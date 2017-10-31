Украина экспортирует киборгов в Каталонию. Фельетон-боевик

Игорь Романович, автор блога Green Tea

"Ветераны" силовой операции на востоке Украины заявили в Facebook о формировании батальона, готового встать на защиту территориальной целостности Испании. В своем видеообращении они выразили желание с оружием в руках помочь в борьбе против сепаратистов.

© AFP 2017 / Pierre-Philippe Marcou Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. 28 октября 2017 © AFP 2017 / Pierre-Philippe Marcou Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. 28 октября 2017

Экспедиционный батальон "Каталонія" прибыл в Барселону ранним воскресным утром на видавшем виды автобусе.

Комбат построил бойцов и медленно прошел вдоль строя, цепко вглядываясь в суровые лица.

Мыкола. Сутки он полз под ураганным огнем, таща на себе импортный двухкамерный холодильник из какого-то дома под Ясиноватой. Выбивался из сил, пил воду из луж, был дважды контужен, но холодильник не бросил. Притащил, прошептал: "Жена давно такой хотела…" и обессилено рухнул на руки побратимов.

Сашко. Сто двадцать блестяще проведенных зачисток погребов в окрестностях Авдеевки и Краматорска. Несколько раз ранен. Ухо сломано клюкой местной бабки-сепаратистки, погнавшейся за своим тазиком с квашеной капустой. Превозмогая боль, прихватил еще и пятилитровую бутыль самогона и принес все в расположение, поставив тем самым на ноги целую батарею, умиравшую после вчерашнего.

Успел вовремя. Подлечившиеся хлопцы тут же отбили очередную атаку, прямой наводкой уничтожив сорок семь "Армат" и три подводных лодки.

Петро. Он тогда первым примчался из Донецкого аэропорта с важным сообщением, что киборги не сдаются. Бежал налегке, босиком, бросив оружие, чтобы успеть. Героя приняли в штабе, расцеловали и решили немедленно поддержать киборгов, выпив за их здоровье стоя.

"Эти не подведут, я знаю", — думал комбат, двигаясь вдоль строя. — "Мы с первого котла вместе…"

Он прикрыл глаза и снова увидел клубы дыма, разрывы и себя, упруго вскочившего на бруствер навстречу сепарам с яростным криком: "Сдаемся! Люди добрые, не стреляйте бога ради!"

Трусливые сепары не стали стрелять. Заставили помыть танк и отпустили, взяв слово больше тут не появляться, даже не подозревая, что во время мойки он незаметно плюнул в моторный отсек, а на днище нацарапал матерное слово.

Комбат тряхнул головой, отгоняя картину подвига.

— Ну шо, хлопцы?— зычно крикнул он. — Покажем тутошним сепарам як треба свою Батькивщину любить?

— Покажем! — дружно как один грянули в ответ воины.

Батальон построился в колонну и двинулся к Дворцу Женералитета Каталонии, твердо чеканя шаг.

Вскоре показалась площадь Святого Иакова, где каталонцы отмечали свою независимость. Батальон на ходу перестроился в цепь и несокрушимой лавиной двинулся по площади, сметая все на своем пути.

Все эти газеты, листовки, пластиковые стаканчики, окурки, фантики и прочий мусор, оставшийся после ночных народных гуляний.

Десятник пан Войцех посматривал на часы, нервничал и кричал, чтобы подметали быстрее, так как впереди еще пять площадей, а завтра утром нужно мести уже в Мадриде, и если они не успеют, то он расторгнет контракт и привезет с Украины другой экспедиционный батальон.

Благо этого добра в камуфляже там сейчас навалом, а пять евро и миска паэльи в день на майдане не валяются.

Комбат с ненавистью глянул на поляка и ускорил темп. Ему нельзя было терять эту работу — сын заканчивал школу, и он собирался отправить его к родне в Россию. Чтобы закончил вуз, стал человеком и никогда в жизни не подметал чужих площадей.