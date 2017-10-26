Адское пекло Малоярославца: поворотный пункт в войне с Наполеоном

Сергей Варшавчик, для РИА Новости

Двадцать четвертого октября 1812 года произошло сражение за Малоярославец между русскими войсками и Великой армией Наполеона, после чего противник стал отступать. Битва ознаменовала собой поворотный момент в Отечественной войне 1812 года — это было началом краха наполеоновской империи и небывалого в истории русского оружия триумфа.

Тщетно ожидая мира от русского царя

Малоярославец, располагающийся в 60 километрах к северо-востоку от Калуги, был заштатным уездным городком, чье население едва превышало полторы тысячи человек. Его сонное существование было прервано в октябре 1812 года, когда русскому командованию стало известно, что Наполеон, устав сидеть в разоренной дотла Москве, собирается выходить из города.

Французский император, дав неприятельским войскам столь желаемое им с начала кампании генеральное сражение на Бородино в сентябре, не добился разгрома врага. В качестве трофея ему досталась лишь прежняя столица Российской империи, в которой он бессмысленно просидел месяц, тщетно ожидая со стороны Александра I одобрения его предложений о мире.

В то время как Русская армия, стоявшая лагерем в селе Тарутино, неподалеку от Малоярославца, пополнялась и увеличивалась, наполеоновские фуражиры, пытавшиеся заготовить в окрестностях Подмосковья провиант для войск и сено для лошадей, регулярно подвергались атакам армейских партизанских отрядов и испытывали сопротивление местных крестьян.

Передохнуть и снова наступать

В итоге дисциплина в Великой армии, где солдаты и офицеры начали голодать, стала падать. Однако это была еще грозная 70-тысячная сила во главе с не знающим много лет поражений полководцем в скромном сюртуке и треуголке.

Бонапарт собирался отвести через богатую провиантскими складами Калугу свои части в Смоленск, на зимние квартиры. Там отдохнуть и повернуть весной на Петербург. Другим вариантом маршрута через Калугу была Украина, где, пополнив запасы фуража и получив свежие резервы из Франции и Австрии, можно было возобновить военные действия против России в 1813 году.

Поэтому, когда главнокомандующий отечественной армией фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов узнал от разведчиков о выдвижении Наполеона, он отдал приказ вечером 23 октября выступить из лагеря, чтобы перекрыть французам дорогу на Калугу.

© Public domain Отступление Наполеона из Москвы © Public domain Отступление Наполеона из Москвы

Стремительная атака егерей

Наперерез врагу был выслан 6-й пехотный корпус под командованием генерала Дмитрия Дохтурова, которого поддерживал 1-й кавалерийский корпус генерала Егора Меллер-Закомельского.

По распоряжению малоярославецкого городничего Петра Быкова был срочно разобран мост через местную реку Лужу, однако это не помешало подошедшим частям 13-й французской дивизии под командованием генерала Алексиса Жозефа Дельзона быстро навести новый мост и 23 октября войти в город.

Несмотря на то что проливные дожди размыли окрестные дороги, на рассвете 24 октября полки Дохтурова приблизились к Малоярославцу и стремительно атаковали авангард Великой армии. Егерям полковника Адама Бистрома удалось отбросить солдат Дельзона на окраину.

Меткая пуля для французского генерала

Тридцатисемилетний ветеран многих наполеоновских кампаний, начиная с экспедиции в Египет в 1798-1801 годах, Дельзон был взбешен натиском русских и бросил в бой все силы своей дивизии, которые вытеснили бойцов Дохтурова из Малоярославца. В ответ тот ввел в дело еще один егерский полк и на время добился успеха.

К 11 часам утра к месту баталии подошли войска 4-го корпуса пасынка Наполеона, вице-короля Италии генерала Эжена Богарне. Он приказал Дельзону отбить у врага потерянные позиции и тот лично возглавил атаку 13-й дивизии, сумев захватить западную часть Малоярославца.

Однако яркий мундир и шляпа отважного генерала сыграли с ним злую шутку. Он получил три пулевых ранения, одно из которых — в лоб — оказалось смертельным. Был убит и его брат Жан-Батист Антуан Жеро Дельзон, выполнявший при нем обязанности адъютанта и пытавшийся прикрыть собственным телом командира.

© Public domain Сражение в Малоярославце, 1812 год © Public domain Сражение в Малоярославце, 1812 год

Картечь в упор по наступающей пехоте

Увидев, что генерал убит, его подчиненные обратились в бегство. Порядок в их рядах с трудом навел назначенный вместо Дельзона генерал Арман Шарль Гильемино. Он приказал взять господствующий над западной частью города холм. Для помощи обескровленной 13-й дивизии Богарне ввел в бой 14-ю пехотную дивизию Жан-Батиста Бруссье.

Солдаты Бруссье действовали стремительно и храбро, ворвавшись в город и даже попытавшись атаковать стоявшие на высотах вокруг Малоярославца части 6-го корпуса. Однако их порыв был отбит русскими артиллеристами, которые в упор били картечью по наступающим. Затем их окончательно отбросили пехотинцы Дохтурова, в яростной штыковой контратаке вновь захватив городские улицы. Бруссье был ранен, но не покинул поля боя.

Постепенно к месту сражения подошли главные силы сторон во главе с Кутузовым и Наполеоном, которые периодически вводили в битву новые части. В два часа дня Бонапарт отправил в пекло 15-ю дивизию генерала Доменико Пино и части своей гвардии. Свежие вражеские подкрепления в очередной раз овладели Малоярославцем и стали угрожать войскам Дохтурова на ближних высотах.

