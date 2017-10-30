Владимир Корнилов, для РИА Новости
Западные СМИ и всякого рода кремленологи всегда нагнетают ажиотаж вокруг любой проблемы России — действительной или мнимой. При этом стараясь пристегнуть к этому ажиотажу далеко идущие политические выводы, порой очень даже неожиданные. К примеру, сайт американского журнала Foreign Policy недавно опубликовал как бы аналитическую статью с неожиданным названием: "Западные санкции сокращают население России".
Проблемы демографии России действительно существенны, они хорошо известны, никем не скрываются и обсуждаются на всех уровнях в течение последних десятилетий. Но увязать их с европейскими санкциями и тем более утверждать, что санкции привели к сокращению населения России — это что-то новенькое.
Данный "анализ" является творением американского "специалиста по России" Марка Шрада, не так давно написавшего скандальную книгу "Политика водки", в которой он доказывал, что водка в истории России всегда являлась инструментом авторитаризма.
"Стоило бы найти объяснение тому, почему россияне неожиданно имеют меньше детей. И наиболее правдоподобная гипотеза связана с западными экономическими санкциями", — ошарашивает своим выводом Шрад. Мол, санкции потрясли российскую экономику, в результате чего началась нищета, а это привело к уменьшению рождаемости.
Неизбежная демографическая яма в России прогнозировалась очень давно, о чем высшие деятели государства говорили неоднократно. "Такую тенденцию демографы, конечно, предвидели, да и мы с вами об этом хорошо знали, потому что именно сейчас, в период с 2015 по 2020 год входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века", — сказал Владимир Путин не далее как в июне сего года.
В чем же манипуляция? Да в том, что мистер Шрад взял цифры не из той таблицы. Он привел данные ожидаемого общего роста населения (с учетом миграции), а не естественного прироста населения, о котором он вел речь, рассчитывая свои 157 тысяч. А если бы не поленился заглянуть в прогноз по этому показателю, то увидел бы, что Росстат на 2017 год планировал естественную убыль (без учета миграции) примерно на 125 тысяч человек, то есть, в общем-то, на том уровне, который и фиксируется в текущем году.
Мало того, если бы Шрад сравнил прогнозировавшуюся Росстатом численность населения с нынешней, то убедился бы, что она вполне совпадает с действительностью. И совсем поразился бы, узнав, что за январь-август 2017 года, несмотря на естественную убыль, общая численность населения все равно выросла на 32,9 тысячи человек.
Хочется обратить особое внимание на то, что в 2016 году, то есть когда санкции уже работали, миграционные потоки в Россию усилились по сравнению с 2015 годом. В первую очередь за счет людей, массово покидающих Украину, вроде бы западными санкциям не затронутую. Согласно данным Института социального анализа и прогнозирования, поток миграции в первом полугодии 2017-го несколько ослаб — в основном снова-таки за счет падения числа мигрантов с Украины (в первой половине 2015 года оттуда прибыли 71,6 тысячи человек, а сейчас — лишь 39,6 тысячи). Но в этом году санкций-то особо не добавляли. То есть причина не в них, а скорее в безвизовом режиме, который открыл возможности для украинцев в виде нелегалов потянуться на Запад.
Как в Европе на это реагируют? Не поверите — восторженно. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из бравурного заявления одного из "друзей Украины" Карла Бильдта, бывшего премьер-министра Швеции, активно поддержавшего Майдан: "Общая Европа. Более миллиона поляков работают в Великобритании. Более миллиона украинцев работают в Польше. Идем вместе". Кто будет работать на Украине и будет ли вообще там кто-то работать, Запад, как видите, не волнует.
Зато демографические проблемы России (гораздо менее серьезные, чем украинские) вызывают там ажиотаж. Не успел Foreign Policy поместить статью Шрада, как еще один известный "кремленолог" и "друг Украины на Западе" Джон Хербст созвал при Атлантическом совете в Вашингтоне круглый стол на тему демографии в России. Видимо, бывшего посла США на Украине Хербста катастрофическая проблема бывшей страны его пребывания волнует не так сильно.
Понятно, для чего на Западе так активно кинулись обсуждать реальные и мнимые проблемы России. До выборов 2018 года мы увидим немало подобных статей и круглых столов, где будут генерироваться новые и новые темы для использования их во внутренней предвыборной дискуссии. Посыл статьи Шрада понятен: мол, смотрите, дорогие россияне, ваше население якобы сокращается из-за санкций, которые вызваны действиями вашего руководства. Именно такая тактика была задействована для примитивной агитации во время Майдана. К примеру, одна из его диджеев, расписывая "прелести" евроассоциации, обещала, что после подписания соглашения Украина — ЕС украинцы, и особенно мужчины, будут жить дольше. Результат мы видим.