Новый киевский Майдан: зловещее шапито с теми же персонажами

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
…Ночью революционный "Автомайдан" ездил к дому Порошенко. На видео интересна не так картинка, как закадровый комментарий. Ликующий голос явно возбужденного и наслаждающегося ситуацией революционера называет президента жирным кондитером, приведшим страну к коллапсу. Особо подчеркиваются размеры поместья и количество охраны — как если бы это внезапно открылось общественности. "Они содержатся за наши налоги", — вещает некто, и это только одна из гомерически смешных вишенок на тортике. Ибо всем хорошо известно, что никаких налогов беснующаяся толпа отродясь не платила, хотя каждый революционер в колонне "Автомайдана" имеет вполне уважаемую машинку. Не обошлось и без привычных украинских пикантностей — из нафталина восстал некто Сергей Коба, водивший "автомайданы" к домам политиков четыре года назад, затем, после кровавых столкновений с силовиками, спровоцированных не в последнюю очередь им же с подельниками, позорно удравший в Германию (говорили, что с деньгами общака). Мол, мне там опасно, могут убить, а в Европе я продолжу дело революции. Как только волна схлынула, революционер вернулся на Украину и время от времени засвечивался в очередном поджоге покрышек — совершенно для себя безопасном. Короче, ил со дна канализации снова в деле, и это симптоматично.
Главное, что мы выносим для себя из этого видео, — раскачка ситуации на Украине идет по отработанному сценарию-2013. Даже даты начала бузы почти совпадают. Впрочем, исполнительные продюсеры Майдана не скрывают, что дежавю у нас не случайное, а рассчитанное. Тем маловерам, которые, указывая на явно жидкие ряды протестующих, заявляют о слабости, вялости и импотентности нового протеста, ветераны Евромайдана напоминают: тогда нас было поначалу еще меньше.
Во вторник действительно начиналось все вполне убого: толпа была жидкой, должного энтузиазма не проявляла, номер отрабатывала без огонька. Массовики-затейники с большим опытом работы по раздуванию предыдущего Майдана немного даже печалились — вроде и трюки все те же, и речовки зажигательные, и главный диджей из Грузии заразителен в своем безумии, а должной раскачки нет.
Впрочем, наши подозрения о том, что буза оплачена, вскоре подтверждает вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Будучи весьма простодушной, народный депутат выдает все тайны нового Майдана, не замечая, что таким образом разоблачает первый, по умолчанию священный. "Палатки, дорогая полиграфия — это деньги. Так трудно собрать деньги на билеты семьям для поездки к политзаключенным, на передачи, на лечение, на помощь детям. Но палатки и шашки — важнее. И на это деньги есть", — написала в соцсети Геращенко, не замечая, как походя попирает генеральный лозунг "Не зрадь Майдан!" ("Не предавай Майдан!"). Просто нонеча не то что давеча, и теперь государственные мужи с женами, до сих пор воняющие горелыми покрышками, кровью и подлостью революции гидности, внезапно по маковку погрузились в проблемы народные…
Собственно, они не скрываются. Их телодвижения всегда ярко демонстрируют замыслы продюсеров. Почему американцев перестал устраивать наш прекрасный президент, скрупулезно выполняющий все-все директивы кураторов? Версии разные. Романтики говорят, что он так и не смог победить коррупцию. Это немного смешно — с каких это пор украинская коррупция мешает использовать Украину против России? Разве не это главное предназначение Неньки в геополитических раскладах?
Однако конспирология о скорой замене президента звучит не первый месяц, перебираются кандидатуры преемника — от смешных до очень смешных, снова возбужденные массы мечтателей о социальных лифтах и продвижении к голове кормовой цепи впаривают биомассе идею о том, что вот свергнем этого кондитера и заживем. Стоит только пожечь покрышки, повыкрикивать ганьбу, побить/убить пару полицейских, походить с факелами, покошмарить сепаратистов, побить в барабаны, и вуаля — мы, наконец, Европа.
