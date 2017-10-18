Новый киевский Майдан: зловещее шапито с теми же персонажами

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

…Ночью революционный "Автомайдан" ездил к дому Порошенко. На видео интересна не так картинка, как закадровый комментарий. Ликующий голос явно возбужденного и наслаждающегося ситуацией революционера называет президента жирным кондитером, приведшим страну к коллапсу. Особо подчеркиваются размеры поместья и количество охраны — как если бы это внезапно открылось общественности. "Они содержатся за наши налоги", — вещает некто, и это только одна из гомерически смешных вишенок на тортике. Ибо всем хорошо известно, что никаких налогов беснующаяся толпа отродясь не платила, хотя каждый революционер в колонне "Автомайдана" имеет вполне уважаемую машинку. Не обошлось и без привычных украинских пикантностей — из нафталина восстал некто Сергей Коба, водивший "автомайданы" к домам политиков четыре года назад, затем, после кровавых столкновений с силовиками, спровоцированных не в последнюю очередь им же с подельниками, позорно удравший в Германию (говорили, что с деньгами общака). Мол, мне там опасно, могут убить, а в Европе я продолжу дело революции. Как только волна схлынула, революционер вернулся на Украину и время от времени засвечивался в очередном поджоге покрышек — совершенно для себя безопасном. Короче, ил со дна канализации снова в деле, и это симптоматично.

Главное, что мы выносим для себя из этого видео, — раскачка ситуации на Украине идет по отработанному сценарию-2013. Даже даты начала бузы почти совпадают. Впрочем, исполнительные продюсеры Майдана не скрывают, что дежавю у нас не случайное, а рассчитанное. Тем маловерам, которые, указывая на явно жидкие ряды протестующих, заявляют о слабости, вялости и импотентности нового протеста, ветераны Евромайдана напоминают: тогда нас было поначалу еще меньше.

Во вторник действительно начиналось все вполне убого: толпа была жидкой, должного энтузиазма не проявляла, номер отрабатывала без огонька. Массовики-затейники с большим опытом работы по раздуванию предыдущего Майдана немного даже печалились — вроде и трюки все те же, и речовки зажигательные, и главный диджей из Грузии заразителен в своем безумии, а должной раскачки нет.

© РИА Новости Украина/Евгений Котенко Участник акции протеста в Киеве. 17 октября 2017 © РИА Новости Украина/Евгений Котенко Участник акции протеста в Киеве. 17 октября 2017

Упорно ходят слухи о наемных демонстраторах, да что там слухи — в Сети полно доказательств почасовой аренды революционеров. И мы верим — кого из граждан могут взбунтовать умозрительные призывы создать антикоррупционный суд, открыть партийные списки на выборах и в 100 500-й раз объявить о снятии депутатской неприкосновенности? Кого из обывателей вообще волнуют эти абстракции, если в домах холодно и голодно, на улице опасно, а молодежь колоннами выдвигается на Запад или в Россию в поисках лучшей доли? Новая морковка, которую пытаются подвесить перед мордой ослов, вообще не сладкая и никого сама по себе мотивировать не может.

Впрочем, наши подозрения о том, что буза оплачена, вскоре подтверждает вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Будучи весьма простодушной, народный депутат выдает все тайны нового Майдана, не замечая, что таким образом разоблачает первый, по умолчанию священный. "Палатки, дорогая полиграфия — это деньги. Так трудно собрать деньги на билеты семьям для поездки к политзаключенным, на передачи, на лечение, на помощь детям. Но палатки и шашки — важнее. И на это деньги есть", — написала в соцсети Геращенко, не замечая, как походя попирает генеральный лозунг "Не зрадь Майдан!" ("Не предавай Майдан!"). Просто нонеча не то что давеча, и теперь государственные мужи с женами, до сих пор воняющие горелыми покрышками, кровью и подлостью революции гидности, внезапно по маковку погрузились в проблемы народные…

Но если Майдан зажигают — значит, это кому-нибудь нужно. Собственно, "кому-нибудь" в этой фразе лишнее. Ничто на Украине не зажигается без отмашки генерального куратора всех наших побед — американского Госдепа, как бы пошло это ни звучало. И раз кураторы постановили, что Петра пора валить, то так тому и быть. Для этого у американцев есть все инструменты и все агенты влияния.