Натиск Железного Маршала

В это время на помощь Дмитрию Сергеевичу весьма вовремя подоспел 7-й пехотный корпус генерала Николая Раевского, с прибытием которого Дохтуров повел солдат на штурм города и в пятый раз захватил его. К тому времени он был сильно разрушен и горел.

© Public domain Генерал Дмитрий Сергеевич Дохтуров © Public domain Генерал Дмитрий Сергеевич Дохтуров

Наполеон, для которого Малоярославец был важен как плацдарм для дальнейшего движения своей армии на Калугу, отдал приказ вступить в бой самому мощному своему соединению, 1-му корпусу под командованием маршала Луи Николя Даву, победителя прусской армии в кампании 1806 года.

Железный Маршал, как называли Даву в Великой армии, вытеснил части Дохтурова и Раевского из городских руин и атаковал русские позиции на высотах. Однако пользуясь тем, что множество пушек французов застряли на переправах и окраинах, обороняющиеся применили ту же тактику, что и с Бруссье: вначале неприятельских солдат угостили картечью в упор, а затем опрокинули штыковой атакой, на их плечах ворвавшись в южную часть Малоярославца.

Кровавая жатва битвы

В ответ Наполеон бросил в бой еще две своих дивизии, Кутузов — 8-й пехотный корпус генерала Михаила Бороздина. Сгоревший почти полностью несчастный городок за долгий и кровавый день восемь раз переходил из рук в руки.

Как вспоминал позднее один из участников событий с французской стороны, улицы были буквально усеяны многочисленными трупами, везде валялись оторванные руки, ноги и головы, раздавленные проезжавшими артиллерийскими орудиями. От домов остались лишь сгоревшие остовы.

К 10 часам вечера канонада и перестрелка стихли. Малоярославец был в руках французов, но высоты с запада, юга и востока по-прежнему занимали русские войска, препятствуя движению врага на Калугу.

Наступать нельзя отойти

Наполеон внимательно осмотрел поле битвы, удивляясь стойкости русских солдат. Его удивило, что силы неприятеля не только не истощились, но, напротив, возросли, как и его сопротивление.

На следующий день противники стояли друг против друга, готовясь к генеральному сражению. Кутузов направил части генерала Михаила Милорадовича западнее города, а казачий корпус генерала Матвея Платова — в рейд по тылам французов северо-западнее Малоярославца.

Утром Наполеон созвал военный совет, спросив своих военачальников, продолжать ли баталию и далее. Маршалы Иоахим Мюрат и Жан-Батист Бессьер ответили, что поскольку у русских много новобранцев, сражение французы выиграют, но при этом подчеркнули, что у Великой армии много раненых и мало лошадей, что делает продвижение к Калуге весьма затруднительным. Генерал Жорж Мутон призвал императора немедля отступать как можно быстрее к западным границам России.

© Public domain Наполеон на военном совете в Городне, 1812 год © Public domain Наполеон на военном совете в Городне, 1812 год

Наполеон на волосок от смерти

Выйдя из палатки, Бонапарт в сопровождении свиты решил вновь осмотреть позиции будущего боя, и тут внезапно из ближайшего леса на него выскочил отряд казаков. Наполеона спасало только то, что нападавшие не узнали его, направив свой главный удар на артиллерийские орудия и захватив 11 пушек. Это были конники генерала Алексея Иловайского.

В этот же день кавалерийский отряд генерала Дмитрия Кутейникова ударил в тыл французам, захватив несколько пленных и отбив обоз с церковным серебром.

В свою очередь, под Медынью казаки генерала Григория Иловайского устроили засаду, в которую попал авангард 5-го польского пехотного корпуса под командованием генерала Юзефа Понятовского, идущий к войскам Великой армии. В плен среди прочих попал генерал Тадеуш Тышкевич.

Шансов победить у французов не осталось

Наполеон Бонапарт был хладнокровным человеком, неоднократно смотревшим в лицо смерти, однако его неприятно поразило, как легко он мог быть убит или попасть в плен, причем в расположении своих же войск. В тот вечер он попросил у своего лечащего врача пузырек с ядом, с которым уже не расставался до самого отречения.

Проанализировав события дня, французский император пришел к выводу, что у него нет шансов на победу — кавалерия, наступательный и ударный род войск, почти отсутствовала в Великой армии, тогда как у противника конница имелась и использовалась очень активно — как на флангах, так и в тылу французских войск. Не хватало и артиллерии. Прорываться вперед, к Калуге, было самоубийственно.

Напрасно пылкий Мюрат умолял его дать ему остатки конницы и части Молодой и Старой гвардии, с которыми он-де расчистит дорогу остальным корпусам французской армии. Наполеон ответил ему, что теперь время думать не о славе, а о спасении своих солдат и офицеров.

Разгром французской империи

Двадцать шестого октября Великой армии был отдан приказ отступать, и с этого момента стратегическая инициатива прочно перешла в руки русских. Они начали преследование отступающих, быстро превратившихся в бегущих. К декабрю 1812 года некогда грозная военная сила, с которой Бонапарт вторгся несколько месяцев назад в Россию, перестала существовать. Потери Наполеона в войне 1812 года составили более 400 тысяч человек.

Его империя так и не оправилась от такого удара. Войска союзнической коалиции, основу которой составляли русские дивизии, в 1813-14 годах нанесли французам ряд серьезных поражений. А весной 1814 года русские войска под руководством Александра I торжественно вступили в покоренный Париж. Ни до, ни после в истории отечественная армия не брала столицу Франции.

Могущественная империя Наполеона была сокрушена, сам он отрекся, а престиж России поднялся на небывалую высоту. На тот момент ее армия была сильнейшей в мире. Наша страна сыграла определяющую роль и на Венском конгрессе, где закладывались основы послевоенного мира, и многие десятилетия оказывала решающее влияние на дела Европы.