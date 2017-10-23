"Дорогой Ким Чен Ын": сколько стоит напугать КНДР и кто за это платит

Андрей Ольферт, для РИА Новости
Атомные подлодки, авианосцы, стратегические бомбардировщики и истребители пятого поколения — количество новейшего вооружения США в районе Корейского полуострова зашкаливает. На сдерживание "человека-ракеты" Трамп готов тратить миллиарды до тех пор, пока Северная Корея не "начнет вести себя хорошо". Есть только одно но: расплатиться за нынешнюю вечеринку придется в итоге не Ким Чен Ыну, а его южнокорейским собратьям. О том, сколько стоит покровительство Вашингтона и как США планируют заработать на северокорейском кризисе, — в материале РИА Новости.
Согласно подсчетам южнокорейского экономического издания "Хангук кёнчже", стоимость американских вооружений, задействованных в учениях на Корейском полуострове в октябре, составляет около 13 миллиардов долларов США. С учетом же использования техники, участие которой по соображениям безопасности не оглашается, сумма возрастает до 17 миллиардов. Один только авианосец типа "Нимиц" стоит порядка 4,5 миллиарда долларов. А в текущем месяце их будет задействовано, как ожидается, даже два: "Рональд Рейган" (CVN-76), завершивший в прошлую пятницу активную фазу учений в корейских водах, и идущий ему навстречу "Теодор Рузвельт" (CVN-71), который по пути на Ближний Восток должен отработать взаимодействие со своим "коллегой". При этом один день плавания авианосца обходится американской казне в 2,5 миллиона долларов — как 10 автомобилей "Мерседес-Бенц" S-класса.
Все это, как видно, дело очень затратное. Но для США это не проблема, ведь они уже знают, кому можно выставить счет.
Я себя не обделил?
Свою позицию о необходимости увеличения трат союзников на оборону Дональд Трамп четко обозначил еще во время предвыборной кампании. Несмотря на то что до окончания действия нынешнего соглашения о распределении трат еще больше года, ждать его окончания президент США явно не намерен, и вопрос, как ожидается, будет обсуждаться уже на встрече лидеров двух стран в Сеуле 7-8 ноября.
В конце апреля Трамп уже заявлял, что хочет получить от Южной Кореи один миллиард долларов за размещение дивизии ПРО THAAD. А встречавшийся с Муном через месяц сенатор Дик Дурбин, который курирует в верхней палате конгресса вопросы военного бюджета, открыто намекал, что для полного обеспечения безопасности Южной Кореи и базирующихся там американских солдат таких комплексов неплохо бы иметь несколько. Теперь же к списку вооружений, за которые "должен заплатить Сеул", может добавиться еще и новый пакет стратегических вооружений стоимостью в десятки миллиардов долларов.
Такое распределение вызывало немало нареканий американской стороны и во времена Обамы. Трамп же наверняка потребует пересмотра и этого "плохого соглашения", угрожая в противном случае сократить свои обязательства по обеспечению безопасности азиатского союзника.
Плати или проиграешь
Официально, согласно договоренности, достигнутой лидерами двух стран в 2008 году, американский военный контингент в Южной Корее поддерживается на уровне в 28 500 человек. И если Сеул наотрез откажется платить, США вполне могут пойти на сокращение численности своих войск, тем более что исторические прецеденты уже были.
Несмотря на почти 30-кратное доминирование Юга над Севером в экономическом плане и наличие более современных вооружений, далеко не все уверены, что Южной Корее удастся быстро одолеть КНДР без помощи американских войск. И если Сеул не будет идти навстречу Вашингтону по вопросу размещения THAAD и другим мерам, призванным обеспечить безопасность США и их войск в регионе, Дональд Трамп вполне может пойти на ответные решительные шаги. Что, как показывает опыт Южного Вьетнама, может серьезно пошатнуть позиции "очевидного лидера".
Впрочем, такой вариант развития событий является нежелательным и для самих Соединенных Штатов, поэтому Вашингтон, скорее всего, воспользуется другими способами компенсации своих убытков.
Например, добровольно-принудительной закупкой своих вооружений.
Цена вопроса
По данным южнокорейского Минобороны, за последние 10 лет Сеул приобрел американских вооружений на 32 миллиарда долларов. В одном только 2014 году Южная Корея подписала контракт на закупку 40 истребителей F-35A рекордной стоимостью 6,5 миллиарда (по 160 миллионов за единицу). Сейчас же президент Мун вынашивает планы постройки собственных атомных подводных лодок, для чего Южной Корее понадобится не только содействие американских компаний, но и формальное разрешение Вашингтона на переработку ядерного топлива для реакторов АПЛ.
Южнокорейский МИД уже начал подготовку к предстоящим переговорам с США по вопросу затрат на оборону. Какой план предложит Вашингтон и насколько его будет готов принять Сеул, пока не известно, но дебаты явно будут не из легких. Ведь загнанный в угол Ким Чен Ын может обойтись союзникам уж слишком дорого.