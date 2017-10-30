Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Визит в Киев спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера явно выпадает из общего контекста посещений украинской столицы американскими политиками. Вопреки обыкновению событие украинские СМИ не пиарили. В тот момент, когда колеса самолета американского дипломата уже коснулись полосы аэропорта "Борисполь", встречи с ним еще не были проанонсированы. И если на сайте Верховной рады информация о переговорах Парубия и Волкера успела появиться до их начала, то пресс-службы президента и МИДа Украины отмолчались.

Складывается впечатление, что американская сторона в принципе не желала предавать этот визит огласке. Если бы не информационный прокол Киева — 21 октября информационный ресурс "Лига.нет" со ссылкой на неназванный источник в МИДе анонсировал приезд Волкера, то, скорее всего, визит прошел бы в обстановке полной секретности.

Надо сказать, что утечку информации добросовестно пытались нивелировать. Волну обсуждения в прессе к 25 октября удалось сбить. При этом ни одно СМИ не смогло получить какой бы то ни было официальный комментарий, подтверждающий или опровергающий информацию о приезде американца. А близкий к генпрокурору Юрию Луценко (бывший руководитель Национального бюро Интерпола на Украине. — Прим. ред.) народный депутат Украины Кирилл Куликов вообще заявил, что Волкеру не по чину встречаться с самим Порошенко.

Киевская власть довольно удачно делала вид, что знать не знает ни о каком Волкере и не ждет его с визитом.

Информационная повестка начала меняться только 26 октября, когда поступило сообщение, что сгонявший неведомо зачем в Германию министр иностранных дел Климкин 25 октября встретился там с Волкером. Причем известно это стало из "Твиттера" Волкера, украинские политики молчали как партизаны. Только после этого Климкин сообщил прессе, что Курт обещал ему заглянуть в Киев.

В это же время, 26-27 октября, формировалась официальная версия содержательной части визита. Краткие и нечеткие официальные сообщения (все переговоры были закрыты для прессы) сводились к тому, что Волкер внезапно воспылал желанием рассказать Порошенко о чем он три недели назад вел переговоры с Сурковым.

Это, впрочем, и так не тайна. Беседовали они о ходе исполнения Минских соглашений в целом и о предложении России разместить миротворцев ООН в Донбассе в частности. После того как США блокировали в ООН российский проект резолюции о вводе миротворцев, тема эта неактуальна. Тем не менее именно она была выбрана для объяснения цели визита Волкера.Думаю, что произошло это не случайно. Как не случайно возникла и тема миротворцев после встречи Волкера и Климкина в Германии. Судя по всему, именно в ходе этой встречи Волкер принял окончательное решение не скрывать факт визита в Киев, но умолчать о его содержании. Кому надо — и в России, и в США, и на Украине — и так знают, зачем он прилетал, ну а для общественности и тема с миротворцами сойдет. Тем более что рано или поздно Киев и Вашингтон могут попробовать предложить свой вариант резолюции, и тема вновь актуализируется в информационном пространстве.

Так что же хотел скрыть Волкер?

Для решения этого вопроса нам следует обратиться к первоначальному источнику информации о визите. Когда 21 октября произошла утечка информации о намерении Волкера прибыть в Киев, никто не вспоминал ни о каких миротворцах и ни о каком Минске. Сливший информацию источник отметил, что визит неплановый, а внезапное желание посетить Киев мотивировалось необходимостью на месте разобраться с внутриполитической ситуацией на Украине.

И эта мотивировка, которую потом замылили и забыли, похожа на истинную.

Действительно, к 21 октября в Киеве уже четвертый день шел антипорошенковский мятеж, формально возглавляемый Саакашвили. События развивались достаточно динамично, но Порошенко явно не собирался уходить по-хорошему.

© РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, во время вече у здания Верховной рады в Киеве © РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, во время вече у здания Верховной рады в Киеве

Мне неоднократно доводилось говорить и писать о том, что американцам все равно, кто победит во внутриукраинской борьбе. После зачисток 2014 года в местной политике все равно остались только марионетки Вашингтона, а какая из них будет у власти — разницы нет. Но американцы желают, чтобы передача власти прошла легитимным путем. Им не нужен еще один силовой переворот, добивающий остатки украинской государственности и делегитимирующий с таким трудом легитимированную ими киевскую власть.

