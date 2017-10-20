Провал третьего Майдана: на Украине теперь нет бесплатной медицины

Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве

Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости



Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Они долго стояли в надвигающихся киевских сумерках и в растерянности обсуждали, что делать дальше. Они ждали кого-то, без кого нельзя было начинать финальный акт комедии под названием "Третий Майдан".

Они — это организаторы Майдана — депутаты Верховной рады и лидеры карликовых украинских оппозиционных партий.

Когда появился Михаил Саакашвили, они несколько оживились, но к протестующим не пошли. Да и сам Саакашвили превратился в соляной столб и на сцену не полез. Неожиданно для своих сторонников он в последний момент стушевался и из пламенного революционера превратился в тихого и скромного человека без гражданства…

И тогда они начали цепляться друг за друга: никто не хотел открывать финальный митинг, на котором предстояло объявить о провале и позорном роспуске третьего Майдана. Так продолжалось около часа.

Но потом выход был найден: надо во всем обвинить Россию и назвать Порошенко "агентом Москвы", а митинг свернуть, торжественно заявив, вопреки всякой логике, что они победили и что борьба продолжается.

"Рассеянный склероз толпы"

Первые симптомы "неблагополучия" появились еще накануне, когда люди на Майдане все больше выступали против власти и нынешнего режима. А организаторы хотели удержать их на своей волне — в поддержку требований мелкой кучки депутатов-оппозиционеров, которые выступают за так называемую политическую реформу: отмену депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Людям нужны зарплаты, пенсии и работа, а собравшим их политикам новые выборы и удобные для них условия участия во всеукраинском политическом шоу.

Поэтому, чтобы удержать расползающееся внимание митингующих, организаторы протестов стали выходить на трибуну с зажигательными, но абсолютно однообразными речами, главная задача которых была убедить собравшихся, что, во-первых, власть их очень боится и поэтому готовит провокации, а во-вторых — вот еще немного, еще пару часов и в Раде наступит час икс, когда депутаты начнут обсуждать эти вожделенные законопроекты. Кажется, во время перерыва в работе парламента выступили все организаторы протеста.

А чуть позже кукловоды вытолкнули в толпу для усиления эффекта последний аргумент — Михаила Саакашвили. Отставной грузинский президент появился в окружении нескольких бритоголовых охранников и стал с сочувственно-напряженным лицом ходить по Майдану, раздавать немногочисленные автографы, пробовать еду, которой кормят протестующих ("Вакх, как вкусно"), ритуально пожимать руки, поощрительно похлопывать участников по плечу, произносить бессмысленные спичи про "барыг во власти".

© РИА Новости / Стрингер Михаил Саакашвили во время акции протеста у Верховной рады в Киеве. 20 октября 2017 © РИА Новости / Стрингер Михаил Саакашвили во время акции протеста у Верховной рады в Киеве. 20 октября 2017

В этот момент мы оказались с ним рядом, что было совсем не трудно, поскольку интерес к экс-президенту Грузии стал заметно слабее, чем в первый день третьего Майдана. Саакашвили натянул на лицо маску политической благожелательности, с которой расхаживал по палаточному лагерю.

В отличие от тех, кого он здесь политически окормлял, сам Саакашвили уже, видимо, подозревал, что протест проигран, людей на Майдан вывели напрасно и что могут и побить за столь авантюрные действия.

Чувствовалось, что и сами митингующие стали уставать от своей бессмысленной роли "борцов" с режимом, который никто не собирался свергать.

И только окружающие палаточный лагерь ряды бойцов Национальной гвардии и полиции придавали еще какой-то смысл этому спектаклю.

В ожидании провокаций

Тем временем к внешнему периметру лагеря подошли несколько десятков мужчин с новой порцией палаток и пачками пенопласта, который нужен протестующим для обустройства палаток. Правоохранители, сосредоточив в этом месте несколько сотен бойцов, их не пропустили. Завязалась словесная перепалка.

Тут же, как черт из печки, появился вооруженный мегафоном и облаченный в черную поношенную форму добровольческого батальона "Донбасс" депутат парламента Семен Семенченко (настоящая фамилия — Гришин), который, что характерно, на чистейшем русском языке стал убеждать полицейских и нацгвардейцев "не идти против народа" и пропустить митингующих.

Про Семенченко известно, что, став комбатом, а потом и народным депутатом, он неизвестно как получил новые документы на новую украинскую фамилию, в том числе — военный билет и даже воинское звание. С тех пор он активно борется с властью. Своим достижением считает организацию "Блокады Донбасса", в результате объявления которой на Украине окончательно разрушилась экономика.