Собственно, они не скрываются. Их телодвижения всегда ярко демонстрируют замыслы продюсеров. Почему американцев перестал устраивать наш прекрасный президент, скрупулезно выполняющий все-все директивы кураторов? Версии разные. Романтики говорят, что он так и не смог победить коррупцию. Это немного смешно — с каких это пор украинская коррупция мешает использовать Украину против России? Разве не это главное предназначение Неньки в геополитических раскладах?

Однако конспирология о скорой замене президента звучит не первый месяц, перебираются кандидатуры преемника — от смешных до очень смешных, снова возбужденные массы мечтателей о социальных лифтах и продвижении к голове кормовой цепи впаривают биомассе идею о том, что вот свергнем этого кондитера и заживем. Стоит только пожечь покрышки, повыкрикивать ганьбу, побить/убить пару полицейских, походить с факелами, покошмарить сепаратистов, побить в барабаны, и вуаля — мы, наконец, Европа.

Порошенко тем временем обставляется новыми редутами. Число охраны беспрецедентно увеличено, в Мариинском парке стоят пушки, повсюду — стальные заборы и рамки с металлоискателями. Все серьезно.

Вы спрашиваете — где тут место Саакашвили? Ну как же. Михаил — фронтмен любой бузы. Зря, что ли, он отирался под забором Белого дома и мамой клялся, что они с Трампом старые друзья? Зря его внесли на территорию Украины на руках через государственную границу безо всяких правовых последствий? Правда, уже сегодня его ситуативные побратимы воротят нос от пассионарного грузина, традиционно тянущего одеяло на себя, но делать нечего — продюсеры велели объединиться, приходится объединяться. Конечно, пост президента Мишико не светит, он нужен как таран, кувалда, которой разбивается порошенковская власть. Что ему обещано взамен, можно только догадываться — скажем, президентом он быть не может, а вот на пост премьера претендовать вполне реально. Не исключено, что и при Порошенко. Михаил Николозович ставит и ставит тому ультиматумы, а ведь он, по сути, должен быть вне закона. Без паспорта, без гражданства, собственной родиной объявленный преступником…

Но на Украине фриков традиционно любят, даже таких зловещих. Особенно таких зловещих. На Майдане задиристый Саакашвили то усилит напор, то ослабит, то гвоздит "барыгу", из рук которого всего-то два с половиной года назад восторженно принял гражданство вопреки всем процедурам. То требует "вынести козла", то деликатно подчеркивает, что, мол, просто дает Петру советы. Оставляет пространство для маневра и торгов?

© РИА Новости Украина/Евгений Котенко Михаил Саакашвили на акции протеста в Киеве © РИА Новости Украина/Евгений Котенко Михаил Саакашвили на акции протеста в Киеве

За спиной у Саакашвили целый обоз деятелей. Каждый надеется кинуть другого и не быть кинутым самому. Все в тревожном напряжении — по известной формуле Владимира Ильича "Вчера было рано, а завтра будет поздно", поэтому нужно филигранно уловить, когда наступает то самое сегодня.

Вот, скажем, чайка нашей политики, Юлия Владимировна Тимошенко, заявила, что участия в Майдане принимать не будет, а тем временем над площадью реет тьма прапоров ее "Батькивщины". Вот два агента Госдепа, Лещенко и Мустафа, всегда недовольные своим актуальным статусом, — они открыто критикуют Саакашвили за его эгоистические замашки солиста. Вот нацистствующие — у тех от нетерпения лязгают челюсти, потому что власть Порошенко кажется им недостаточно кровожадной, недостаточно людоедской, и они предвкушают резкую радикализацию и себя с оружием, колючей проволокой, виселицами и языковой полицией…

