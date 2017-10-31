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NBC раскрыла, чего боится Путин: к перспективам "слабой либеральной России"

08:0031.10.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед выступлением на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017Президент РФ Владимир Путин перед выступлением на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Виктор Мараховский

Интеллектуальное приложение к порталу NBC — Think — раскрывает своим читателям одну из главных загадок российского президента В. В. Путина.

В статье "Чего хочет Путин? Сохранить свою власть, несмотря ни на что" видный специалист по России, сейчас пишущий о ней книгу, поясняет, почему российский президент даже перед лицом четвертого срока "не меняет свои внутренние и внешнеполитические приоритеты". То есть не прибегает к "либеральной альтернативе", которая помогла бы исправить бедственное положение России, вернуть ей расположение США и Европы, ну и вообще спасти.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дело в том, что "если бы Путин это сделал, это было бы признаком слабости, а не силы… История показывает, что либеральная альтернатива появляется у России, лишь когда государство максимально ослаблено". А сейчас российское государство еще недостаточно слабо. Пусть Путина со всех сторон терзают многочисленные проблемы, но российский лидер не обратится к либеральным реформам, "пока суровый кризис его не вынудит".

Почему, на наш взгляд, эта статья крайне интересна для нас с вами.

В этой типовой интеллектуальной статье про Россию (а выходят они одна за другой и рассуждения в них примерно одинаковы) наглядно изложен ответ на вопрос, почему США сами не меняют политику в отношении нашей страны. Ну, то есть иногда меняют, но только в сторону ухудшения.

Штука вся вот в чем. Та Россия, которую видят представители политической интеллектуальной элиты Запада, вовсе не та, которую видим мы с вами изнутри.

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид на Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вид на Московский Кремль

С их точки зрения, нынешняя сильная Россия — явление временное. Возникшее во многом случайно, по недосмотру Запада же, на волне высоких цен на нефть и имиджа раннего Путина как "неидеологизированного технократа".

Так вот, эта Россия уже вошла в стадию загнивания и в принципе обречена в скором будущем на разрушительный кризис (ведь реформы не проведены, а значит, падение России в кризис и хаос — просто вопрос времени).

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По сути, представление о России у западной интеллектуальной элиты, судя по умным статьям, в некотором смысле религиозное. Усиление России на международной арене объясняется в их картине мира примерно так же, как власть Антихриста над миром в конце времен: надо потерпеть сорок два месяца (или сколько там) — и русской силе придет конец.

А теперь — самое интересное. В процитированной статье (и во многих других) перечисляются "признаки скорого конца" сильной России. Что вполне логично: как известно, всякий апокалипсис должен предваряться верными знамениями, что он уже близок.

Во-первых, это "медленный рост, перманентные санкции США и снижение иностранных инвестиций" (в действительности за три квартала 2017 года объем иностранных инвестиций в России увеличился более чем вдвое, но это в концепцию не лезет, поэтому специалист по России это опускает).

Приложение журнала The Economist
© Depositphotos / TPOphoto
Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе царя
Во-вторых, это растущий протест против коррупции — "в марте 2017 года антикоррупционные демонстрации наполнили улицы более 80 российских городов" (в реальности с тех пор "бунт школьных революционеров" успел усохнуть до нескольких небольших комичных массовок. Но усыхание антикоррупционных протестов в концепцию также не влезает, поэтому его тоже надо опустить).

В-третьих, это усиливающиеся репрессии против деятелей искусства, в частности знаменитого деятеля театра Кирилла Серебренникова, смело поднимающего в своем творчестве проблемы коррупции, гомосексуальности, насилия и отчуждения. Это говорит о том, что Путин видит врагов в деятелях искусства, а значит, он все менее уверен в себе.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на заседании Московского городского суда. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Московского городского суда. 4 сентября 2017

В итоге картина получается специфическая.

Мы видим, что вся передовая аналитика о неизбежно назревающем крахе путинской России базируется либо на спекуляциях, либо на показушном хайпе отдельных деятелей медиа- и шоу-политики, зачастую финансируемых косвенно либо напрямую Западом же.

Да-да, убеждают они его. Режим проявляет все больше признаков загнивания. Он уже шатается. Трупные пятна вот-вот станут заметны, он вот-вот навернется. Арест Серебренникова — новый и очевидный знак того, что Путин боится уже даже искусства. Просто еще немного потерпите — и рано или поздно увидите Россию новую, лучшую, "либеральную и со слабым государством".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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То есть по факту за собственные деньги Запада протестный медиакласс России выстраивает перед его глазами заведомо ложную картину. И во многом способствует тому, что экс-мировой гегемон по-прежнему ждет, когда же эта порванная в клочья бензоколонка окончательно надорвется, вместо того, чтобы играть с ней по новым правилам, договариваться и что-то выигрывать.

…И, возможно, именно поэтому к протестному медиаклассу российское государство относится так мягко и даже бережно.

Ведь кто еще мог бы годами с такой эффективностью вводить глобальных стратегических конкурентов нашей страны в заблуждение, да еще и за их же счет?

 

 

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