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"Раненый зверь" украинской политики обещает линчевать виновных

08:0027.10.2017
(обновлено: 08:11 27.10.2017)
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© AFP 2017На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Число версий покушения на народного депутата Украины Игоря Мосийчука множится и множится, рассматриваются самые невероятные идеи, и, кажется, кроме инопланетного вмешательства в дела суверенной Украины, все уже перечислены, однако сон разума порождает все новых и новых оригинальных чудовищ. Этот нескончаемый процесс, между тем, совершенно конгруэнтен фигуре самого потерпевшего — настолько же вопиюще-социопатического фигуранта украинской политики, насколько уныло-типичного.

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Следствие назвало три версии взрыва в Киеве
Для тех, кого каким-то чудесным образом обошло информационное цунами в связи с покушением на пана Мосийчука, кратко изложим фабулу. В среду, у входа в одну украинскую телекомпанию, в эфирах которой обожают тусоваться крайне правые радикалы, чьи дискуссии о том, как обустроить Украину, напоминают споры лысых о расческе, взорвался припаркованный то ли скутер, то ли мотороллер. В результате сильного взрыва погибло двое полицейских, один из которых был личным охранником Мосийчука и бывшим беркутовцем, другой — действующим офицером. Сильно пострадала случайно проходившая рядом женщина. Сам Мосийчук получил, как говорят, серьезные ранения и был с приличествующей помпой отправлен сначала в частную, а потом и государственную клинику, которую жестко оцепили по периметру, ибо, как заявил потерпевший "Это первый случай нападения на государственного деятеля такого уровня".

Такие дерзновенные импровизации просто вопиют о необходимости рассказать нашим читателям об уровне этого государственного деятеля, изложив основные вехи его биографии. Отслужив положенное в Советской Армии, юноша Мосийчук довольно удачно уловил чутким носом восходящий тренд украинской политики и ринулся в мутные воды идеологического обеспечения незалежности и радикального национализма. История умалчивает о том, учился ли где-нибудь еще, помимо средней школы, наш герой, но в 90-х кто только ни делал головокружительные карьеры, не закончив даже десятилетки.

CC BY 3.0 / My News24 / Igor MosiychukДепутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук
CC BY 3.0 / My News24 / Igor Mosiychuk
Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук

В возрасте 24 лет Мосийчук вступил в УНА-УНСО и мгновенно распечатал послужной список серией драк и других противоправных действий, за что арестовывался и даже получал сроки, но неизменно выходил с ореолом политического мученика за нашу и вашу свободу. В начале 2000-х вступил в Социал-националистическую партию Украины, которую покинул сразу, как только она попыталась натянуть на свой нацистский оскал условно человеческое лицо, став небезызвестной партией "Свобода". Человеческое лицо на партии не прижилось, она осталась организацией вполне нацистского толка, но для Мосийчука даже ее радикализм показался недостаточным, и он вступил в еще более правый "Патриот Украины".

Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Кремле назвали обвинения Киева в покушении на Мосийчука русофобией
В 2011-м, в годы краткого правления Виктора Януковича, не дававшего сколько-нибудь значительного окорота правым радикалам, все эти организации продолжали расти и расцветать, но тут Игорь Владимирович зашел уже слишком далеко и был арестован с подельниками за подготовку теракта в Киеве и подрыва памятника Ленину в Борисполе. В январе 2014-го суд приговорил Мосийчука и всю группу так называемых "Васильковских террористов" к шести годам тюрьмы, но буквально через месяц в Киеве победил Евромайдан, и террористы были триумфально выпущены из заключения, овеянные славой политических узников злочинного режима, а вскоре и вовсе оправданы.

