Селфи на общем политическом фоне. О "самовыдвиженце" Ксении Собчак

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Итак, это случилось.
В среду в отечественных СМИ подтвердили просочившуюся ранее информацию о том, что в выборах президента России в 2018 году примет участие женщина: телеведущая Ксения Анатольевна Собчак заявила, что будет участвовать в президентской гонке. Так сказать, лично и со всеми дозволенными законом атрибутами. При этом, как уже отмечают эксперты, заявление Ксении Собчак о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих в 2018 году президентских выборах пока является политическим, а не процессуальным, так как кампания еще не стартовала. Но если она действительно пойдет на выборы, то станет одним из самых молодых претендентов на пост главы государства.
Дальнейшее лучше таки описывать сленгово: данная "хуцпа" Ксении Анатольевны вызвала совершенно адский "гевалт" в интеллигентно-либеральной и прочей оппозиционной среде, даже несмотря на то, что данное заявление и вправду носит пока что политический, а не процессуальный характер.
Разумеется, многие оппозиционно настроенные деятели немедленно объявили Ксению Анатольевну агентом Кремля, призванным оттянуть на себя протестные голоса, так необходимые иным оппозиционным кандидатам. Что только в очередной раз уверило прочее население России в том, что вся наша оппозиция — это просто какие-то "природные политические украинцы". Ибо очень уж схож алгоритм: у тех, случись что, какая-нибудь там местечковая "зрада" или "руина", так тоже исключительно Путин виноват.
Другие, более продвинутые, начали искать причины, зачем это надо. Ответ оказался прост: все тому же, разумеется, Кремлю — больше-то все равно некому. Ибо, несмотря на всю приверженность оппозиционным идеям, даже в данной среде бытует вполне законное подозрение, что все прочие оппозиционеры суть импотенты и бессмысленные существа, вообще ни на что не способные (ну, кроме руководства страной в случае неизбежной победы — в своем воображении, разумеется).
Во-первых, безусловно, отъем голосов у других оппозиционных кандидатов.
Во-вторых, раскол в оппозиционной среде.
При этом имеет смысл отметить, что обе они выглядят некоторым образом несостоятельными.
Ибо для начала не очень понятно, зачем Кремлю голоса других оппозиционных депутатов, в то время как у него своих собственных, простите, как у дурака фантиков. И на фоне этого количества даже все консолидированные оппозиционные голоса представляют собой ничтожно малую величину.
Во-вторых, зачем Кремлю раскалывать то, что и так не склеивается, и решать задачу, которая уже давным-давно решена. Лидеры оппозиции и без всякого Кремля грызут друг друга с таким увлечением и энтузиазмом, что просто любо-дорого посмотреть. Иногда даже возникает ощущение, что это (ну, и плюс "финансовые двухходовочки") как раз то, что они умеют лучше всего, в отличие от решения скучных управленческих задач.
Поэтому, есть чувство, что занятия по данному поводу какой-либо конспирологией или кремленологией конечно, весьма занятны, но абсолютно бестолковы, ибо из всех решений нужно выбирать, согласно науке, самое простое.
И оно у нас есть.
Во-первых, девушке уже тридцать пять, она — жена и мать, и неумолимо бегущее время безжалостно сигнализирует про "оставьте мирные забавы". В смысле все хорошо вовремя, и то, чем вполне допустимо заниматься девочке из хорошей семьи, уже как-то совсем не комильфо патрицианской матроне, в роли которой Ксении Анатольевне неумолимо придется себя со временем позиционировать.
Во-вторых, люди медийные прекрасно понимают: сейчас, что называется, пойдут предвыборные бюджеты: из разных источников, но в целом одинаково привлекательные. Изрядно потрудившаяся на ниве их освоения для других девушка просто не могла не задуматься о том, что освоение возможно не только для "дяди", но и для любимой себя.
Она неглупа, не судима, вполне ухоженна, из хорошей семьи и обладает неплохим академическим образованием. Ну, а то, что со вкусом есть определенные публичные проблемы, так это, во-первых, решаемо, а, во-вторых, многим даже и понравится. Не просто же так девочка из хорошей петербуржской профессорской семьи напяливала на себя образ обыкновенной рыночной хабалки. Многим сие по вкусу, в политике таких тоже много, а с лица воды, в общем, наверно, не пить.
В любом случае на фоне карликовых демократических вождей Ксения Анатольевна смотрится отнюдь не чужеродно и, наверное, даже привлекательно по масштабу личности.
Поэтому данное самовыдвижение с точки зрения стороннего наблюдателя выглядит вполне рациональным и мотивированным, и никакой Кремль здесь совершенно решительно ни при чем. Ну, если только, как в том знаменитом фильме Рязанова, устами героя Никиты Сергеевича Михалкова: "Верунчик, лапушка. Не в ресторане, самообслуживание. Сама-сама-сама".