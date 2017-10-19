Третий Майдан: "Доверять некому, нас все время обманывают"

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости



Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Между лидерами протестов в Киеве и людьми, который выходят на площадь, "пехотой" митингов, — настоящая пропасть. Население протестует против политики президента и правительства, требует их смещения, а руководители оппозиции просто хотят выторговать себе теплое место в политической иерархии страны.

При этом оппозиция действует в интересах западных государств. И это роднит ее больше с Порошенко, чем с митингующими. По сути, у президента и его оппонентов один и тот же начальник в Вашингтоне.

У населения — другие цели.

© РИА Новости / Андрей Лубенский Протесты у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017 © РИА Новости / Андрей Лубенский Протесты у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017

"Нужен импичмент для Порошенко и суд над ним"

На площади перед Верховной радой cменился состав протестующих. Сначала это были, как нам показалось, завзятые горлопаны, первая волна так называемых штатных участников митингов, которые всегда собираются на различные протесты.

Теперь здесь другие люди. Много ветеранов так называемой антитеррористической операции, большинство в камуфляже. Для них пребывание у парламента — продолжение войны, в которой они участвовали на востоке страны. Просто там они воевали с "сепаратистами" из ДНР и ЛНР, а здесь — с "внутренними врагами" из госорганов, полиции и Национальной гвардии.

Кроме того, появилось большое количество участников реального социального протеста — тех, кто пришел не горлопанить и не на камеру наговаривать лозунги, а обычных украинцев, которых достали нищета и коррупция.

© РИА Новости / Андрей Лубенский Полевая кухня во время акции протеста в Киеве. 19 октября 2017 © РИА Новости / Андрей Лубенский Полевая кухня во время акции протеста в Киеве. 19 октября 2017

"Мы всегда готовы к провокациям со стороны силовиков, — заявил нам предприниматель Александр, приехавший из Житомирской области. — Здесь доверять некому, нас все время обманывают".

По его словам, по сравнению с периодом, когда страной правил Виктор Янукович, уровень жизни многократно упал. И это падение продолжается.

По мнению Александра, в войне, которая развязана на востоке страны, заинтересован прежде всего президент Порошенко. "Он зарабатывает на ней, — утверждает предприниматель, — а мы все разоряемся". Поэтому Порошенко надо не просто отправить в отставку, а судить. Главная причина украинского неблагополучия, уверен наш собеседник, в том, что все предыдущие руководители государства по-настоящему так и не ответили за разрушение экономики и злоупотребление властью.

Но ведь на третьем Майдане речь не идет, во всяком случае пока, об отставке президента. Требования, озвученные лидерами оппозиции, прежде всего тем же Михаилом Саакашвили, куда скромнее: проведение большой политической реформы, создание антикоррупционного суда.

"Это ничего не изменит, нужен импичмент для Порошенко и суд над ним", — утверждает другой участник протестов Тамара Руденко.

Тамара Дмитриевна — бывший заместитель прокурора одного из районов Киева, сейчас на пенсии. По ее мнению, суд должен конфисковать у президента и бывшего премьера Украины Арсения Яценюка собственность, продать ее, а вырученные средства направить на погашение валютных долгов Украины. Доказать вину президента и правительства, считает пенсионерка, не составит особого труда.

Верхи не могут, низы не хотят

"Но главное, чтобы не было крови, — заявил нам капеллан "владыка Иван" (так он нам представился), бывший в рядах Афганской сотни на предыдущем Майдане в 2014 году. — Я для этого сюда и пришел, чтобы не допустить самого страшного".

Но как раз "страшное" вполне может наступить.

Депутаты парламента Найем, Лещенко, а также бывший президент Грузии Саакашвили, которые вывели людей на улицу, хотят политической реформы, которая позволит им укрепить свое положение на Украине. А основная часть протестующих выступают против власти в принципе и не согласны на реформы.

Люди настроены очень решительно, они захватили щиты полицейских и отказываются их возвращать, из-за чего уже произошло несколько потасовок.

Протестующие возмущены прежде всего резким ухудшением жизни — падением доходов, ростом тарифов ЖКХ, массовой безработицей. Однако все это произошло в результате реформ, которые проводит правительство под давлением МВФ и западных фондов и кредиторов.

Лидеры оппозиции пока не поддерживают эту часть требований населения. Ведь они тоже ставленники МВФ.

При этом президент Порошенко прекрасно понимает, что его политические оппоненты не способны и не готовы к радикальным действиям, и пока не собирается вступать с ними в прямые переговоры.