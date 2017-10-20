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Селфи на общем политическом фоне. О "самовыдвиженце" Ксении Собчак

08:0020.10.2017
(обновлено: 08:14 20.10.2017)
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© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкТелеведущая Ксения СобчакТелеведущая Ксения Собчак
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Итак, это случилось.

В среду в отечественных СМИ подтвердили просочившуюся ранее информацию о том, что в выборах президента России в 2018 году примет участие женщина: телеведущая Ксения Анатольевна Собчак заявила, что будет участвовать в президентской гонке. Так сказать, лично и со всеми дозволенными законом атрибутами. При этом, как уже отмечают эксперты, заявление Ксении Собчак о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих в 2018 году президентских выборах пока является политическим, а не процессуальным, так как кампания еще не стартовала. Но если она действительно пойдет на выборы, то станет одним из самых молодых претендентов на пост главы государства.

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Собчак в видеоролике объяснила, почему решила баллотироваться в президенты

Дальнейшее лучше таки описывать сленгово: данная "хуцпа" Ксении Анатольевны вызвала совершенно адский "гевалт" в интеллигентно-либеральной и прочей оппозиционной среде, даже несмотря на то, что данное заявление и вправду носит пока что политический, а не процессуальный характер.

Андрей Фурсенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Фурсенко воспринял намерение Собчак баллотироваться в президенты как шутку
Уже ради одного этого замечательного и в целом завораживающего зрелища лично я, как и многие, думается, мои сограждане, готов простить "самовыдвиженцу Собчак" многое, если вообще не все.

Разумеется, многие оппозиционно настроенные деятели немедленно объявили Ксению Анатольевну агентом Кремля, призванным оттянуть на себя протестные голоса, так необходимые иным оппозиционным кандидатам. Что только в очередной раз уверило прочее население России в том, что вся наша оппозиция — это просто какие-то "природные политические украинцы". Ибо очень уж схож алгоритм: у тех, случись что, какая-нибудь там местечковая "зрада" или "руина", так тоже исключительно Путин виноват.

Другие, более продвинутые, начали искать причины, зачем это надо. Ответ оказался прост: все тому же, разумеется, Кремлю — больше-то все равно некому. Ибо, несмотря на всю приверженность оппозиционным идеям, даже в данной среде бытует вполне законное подозрение, что все прочие оппозиционеры суть импотенты и бессмысленные существа, вообще ни на что не способные (ну, кроме руководства страной в случае неизбежной победы — в своем воображении, разумеется).

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Шоу на 3%: политологи оценили шансы Собчак стать президентом
Конкретизирующие коварство Кремля версии выдвигались разные, но наиболее громкими были всего лишь две.

Во-первых, безусловно, отъем голосов у других оппозиционных кандидатов.

Во-вторых, раскол в оппозиционной среде.

При этом имеет смысл отметить, что обе они выглядят некоторым образом несостоятельными.

Ибо для начала не очень понятно, зачем Кремлю голоса других оппозиционных депутатов, в то время как у него своих собственных, простите, как у дурака фантиков. И на фоне этого количества даже все консолидированные оппозиционные голоса представляют собой ничтожно малую величину.

Во-вторых, зачем Кремлю раскалывать то, что и так не склеивается, и решать задачу, которая уже давным-давно решена. Лидеры оппозиции и без всякого Кремля грызут друг друга с таким увлечением и энтузиазмом, что просто любо-дорого посмотреть. Иногда даже возникает ощущение, что это (ну, и плюс "финансовые двухходовочки") как раз то, что они умеют лучше всего, в отличие от решения скучных управленческих задач.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Лоза прокомментировал решение Собчак об участии в выборах
Поэтому совать в данный муравейник еще и палку с надписью "Ксения Анатольевна Собчак" — штука вообще, с точки зрения Кремля, абсолютно бессмысленная. Там и без нее все так удачно складывается, что не нужно прилагать никаких дополнительных усилий.
Поэтому, есть чувство, что занятия по данному поводу какой-либо конспирологией или кремленологией конечно, весьма занятны, но абсолютно бестолковы, ибо из всех решений нужно выбирать, согласно науке, самое простое.
И оно у нас есть.