Майдан стал для Мосийчука скоростным социальным лифтом. По выходу из узилища наш нацист сделал несколько совершенно людоедских заявлений, обещая, в частности, отправлять в Крым "поезда дружбы" с полными отморозками на борту, потом прославился стычкой с инспекторами ГАИ, которых поставил на колени и грязно унижал, размахивая оружием. Затем с оружием же ворвался в кабинет главного врача одной из больниц в Луганской области и, нависая над ней своей почти двухсоткилограммовой тушей, устроил ей практически символический расстрел, оскорбляя и тыча в бок пистолетом. Наконец, расстрелял портрета руководителя Чечни Рамзана Кадырова, пообещав тому страшные казни. Целый ряд подобных подвигов завершил формирование типичного образа украинского политика.

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
МВД Украины заподозрило Кадырова в причастности к покушению на Мосийчука
С началом гражданской войны в Донбассе бывший политзаключенный пошел было воевать в составе батальона "Азов", но был оттуда бесславно изгнан из-за конфликта со спонсором карателей Борисом Филатовым, широко известным своим предложением ловить сепаратистов на обещания, а потом подсекать, вылавливать и вешать. Впрочем, гэрои, как известно, нэ вмырають и не тонут, поэтому Мосийчук вскоре стал депутатом Верховной Рады от Радикальной партии Ляшко.

В этой почетной ипостаси он продолжал вести себя как гопник и настоящий клинический психопат. Драки, плевки в лицо коллегам, которых, впрочем, совершенно не жаль, угрозы, крышевание, участие в рейдерстве. По обвинению в вымогательстве взятки был лишен депутатской неприкосновенности и арестован. В тюрьме Мосийчук, как это принято у стальных духом патриотов, регулярно исполнял смертельно опасные приступы тяжелых болезней. Однако, как водится в современной правовой державе, вскоре был отпущен и полностью реабилитирован, тут же забыв о недугах.

И вот теперь он рассказывает граду и миру, что против него совершено невообразимое, уникальное преступление в истории современной Украины — покушение на государственного деятеля такого уровня. Между тем покушения на разного рода политиков, депутатов и министров стали рутиной на Украине. Чаще всего все эти покушения носят вполне виртуальный характер и призваны повысить рейтинг фигуранта, а также напомнить населению, что Мордор не дремлет, ибо все покушения — дело его рук. Несколько раз враги украинского государства даже намеревались покуситься на самое дорогое — президента Порошенко, но силовики удачно отражали атаки еще до их зарождения.

© AFP 2017На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017

Сам же Мосийчук получил реальные ранения, но уже обильно вещает о покушении на себя, выдвигая разнообразные версии.
Сделаем и мы их краткий обзор. Итак, первая версия, которая по умолчанию всегда является магистральной, — рука Москвы, которая решила дестабилизировать крайне стабильную ситуацию на Украине. Для этого она почему-то подорвала одного из самых одиозных персонажей, который каждым своим телодвижением делает все, чтобы проиллюстрировать глубоко нацистскую и психопатическую природу нынешнего украинского политикума. И делает это настолько эффективно, что как раз его можно заподозрить в работе на стратегического врага.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кадыров заявил о непричастности к покушению на депутата Мосийчука
Далее рассматриваются версии бизнес-разборок, что не лишено оснований, ибо, как уже было сказано, Мосийчук неоднократно был уличен в крышевании, рейдерстве, вымогательстве и прочих неотъемлемых функциях украинского патриотического депутата.

Глава Радикальной партии Ляшко обвинил в организации покушения члена Оппозиционного блока Левочкина, потом соратники назначили виновным Кадырова. Истерика уверенно росла по экспоненте, и вот уже появилась версия о том, что это Порошенко и его администрация отомстила Мосийчуку за обвинения в потакании сепаратистам и связях с ФСБ. Кроме прочего, прозвучали предположения, что злоумышленникам пан Мосийчук вообще был неинтересен, а покушались как раз на полицейских.

