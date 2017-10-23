"Туполев": грозные бомбардировщики и мирные авиалайнеры

Сергей Варшавчик, для РИА Новости

Двадцать второго октября 1922 года было основано старейшее в России и в мире авиационное конструкторское бюро Туполева, которое разработало за 95 лет своего существования свыше 300 проектов летательных аппаратов и выпустило более 18 тысяч самолетов.

Самолет из кольчугалюминия

Руководителем КБ был назначен один из лучших учеников Николая Жуковского, известного отечественного ученого в области воздухоплавания, 33-летний Андрей Туполев, стоявший вместе с учителем у истоков создания легендарного Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

Молодой инженер, имевший до этого в основном лишь опыт конструирования авиасаней и кораблей, создал один из своих первых самолетов, одноместный спортивный моноплан, в котором наряду с деревом и тканями был использован легкий и прочный сплав — кольчугалюминий. Самолет был назван в честь Андрея Николаевича Туполева АНТ-1 и поднялся в воздух в октябре 1923 года.

За ним последовал АНТ-2 — первый отечественный цельнометаллический самолет, испытания которого в 1924 году продемонстрировали скорость машины почти в 170 километров в час. На борту моноплана могли находиться, помимо летчика, два пассажира.

Триумфальные полеты тяжелых кораблей

Двухместный АНТ-3 предназначался КБ Туполева уже непосредственно для нужд Красной армии — в качестве воздушного разведчика. На нем известный советский летчик Михаил Громов вместе с бортмехаником Евгением Радзевичем совершил с 30 августа по 2 сентября 1926 года круговой полет протяженностью более 7000 километров по маршруту Москва — Берлин — Париж — Вена — Прага — Варшава — Москва.

Полет проходил триумфально. Мир узнал об успехах советского авиастроения, освоившего строительство самолетов из металла, и запомнил имя нового конструктора. А он уже проектировал и выпускал в воздух свое новое детище — первый в мире серийный цельнометаллический двухмоторный 18-метровый бомбардировщик АНТ-4 (ТБ-1). В ноябре 1925 года его испытал летчик Аполлинарий Томашевский.

Экипаж тяжелого бомбардировщика составлял шесть человек. На вооружении воздушного корабля имелись три пулемета "Льюис" или "Дегтярев" — в зависимости от модификации. Бомбовая нагрузка составляла до 1000 килограммов. В 1929 году экипаж под руководством пилота-испытателя Семена Шестакова совершил на АНТ-4 (без вооружения) сверхдальний перелет из Москвы в Нью-Йорк протяженностью более 21 тысячи километров, в том числе почти восемь тысяч — над водами Тихого океана.

Подарок армии и флоту

Мощная машина использовалась и для спасения людей. В марте 1934 года летчик Анатолий Ляпидевский на АНТ-4 участвовал в спасении людей с тонущего парохода "Челюскин", сняв с льдины десять женщин и двоих детей. За мужество и героизм при спасении челюскинцев 4 ноября 1939 года Анатолию Васильевичу в Кремле была вручена "Золотая Звезда" Героя Советского Союза № 1.

Схема свободнонесущего цельнометаллического моноплана с профилем крыла большой строительной высоты, разработанная и воплощенная Туполевым, через несколько лет стала ведущей в авиастроении мира. В западных КБ оценили аэродинамические характеристики новых советских самолетов, в первую очередь АНТ-4.

А в конструкторском бюро Андрея Николаевича появлялись все новые модели. В сентябре 1929 года расправил крылья уменьшенный вариант АНТ-4 — многоцелевой АНТ-7 (Р-6). Машина предназначалась для ведения разведки, в том числе над морями и океанами, для дальнего истребительного сопровождения, а также работы в качестве бомбардировщика или торпедоносца. Таким образом, туполевцы сделали подарок не только армии, но и флоту.

