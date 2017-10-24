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Китайский съезд: калибровка сверхдержавности

Сюжет:
Съезд Коммунистической партии Китая (18)
08:3824.10.2017
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© AP Photo / Andy WonСотрудник службы охраны во время выступления Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии КитаяСотрудник службы охраны во время выступления Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии Китая
© AP Photo / Andy Won

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В эту среду, после пленума ЦК китайской компартии, по итогам ее 19-го съезда, мы увидим, как на сцену выйдет новая линейка высших лидеров страны на ближайшие пять лет. По миру пойдет волна комментариев на тему "кто наследник" — кто из перезагруженной команды сменит через пять лет Си Цзиньпина на высшем посту: Чэнь Миньэр или все-таки Ху Чуньхуа. Тема, конечно, интересная, но куда важнее вот что: это первый по-настоящему "глобальный" съезд за всю историю Китая.  В том смысле, что раньше на таких съездах решали, что будет со страной, а теперь — что будет с миром. И заметим, что автор этой замечательной мысли даже не китаец, а англичанин.  

Скромность как форма вежливости

Трансляция выступления Си Цзиньпина на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая
© AFP 2017 / Sam Yeh
Более миллиона человек в Китае сыграли в игру "Похлопай речи Си Цзиньпина"
Помнится, в СССР после каждого съезда КПСС работавшие за рубежом корреспонденты собирали отклики о всемирно-историческом значении этого события, ругаясь, что откликаются чаще второстепенные персонажи, значащиеся в постоянном списке "друзей СССР". Тем же — сбором откликов — заняты сейчас китайские коллеги, вот только уровень откликающихся куда выше, чем у тех, кто дружил с СССР.

Например, знаменитый политолог Дэвид Шэмбо (автор термина "мягкая сила" и не такой уж чтобы друг Пекину) говорит, что теперь Китай будет играть особенно важную роль в глобальном управлении — в сфере изменений климата, мирового здравоохранения, поддержания мира, глобального экономического управления, энергетической безопасности и еще по части трансформации многосторонних институтов. (А какие еще есть сферы глобального управления?)

Или экс-премьер-министр Франции Доминик де Вильпен замечает, что благодаря Китаю в мире, возможно, будет "меньше войн, меньше напряженности, меньше кризисов и меньше терроризма".

Все это тем более поразительно, что сам съезд был процентов на 90 посвящен чисто внутрикитайским делам. А то, что было сказано Си Цзиньпином и другими о будущей роли Китая в мире, — классический случай тщательной калибровки заявлений. Наши цели вот такие, и ни на миллиметр больше.

Агент службы безопасности во время открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© REUTERS / Thomas Peter
"Мы займем больше места в мире": Компартия решает будущее Китая
А именно: "наступит новая эра, когда Китай придвинется ближе к центру мировой арены и будет вносить больший вклад в дела человечества".

Всего лишь придвинется ближе к центру?

Далее: Китай в мире будет "крупной и ответственной страной, играя активную роль в реформировании и развитии глобальной системы управления и продолжая вносить вклад в виде китайской мудрости и силы в глобальное управление".

Крупная и ответственная — и только?

Еще: Китай предлагает "новые варианты для стран и наций, которые хотят ускорить свое развитие, сохраняя свою независимость", и с такими странами он готов поделиться опять же мудростью китайского подхода к международным проблемам.

Си Цзиньпин выступает на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© REUTERS / Aly Song
Си Цзиньпин: Китай не станет жертвовать интересами других стран
То есть хотите — пользуйтесь мудростью, не хотите — не надо.

Наконец, вооруженные силы страны станут "силой мирового уровня" к 2050 году. То есть не первыми на планете, а только подтянутся к некоему мировому уровню.

Все в целом говорит об амбициях выйти не более чем в первую десятку мировых держав к середине века. Но ведь сегодня эти самые державы обсуждают нечто иное — когда Китай станет первым в мире и по каким показателям он им уже стал.