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук
CC BY 3.0 / My News24 / Igor Mosiychuk
Мосийчук назвал возможных заказчиков покушения на себя
Мне же наиболее обоснованной представляется версия о том, что на жизнь государственного деятеля покусились его побратимы, которые с другими его же побратимами не могут поделить лакомые в плане коммерции объекты — в частности, некое общежитие переселенцев на улице Обуховской. В числе оппонентов Мосийчука отмечены другие влиятельные нацики, в том числе, и любимчик российских федеральных каналов, бывший полицейский чиновник, а нынче глава прикупленной по случаю Соцпартии и государственный деятель Илья Кива. Накануне покушения на себя Мосийчук с соратниками прибыли в суд, где рассматривалась мера пресечения одному из подельников, и разгромили присутственное место, буквально превратив его в руины. По странному стечению обстоятельств упомянутое выше общежитие сгорело аккурат перед покушением на пана депутата, а сам Кива, по крайней своей речевой невоздержанности и ограниченным умственным талантам, как раз и выдвинул публично версию о том, что покушались совсем не на Мосийчука, чем неуклюже пытался отвести подозрения от себя.
Яростно потрясающий кулаками пан Ляшко в этот же день стал фигурантом комического скандала — оказалось, что все свои доходы он получил благодаря головокружительному хедтрику в лотерее, такой везунчик. В другой, бедной на события, стране это прозвучало бы набатно и погребло под собой репутацию политика, но на Украине вызвало лишь смешки. Однако имеет право на существование версия о том, что организатором покушения как раз стал сам Олег Ляшко, желающий отвлечь внимание публики от своего эпического прокола.
Заслуживает внимания и подозрение в том, что покушение планировалось исключительно как привычная пиар-акция, но имел место эксцесс исполнителя, перемудрившего с количеством взрывчатки.

Место покушения на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука в Киеве
© Фото : Пресс-служба МВД Украины
МВД Украины признало взрыв в Киеве терактом
Сам потерпевший жжет глаголом, как если бы беда заново открыла в нем чакры красноречия. Вот что он заявил в эфире одного из телеканалов:

"Они ранили сейчас не просто народного депутата Мосийчука, они ранили зверя. Для них было бы лучше, чтобы я умер, потому что теперь я не остановлюсь ни перед чем, и лично буду вести следствие и выносить приговор по этому делу". Пикантности этим словам добавляет тот факт, что пан линчеватель является не просто нардепом, но и первым заместителем председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Кадры с места взрыва в центре Киева
© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseВзрыв в центре Киева прогремел в тот момент, когда депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо".На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
Взрыв в центре Киева прогремел в тот момент, когда депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо".
© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseПо данным МВД страны, мощность взрывного устройства, которое было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
По данным МВД страны, мощность взрывного устройства, которое было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
© REUTERS / Gleb GaranichВ МВД Украины взрыв квалифицировали как теракт, дело будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве, а процессуальное руководство возьмет на себя городская прокуратура.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
В МВД Украины взрыв квалифицировали как теракт, дело будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве, а процессуальное руководство возьмет на себя городская прокуратура.
© REUTERS / Gleb GaranichВ результате инцидента погибли два человека, 30-летний охранник депутата, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", и прохожий, который оказался рядом в момент взрыва.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
В результате инцидента погибли два человека, 30-летний охранник депутата, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", и прохожий, который оказался рядом в момент взрыва.
© AFP 2017Сам депутат Рады и еще двое человек получили ранения. Ночью Мосийчуку сделали операцию, он уже пришел в себя. Врачи оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Сам депутат Рады и еще двое человек получили ранения. Ночью Мосийчуку сделали операцию, он уже пришел в себя. Врачи оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.
© AFP 2017Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.
© AFP 2017Мосийчук считает, что это было спланированное покушение на его жизнь. По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Мосийчук считает, что это было спланированное покушение на его жизнь. По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".
© REUTERS / Gleb GaranichЛидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уверен, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности и политической позиции.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уверен, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности и политической позиции.
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