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Перспективы нового Майдана: здесь вам не тут

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (375)
08:4824.10.2017
(обновлено: 08:52 24.10.2017)
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© РИА Новости / Андрей Лубенский Ситуация в Киеве, Украина. Архивное фотоСитуация в Киеве, Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Лубенский

Максим Соколов, для РИА Новости

На сей день перспективы нового Майдана в Киеве неясные. Дело может потихоньку и затухнуть, а может и нет: в конце 2013 года многие тоже считали, что Евромайдан выдыхается, а в феврале 2014-го дело закончилось государственным переворотом.
Причины нового Майдана (или майданчика — в настоящее время его численность слабовата) можно объяснять по-разному. К числу субъективных причин относится неуемный характер М. Н. Саакашвили, которому где бы ни революционерить, лишь бы революционерить. Возможно, причастны к начинанию и оттесненные президентом П. А. Порошенко от кормушки видные олигархи типа И. В. Коломойского. Руина — она и есть руина.

Но есть и объективные причины, которые В. И. Ленин характеризовал как "Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов". По крайней мере, нынешняя официальная идеология украинизма, а равно и российского либерализма, учит, что Евромайдан 2013-14 годов произошел по причине невозможности далее терпеть невыносимый гнет януковичского режима.

Протесты у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Лубенский
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Прежний украинский режим действительно был так себе, однако за три с лишним года, прошедших со времени его падения, произошли следующие изменения: падение вдвое среднего дохода населения, беспрецедентный рост цен на коммунальные платежи, деградация здравоохранения, чрезвычайный рост уголовной преступности, утрата земель на юге и востоке, война с серьезными потерями. Если это не обострение нужды и бедствий, то что тогда обострение?

Когда утверждают, что причины Евромайдана были исключительно внутренними и заключались в обидах, наносимых народу Украины злочинной владой, а Госдеп, печеньки, боевики и прочее здесь совершенно ни при чем, тогда сегодня, когда объем и тяжесть обид существенно выше, еще больше оснований говорить нынешней владе: "Гэть!"

Но президент Порошенко считает иначе: "Реальный план их действий — это дестабилизация ситуации в стране. <…> Формальные требования являются дымовой завесой, а митингующим нужны были не реформы, им нужна была кровь".

Это не про 2014-й, а про конец 2017 года.

Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Впрочем, Порошенко заверил, что "худшее позади и 2014 год никогда больше не повторится".

На его месте так говорил бы каждый. Никакой политик, пришедший к власти в результате государственного переворота, не готов приветствовать попытку нового переворота, жертвой которой окажется теперь он сам. Революционер, подобравший власть, немедленно делается контрреволюционером и сообщает массам, приведшим его к власти: "Здесь вам не тут".

Жители революционного Парижа к 1795 году стали жить много хуже, чем при короле. И если раньше они выступали против коронованных тиранов, за свободу, равенство, братство и права человека, то к 1795 году их требования сократились до un regime ou l'on mange — "режим, при котором едят". Каковые выступления (в том году в Париже было целых два "Майдана" — жерминальский и прериальский) были жестко подавлены. Режим Директории был слаб и расхлябан, но тут у него политической воли очень даже хватило.

Революционный Кронштадт ("Балтийские матросы — краса и гордость революции" (С) Л. Д. Троцкий) в марте 1921 года устроил антибольшевистский "Майдан". Тоже хотели режима, при котором едят. Кронштадтский "Майдан" был разгромлен с применением артиллерии, а после капитуляции начались расстрелы. По жесткости расправы большевики нисколько не уступили палачу Парижской коммуны генералу Галифе.

Акция протеста в Киеве, Украина
© РИА Новости / Андрей Лубенский
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Осенью 1993-го, через два года после победы демократии над ГКЧП, "Майдан" в Белом доме, вызванный резко обострившимися тяготами и лишениями масс, был подавлен артиллерийскими аргументами, на что в 1991 году ГКЧП не решился.

Новые власти тоже хотят жить, таков уж закон истории, и если директория Порошенко пойдет на решительные меры, никто особенно не удивится.

Устраивая революцию, герои Майдана открывают ящик Пандоры. Почему им было можно, а пришедшим им на смену недовольным — нельзя? Почему в одном случае это революция достоинства, а в другом — заговор кучки честолюбцев?

Логического ответа на это нет. Есть только нелогический: "Потому что здесь вам не тут".

Всем сердцем слушая музыку революции, надо быть готовым всем сердцем выслушать и этот ответ.

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Протест в Киеве: выступление Саакашвили и палатки у здания Рады
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