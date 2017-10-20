Селфи на общем политическом фоне. О "самовыдвиженце" Ксении Собчак

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Итак, это случилось.

В среду в отечественных СМИ подтвердили просочившуюся ранее информацию о том, что в выборах президента России в 2018 году примет участие женщина: телеведущая Ксения Анатольевна Собчак заявила, что будет участвовать в президентской гонке. Так сказать, лично и со всеми дозволенными законом атрибутами. При этом, как уже отмечают эксперты, заявление Ксении Собчак о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих в 2018 году президентских выборах пока является политическим, а не процессуальным, так как кампания еще не стартовала. Но если она действительно пойдет на выборы, то станет одним из самых молодых претендентов на пост главы государства.

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Дальнейшее лучше таки описывать сленгово: данная "хуцпа" Ксении Анатольевны вызвала совершенно адский "гевалт" в интеллигентно-либеральной и прочей оппозиционной среде, даже несмотря на то, что данное заявление и вправду носит пока что политический, а не процессуальный характер.

Уже ради одного этого замечательного и в целом завораживающего зрелища лично я, как и многие, думается, мои сограждане, готов простить "самовыдвиженцу Собчак" многое, если вообще не все.

Разумеется, многие оппозиционно настроенные деятели немедленно объявили Ксению Анатольевну агентом Кремля, призванным оттянуть на себя протестные голоса, так необходимые иным оппозиционным кандидатам. Что только в очередной раз уверило прочее население России в том, что вся наша оппозиция — это просто какие-то "природные политические украинцы". Ибо очень уж схож алгоритм: у тех, случись что, какая-нибудь там местечковая "зрада" или "руина", так тоже исключительно Путин виноват.

Другие, более продвинутые, начали искать причины, зачем это надо. Ответ оказался прост: все тому же, разумеется, Кремлю — больше-то все равно некому. Ибо, несмотря на всю приверженность оппозиционным идеям, даже в данной среде бытует вполне законное подозрение, что все прочие оппозиционеры суть импотенты и бессмысленные существа, вообще ни на что не способные (ну, кроме руководства страной в случае неизбежной победы — в своем воображении, разумеется).

Конкретизирующие коварство Кремля версии выдвигались разные, но наиболее громкими были всего лишь две.

Во-первых, безусловно, отъем голосов у других оппозиционных кандидатов.

Во-вторых, раскол в оппозиционной среде.

При этом имеет смысл отметить, что обе они выглядят некоторым образом несостоятельными.

Ибо для начала не очень понятно, зачем Кремлю голоса других оппозиционных депутатов, в то время как у него своих собственных, простите, как у дурака фантиков. И на фоне этого количества даже все консолидированные оппозиционные голоса представляют собой ничтожно малую величину.

Во-вторых, зачем Кремлю раскалывать то, что и так не склеивается, и решать задачу, которая уже давным-давно решена. Лидеры оппозиции и без всякого Кремля грызут друг друга с таким увлечением и энтузиазмом, что просто любо-дорого посмотреть. Иногда даже возникает ощущение, что это (ну, и плюс "финансовые двухходовочки") как раз то, что они умеют лучше всего, в отличие от решения скучных управленческих задач.

Поэтому совать в данный муравейник еще и палку с надписью "Ксения Анатольевна Собчак" — штука вообще, с точки зрения Кремля, абсолютно бессмысленная. Там и без нее все так удачно складывается, что не нужно прилагать никаких дополнительных усилий.Поэтому, есть чувство, что занятия по данному поводу какой-либо конспирологией или кремленологией конечно, весьма занятны, но абсолютно бестолковы, ибо из всех решений нужно выбирать, согласно науке, самое простое.И оно у нас есть.

Во-первых, девушке уже тридцать пять, она — жена и мать, и неумолимо бегущее время безжалостно сигнализирует про "оставьте мирные забавы". В смысле все хорошо вовремя, и то, чем вполне допустимо заниматься девочке из хорошей семьи, уже как-то совсем не комильфо патрицианской матроне, в роли которой Ксении Анатольевне неумолимо придется себя со временем позиционировать.

Во-вторых, люди медийные прекрасно понимают: сейчас, что называется, пойдут предвыборные бюджеты: из разных источников, но в целом одинаково привлекательные. Изрядно потрудившаяся на ниве их освоения для других девушка просто не могла не задуматься о том, что освоение возможно не только для "дяди", но и для любимой себя.

Ну, и, наконец, если продолжать рассуждать о происходящем на уровне "почему бы и нет", то на общем фоне тех бодрых политических карликов, в которых выродилась современная российская оппозиция, Ксения Анатольевна Собчак если и выделяется, то исключительно в лучшую сторону.

Она неглупа, не судима, вполне ухоженна, из хорошей семьи и обладает неплохим академическим образованием. Ну, а то, что со вкусом есть определенные публичные проблемы, так это, во-первых, решаемо, а, во-вторых, многим даже и понравится. Не просто же так девочка из хорошей петербуржской профессорской семьи напяливала на себя образ обыкновенной рыночной хабалки. Многим сие по вкусу, в политике таких тоже много, а с лица воды, в общем, наверно, не пить.

В любом случае на фоне карликовых демократических вождей Ксения Анатольевна смотрится отнюдь не чужеродно и, наверное, даже привлекательно по масштабу личности.

Поэтому данное самовыдвижение с точки зрения стороннего наблюдателя выглядит вполне рациональным и мотивированным, и никакой Кремль здесь совершенно решительно ни при чем. Ну, если только, как в том знаменитом фильме Рязанова, устами героя Никиты Сергеевича Михалкова: "Верунчик, лапушка. Не в ресторане, самообслуживание. Сама-сама-сама".