Ночной Майдан: "Надо кого-нибудь обязательно повесить за жирную шею"

Захар Виноградов, РИА Новости, Андрей Лубенский, РИА Новости Украина
К концу первого дня противостояния власти и оппозиции на Украине, то есть в ночь с 17 на 18 октября, место протеста резко преобразилось. Еще днем это был только митинг, в котором участвовало несколько тысяч человек, а когда в Киеве сгустились сумерки, Конституционная площадь приобрела вид капитально устроенного лагеря.
Отнятыми у солдат Национальной гвардии и полиции щитами протестующие обозначили периметр, за который правоохранителям (во всяком случае, официально) пути нет. Присматриваемся к окружающей нас деловой суете. Во всем чувствуются порядок и организованность.
20.4%Очередной сменой власти
64.5%Ничем, митингующие скоро разойдутся
15.1%Не слежу за ситуацией
"Будем стоять здесь до конца, пока Верховная рада не откажется от депутатской неприкосновенности, примет закон про антикоррупционный суд и не изменит закон о выборах", — поясняет нам мужчина в камуфляже. По его словам, палатки были ранее получены в виде гуманитарной помощи, но он не может объяснить, кто и когда их прислал.
Палаток уже много: больших, на 10-15 мест, мы насчитали примерно 15. И еще столько же маленьких одноместных. На одной из них замечаем яркий плакат "Петя, уходи".
В центре площади, почти у здания Верховной рады, замечаем группу людей под знаменами движения "Справедливость". Обнаруживаем здесь же Валентина Наливайченко — руководителя движения, бывшего начальника СБУ, освобожденного от должности в 2015 году президентом Петром Порошенко. Тогда Наливайченко обвинил президента в коррупции, и сейчас он в оппозиции.
Проходим дальше. За периметром лагеря замечаем десятка полтора автозаков с навешанными на окна машин решетками. В одной из кабин сидит водитель, он спит.
"Порошенко поддерживает мирные процессы, так что нам пока ничего не грозит", — слышим разговор участников протестов. Но это "перемирие" между властью и протестующими легко может быть разрушено.
Из одного помещения Рады выходит депутат, его окружают участники протестов, на наших глазах начинают над ним издеваться, требуют вернуться в зал заседаний и проголосовать за законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.
Официальный зачинщик протестов, Михаил Саакашвили, постоянно призывает своих сторонников к соблюдению законности, формально и для вида он — против насилия. Однако, похоже, не Саакашвили главный в этом лагере, он скорее лицо номинальное, подставное.
За всем, что происходит в Киеве, явно чувствуется опытная рука кукловодов, и это явно не Саакашвили.
Большинство из тех, кто появился здесь во второй половине дня, — опытные, прошедшие выучку во время военных действий в Донбассе, они готовы к активным действиям, и бывший грузинский президент для этих людей — фигура декоративная. Многие агрессивно настроены. Прежде всего против депутатов и президента Порошенко.