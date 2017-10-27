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Трамп, вашингтонское болото и законный грабеж налогоплательщика

08:0027.10.2017
(обновлено: 08:14 27.10.2017)
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© AFP 2017 / Jim Watson Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Мы не любим Дональда Трампа за его невнятную, если не сказать отсутствующую, внешнюю политику. Но, возможно, он заслуживает нашего уважения за то, что делает по части политики чисто внутренней. Хотя бы потому, что вскрывающиеся сейчас коррупционные истории в США — хороший урок для нас. Трамп и его команда показывают нам, с какой Америкой мы (мир) имеем дело. И заодно показывают, что травля его по поводу "российского вмешательства" в президентские выборы — это не столько акция против России, сколько отчаянная борьба коррумпированных демократов за выживание.

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Коррупция — это сложно. Читаем текст, на любом языке выглядящий чистой шифровкой, вывод из него такой: конгресс США (пока только нижняя палата) объявил вне закона специальный фонд при Министерстве юстиции, который переводил деньги исключительно демократам — точнее, мириадам всяческих либеральных неправительственных организаций, связанных с демократами.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Мы этой механики не понимаем даже на русском, зато американцы понимают. Давайте попробуем объяснить все просто. Откуда взялся сам фонд объемом минимум в один миллиард долларов и максимум в три миллиарда — от банков, которые во время кризиса 2008-го и прочих годов были уличены как минимум в опасных операциях и поэтому заплатили штраф в бюджет. Речь о верхушке финансовой империи: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и так далее. С ними проводили процедуру досудебного урегулирования, то есть банкиры соглашались заплатить, не доводя дело до суда.

© AP Photo / Richard Drew, FileВывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США
© AP Photo / Richard Drew, File
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США

В итоге деньги уходили в бюджет. Становились общими для всех американцев-налогоплательщиков, которые ожидали, что бюджет им принесет какую-то пользу. Бюджет — это подотчетные государству (и людям) деньги.

Но можно сделать проще: не довести часть денег проштрафившихся банков до бюджетного кармана. А заставить банкиров еще до того перевести часть этих денег всяким неправительственным организациям, вписав такое решение в текст урегулирования спора с банками. Кстати, можно еще освободить эти организации от налогов, что тоже деньги.

И все будет абсолютно законно (Министерство юстиции все-таки). Точнее, было законно, пока за дело не взялся конгресс с его нынешним республиканским большинством.

Постпредставитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН. 5 июля 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
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То было Министерство юстиции. А еще есть EPA — Агентство по охране окружающей среды. Это чуть другая схема, но тоже связанная с механикой досудебного урегулирования. Экологи подают на агентство в суд по поводу каких-то действий или бездействия EPA. EPA делает вид, что суда боится, и заключает досудебное соглашение. То есть переводит бюджетные деньги истцу по предварительному сговору с таковым. И так — раз за разом, доильный аппарат в режиме нон-стоп.

Вот интервью главы EPA Скотта Прюитта. Он в нем рассказывает, что намерен прикрыть экспертный совет при своем ведомстве, поскольку оказалось, что эксперты — продажные. Им платили корпорации, продвигавшие "новую энергетику" и поэтому заинтересованные в том, чтобы объяснять стране и миру, что в переменах климата виноваты другие, неправильные корпорации, все еще сжигающие газ или уголь.

© AP Photo / Saul LoebГлава агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт
© AP Photo / Saul Loeb
Глава агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт

Понятно, что вот такие эксперты и давали — среди прочего — официальное заключение ведомству, что истцы-экологи в очередной раз правы и лучше им заплатить.

Это не воровство, а политика

Самое интересное, что это не просто воровство (то есть происходило не совсем ради денег как таковых). Это за восемь лет президентства Барака Обамы стало политикой. Политикой превращения партии демократов в монопольную и непобедимую силу. То есть речь не совсем и не только о коррупции, не об относительно мелком растаскивании денег (три миллиарда — это разве деньги?), а, по сути, о финансировании через госаппарат ползучего государственного переворота. Смены системы на однопартийную.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский конгресс изучает "нарушения" при заключении "урановой сделки"
Борцы с переменами климата — это лобби, прочно присосавшееся к партии демократов (а их противники, нефтегазовые и угольные компании — к республиканцам). Организации, куда через Минюст перекачивались бюджетные деньги, тоже оказались сплошь демократами. Что и понятно: часть администрации демократов кормит своих людей.

По поводу Минюста сейчас расследование в разгаре, вскрывают электронную переписку чиновников министерства (опять электронная переписка, как со штабом Хиллари Клинтон!). Смотрят, как неосторожные чиновники раз за разом объясняли, почему передавать деньги из фонда надо в очередной раз только либеральным группировкам, то есть демократам, и никогда — республиканцам и прочим консерваторам. В этом, с точки зрения американцев, суть скандала.

А еще продолжается расследование скандала с "мертвыми душами" — точнее, с тем, что на президентских выборах голосовали нелегальные иммигранты. Которые считаются верными сторонниками партии демократов…

То есть по множеству линий, в рамках множества ведомств республиканцы ведут расследование коррупционных схем. И приходят к выводу: если бы не неожиданная победа Трампа, точнее — консервативной половины электората, то демократы захватили бы всю власть в стране навсегда. Сфальсифицировали бы волю избирателей, морально задавили бы половину населения — и продолжали бы навязывать "другой Америке" не очень приятные ей ценности и нравы.

© AP Photo / Mark LennihanМужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Мужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США

Заметим, что в уважаемых (когда-то) флагманах американских СМИ вы обо всем вышеперечисленном не очень-то прочитаете. Там ежедневно вопят, что Дональд Трамп не способен вести внешнюю политику — что правда; что он патологический лжец, что он выжил из ума и ему нужно объявить импичмент, что он уничтожает партию республиканцев… И там же до сих пор объясняют, что Трамп посажен в Овальный кабинет Москвой: скучно, а что делать? Ведь бьют же. Ведь распутывают все эти серо-черные схемы. Это война. Трамп должен быть уничтожен.

Роберт Мюллер. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak
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Вот что происходит с теми, кто не просто обещает избирателям "осушить вашингтонское болото", а начинает и на самом деле этим заниматься.

Недавно на одной из телепередач мне бросили упрек: вот вы пили шампанское, когда победил Трамп, и как вам сейчас? Отвечу: если выбор есть лишь между Трампом (с его странностями) и лживыми демократами, то лучше Трамп. И не только лично для меня.

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