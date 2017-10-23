Последний день Помпео. Фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Глава ЦРУ Майкл Помпео рассказал, как поведет себя ведомство, если лидер КНДР Ким Чен Ын внезапно исчезнет.

"Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить", — заявил директор Центрального разведывательного управления, отвечая на вопрос о том, что будет, если северокорейского лидера ликвидируют.

Директор ЦРУ также рассказал, как поменяются организация и ее задачи. "Мы собираемся стать более злобным агентством", — уточнил он.

…………………..

Этой же ночью на пульте дежурного ЦРУ раздался звонок.

"Центральное, *****, разведывательное агентство!" — злобно, согласно новой инструкции, представился дежурный офицер.

Звонила миссис Помпео, вся в слезах. Ее муж так и не приехал после пресс-конференции домой. Внезапно исчез.

Дежурный ответил, что директор давно уже уехал, пригрозил переломать ноги, если ему еще раз позвонят, и вежливо повесил трубку.

© AP Photo / Carolyn Kaster Глава ЦРУ Майкл Помпео на форуме Фонда в защиту демократий. 19 октября 2017 © AP Photo / Carolyn Kaster Глава ЦРУ Майкл Помпео на форуме Фонда в защиту демократий. 19 октября 2017

Сначала директора ЦРУ пытались искать в местах, где он бывает чаще всего, поэтому агенты сразу позвонили в тратторию "День свадьбы моей дочери". Там им высказали, что они спрашивают, но делают это без уважения, и что никакого Помпео у них нет, да его бы и не пустили, так как сегодня важное закрытое мероприятие — свадьба дочери председателя районного суда города Усть-Бобёрска Воронежской области.

Затем агенты позвонили в вашингтонское управление ИГ*, долго слушали заунывные нашиды робота-автоответчика, потом догадались нажать на кнопку 2, после чего оператор на ломанном английском сообщил, что последний раз господин аль-Помпеи был у них два дня назад, когда привозил очередной чек и рекламные буклеты новых отравляющих веществ.

Звонок в отдел сирийской умеренной оппозиции, что находился этажом выше, тоже не дал результатов.

Отчаявшись, даже позвонили в Киев, в кабинет тамошнего президента мира. Президент мира весело смеялся в трубку, чем-то загадочно булькал, спел про какую-то Галю, которая несет какие-то ведра, а потом и вовсе заплакал, назвав звонивших "родненькими" и попросив у них денег.

Агенты логично рассудили, что если бы директор ЦРУ находился в Киеве, то трубку в кабинете поднял бы он сам, а не этот абориген, и вычеркнули и данный вариант.

Уже совсем рассвело, когда об исчезновении главного разведчика страны доложили Трампу.

Трамп поинтересовался, кто такой этот Помпео и есть ли у этого мексиканца грин-карта, потом вспомнил, сказал, что это очень, очень плохая новость, — и позвонил Путину, поскольку тот всегда и про все в курсе.

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону. Архивное фото © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону. Архивное фото

Путин взял трубку, выслушал, спросил, кто такой этот Помпео и есть ли у этого итальянца российская виза, потом вспомнил, просмотрел списки узников подвалов Лубянки и сказал, что на "П" есть только Павленский, да и тот пока сидит во Франции, нешуточно пугая санитаров.

Через месяц поиски прекратили. Майкла Помпео объявили геройски без вести пропавшим, заочно наградили медалью конгресса и сняли о нем фильм.

……………….

С экрана большой плазмы на грязной кафельной стене говорила диктор телевидения КНДР. Говорила она громко, радостно и уже давно, так как директору ЦРУ включили все записи северокорейских новостей с 1977 года.

Нога Майкла была закована в короткую толстую цепь, рядом валялся лобзик, а метрах в пяти лежали пульт от телевизора, ключ и авиабилет Пхеньян — Нью-Йорк с открытой датой вылета.

Директор ЦРУ уже интуитивно выучил корейский язык, полюбил острую морковку, подолгу разговаривал с дикторшей на экране и мечтал лишь о том, чтоб вновь родиться сосною на горе.

Вот так необдуманная риторика может круто изменить жизнь.

Будем же взаимно вежливы!

*Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.