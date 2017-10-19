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Против России и собственной конституции. В Молдавии — кризис власти

18:0919.10.2017
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© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкФлаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фотоФлаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Конституционный суд Молдавии допустил возможность отстранения от должности президента Игоря Додона. В ответ Додон в обращении к гражданам Молдавии заявил, что не существует другого решения для страны, кроме досрочных парламентских выборов и перехода на президентскую форму правления. Он также пообещал, что после досрочных выборов парламента состав Конституционного суда будет изменен, а нынешние его решения пересмотрены.

Происходящее в Молдавии можно определить кратко: конституционный кризис. Начался он уже в момент избрания президентом республики Игоря Додона — опиравшегося на соцпартию (ПСРМ) и выступавшего за ориентацию Кишинева на тесные экономические связи с Россией и проведение более взвешенной политики по отношению к Москве. Составленное из националистически настроенных проевропейских либералов и "демократов" парламентское большинство, контролировавшее также правительство, вступило с новоизбранным президентом в конфликт по поводу внешнеполитических и внутриполитических приоритетов.

Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании ПМЭФ-2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Несмотря на то что Додон (в отличие от президентов, избиравшихся в 2000-2016 годах парламентом) был избран всенародно, полномочия его были существенно ограничены и касались в основном представительских функций и действий в качестве главнокомандующего в случае агрессии. Но даже последние он мог предпринимать только с согласия парламента, который должен был собраться в течение 24 часов.

Однако президенту было необходимо действовать, демонстрировать выполнение предвыборных обещаний и эффективность проводимой им политики, поскольку только таким образом он мог обеспечить победу поддерживающих его социалистов на очередных парламентских выборах, которые, ориентировочно, должны пройти в ноябре 2018 года. Но и прозападное большинство в парламенте вовсе не собиралось сидеть сложа руки и ждать, когда социалисты выиграют у них выборы. Обладая реальными законодательными и исполнительными полномочиями, они принялись вдохновенно совать Додону палки в колеса, блокируя практически все его инициативы. Для примера достаточно вспомнить количество провокаций разных уровней, организованных правительством Молдавии в отношении России, после того как Игорю Додону в ходе переговоров в Москве удалось добиться резкого улучшения российско-молдавских отношений.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи. 17 марта 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи. 17 марта 2017

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ситуация оказалась патовой. В Молдавии практически установилось двоевластие, в рамках которого парламент и правительство боролись против президента. Конституционный выход из ситуации не устраивал обе стороны, поскольку обеспечивал взаимно блокированную ситуацию до следующих парламентских выборов, делая их исход непредсказуемым. При этом обеим сторонам конфликта было бы сложнее мобилизовать своих избирателей. Кстати, сразу после избрания президентом — очевидно, понимая невозможность конструктивного сотрудничества с действующим парламентом, — Игорь Додон обещал добиваться досрочных парламентских выборов.

Трудно сказать, умышленно ли Додон провоцировал нынешний кризис. С одной стороны, отказываясь подписывать указ о назначении предложенного премьером министра обороны, он слишком широко толковал свои конституционные полномочия. С другой — подконтрольный нынешнему парламентскому большинству Конституционный суд явно вышел за пределы своей компетенции.

Президент РФ Владимир Путин на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Молдавское законодательство не предусматривает санкции в отношении президента, в случае если он отказывается выполнять возложенные на него обязанности. В этих условиях КС мог только констатировать нарушение президентом конституционной нормы. Составители Основного закона полагали, что этого будет достаточно для разрешения спора.

Додон, однако, изначально заявил, что никто не может заставить его подписать документ, который он считает вредным для молдавского народа. Таким образом он косвенно апеллировал к содержащемуся в президентской присяге обязательству "защищать основные права и свободы человека".

Оппоненты Додона не нашли ничего лучше, чем провести через КС решение о возможности отстранения его от должности и назначения вместо него временно исполняющего обязанности президента. О том, что КС взамен трактовки спорных мест Конституции занялся нормотворчеством (превысив свои полномочия), свидетельствует тот факт, что, по мнению суда, врио президента может быть с равным успехом назначен премьер или председатель парламента. Конституция всегда четко прописывает процедуру и порядок передачи власти в кризисных случаях. Если же КС говорит, что возможны варианты — и, вообще, разберитесь сами, как вам больше нравится, — значит, соответствующая норма в Основном законе отсутствует.

Это и неудивительно. Конституция писалась под ситуацию с выборами президента в парламенте. Там все было ясно: в случае конфликтной ситуации парламент просто переизбирал президента. Но Додон избран всенародно, старые механизмы его отстранения от должности не действуют, а новые пока не предусмотрены.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Перейти в фотобанкВо время голосования на выборах президента Молдавии на избирательном участке № 121 в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Во время голосования на выборах президента Молдавии на избирательном участке № 121 в Кишиневе

Ситуация в Кишиневе. Архивное фото
© Fotolia / melanie_10
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Так, пытаясь наказать президента за вольную трактовку Основного закона либерально-националистическая — прозападная — часть молдавского политикума сама довольно грубо нарушила Конституцию, оперативно изобретая способ кулуарного отстранения всенародно избранного президента.

Здесь, однако, оппоненты Додона серьезно подставились. Когда КС говорит, что Додон может быть отстранен от должности за нарушение Конституции, он действует на грани законности, исходя не столько из буквы конкретного Основного закона, сколько из общего духа таких документов. Но суд ничего не говорит о механизмах реализации процедуры отстранения. Следовательно, парламент и правительство должны действовать в отсутствие четкого алгоритма и полномочий.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Тем самым они подставляются под обвинение в нарушении той самой Конституции, которую взялись защищать. Чем не замедлил воспользоваться Додон, обратившись непосредственно к молдавскому народу — с указанием на необходимость проведения досрочных парламентских выборов.

Президент не просто пытается перехватить инициативу. Народ — высший источник легитимности любой власти. Соответственно, своим обращением к народу и предложением решить конституционный кризис в ходе досрочных выборов парламента президент, по сути, возвращает дискуссию в конституционное русло. Кстати, у президента есть конституционное право потребовать от народа изъявления его воли по вопросам общенационального значения путем референдума.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. 10 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Молдавии Игорь Додон. 10 октября 2017

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Додон выступил против изменения названия государственного языка в Молдавии
На данном этапе в юридической — конституционной — плоскости президент Игорь Додон своих оппонентов переигрывает. Не исключено, однако, что прозападные политики в очередной раз попытаются решить вопрос при помощи давления улицы. Здесь многое, если не все, будет зависеть от активности сторонников противостоящих сил, а также от способности президента оперативно перехватить у прозападного правительства рычаги руководства силовыми структурами.

В целом же молдавские политики явно решили не ждать еще год до очередных парламентских выборов, а разрешить кризис здесь и сейчас. Двоевластие в Молдавии заканчивается. Кто-то должен уйти.

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