Силовой ресурс сторон, выведенный на улицы, должен был служить устрашению противников, но не должен был запускаться в дело. Однако не желающий уходить Порошенко начал требовать от Авакова силового разгона протеста под Радой, одновременно начались информационные провокации против протестующих, а подконтрольные Порошенко СБУ и прокуратура попытались начать уголовное давление на скрытых спонсоров мятежа.

Сторонники Саакашвили в ответ также начали готовить провокации, способные представить власть в образе кровавой диктатуры, которую просто приходится свергать "возмущенному народу". Кстати, именно во время визита Волкера сторонниками Саакашвили был опубликован план Порошенко по разгону оппозиционного митинга под Радой и активации массовых репрессий против мятежников и их спонсоров.

Стороны конфликта пошли вразнос, а силовой вариант его разрешения стал практически единственно возможным по причине недоговороспособности сторон. Поскольку это явно не устраивало США, и было решено отправить Волкера с секретной миссией в Киев. Оценив ситуацию на месте, он должен был принять (или рекомендовать для принятия руководству Госдепа) решение о том, какой должна быть реакция США на выход из-под контроля войны киевских элит.

Стоит ли смириться с неизбежностью силового сценария, делегитимации власти и распада страны (из такого сценария Америка тоже может выжать для себя немало полезного)? Или лучше попробовать заставить Порошенко смириться с неизбежным и подать в добровольную отставку? Или лучше позволить ему подавить мятеж, но проследить, чтобы он не слишком усердствовал с репрессиями против своих врагов, которые для США друзья.Вариантов решения проблемы несколько, но эффективный только один. Необходимо понять, как далеко зашла ситуация, какими ресурсами реально располагают обе стороны? Насколько стабильной окажется власть Порошенко в случае, если он подавит мятеж, ведь завтра может начаться следующий? Смогут ли мятежники удержать хотя бы видимость центральной власти в случае своей победы? Насколько серьезна опасность антиолигархического нацистского переворота?

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября 2017 © REUTERS / Valentyn Ogirenko Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября 2017

Все это не праздные вопросы и правильный ответ на них обеспечивает принятие верного решения. Если же на какой-то из вопросов (или на все) будет дан неверный ответ, национальные интересы США могут пострадать.Почему визит Вокера не хотели афишировать? Потому что США старательно на всех уровнях дистанцируются от ситуации в Киеве, демонстрируя свою полную непричастность к внутриполитическому кризису. Понятно, что инспекционный визит Волкера напрочь опровергает эту позицию.

Почему визит все же не стали скрывать? Потому что произошла утечка. Стало понятно, что теперь, как ни скрывай факт приезда Волкера, с учетом того, сколько людей участвует в обеспечении мероприятий, полностью утаить его не удастся. В этих условиях эффективнее признать факт события, но дать ему собственную трактовку.

Поэтому Волкер вначале встретился с Климкиным в Германии. Там была согласована официальная версия визита (Минск, миротворцы, рассказы о встрече с Сурковым). Киев ее тут же начал отрабатывать, уводя внимание от истинной цели приезда спецпредставителя Госдепа.

Не исключаю, что до 25 октября вопрос о визите был подвешен. Ранняя утечка информации нанесла серьезный ущерб. Возник вопрос: а возможно ли в таких условиях вообще выполнить стоящую перед Волкером задачу по сбору корректной информации? Не лучше ли подождать развития событий?Но затем все же решили не отказываться от попыток руководить событиями. Инициативная позиция, как правило, бывает более выигрышной.

Какой вывод сделал Волкер, мы узнаем совсем скоро. Надо будет только внимательно следить за акцентами, расставляемыми США по ходу украинского кризиса. Но гораздо интереснее вопрос, насколько США в принципе могут управлять украинскими событиями? Хотят — понятно. Но насколько будут склонны к ним прислушиваться украинские олигархи, которым своя рубашка к телу ближе (а вопрос идет уже не о жизнях "небесной сотни", а об их олигархических жизнях).

Ответ на этот вопрос напрямую задевает не только интересы США, но и и России, поскольку кризис развивается на ее границах.