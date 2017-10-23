Как отрицательные процентные ставки советизируют экономики стран Запада

Олег Макаренко, для РИА Новости

Политика отрицательных процентных ставок (ПОПС) выглядит, на первый взгляд, раем и для населения, и для бизнеса. В самом деле, кто из нас отказался бы от кредита под, допустим, два процента годовых? Если взять под такой процент ипотеку, да еще лет на 30, получится, что покупка квартиры обойдется значительно дешевле аренды. Казалось бы, как здорово жить на Западе, где ипотеку выдают зачастую именно по таким низким ставкам!

Практика, однако, показала, что низкие процентные ставки сработали в США и Европе противоположным образом, сделав жилье недоступным для рекордно большого числа граждан. "Парадокс" объясняется просто: чем ниже ставка по кредитам, тем больше могут потратить граждане на квартиры. Так как квартир ограниченное количество, цены на них растут. Ну а по мере роста цен покупатели со средним достатком оказываются за бортом, так как купить домик из опилок за миллион долларов может позволить себе уже далеко не каждый американец.

Чтобы проиллюстрировать проблему, достаточно упомянуть пару из Сан-Франциско, которая полулегально сдает контейнеры-бытовки тем жителям города, у кого нет двух-трех тысяч долларов на аренду хоть какой-нибудь квартиры. За возможность жить в металлическом контейнере несчастные платят по 600 долларов в месяц.

Убивают низкие процентные ставки и пенсионные фонды: вложить деньги в надежные долларовые бумаги можно сейчас разве что под ноль процентов годовых. Этого, конечно, недостаточно для нормального функционирования, поэтому пенсионным фондам в США приходится ныне или урезать пенсии, или играть в азартные игры, вкладываясь, к примеру, в облигации Таджикистана и Эквадора.

Однако хуже всего приходится реальному сектору экономики. Казалось бы, дешевые кредиты — это мечта бизнесмена: можно быстро расширять производство и легко закрывать любые кассовые разрывы. Однако на практике получается так, как и с ипотекой: выясняется, что дешевые кредиты хороши только в том случае, если у тебя к ним есть доступ, а у твоих конкурентов — нет.

Капиталистическая экономика работает при помощи нескольких простых механизмов, главным из которых является конкуренция. Плохие бизнесмены получают убытки и уходят с рынка, оставляя на игровом поле лучших: тех, кто делает каждый год из доллара доллар и десять центов. Банки должны процесс отбора лучших ускорять, предоставляя кредиты под 6-12% годовых.

Эта система естественного отбора отлично работала в США до рубежа тысячелетий, причем особенно хорошо экономика страны развивалась в начале 1980-х годов, когда ставка по кредитам допрыгивала местами аж до 20% годовых. К сожалению, после кризиса доткомов ФРС США приняло решение понизить ставки по кредитам почти до нуля, и работавшие веками рыночные механизмы начали подклинивать.

Представим себе двух бизнесменов, Джона и Билла. Джон работает нормально, получая свои несколько процентов прибыли и уверенно смотря в будущее. Билл работать не умеет, он получает одни убытки. При нормальной ставке по кредитам Билл довольно быстро разорился бы и освободил бы рынок для Джона. Однако сейчас Билл может взять в банке кредит под очень маленький процент и… продолжить работать в убыток. Через два-три года, когда деньги закончатся, взять еще один кредит. А потом еще один и еще один, оттягивая тем самым свое банкротство до бесконечности.

Умелый бизнесмен Джон вынужден при этом волей-неволей следовать за Биллом: снижать цены ниже уровня рентабельности, чтобы не потерять клиентов на этом нездоровом рынке. В качестве примера можно указать на американских сланцевиков, большая часть которых при нормальной ставке по кредитам давно разорилась бы, вернув тем самым цены на нефть к здоровому уровню в 100 и более долларов за баррель.

Добавим к этой неприглядной картине монополии и олигополии, которым дешевые кредиты дали возможность бесконтрольно расти, и портрет болезни станет, пожалуй, законченным.

Нечто подобное мы наблюдали в СССР в 1970-1980-е годы. У советских властей не хватало политической воли, чтобы закрывать неэффективные предприятия, и они постепенно деградировали, производя все менее качественные и все менее востребованные экономикой изделия. Тепличные условия привели к закономерному итогу: когда после развала СССР отечественную промышленность бросили на арену к капиталистическим тиграм, та первые годы практически не могла оказывать им достойного сопротивления.

Ровно то же самое происходит сейчас и на Западе. Конечно, центробанки США и Евросоюза отлично понимают, что ПОПС — это тупик, но вернуться обратно на здоровые капиталистические рельсы уже невозможно. Подъем ставок к уровню хотя бы в 5% годовых гарантированно убьет подсевший на дешевые кредиты бизнес.

Красивого решения эта проблема, к сожалению, уже не имеет. Если у СССР была хотя бы теоретическая возможность последовать примеру Китая, мягко реформировав экономику — вместо того, чтобы отдавать ее на заклание проамериканским реформаторам, то у наших западных друзей и партнеров такой возможности уже просто нет. Печатные станки напечатали за последние 15 лет столько денег, что без массовых банкротств и гиперинфляции выйти из кризиса получится вряд ли.