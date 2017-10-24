Китайский съезд: калибровка сверхдержавности

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
В эту среду, после пленума ЦК китайской компартии, по итогам ее 19-го съезда, мы увидим, как на сцену выйдет новая линейка высших лидеров страны на ближайшие пять лет. По миру пойдет волна комментариев на тему "кто наследник" — кто из перезагруженной команды сменит через пять лет Си Цзиньпина на высшем посту: Чэнь Миньэр или все-таки Ху Чуньхуа. Тема, конечно, интересная, но куда важнее вот что: это первый по-настоящему "глобальный" съезд за всю историю Китая. В том смысле, что раньше на таких съездах решали, что будет со страной, а теперь — что будет с миром. И заметим, что автор этой замечательной мысли даже не китаец, а англичанин.
Скромность как форма вежливостисбором откликов — заняты сейчас китайские коллеги, вот только уровень откликающихся куда выше, чем у тех, кто дружил с СССР.
Например, знаменитый политолог Дэвид Шэмбо (автор термина "мягкая сила" и не такой уж чтобы друг Пекину) говорит, что теперь Китай будет играть особенно важную роль в глобальном управлении — в сфере изменений климата, мирового здравоохранения, поддержания мира, глобального экономического управления, энергетической безопасности и еще по части трансформации многосторонних институтов. (А какие еще есть сферы глобального управления?)
Или экс-премьер-министр Франции Доминик де Вильпен замечает, что благодаря Китаю в мире, возможно, будет "меньше войн, меньше напряженности, меньше кризисов и меньше терроризма".
Все это тем более поразительно, что сам съезд был процентов на 90 посвящен чисто внутрикитайским делам. А то, что было сказано Си Цзиньпином и другими о будущей роли Китая в мире, — классический случай тщательной калибровки заявлений. Наши цели вот такие, и ни на миллиметр больше.
Всего лишь придвинется ближе к центру?
Далее: Китай в мире будет "крупной и ответственной страной, играя активную роль в реформировании и развитии глобальной системы управления и продолжая вносить вклад в виде китайской мудрости и силы в глобальное управление".
Крупная и ответственная — и только?
Еще: Китай предлагает "новые варианты для стран и наций, которые хотят ускорить свое развитие, сохраняя свою независимость", и с такими странами он готов поделиться опять же мудростью китайского подхода к международным проблемам.
Наконец, вооруженные силы страны станут "силой мирового уровня" к 2050 году. То есть не первыми на планете, а только подтянутся к некоему мировому уровню.
Все в целом говорит об амбициях выйти не более чем в первую десятку мировых держав к середине века. Но ведь сегодня эти самые державы обсуждают нечто иное — когда Китай станет первым в мире и по каким показателям он им уже стал.
Поразительная скромность в пекинском целеполагании как минимум выглядит традиционным для этой страны проявлением вежливости. Вежливость всем нравится, но никого не обманывает.
Когда подвинется Америка
Но вдобавок открываются забавные факты, типа того, что Китай еще в прошлом году обогнал США по числу долларовых миллиардеров (ничего себе коммунистическая система).
Или нам напоминают, что у нас двойной "кризисный" юбилей — начала "азиатского" финансового кризиса (1997) и преддверия большого "американского" финансового кризиса 2008 года. Из первого Китай не просто выбрался без потерь, а по сути спас, выручив деньгами, страны Юго-Восточной Азии. Кстати, тогда эту страну и признали лидером, пусть лишь в азиатском масштабе.
Из второго кризиса страна тоже вышла успешно, но попутно выручила уже весь мир. За период с 2007 по 2016 год экономика Китая выросла на 106%, а США — только на 9%. При этом мир избегнул действительно серьезных потрясений именно благодаря тому, что было с кем торговать (с Китаем) и на кого надеяться.
А вот еще интересная история — насчет инноваций и науки. В газете The Washington Post глобализированный китаец Эдвард Цзе (работал в самом Китае и международных организациях) рассказывает об искусственном интеллекте. Оказывается, Китай намеревается стать первым в мире по части разработок искусственного интеллекта уже в 2030 году. А это, говорит он, напрямую повлияет на всю мировую геополитику.
Цзе, впрочем, считает, что произойдет этот прорыв раньше, с учетом того, что в стране 700 миллионов человек живет в интернете. Разработки искусственного интеллекта наперебой поощряются местными правительствами, и успехи достигаются именно в провинциях.
И еще одна область, где Китай обогнал почти весь мир, выйдя на второе место после США: индекс цитирования. Об этой истории пишут англичане. Конечно, нельзя приравнивать цитирование одними учеными других, просто в штуках, к технологическому превосходству, но все-таки показатель хороший. Так вот, в 2014 году (последний, данные по которому обрабатывались) американские публикации цитировали в 35% случаев, китайские — в 19,6%. Британские ученые откатились на третье место, а самое интересное в темпах, которыми китайцы и тут догоняют американцев.
Отношение этих публикаций к завершившемуся съезду весьма косвенное. Оно выражается попросту в том, что именно в эти дни все оценивают китайские скромные претензии на роль всего лишь "одной из" ведущих держав и приводят вот такие факты — смотрите, они в чем угодно уже вторые в мире как минимум и продолжают наращивать темпы.
То есть за китайских пропагандистов делает их работу уже весь мир.