Поразительная скромность в пекинском целеполагании как минимум выглядит традиционным для этой страны проявлением вежливости. Вежливость всем нравится, но никого не обманывает.

Восточный экспресс
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Восточный экспресс

Когда подвинется Америка

Си Цзиньпин на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая. 18 октября 2017
© REUTERS / Jason Lee
Си Цзиньпин: Китай должен стать модернизированным государством к 2050 году
Давайте проделаем эксперимент: наберем в строке поиска "подвинься Америка Китай" (лучше на английском). Получим много интересного. Несъедобные, как черствая хлебная корка, идеологические упражнения из США по стандартному набору позиций. Китайская система — коммунистическая, обычным гражданам не дают возможности бороться за западную демократию, ну и так далее. Ровно то же писали пять лет назад, когда шел предыдущий съезд.

Но вдобавок открываются забавные факты, типа того, что Китай еще в прошлом году обогнал США по числу долларовых миллиардеров (ничего себе коммунистическая система).

Или нам напоминают, что у нас двойной "кризисный" юбилей — начала "азиатского" финансового кризиса (1997) и преддверия большого "американского" финансового кризиса 2008 года. Из первого Китай не просто выбрался без потерь, а по сути спас, выручив деньгами, страны Юго-Восточной Азии. Кстати, тогда эту страну и признали лидером, пусть лишь в азиатском масштабе.

Из второго кризиса страна тоже вышла успешно, но попутно выручила уже весь мир. За период с 2007 по 2016 год экономика Китая выросла на 106%, а США — только на 9%. При этом мир избегнул действительно серьезных потрясений именно благодаря тому, что было с кем торговать (с Китаем) и на кого надеяться.

А вот еще интересная история — насчет инноваций и науки. В газете The Washington Post глобализированный китаец Эдвард Цзе (работал в самом Китае и международных организациях) рассказывает об искусственном интеллекте. Оказывается, Китай намеревается стать первым в мире по части разработок искусственного интеллекта уже в 2030 году. А это, говорит он, напрямую повлияет на всю мировую геополитику.

Цзе, впрочем, считает, что произойдет этот прорыв раньше, с учетом того, что в стране 700 миллионов человек живет в интернете. Разработки искусственного интеллекта наперебой поощряются местными правительствами, и успехи достигаются именно в провинциях.

Выступление в честь предстоящего 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая в Хуайбэй
© REUTERS / Stringer
Китайский съезд: почему у них получается то, что не вышло у СССР
Автор отмечает, что Китай все-таки пока что отстает в этой области от США. Но не зря же американское правительство считает угрозой национальной безопасности китайские инвестиции в эти разработки на американской территории. В итоге получается пока что первое место у США, второе у Китая.

И еще одна область, где Китай обогнал почти весь мир, выйдя на второе место после США: индекс цитирования. Об этой истории пишут англичане. Конечно, нельзя приравнивать цитирование одними учеными других, просто в штуках, к технологическому превосходству, но все-таки показатель хороший. Так вот, в 2014 году (последний, данные по которому обрабатывались) американские публикации цитировали в 35% случаев, китайские — в 19,6%. Британские ученые откатились на третье место, а самое интересное в темпах, которыми китайцы и тут догоняют американцев.

Отношение этих публикаций к завершившемуся съезду весьма косвенное. Оно выражается попросту в том, что именно в эти дни все оценивают китайские скромные претензии на роль всего лишь "одной из" ведущих держав и приводят вот такие факты — смотрите, они в чем угодно уже вторые в мире как минимум и продолжают наращивать темпы.

То есть за китайских пропагандистов делает их работу уже весь мир.

© AFP 2017 / Nicolas AsfouriОткрытие 19-го съезда Коммунистической партии Китая в Пекине
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
Открытие 19-го съезда Коммунистической партии Китая в Пекине
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