Но вернемся на Майдан. Палатки революционеров, заякорившихся на привычных местах, ночью никто не сносил. Однако столкновения активистов с силовиками вспыхивали там и сям. Так диджеи разогревают снулую публику, накачивают драйв, раздувают конфликт. Небольшая толика крови еще никогда не мешала — как нас учил поэт: "Дело прочно, когда под ним струится кровь". По фактам отъема какой-то видеокамеры у нацгвардейцев и побития одного-двух из них полиция Киева уже открыла уголовное дело. Простодушные силовики тут же объявили — мы, мол, не допустим ошибок старой власти и будет мгновенно пресекать и расследовать все-все преступления против депутатов и правоохранителей. Это да. Старая власть разрешила своих защитников, беркутовцев, ребят из внутренних войск убивать и калечить на Майдане совершенно невозбранно. Мало того, после победы революции гидности уголовному преследованию подверглись вовсе не те, кто выдавливал глаза и бросал файеры под щитки беркутовцам, а именно уцелевшие защитники законной власти…

© AFP 2017 / Sergei Supinsky Столкновение протестующих с полицией во время митинга украинской оппозиции перед парламентом в Киеве. 17 октября 2017 © AFP 2017 / Sergei Supinsky Столкновение протестующих с полицией во время митинга украинской оппозиции перед парламентом в Киеве. 17 октября 2017

В остальном дежавю только крепнет. Вот ветераны прошлого Майдана (все как один народные депутаты) организовывают обструкцию… народным депутатам, призывая разгоряченную уже публику не выпускать их из здания парламента. Ирина Геращенко тут же разражается горестными воплями. Та самая Геращенко, которая с побратимами приветствовала нападение на депутаток-регионалок, выходивших из Рады. Тогда в них целились камнями и кусками льда под гогот толпы. Вот Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Авакова, с начертанным на его штандарте девизом "Слабоумие и отвага" гвоздит "отморозков" (sic!) Саакашвили с подельниками, которые "и не думали организовывать мирный протест. Им в любом случае нужны только насилие, стычки, кровь и провокации. И вот уже есть пострадавший правоохранитель…" А в 2013-м тот же Шкиряк обожал насилие, кровь, стычки и провокации, практиковал все это с такими же отморозками, как он сам.

Вот майданная публика сытно и много ест, простодушно похваляясь перед журналистами ассортиментом продуктов. На Майдан снова потянулись сенильные бабушки с борщами. Объявлен сбор харчей.

Любая буза должна питаться от пуза — таков непреложный закон украинского протеста.

С утра толпа явно пассивная. К тому же полицейские устроили шумовую атаку, включив громкоговорители, и из них несутся номера статей Уголовного кодекса, которые нарушают собравшиеся. Народ от этого только больше ярится.

То, что Майдан будет в любом случае, пока не добьет ситуацию до указанных продюсерами результатов, было понятно изначально и окончательно стало ясно, когда Порошенко внес-таки в парламент требуемые законопроекты, но революционеров не попустило. "Не верим", — продолжали скандировать ганьбу бузотеры, накручивая толпу. Разумеется, дело не закончится миром, даже если будут приняты законы, выставленные в ультиматуме. Ряд политологов уверены, что у Порошенко почти не осталось времени и ему пора собирать пожитки и удирать в заранее подготовленные схроны. И что силовики на этот раз обернут оружие против него. И что власть будет повержена, а на смену ей придут новые — честные, патриотичные бессребреники и антикоррупционеры. Юля, например, уверена, что речь о ней, Аваков — что о нем. Билецкий с Тягнибок — что о них. Садовой — что о нем. Им в спину жарко дышат циничные и послушные исполнители чужой воли с огромными личными амбициями из стана Найема…

Народ традиционно безмолвствует, но в молитвах призывает чуму на оба дома…

Секретарь СНБО Турчинов тем временем отменил поездку в Брюссель, где должен был встретиться с генсеком НАТО Столтенбергом. Свой визит в Киев отменила делегация МВФ. Все идет как по нотам: Карфаген в очередной раз должен быть разрушен, и, не сомневайтесь, он будет разрушен исключительно для того, чтобы на обломках возвести еще что-то, стократ более уродливое. Так что фестиваль продолжается, ждите анонсов и репортажей.

P.S. Одно украинское СМИ опубликовало такую информацию: на Украине за год из магазинов розничной торговли было украдено товаров на сумму более миллиарда гривен. По подсчетам экспертов, каждый 20-й товар является украденным. Напомним, речь идет о стране, в которой несколько лет назад, как любит говаривать все еще президент Украины Порошенко, "остаточно и фантастычно" (окончательно и фантастически) победила революция достоинства…