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Новое качество российской экономики: что именно имел в виду Путин

08:0030.10.2017
(обновлено: 14:24 31.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Почему-то мало кто обратил на это внимание, но в минувший вторник президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на форуме "Россия зовет!", можно сказать, с "предпрограммной" ("программной", видимо, все-таки будет предвыборная платформа) речью, посвященной именно развитию экономики. В своем выступлении глава российского государства весьма недвусмысленно обозначил, что "российская экономика обретает новое качество, которого не было еще год назад". Данные изменения в состоянии народного хозяйства президент, что самое интересное, связал прежде всего с расширением внутреннего спроса, увеличением потребления и инвестиций.

И это действительно важно.

Просто по той причине, что это ключевой сигнал к тому, что, похоже, нынешний экономический курс, пусть и предельно мягко, но все-таки решено менять.

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Шувалов считает, что новый президентский цикл изменит экономику страны
Дело в том, что именно "расширение внутреннего спроса" еще совсем недавно было страшной ересью для всех российских либеральных экономистов.

Теперь же, судя по всему, можно ожидать постановки принципиально новых задач экономическому блоку российского правительства. Причем первые ласточки уже появились. Буквально на следующий день после форума президент устроил шумный разбор полетов по задержкам зарплат и индексации пенсий, о чем тоже совсем недавно было вроде как не совсем принято говорить. А самое любопытное, что, например Минфин, сигнал президента, похоже, очень хорошо услышал и повел разговоры об обязательности дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и опережающей инфляцию индексации пенсий. А Центробанк не просто с ним согласился, но и произвел в пятницу очередное (пятое за год) ее снижение — до 8,25 процента. Подобные инициативы для консервативно-монетаристских ведомств иначе нежели революционными просто не назовешь.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время встречи. 27 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время встречи. 27 октября 2017

Впрочем, по порядку.

Сначала в своей программной речи на форуме "Россия зовет!" президент подытожил прошедший экономический период, фактически произвел инвентаризацию. Но совершенно недвусмысленно делал это не для того, чтобы сказать "так и будет дальше", а совершенно явно производил смотр существующих экономических сил. Так, в частности, он отметил, что экономика России наконец-то вышла из стагнации, а ее оживление имеет устойчивый характер. Путин проиллюстрировал данное заявление довольно убедительными цифрами. Например, рост промышленного производства в Российской Федерации (а это важнейший показатель в лукавом "цифровом" мире) за три квартала 2017 года составил вполне приличные 1,8%.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНадеждинский металлургический завод ГМК "Норильский никель"
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Надеждинский металлургический завод ГМК "Норильский никель"
Президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Костин: может быть, Запад поймет, что Путин еще надолго

При этом рост реальных заработных плат составил 2,5%. Ну, а приток прямых иностранных инвестиций в Россию за тот же период вырос в два с лишним раза, до 23 миллиардов долларов США. Также интересна констатация Путиным "уверенного снижения" зависимости федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры, что также было проиллюстрировано вполне конкретными цифрами.

"Если в 2014 году нефтегазовые доходы составляли больше половины дохода бюджета, если поточнее, 51,3%, то в текущем году — около 39%. А в ближайшую трехлетку за счет нефтегазовых поступлений будет формироваться только треть доходов федерального бюджета. При этом общие доходы федерального бюджета, безусловно, будут расти", — отметил российский президент.

Оживление экономики Владимир Путин связал также и с действиями Банка России, которые обеспечили низкие темпы инфляции. "По состоянию на 16 октября в годовом выражении она составила 2,7%", — уточнил президент, а затем добавил, что в целом на сегодняшнем этапе консервативная денежно-кредитная политика оправдала себя, а "такую чрезмерную, на первый взгляд, осторожность" проявляют все центральные банки мира.

При этом, пожалуй, ключевым моментом даже в этом своеобразном "подведении итогов" было то, что выступление главы российского государства в нынешнем году значительно отличалось от прошлогоднего. Тогда на точно таком же форуме "Россия зовет!" Владимир Путин все-таки больше был сосредоточен на международной политике и ее влиянии на экономику. Теперь, похоже, он весьма ясно дает понять городу и миру, на чем в первую очередь намерен сосредоточить свои усилия в краткосрочной исторической перспективе, хотя бы в следующие шесть лет.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая зерновых культур в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая зерновых культур в Новосибирской области

Хотя, в принципе, и это тоже более или менее объяснимо. Положение в экономике страны, несмотря на глобальный кризис, падение цен на нефть и всевозможные санкции, стабилизировано. И даже демонстрирует осторожный рост.

