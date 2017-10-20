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Быть союзником США: рассекреченное убийство миллиона человек

08:0020.10.2017
(обновлено: 08:19 20.10.2017)
09100
© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта. Архивное фотоДжакарта. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Цыганов

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Предстоящую ноябрьскую поездку Дональда Трампа в Азию (в том числе в ее ключевые державы — Китай и Японию) заранее называют самым важным на данный момент внешнеполитическим мероприятием его президентства. И надо же такому случиться, чтобы перед поездкой, на этой неделе, были опубликованы тысячи документов Госдепартамента о том, как американская дипломатия соучаствовала в убийстве сотен тысяч — возможно, миллиона — человек в Индонезии в 1965-1966 годах.

Логотип БРИКС 2017
© AFP 2017 / Fred Dufour / Pool 
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Вроде бы давняя история. Но мы ведь знаем, что иногда и более ранние исторические эпизоды — достаточно вспомнить Вторую мировую войну — определяют очень многое в сегодняшней политике. Показывают и напоминают, с кем и с чем те или иные страны и народы имеют дело. Наводят на мысли о том, а многое ли изменилось по части стиля ведения таких дел.

"Фантастическая перемена"

Сразу скажем, к Трампу и его судорожной внешней политике эта история не имеет никакого отношения — просто так уж получается, что именно на этого президента тоннами валится наследие прежних. У рассекречивания файлов из Джакарты своя длинная история. Они увидели свет именно сейчас потому, что таково было распоряжение Барака Обамы, которое никому не пришло в голову отменить. Хотя раньше ЦРУ очень хотело похоронить "индонезийское досье" навеки. В общем, совпадение.

Между прочим, в американском медийном пространстве на публикацию файлов отозвалась разве что The New York Times. Зато в Азии эту историю очень даже заметили, вот хотя бы публикация в весьма престижной гонконгской South China Morning Post.

Стенд с изображением президента США Дональда Трампа на улице в Шанхае. Архивное фото
© AFP 2017 / Johannes Eisele
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Итак, 1965 год. В громадной Индонезии (сейчас там живет 265 миллионов человек) — антиамериканский президент Сукарно, находящийся в сложных, но не худших отношениях с коммунистической партией, в которой тогда было несколько миллионов членов. Происходит военный переворот, армия изолирует Сукарно и начинает массовые расправы над коммунистами.

© РИА Новости / А. ЖигайловПерейти в фотобанкПрезидент Индонезии Сукарно
© РИА Новости / А. Жигайлов
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Президент Индонезии Сукарно

Заметим, что ангелов в той истории не прослеживалось. Была эпоха, когда коммунисты и прочие левые в Азии были не просто людьми Пекина, а радикалами, часто вооруженными, работавшими и в подполье в зависимости от страны. Да и Сукарно эффективным менеджером назвать сложно.

Но посмотрим на ситуацию с точки зрения США: уже, по сути, идет война в Индокитае, то есть война с мировым коммунизмом. Противник в ней — Китай, а также СССР и другие страны. А тут вам реальная перспектива окончательной "коммунизации" еще одного азиатского гиганта, превращение его в китайского сателлита: только этого не хватало.

И вот сейчас мы читаем, как американские дипломаты из Джакарты извещают Госдепартамент: "фантастическая перемена всего за несколько недель" — правда, уже убито до 100 тысяч человек. Еще телеграмма: "мы честно не знаем, к чему ближе реальная цифра — к 100 тысячам или миллиону".

Или — уже ближе к финалу истории, в 1968 году — индонезийский спецслужбист беседует с очередным американским дипломатом. Дипломат подтверждает, что его правительство предпринимает все усилия, чтобы не было муссирования темы в подконтрольных Америке СМИ.

По тем документам, которые уже прочитаны, ясно то, что дипломаты вполне представляли масштаб расправ по всей стране. Интересно будет узнать, они только сидели, закрывая глаза и уши руками, или кто-то активно участвовал в разработке операции, в целом или в частностях.

Сильные и процветающие страны — это плохо

Но вот миссия исполнена. К власти пришел генерал Сухарто (индонезийцы часто обходятся одним именем), стал лучшим другом США, начал закупать американское оружие, запустил в страну американских и прочих инвесторов. Догадайтесь, что произошло дальше: через 30 лет США не только избавились от Сухарто, но и поучаствовали в настоящем избиении Индонезии.

Военнослужащие армии США в Афганистане. Архивное фото
© REUTERS / Goran Tomasevic/File Photo
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Этих документов никто пока не рассекречивал. Речь о весьма подозрительной истории азиатского финансового кризиса 1997-1999 года, он, кстати, задел тогда и Россию. Индонезия, которая к тому моменту стала настоящим экономическим чудом, образцовым государством по всем документам ООН, рушится враз, ее валюта превращается в ничто. Вдобавок от нее отрывают кусок — Восточный Тимор. Только недавно Сухарто был лучшим другом США, боровшимся с довольно жутковатыми вооруженными повстанцами на Тиморе, и вдруг повстанцы объявляются борцами за демократию, а Сухарто — типичным диктатором и злодеем.

Кризис — если не катастрофа — недавнего очередного азиатского чуда длился лет 10 и преодолен только сейчас.

Интересно, рассекретится ли когда-нибудь документ года этак от 1999-го с таким содержанием: да не нужны сейчас Америке сильные и влиятельные государства где-либо. СССР уничтожили, Югославию уничтожаем, дальше — поставить на место Индонезию и подобраться к Китаю. Просто за то, что они есть и чересчур хорошо живут. А то, что Сухарто был нашим другом, — так это начиналось при президенте Джонсоне, а сейчас-то уже Клинтон. И вообще, три десятилетия у власти — не наш стиль, даже для друзей.

В отличие от Муамара Каддафи, имевшего глупость пойти на какие-то договоренности с США и Западом в целом, генерал Сухарто хотя бы умер своей смертью — в 2008 году, постоянно отбиваясь от исков о казнокрадстве. Можно также вспомнить истории президентов Мубарака в Египте, Маркоса на Филиппинах… Все — как близнецы: друзья и союзники, потом — диктаторы и казнокрады. В общем, сложно быть лучшим другом США, если не сказать — убийственно.

© РИА Новости / Алексей БойцовПерейти в фотобанкПрезидент Республики Индонезия Мухаммед Сухарто
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Президент Республики Индонезия Мухаммед Сухарто

Кроме того, в этой истории есть и еще одна сторона. Рассекреченные дипломатические документы Госдепа середины 60-х показывают, что в расправах над коммунистами участвовали еще и исламистские организации. А американская дипломатия тоже как минимум не возражала. История тут получилась посложнее, чем с "Аль-Каидой*" или "Джебхат ан-Нусрой*", потому что прошло несколько поколений, индонезийские мусульманские организации меняли имена и программы… Так или иначе сегодня фактор радикального джихадизма в Индонезии становится довольно угрожающим. А начиналось это именно тогда.

Значит ли это, что не только Северной Корее, а и вообще любой стране, не обязательно азиатской, не о чем договариваться с США? Нет, договариваться можно и нужно. Но внимательно смотреть, как эти договоренности выполняются, и вообще учитывать, с кем имеешь дело.

*Террористические группировки, запрещенные в России.

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