Бомбы на головы японских солдат

Не забывали в конструкторском бюро и о тяжелых воздушных кораблях. В начале 1930-х годов мир узнал об 24,4-метровом АНТ-6 (ТБ-3), который стал первым в мире массовым четырехмоторным самолетом стратегического назначения. Двигатели по 715 лошадиных сил и бомбовая нагрузка в пять тысяч тонн сделали этот самолет на некоторое время основным тяжелым бомбардировщиком РККА. Воздушный корабль также мог перевозить различные грузы, например танкетки, или брать на борт до 35 бойцов.

АНТ-6 принимали участие в различных боевых конфликтах. Более сорока экипажей бомбили японские позиции у озера Хасан в августе 1938 года. Во время боев на Халхин-Голе в 1939 году крылатые машины применялись как ночные бомбардировщики и военно-транспортные самолеты. В том же году ТБ-3, чья масса превышала 17 тонн и скорость которого составляла не более 200 километров в час, был "уволен" из рядов ВВС.

Ночные рейды по врагу

Тем не менее устаревшие, но мощные машины использовались как во время советско-финского военного конфликта 1939-1940 годов, так и в ходе Великой Отечественной войны, где с успехом применялись в ходе ночных бомбардировочных рейдов в дальний тыл врага. На начало войны АНТ-6 составляли 25% всей бомбардировочной авиации Красной армии, и в одночасье от них было отказаться нельзя.

Несмотря на высокую живучесть конструкции, попытка использовать эти могучие самолеты в качестве дневных фронтовых бомбардировщиков летом 1941 года потерпела неудачу — они были слишком легкой мишенью для немецкой зенитной артиллерии и люфтваффе. А вот ночью тихоходный АНТ-6, чье второе название расшифровывалось как "тяжелый бомбардировщик", оказался весьма успешной машиной, довольно точно ронявшей смертоносный груз на голову врага.

В итоге самолет принимал участие в важнейших битвах первой половины войны, вплоть до сражения на Курской дуге летом 1943 года.

Вредитель и вражеский агент

В 1936 году Андрей Николаевич был назначен первым заместителем начальника и главным инженером главного управления авиационной промышленности "Наркомтяжпрома", параллельно работая в качестве конструктора. В 1937 году, в эпоху "большого террора", Туполев был арестован НКВД по обвинению во вредительстве и принадлежности к вражеской организации, передававшей чертежи самолетов иностранной разведке.

Вместе с ним репрессиям подверглись многие специалисты ЦАГИ, его конструкторского бюро и ряда авиационных заводов. В мае 1940 года Туполев был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал наказание в ЦКБ-29 НКВД, опытном конструкторском бюро, где под его руководством трудились и другие известные советские авиаконструкторы — Владимир Петляков, Владимир Мясищев, Дмитрий Томашевич.

Именно там Туполев создал фронтовой двухдвигательный бомбардировщик Ту-2 (он же АНТ-58), в котором продуманное размещение экипажа, хорошее оборонительное вооружение, бронезащита, заполнение баков инертным, непожароопасным газом выгодно отличали данный самолет от других. Его испытания начались уже в январе 1941 года. Сам Туполев был освобожден из заключения со снятием судимости вскоре после начала войны, в июле 1941-го.

Боевая работа нового бомбардировщика

Первые серийные Ту-2 стали поступать в действующую армию с весны 1942 года, где с большим интересом встретили самолет, способный нести бомбовую нагрузку в 3000 килограммов. Оценили в полках и то, что вместо маломощных ШКАСов на Ту-2 устанавливались синхронные авиационные пулеметы Михаила Березина калибра 12,7 миллиметра.

По мнению фронтовых пилотов, новые "птицы" в управлении оказались гораздо удобнее, чем, например, пикирующие бомбардировщики Пе-2 конструктора Петлякова. Оценили они и возможность в случае ЧП продолжать полет на одном моторе. Вскоре на этот тип крылатых машин полностью перешел 132-й отдельный бомбардировочный авиаполк, чья боевая работа началась с ноября 1942 года.

