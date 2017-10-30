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Как Запад пытается связать демографические процессы в России с санкциями

13:0330.10.2017
(обновлено: 13:10 30.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтдыхающие в парке Царицыно в МосквеОтдыхающие в парке Царицыно в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Корнилов, для РИА Новости

Западные СМИ и всякого рода кремленологи всегда нагнетают ажиотаж вокруг любой проблемы России — действительной или мнимой. При этом стараясь пристегнуть к этому ажиотажу далеко идущие политические выводы, порой очень даже неожиданные. К примеру, сайт американского журнала Foreign Policy недавно опубликовал как бы аналитическую статью с неожиданным названием: "Западные санкции сокращают население России".

Проблемы демографии России действительно существенны, они хорошо известны, никем не скрываются и обсуждаются на всех уровнях в течение последних десятилетий. Но увязать их с европейскими санкциями и тем более утверждать, что санкции привели к сокращению населения России — это что-то новенькое.

Данный "анализ" является творением американского "специалиста по России" Марка Шрада, не так давно написавшего скандальную книгу "Политика водки", в которой он доказывал, что водка в истории России всегда являлась инструментом авторитаризма.

Улица Старый Арбат. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Аналитики оценили, как проблемы в демографии повлияют на экономику России
Манипулируя данными Росстата, Шрад констатирует сокращение рождаемости в 2017 году и предсказывает, что в итоге за год "россиян будет меньше на 157 тысяч" (в статье написано "Russians", но учитывая, что специалист по водке говорит о всем населении России, то он явно не имеет в виду этнических русских).

"Стоило бы найти объяснение тому, почему россияне неожиданно имеют меньше детей. И наиболее правдоподобная гипотеза связана с западными экономическими санкциями", — ошарашивает своим выводом Шрад. Мол, санкции потрясли российскую экономику, в результате чего началась нищета, а это привело к уменьшению рождаемости.

© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
© Depositphotos / evgenyataman
Новорожденный

Неизбежная демографическая яма в России прогнозировалась очень давно, о чем высшие деятели государства говорили неоднократно. "Такую тенденцию демографы, конечно, предвидели, да и мы с вами об этом хорошо знали, потому что именно сейчас, в период с 2015 по 2020 год входят в резонанс сразу несколько негативных демографических волн, которые повторяются каждые четверть века", — сказал Владимир Путин не далее как в июне сего года.

Рабочие у проходной завода в Челябинске. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Орешкин заявил, что Россия будет терять трудоспособное население
Эти волны объясняются спадами рождаемости в Великой Отечественной войне и жутким кризисом 1990-х. Именно сейчас пришло время рожать тем, кто появился на свет во время последнего спада. Но американский "аналитик", вскользь упоминая данную проблему, практически игнорирует ее. Причем прибегает к откровенному передергиванию. Он ссылается на "Демографический ежегодник России 2015 года", выпущенный тем же Росстатом, и пишет, что эксперты "рассчитали на 2017 год рост населения в районе от 108300 до 492000 (человек)". И тут же напоминает: мол, не сходятся прогнозы с потерями, которые Шрад выше оценил на уровне 157 тысяч. Соответственно, не в предсказанной демографической "яме" дело. Значит, всему виной только санкции.

В чем же манипуляция? Да в том, что мистер Шрад взял цифры не из той таблицы. Он привел данные ожидаемого общего роста населения (с учетом миграции), а не естественного прироста населения, о котором он вел речь, рассчитывая свои 157 тысяч. А если бы не поленился заглянуть в прогноз по этому показателю, то увидел бы, что Росстат на 2017 год планировал естественную убыль (без учета миграции) примерно на 125 тысяч человек, то есть, в общем-то, на том уровне, который и фиксируется в текущем году.

Мало того, если бы Шрад сравнил прогнозировавшуюся Росстатом численность населения с нынешней, то убедился бы, что она вполне совпадает с действительностью. И совсем поразился бы, узнав, что за январь-август 2017 года, несмотря на естественную убыль, общая численность населения все равно выросла на 32,9 тысячи человек.

