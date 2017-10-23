"Туполев": грозные бомбардировщики и мирные авиалайнеры

Сергей Варшавчик, для РИА Новости
Двадцать второго октября 1922 года было основано старейшее в России и в мире авиационное конструкторское бюро Туполева, которое разработало за 95 лет своего существования свыше 300 проектов летательных аппаратов и выпустило более 18 тысяч самолетов.
Самолет из кольчугалюминия
Руководителем КБ был назначен один из лучших учеников Николая Жуковского, известного отечественного ученого в области воздухоплавания, 33-летний Андрей Туполев, стоявший вместе с учителем у истоков создания легендарного Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).
За ним последовал АНТ-2 — первый отечественный цельнометаллический самолет, испытания которого в 1924 году продемонстрировали скорость машины почти в 170 километров в час. На борту моноплана могли находиться, помимо летчика, два пассажира.
Триумфальные полеты тяжелых кораблей
Двухместный АНТ-3 предназначался КБ Туполева уже непосредственно для нужд Красной армии — в качестве воздушного разведчика. На нем известный советский летчик Михаил Громов вместе с бортмехаником Евгением Радзевичем совершил с 30 августа по 2 сентября 1926 года круговой полет протяженностью более 7000 километров по маршруту Москва — Берлин — Париж — Вена — Прага — Варшава — Москва.
Полет проходил триумфально. Мир узнал об успехах советского авиастроения, освоившего строительство самолетов из металла, и запомнил имя нового конструктора. А он уже проектировал и выпускал в воздух свое новое детище — первый в мире серийный цельнометаллический двухмоторный 18-метровый бомбардировщик АНТ-4 (ТБ-1). В ноябре 1925 года его испытал летчик Аполлинарий Томашевский.
Экипаж тяжелого бомбардировщика составлял шесть человек. На вооружении воздушного корабля имелись три пулемета "Льюис" или "Дегтярев" — в зависимости от модификации. Бомбовая нагрузка составляла до 1000 килограммов. В 1929 году экипаж под руководством пилота-испытателя Семена Шестакова совершил на АНТ-4 (без вооружения) сверхдальний перелет из Москвы в Нью-Йорк протяженностью более 21 тысячи километров, в том числе почти восемь тысяч — над водами Тихого океана.
Подарок армии и флоту
Схема свободнонесущего цельнометаллического моноплана с профилем крыла большой строительной высоты, разработанная и воплощенная Туполевым, через несколько лет стала ведущей в авиастроении мира. В западных КБ оценили аэродинамические характеристики новых советских самолетов, в первую очередь АНТ-4.
А в конструкторском бюро Андрея Николаевича появлялись все новые модели. В сентябре 1929 года расправил крылья уменьшенный вариант АНТ-4 — многоцелевой АНТ-7 (Р-6). Машина предназначалась для ведения разведки, в том числе над морями и океанами, для дальнего истребительного сопровождения, а также работы в качестве бомбардировщика или торпедоносца. Таким образом, туполевцы сделали подарок не только армии, но и флоту.
Бомбы на головы японских солдат
АНТ-6 принимали участие в различных боевых конфликтах. Более сорока экипажей бомбили японские позиции у озера Хасан в августе 1938 года. Во время боев на Халхин-Голе в 1939 году крылатые машины применялись как ночные бомбардировщики и военно-транспортные самолеты. В том же году ТБ-3, чья масса превышала 17 тонн и скорость которого составляла не более 200 километров в час, был "уволен" из рядов ВВС.
Ночные рейды по врагу
Тем не менее устаревшие, но мощные машины использовались как во время советско-финского военного конфликта 1939-1940 годов, так и в ходе Великой Отечественной войны, где с успехом применялись в ходе ночных бомбардировочных рейдов в дальний тыл врага. На начало войны АНТ-6 составляли 25% всей бомбардировочной авиации Красной армии, и в одночасье от них было отказаться нельзя.
Несмотря на высокую живучесть конструкции, попытка использовать эти могучие самолеты в качестве дневных фронтовых бомбардировщиков летом 1941 года потерпела неудачу — они были слишком легкой мишенью для немецкой зенитной артиллерии и люфтваффе. А вот ночью тихоходный АНТ-6, чье второе название расшифровывалось как "тяжелый бомбардировщик", оказался весьма успешной машиной, довольно точно ронявшей смертоносный груз на голову врага.