Во-первых, девушке уже тридцать пять, она — жена и мать, и неумолимо бегущее время безжалостно сигнализирует про "оставьте мирные забавы". В смысле все хорошо вовремя, и то, чем вполне допустимо заниматься девочке из хорошей семьи, уже как-то совсем не комильфо патрицианской матроне, в роли которой Ксении Анатольевне неумолимо придется себя со временем позиционировать.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр"

Во-вторых, люди медийные прекрасно понимают: сейчас, что называется, пойдут предвыборные бюджеты: из разных источников, но в целом одинаково привлекательные. Изрядно потрудившаяся на ниве их освоения для других девушка просто не могла не задуматься о том, что освоение возможно не только для "дяди", но и для любимой себя.

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Эксперт объяснил выдвижение Собчак повышением активности женщин в политике
Ну, и, наконец, если продолжать рассуждать о происходящем на уровне "почему бы и нет", то на общем фоне тех бодрых политических карликов, в которых выродилась современная российская оппозиция, Ксения Анатольевна Собчак если и выделяется, то исключительно в лучшую сторону.

Она неглупа, не судима, вполне ухоженна, из хорошей семьи и обладает неплохим академическим образованием. Ну, а то, что со вкусом есть определенные публичные проблемы, так это, во-первых, решаемо, а, во-вторых, многим даже и понравится. Не просто же так девочка из хорошей петербуржской профессорской семьи напяливала на себя образ обыкновенной рыночной хабалки. Многим сие по вкусу, в политике таких тоже много, а с лица воды, в общем, наверно, не пить.

В любом случае на фоне карликовых демократических вождей Ксения Анатольевна смотрится отнюдь не чужеродно и, наверное, даже привлекательно по масштабу личности.

Поэтому данное самовыдвижение с точки зрения стороннего наблюдателя выглядит вполне рациональным и мотивированным, и никакой Кремль здесь совершенно решительно ни при чем. Ну, если только, как в том знаменитом фильме Рязанова, устами героя Никиты Сергеевича Михалкова: "Верунчик, лапушка. Не в ресторане, самообслуживание. Сама-сама-сама".

Кандидат против всех: Собчак вступила в президентскую гонку
© РИА Новости / Максим ЛиПерейти в фотобанкКсения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.Телеведущая Ксения Собчак во время церемонии закрытия междунарoдного конкурса Новая Волна - 2011
© РИА Новости / Максим Ли
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Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПараллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Серебряная калоша 2010
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.Актер Максим Виторган с женой, телеведущей Ксенией Собчак, на футбольном турнире в честь 20-летия Квартета И в СК ЦСКА Игровой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
© РИА Новости / Алексей ЛадыгинПерейти в фотобанкКарьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.Телеведущая Ксения Собчак и танцор Евгений Папунаишвили на съемках проекта Танцы со звездами
© РИА Новости / Алексей Ладыгин
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Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.Телеведущая Ксения Собчак и генеральный директор радиостанции Серебрянный дождь Дмитрий Савицкий во время церемонии закрытия 62-го Международного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Собчак находит время и на съемки в кино. К 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКсения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.Телеведущая Ксения Собчак во время народных гуляний сторонников оппозиции на Чистопрудном бульваре
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСобчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".Телеведущая Ксения Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Женщина года по версии журнала Glamour в Геликон-опере в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПеред началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСобчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2 в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкКсения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .Ведущая финала конкурса Мисс-Украина 2011 Ксения Собчак.
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.Телеведущие Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2017 в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.Главный редактор L'Officiel, телеведущая Ксения Собчак перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова Мифы в рамках 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".Телеведущая Ксения Собчак на показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве Сделано в России
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКсения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.Телеведущая Ксения Собчак присутствует в Государственном Кремлевском Дворце перед началом церемонии вручения музыкальной премии Золотой граммофон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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mutter6666
Ксюха, это пять! Самый удачный троллинг года! но тут надо вовремя остановиться.
08:33
20.10.2017
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