Порошенко тем временем обставляется новыми редутами. Число охраны беспрецедентно увеличено, в Мариинском парке стоят пушки, повсюду — стальные заборы и рамки с металлоискателями. Все серьезно.
Но на Украине фриков традиционно любят, даже таких зловещих. Особенно таких зловещих. На Майдане задиристый Саакашвили то усилит напор, то ослабит, то гвоздит "барыгу", из рук которого всего-то два с половиной года назад восторженно принял гражданство вопреки всем процедурам. То требует "вынести козла", то деликатно подчеркивает, что, мол, просто дает Петру советы. Оставляет пространство для маневра и торгов?
За спиной у Саакашвили целый обоз деятелей. Каждый надеется кинуть другого и не быть кинутым самому. Все в тревожном напряжении — по известной формуле Владимира Ильича "Вчера было рано, а завтра будет поздно", поэтому нужно филигранно уловить, когда наступает то самое сегодня.
Но вернемся на Майдан. Палатки революционеров, заякорившихся на привычных местах, ночью никто не сносил. Однако столкновения активистов с силовиками вспыхивали там и сям. Так диджеи разогревают снулую публику, накачивают драйв, раздувают конфликт. Небольшая толика крови еще никогда не мешала — как нас учил поэт: "Дело прочно, когда под ним струится кровь". По фактам отъема какой-то видеокамеры у нацгвардейцев и побития одного-двух из них полиция Киева уже открыла уголовное дело. Простодушные силовики тут же объявили — мы, мол, не допустим ошибок старой власти и будет мгновенно пресекать и расследовать все-все преступления против депутатов и правоохранителей. Это да. Старая власть разрешила своих защитников, беркутовцев, ребят из внутренних войск убивать и калечить на Майдане совершенно невозбранно. Мало того, после победы революции гидности уголовному преследованию подверглись вовсе не те, кто выдавливал глаза и бросал файеры под щитки беркутовцам, а именно уцелевшие защитники законной власти…
21.0%Очередной сменой власти
65.0%Ничем, митингующие скоро разойдутся
14.0%Не слежу за ситуацией
Вот майданная публика сытно и много ест, простодушно похваляясь перед журналистами ассортиментом продуктов. На Майдан снова потянулись сенильные бабушки с борщами. Объявлен сбор харчей.
Любая буза должна питаться от пуза — таков непреложный закон украинского протеста.
То, что Майдан будет в любом случае, пока не добьет ситуацию до указанных продюсерами результатов, было понятно изначально и окончательно стало ясно, когда Порошенко внес-таки в парламент требуемые законопроекты, но революционеров не попустило. "Не верим", — продолжали скандировать ганьбу бузотеры, накручивая толпу. Разумеется, дело не закончится миром, даже если будут приняты законы, выставленные в ультиматуме. Ряд политологов уверены, что у Порошенко почти не осталось времени и ему пора собирать пожитки и удирать в заранее подготовленные схроны. И что силовики на этот раз обернут оружие против него. И что власть будет повержена, а на смену ей придут новые — честные, патриотичные бессребреники и антикоррупционеры. Юля, например, уверена, что речь о ней, Аваков — что о нем. Билецкий с Тягнибок — что о них. Садовой — что о нем. Им в спину жарко дышат циничные и послушные исполнители чужой воли с огромными личными амбициями из стана Найема…
Народ традиционно безмолвствует, но в молитвах призывает чуму на оба дома…
P.S. Одно украинское СМИ опубликовало такую информацию: на Украине за год из магазинов розничной торговли было украдено товаров на сумму более миллиарда гривен. По подсчетам экспертов, каждый 20-й товар является украденным. Напомним, речь идет о стране, в которой несколько лет назад, как любит говаривать все еще президент Украины Порошенко, "остаточно и фантастычно" (окончательно и фантастически) победила революция достоинства…