В целом же Ту-2 стал массово поступать в авиационные части во второй половине Великой Отечественной войны, составив к 1945 году 6-й авиационный корпус и 134-ю дальнебомбардировочную авиационную дивизию резерва Верховного Главнокомандования. В августе того же года летчики этой дивизии на Дальнем Востоке успешно участвовали в войне с милитаристской Японией.

Испытатели ядерного оружия

Ту-2, за который никогда не состоявший в партии Туполев получил звание генерал-майора, оставался в строю вплоть до перевооружения советской авиации на реактивные самолеты в 1950-х годах.

Различные модификации выпускались не только в качестве ударного самолета, но и воздушного разведчика и истребителя дальнего сопровождения, а также торпедоносца.

А на смену ему уже шел Ту-4, ставший последним советским поршневым бомбардировщиком. По требованию тогдашнего руководителя страны Иосифа Сталина самолет был скопирован с американского Boeing B-29, прозванного за свои летные качества "Суперкрепостью". Советский аналог получился мощнее — за счет пушечного вооружения и более сильных моторов. С 1949 года и по начало 1960-х Ту-4 и его модификации состояли на вооружении дальней авиации СССР.

Эти машины принимали участие в испытании атомного оружия. В частности, экипаж полковника Константина Уржунцева первым в ВВС Советского Союза сбросил ядерную бомбу "Мария" на Семипалатинском полигоне в октябре 1951 года.

Сверхзвуковые ракетоносцы и беспилотные разведчики

Новая атомная эпоха требовала иных скоростей и самолетов. Наряду с созданием сверхдальнего бомбардировщика Ту-95, который стал одним из самых скоростных в мире самолетов с винтовыми двигателями, конструкторское бюро Туполева создало реактивный многоцелевой Ту-16. На протяжении десятилетий он был основным самолетом в ядерной триаде Советского Союза и до сих пор состоит на вооружении авиации Китая.

Другой известной крылатой машиной стал дальний тяжелый сверхзвуковой ракетоносец Ту-22.

В прославленном КБ занимались не только бомбардировщиками. Еще в 1950-х годах начались работы по созданию беспилотников. Одним из них был принятый в 1964 году на вооружение дальний сверхзвуковой беспилотный разведчик Ту-123 "Ястреб".

Воздушные машины для обычных пассажиров

Другим, мирным направлением работы туполевцев стал выпуск гражданских авиалайнеров. Первый реактивный пассажирский самолет СССР был назван Ту-104 и поднялся в воздух в 1955 году. Его сменил ставший одним из самых массовых в производстве ближнемагистральный Ту-134. Он также использовался в военной авиации.

Ярким отечественным самолетом стал сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, развивавший скорость до 2500 километров в час, что было больше, чем у его основного конкурента, британо-французского Concorde.

Трехдвигательный реактивный пассажирский Ту-154, который совершил свой первый полет в 1968 году, на многие годы стал высокоэффективным самолетом в отечественной гражданской авиации, чьи эксплуатационные и летные характеристики были на уровне лучших иностранных аналогов.

Удары по террористам

Ныне же пассажиров перевозит среднемагистральный узкофюзеляжный Ту-204, поскольку его тактико-технические требования отвечают всем требованиям Международной организации гражданской авиации и данные самолеты допущены к полетам во все страны мира без ограничений.

После смерти в 1972 году Туполева его дело продолжил сын, Алексей Андреевич, под руководством которого увидел свет сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160. Пятидесятичетырехметровая машина побила несколько авиационных рекордов — она является самым большим и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым боевым самолетом.

Ту-160, поднявшийся в небо в конце 1981 года, по-прежнему летает на боевые задания. В ВВС России грозные ракетоносцы, прошедшие модернизацию, состоят на вооружении дальней авиации. В составе Воздушно-космических сил модификации Ту-95, Ту-22 и Ту-160 принимают участие в нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирии, преодолевая тысячи километров.