В итоге самолет принимал участие в важнейших битвах первой половины войны, вплоть до сражения на Курской дуге летом 1943 года.
Вредитель и вражеский агент
В 1936 году Андрей Николаевич был назначен первым заместителем начальника и главным инженером главного управления авиационной промышленности "Наркомтяжпрома", параллельно работая в качестве конструктора. В 1937 году, в эпоху "большого террора", Туполев был арестован НКВД по обвинению во вредительстве и принадлежности к вражеской организации, передававшей чертежи самолетов иностранной разведке.
Именно там Туполев создал фронтовой двухдвигательный бомбардировщик Ту-2 (он же АНТ-58), в котором продуманное размещение экипажа, хорошее оборонительное вооружение, бронезащита, заполнение баков инертным, непожароопасным газом выгодно отличали данный самолет от других. Его испытания начались уже в январе 1941 года. Сам Туполев был освобожден из заключения со снятием судимости вскоре после начала войны, в июле 1941-го.
Боевая работа нового бомбардировщика
Первые серийные Ту-2 стали поступать в действующую армию с весны 1942 года, где с большим интересом встретили самолет, способный нести бомбовую нагрузку в 3000 килограммов. Оценили в полках и то, что вместо маломощных ШКАСов на Ту-2 устанавливались синхронные авиационные пулеметы Михаила Березина калибра 12,7 миллиметра.
По мнению фронтовых пилотов, новые "птицы" в управлении оказались гораздо удобнее, чем, например, пикирующие бомбардировщики Пе-2 конструктора Петлякова. Оценили они и возможность в случае ЧП продолжать полет на одном моторе. Вскоре на этот тип крылатых машин полностью перешел 132-й отдельный бомбардировочный авиаполк, чья боевая работа началась с ноября 1942 года.
В целом же Ту-2 стал массово поступать в авиационные части во второй половине Великой Отечественной войны, составив к 1945 году 6-й авиационный корпус и 134-ю дальнебомбардировочную авиационную дивизию резерва Верховного Главнокомандования. В августе того же года летчики этой дивизии на Дальнем Востоке успешно участвовали в войне с милитаристской Японией.
Испытатели ядерного оружия
Ту-2, за который никогда не состоявший в партии Туполев получил звание генерал-майора, оставался в строю вплоть до перевооружения советской авиации на реактивные самолеты в 1950-х годах.
Различные модификации выпускались не только в качестве ударного самолета, но и воздушного разведчика и истребителя дальнего сопровождения, а также торпедоносца.
Эти машины принимали участие в испытании атомного оружия. В частности, экипаж полковника Константина Уржунцева первым в ВВС Советского Союза сбросил ядерную бомбу "Мария" на Семипалатинском полигоне в октябре 1951 года.
Сверхзвуковые ракетоносцы и беспилотные разведчики
Другой известной крылатой машиной стал дальний тяжелый сверхзвуковой ракетоносец Ту-22.
В прославленном КБ занимались не только бомбардировщиками. Еще в 1950-х годах начались работы по созданию беспилотников. Одним из них был принятый в 1964 году на вооружение дальний сверхзвуковой беспилотный разведчик Ту-123 "Ястреб".
Воздушные машины для обычных пассажиров
Ярким отечественным самолетом стал сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, развивавший скорость до 2500 километров в час, что было больше, чем у его основного конкурента, британо-французского Concorde.
Трехдвигательный реактивный пассажирский Ту-154, который совершил свой первый полет в 1968 году, на многие годы стал высокоэффективным самолетом в отечественной гражданской авиации, чьи эксплуатационные и летные характеристики были на уровне лучших иностранных аналогов.
Удары по террористам
Ныне же пассажиров перевозит среднемагистральный узкофюзеляжный Ту-204, поскольку его тактико-технические требования отвечают всем требованиям Международной организации гражданской авиации и данные самолеты допущены к полетам во все страны мира без ограничений.
Ту-160, поднявшийся в небо в конце 1981 года, по-прежнему летает на боевые задания. В ВВС России грозные ракетоносцы, прошедшие модернизацию, состоят на вооружении дальней авиации. В составе Воздушно-космических сил модификации Ту-95, Ту-22 и Ту-160 принимают участие в нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирии, преодолевая тысячи километров.