвовали в закрытых (по словам источника РИА Новости) мероприятиях. Одно было чисто гражданским, а второе — партийным.

Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в заседании Рады регионального развития
© Фото : официальный сайт президента Украины
Петр Порошенко — полеты во сне и наяву. О "зрадофилах" и "радофобах"
О чем договорились — неизвестно. Только вот на вече, которое Саакашвили провел на Майдане, "Национальный корпус" своих людей не вывел, а "Правый сектор"* присутствовал активно.
Совершенно очевидно, что Третий Майдан, митинговая энергетика которого стала постепенно сходить на нет, все эти дни пытается обрести новое дыхание.

Следующий большой митинг назначен на 7 ноября, сотую годовщину Великой Октябрьской революции. И хотя официальная Украина эту дату никак не отмечает, аналогии, как говорится, вполне уместны. В этот день радикалы обещают вывести на улицы Киева тысячи протестующих, которых привезут сюда со всех концов страны.

*Правый сектор — организация, деятельность которой запрещена на территории России.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена