"Пожиратели культуры" в унынии: хайп кончился, а уголовные дела остались

Максим Соколов, для РИА Новости
После премьеры фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" критики наконец-то отписались по этому произведению киноискусства — теперь уже невозможно их упрекнуть, что они хулят фильм, даже его не смотрев.
С одной стороны, беда невеликая, творческие неудачи у всех бывают. Но в данном случае не сработал механизм защиты своих от гонений, а равно и от критических высказываний. Больше месяца Учителя выставляли жертвой "православного талибана". А у нас такое правило, что если кто жертва нехороших людей, то значит, светлая личность и вообще гений. И защищая его от православных, именно это в соответствии с каноном и говорили. Теперь же выясняется, что был ли вообще талибан, большой вопрос, а фильм — унылое изделие. Вопрос о величии Учителя теперь замят для ясности.
Одновременно ширится "театральное дело", причем если раньше задержания и следственные действия сопровождались гневными комментариями, то сейчас задержание бывшей главы департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Софьи Апфельбаум, обвиненной в финансовых нарушениях, прошло почти беззвучно.
Кроме того, случилось страшное. Художник-акционист Петр Павленский, прославившийся прибиением своих тестикул к брусчатке Красной площади, поджогом дверей здания на Лубянке и прочее и за это возведенный в ранг величайшего гения современного искусства, а потом бежавший во Францию после обвинений в изнасиловании, в Париже тоже пострадал от органов правопорядка. Теперь уже французских.
Призыв не возымел особенного действия, да и сам Гельман сегодня тоже мало кому нужен. Ценители современного искусства предпочли просто не заметить проблемы Павленского с МВД Франции.
Налицо уже некоторая тенденция. Вместо еще недавнего победительного "Наша сила, наша воля, наша власть" — по крайней мере, в области культурно-духовного творчества — настало уныние и глухое молчание.
Можно объяснить это жестким напором российской (а теперь еще и французской) власти, душащей всякий порыв к искусствам творческим, свободным и прекрасным. Дескать, сила солому ломит.
Но может быть и другая причина уныния. Сила противостояния и художника, и его почитателей с разными неприятными обстоятельствами основывается на твердом внутреннем убеждении:
"Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей".
Если такое убеждение есть — есть сила к сопротивлению. Но разбираемые примеры художества — совершенно не про это. А служение безобразию таких сил не дает. Отсюда и уныние.