Теперь Семенченко-Гришин решил довершить процесс разрушения государственности блокадой парламента и стал одним из организаторов третьего Майдана.

По его словам выходило, что власть готовит против митингующих провокации, кровавые столкновения и даже братоубийственную бойню, отвечать за которые придется исполнителям.

Несколько раз в своей речи, транслируемой через мегафон, лже-Семенченко ссылался на Нюрнбергский процесс, в котором военными преступниками, по его словам, были названы не только командиры, но и простые исполнители преступных приказов. Бойцы игнорировали и его, и его сторонников.

Тем временем внутри палаточного лагеря Саакашвили мирно прохаживался между палаток, окруженный немногочисленными сподвижниками. Всякий раз, как он приближался к той части лагеря, за которой буйствовал его соратник Семенченко, экс-губернатор напускал на себя задумчивость и вместо того, чтобы попытаться изнутри прорвать кольцо оцепления, разворачивался и мерным шагом отправлялся в обратный путь.

Вся эта игра (вне и внутри периметра лагеря) походила на плохо срежиссированный спектакль, в котором актеры начали вести не общую пьесу, а каждый свою. Семенченко призывал к активным действиям, а Саакашвили изображал "мирный протест".

© РИА Новости / Стрингер Участники протеста у Верховной рады в Киеве. 20 октября 2017 © РИА Новости / Стрингер Участники протеста у Верховной рады в Киеве. 20 октября 2017

"Во всем виновата Россия"

А потом наступила развязка.

Сначала по радиотрансляции из зала заседаний парламента стало понятно, что все три законопроекта, ради принятия которых в Киев организаторами акции были свезены со всех концов Украины тысячи протестующих, провалены. И поэтому сама акция потеряла всякий смысл.

Кроме того, оказалось, что, пока внимание Украины было отвлечено третьим Майданом на "большую политическую реформу", парламент страны принял во втором чтении так называемую "медреформу", согласно которой в стране окончательно будет похоронена бесплатная медицина, а в селах и небольших городках и поселках будут закрыты сотни маленьких больниц и прочих медучреждений.

Кроме того, именно благодаря отвлечению внимания от реальных проблем страны, Украина "проглотила" пенсионную реформу, по которой миллионы украинцев в ближайшие годы вообще окажутся лишены пенсий.

Именно благодаря третьему Майдану президент Порошенко смог протолкнуть начало процесса по отмене депутатской неприкосновенности, которая будет, скорее всего, введена в действие в 2020 году, то есть тогда, когда у президента после очередных парламентских выборов в Верховной раде будет меньшинство и ему понадобятся новые рычаги "подчинения депутатов" своей воле. Это, конечно, если Порошенко получит второй президентский срок, к чему он усиленно готовится.

И наконец, благодаря третьему Майдану президент Порошенко договорился о совместном управлении страной с министром МВД Арсеном Аваковым, за которым стоят нацисты из "Национального корпуса". Именно их спецслужба охраняла митингующих. В последнем действии этого фарса охранники "Национального корпуса" со сцены исчезли и лидеры оппозиции оказались один на один с недоумевающими протестующими.

А еще вместе с ними с Майдана исчезли и флаги "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

И тогда они, организаторы, "горланы, главари" собрались, чтобы определить, с чем выйдут к народу.

Долго, около часа, цепляясь друг за друга, вся эта оппозиционная шушера, сыгравшая на руку президенту Порошенко, не могла решиться на открытое признание своего поражения и, по сути, признание в организации провокации, благодаря которой власть продавила антинародные законы.

© РИА Новости / Стрингер Полиция и участники протеста у Верховной рады в Киеве. 20 октября 2017 © РИА Новости / Стрингер Полиция и участники протеста у Верховной рады в Киеве. 20 октября 2017

Да и не могли они, все эти лже-Семенченки, беспаспортные Саакашвили, никого, кроме себя, не представлявшие Найемы и Лещенки выступить истинными защитниками граждан Украины, против законопроектов, которые их обязали принять западные спонсоры страны. Потому что их тоже подогревают те же западные фонды, которые лелеют Порошенко и его окружение.

Но надо же было все-таки поставить жирную точку. И тогда они решили как.

Под ритуальные крики "Слава Украине!" и "Смерть врагам!" устроители третьего Майдана объявили Порошенко "агентом Кремля" и пообещали пойти к нему в офис, домой и на производство (видимо, кондитерскую фабрику "Рошен") и там добиться от него всего, что не удалось на третьем Майдане.

С этим и разошлись по домам, оставив несколько сотен человек ночевать в осеннем холодном Мариинском парке у парламента.