Пенсионеры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Средняя продолжительность жизни россиян впервые выросла до 72,5 года
Соответственно, заявления о сокращении численности населения в России, являются, мягко говоря, неправдой.

Хочется обратить особое внимание на то, что в 2016 году, то есть когда санкции уже работали, миграционные потоки в Россию усилились по сравнению с 2015 годом. В первую очередь за счет людей, массово покидающих Украину, вроде бы западными санкциям не затронутую. Согласно данным Института социального анализа и прогнозирования, поток миграции в первом полугодии 2017-го несколько ослаб — в основном снова-таки за счет падения числа мигрантов с Украины (в первой половине 2015 года оттуда прибыли 71,6 тысячи человек, а сейчас — лишь 39,6 тысячи). Но в этом году санкций-то особо не добавляли. То есть причина не в них, а скорее в безвизовом режиме, который открыл возможности для украинцев в виде нелегалов потянуться на Запад.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

Люди с флагом Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Эксперт: демографическая ситуация на Украине катастрофическая
При всех реальных демографических сложностях России Западу обеспокоиться бы проблемой полной депопуляции подконтрольной ему Украины, где все показатели действительно падают катастрофическими темпами. Даже "промайданный" политолог Тарас Березовец вынужден был признать, что население Украины сокращается с поразительной скоростью: "В России работают от 3 до 3,5 миллиона украинцев… По моим данным, работающих в странах ЕС куда больше — порядка семи миллионов граждан. Если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка двух миллионов. Итого около 12 миллионов украинцев, работающих за рубежом". Березовец, конечно, забыл упомянуть, что главная причина этого процесса евроассоциация да безвиз, за которые он так боролся. Но сама проблема очерчена точно.

Как в  Европе на это реагируют? Не поверите — восторженно. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из бравурного заявления одного из "друзей Украины" Карла Бильдта, бывшего премьер-министра Швеции, активно поддержавшего Майдан: "Общая Европа. Более миллиона поляков работают в Великобритании. Более миллиона украинцев работают в Польше. Идем вместе". Кто будет работать на Украине и будет ли вообще там кто-то работать, Запад, как видите, не волнует.

Зато демографические проблемы России (гораздо менее серьезные, чем украинские) вызывают там ажиотаж. Не успел Foreign Policy поместить статью Шрада, как еще один известный "кремленолог" и "друг Украины на Западе" Джон Хербст созвал при Атлантическом совете в Вашингтоне круглый стол на тему демографии в России. Видимо, бывшего посла США на Украине Хербста катастрофическая проблема бывшей страны его пребывания волнует не так сильно.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве

Понятно, для чего на Западе так активно кинулись обсуждать реальные и мнимые проблемы России. До выборов 2018 года мы увидим немало подобных статей и круглых столов, где будут генерироваться новые и новые темы для использования их во внутренней предвыборной дискуссии. Посыл статьи Шрада понятен: мол, смотрите, дорогие россияне, ваше население якобы сокращается из-за санкций, которые вызваны действиями вашего руководства. Именно такая тактика была задействована для примитивной агитации во время Майдана. К примеру, одна из его диджеев, расписывая "прелести" евроассоциации, обещала, что после подписания соглашения Украина — ЕС украинцы, и особенно мужчины, будут жить дольше. Результат мы видим.

Здание Федеральной службы государственной статистики. Архивное фото.
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
Естественная убыль населения России выросла почти втрое‍
Демографическая проблема в России существует. Хоть и не такая огромная, как ее пытаются представить западные "аналитики". У многих стран Старой Европы естественная убыль населения гораздо больше, чем в России, и почему-то ее не связывают с санкциями, эмбарго и нищетой. У этой проблемы может быть лишь два решения: либо российские женщины начнут дружно рожать по два-три ребенка (чего ожидать пока не приходится), либо же придется закрывать демографическую дыру миграцией извне. Чем последние годы занимались и Россия, и сама Европа. Санкции здесь точно ни при чем, как бы ни утверждали обратное западные эксперты по водке.

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