Но все-таки наиболее интересным трендом выступления президента стал все тот же, пусть и осторожно проговоренный тезис о расширении внутреннего спроса, сопряженного с увеличением потребления и инвестиций. Потому как это, вообще-то, кардинально иной подход к самому моделированию современной российской экономики.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин рассказал о стратегии российской экономики

Тут все просто.

Наш мир знает не так много способов разогрева экономики, и, пожалуй, самый простой — это разгон внутреннего спроса.

Но именно этот способ всегда был для наших экономистов абсолютным табу: наверное, все еще достаточно хорошо помнят, как совсем недавно идейный гуру данной школы Алексей Кудрин требовал у населения затянуть пояса.

Требования же по увеличению пенсионного возраста по образцу МВФ (именно этот образец сейчас реализуется на Украине) до сих пор являются обязательным джентльменским набором и своеобразной аксиомой, без принятия которой в "приличное экономическое общество" лучше даже и не пытаться входить. Между тем столь любимые этим же кругом лиц "цивилизованные экономики" разгоняли себя именно так и непосредственно на наших глазах. Всеми способами стимулируя прежде всего свой внутренний спрос иногда — о ужас! — в убыток своей же финансовой системе. И, кстати, именно этот курс провозгласил на недавнем форуме КПК даже образцовый в смысле терпеливости населения Китай.

Здесь нет никакого "излишнего гуманизма", просто холодный математический расчет.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПенсионерка покупает яйца на городской продовольственной ярмарке в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пенсионерка покупает яйца на городской продовольственной ярмарке в Новосибирске

Просто чем обеспеченней гражданин, тем больше он тратит на внутреннем рынке, создавая гарантированный спрос. Вместе с довольно успешно идущим импортозамещением это заведомо может дать вполне предсказуемый результат. Это не мы придумали. Да и, кстати, не следует ждать инвестиций только из-за границы, так называемые внутренние инвестиции тоже пока еще, вроде, никто не отменял.

Рост экономики. Архивное фото
© Fotolia / Romolo Tavani
Российская экономика делает ставку на инвестиции

Теперь и у нас рост реальных доходов населения наконец станет приоритетом развития экономики страны. По крайней мере Путин именно об этом довольно убедительно говорил на форуме "Россия зовет!", по сути, этот курс презентуя. Нельзя сказать, что сделать это будет так уж совсем просто: наша нынешняя экономическая модель подобного подхода просто не предусматривает. Тут, помимо всего прочего, требуются еще и очень точные и выверенные институциональные изменения, а это всегда нелегко. Но тем не менее делать это необходимо, просто хотя бы потому, что ни одна уважающая себя экономика не может быть исключительно экспортно ориентированной и делать ставки исключительно на внешние рынки. Нет, никто не отрицает важность экспорта и других внешних операций, но нельзя далеко уйти, прыгая на одной ноге.

В конце концов мы не только придаток глобальной экономики, но и суверенная страна, и суверенитет этот должен быть не только политическим, но и экономическим.

Да и, честно говоря, роста реальных доходов наш народ уже довольно давно заслужил.

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78 пользователей оставили 166 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
pershin33428
Озарение "приходит" только к выборам??? Для начала, оценили бы выполнение предыдущей программы ( майские указы)!!! А то планы, остаются лишь планами...
16:21
30.10.2017
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Александр Ванюшин
Хорошая статья. прямо плакать хочется от счастья, которое нас неизбежно настигнет совсем скоро! Замечательно. что инфляция 3,7%. Но вот на лицо очевидное-невероятное. Пошел в магазин, а хлебушек (маленький. всего в 200 г), который в начале месяца стоил 12,90, а сейчас стоит 13,90. Т.е. инфляция в 7,8% за месяц(!) тока по хлебушку. А вот дяденька, что подает с трудом тепло в наши батареи и ремонтирует прорвавшиеся трубы до сих пор, требует повысить тарифы в 2-3 раза. Кто не понял. не ПРОЦЕНТЫ, а РАЗЫ! Продукты есть невозможно, там не продукция продовольственной и сельскохозяйственной промышленности, а Химпрома! В колбаса - соя, в молоке и сливочном масле - пальмовое масло, в хлебе - кормовое зерно, конфеты -100% синтетики!
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...
14:19
30.10.2017
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