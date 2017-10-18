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Ночной Майдан: "Надо кого-нибудь обязательно повесить за жирную шею"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (235)
10:4318.10.2017
(обновлено: 10:58 18.10.2017)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПалаточный лагерь протестующих у здания Верховной рады в Киеве. 17 октября 2017Палаточный лагерь протестующих у здания Верховной рады в Киеве. 17 октября 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Захар Виноградов, РИА Новости, Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

К концу первого дня противостояния власти и оппозиции на Украине, то есть в ночь с 17 на 18 октября, место протеста резко преобразилось. Еще днем это был только митинг, в котором участвовало несколько тысяч человек, а когда в Киеве сгустились сумерки, Конституционная площадь приобрела вид капитально устроенного лагеря.

Отнятыми у солдат Национальной гвардии и полиции щитами протестующие обозначили периметр, за который правоохранителям (во всяком случае, официально) пути нет. Присматриваемся к окружающей нас деловой суете. Во всем чувствуются порядок и организованность.

© РИА Новости / Андрей ЛубенскийСитуация возле здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Ситуация возле здания Верховной рады в Киеве

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Быстро и привычно, то есть с явной сноровкой и опытом, на наших глазах выстраиваются палатки — новые, из крепкого и толстого брезента.

"Будем стоять здесь до конца, пока Верховная рада не откажется от депутатской неприкосновенности, примет закон про антикоррупционный суд и не изменит закон о выборах", — поясняет нам мужчина в камуфляже. По его словам, палатки были ранее получены в виде гуманитарной помощи, но он не может объяснить, кто и когда их прислал.

Палаток уже много: больших, на 10-15 мест, мы насчитали примерно 15. И еще столько же маленьких одноместных. На одной из них замечаем яркий плакат "Петя, уходи".

© РИА Новости / Андрей ЛубенскийПалаточный лагерь возле здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Палаточный лагерь возле здания Верховной рады в Киеве

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины пообещал не сносить палатки около Верховной рады‍
В самом центре этого "городка" появилась полевая кухня (с уже складированными рядом дровами и углем), большой дощатый стол, на котором выставлены ряды тушенки, подсолнечное масло, хлеб и другая снедь. Еще через несколько минут из трубы повалил дым. Мужчины, одетые в удобную спортивную форму, откуда-то приносят 20-литровые бутыли с водой — скорее всего, полиция остановила машину, не пускает ее в лагерь, вот они и носят оттуда воду.

© РИА Новости / Андрей ЛубенскийПолевая кухня возле здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Полевая кухня возле здания Верховной рады в Киеве

В центре площади, почти у здания Верховной рады, замечаем группу людей под знаменами движения "Справедливость". Обнаруживаем здесь же Валентина Наливайченко — руководителя движения, бывшего начальника СБУ, освобожденного от должности в 2015 году президентом Петром Порошенко. Тогда Наливайченко обвинил президента в коррупции, и сейчас он в оппозиции.

Митингующие устанавливают палатки у здания Рады Украины в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Олейник: акции в Киеве могут закончиться плохо для Порошенко
Экс-глава СБУ аккуратно подстрижен, кажется даже, что ему недавно сделали укладку; он внимательно следит во время разговора за окружающими, а если его начинают снимать на видео или фото журналисты, он принимает наиболее выигрышные позы и ракурсы.

Проходим дальше. За периметром лагеря замечаем десятка полтора автозаков с навешанными на окна машин решетками. В одной из кабин сидит водитель, он спит.

© РИА Новости / Андрей ЛубенскийАвтозаки возле здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Автозаки возле здания Верховной рады в Киеве

"Порошенко поддерживает мирные процессы, так что нам пока ничего не грозит", — слышим разговор участников протестов. Но это "перемирие" между властью и протестующими легко может быть разрушено.

Из одного помещения Рады выходит депутат, его окружают участники протестов, на наших глазах начинают над ним издеваться, требуют вернуться в зал заседаний и проголосовать за законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.

Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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В центре Киева, где разбит палаточный городок, усилили меры безопасности
Рядом с нами оказывается вполне внешне интеллигентная женщина, которая как-то зло и радостно наблюдает за происходящим. "Во шею отъел, — говорит она про депутата, ни к кому конкретно не обращаясь. — Так просто за такую шею не повесишь. А надо повесить — как Чаушеску. Чтоб висел. Надо обязательно кого-нибудь повесить за жирную шею".

Официальный зачинщик протестов, Михаил Саакашвили, постоянно призывает своих сторонников к соблюдению законности, формально и для вида он — против насилия. Однако, похоже, не Саакашвили главный в этом лагере, он скорее лицо номинальное, подставное.

За всем, что происходит в Киеве, явно чувствуется опытная рука кукловодов, и это явно не Саакашвили.

© РИА Новости / Андрей ЛубенскийПалаточный лагерь возле здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Палаточный лагерь возле здания Верховной рады в Киеве

Большинство из тех, кто появился здесь во второй половине дня, — опытные, прошедшие выучку во время военных действий в Донбассе, они готовы к активным действиям, и бывший грузинский президент для этих людей — фигура декоративная. Многие агрессивно настроены. Прежде всего против депутатов и президента Порошенко.

Михаил Саакашвили выступает на акции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Ляшко потребовал выслать Саакашвили с Украины после митинга у Рады
Кстати, к резиденции президента Украины уже стянуты войсковые соединения и бойцы Национальной гвардии. Но ситуация такова, что действующие у парламента люди ничем не ограничены и абсолютно не признают над собой власть президента. Они готовы к активным действиям. Пока у них нет оружия. Однако СБУ вновь сообщила об обнаружении очередного тайника с автоматом и боеприпасами, предназначенными для митингующих.

© РИА Новости / Андрей ЛубенскийСитуация возле здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Ситуация возле здания Верховной рады в Киеве
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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
yaroslavyev
Для нас нет смысла в этой возне. Оба варианта хуже. Хороших вариантов для Украины просто не осталось после Майдана 2014. И радоваться тут тоже нечему. Горит наш общий дом.
10:52
18.10.2017
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Сергей Сергеев
Одни партии уже набили карманы - теперь и другие хотят... типа тимашенко и Ко. - но для этого им нужна помощь майданутых... весь парадокс в том - что люди как бараны прыгают на площади под дудку тех - кому нас..ть на этих людей - только лапшу будут вешать... а как приходят к власти - резко память отшибает - нечего не помнят что обещали .... в общем скачите !!!
11:05
18.10.2017
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