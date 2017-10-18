Ночной Майдан: "Надо кого-нибудь обязательно повесить за жирную шею"

Захар Виноградов, РИА Новости, Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

К концу первого дня противостояния власти и оппозиции на Украине, то есть в ночь с 17 на 18 октября, место протеста резко преобразилось. Еще днем это был только митинг, в котором участвовало несколько тысяч человек, а когда в Киеве сгустились сумерки, Конституционная площадь приобрела вид капитально устроенного лагеря.

Отнятыми у солдат Национальной гвардии и полиции щитами протестующие обозначили периметр, за который правоохранителям (во всяком случае, официально) пути нет. Присматриваемся к окружающей нас деловой суете. Во всем чувствуются порядок и организованность.

Быстро и привычно, то есть с явной сноровкой и опытом, на наших глазах выстраиваются палатки — новые, из крепкого и толстого брезента.

"Будем стоять здесь до конца, пока Верховная рада не откажется от депутатской неприкосновенности, примет закон про антикоррупционный суд и не изменит закон о выборах", — поясняет нам мужчина в камуфляже. По его словам, палатки были ранее получены в виде гуманитарной помощи, но он не может объяснить, кто и когда их прислал.

Палаток уже много: больших, на 10-15 мест, мы насчитали примерно 15. И еще столько же маленьких одноместных. На одной из них замечаем яркий плакат "Петя, уходи".

© РИА Новости / Андрей Лубенский Палаточный лагерь возле здания Верховной рады в Киеве © РИА Новости / Андрей Лубенский Палаточный лагерь возле здания Верховной рады в Киеве

© РИА Новости / Андрей Лубенский Полевая кухня возле здания Верховной рады в Киеве © РИА Новости / Андрей Лубенский Полевая кухня возле здания Верховной рады в Киеве

В самом центре этого "городка" появилась полевая кухня (с уже складированными рядом дровами и углем), большой дощатый стол, на котором выставлены ряды тушенки, подсолнечное масло, хлеб и другая снедь. Еще через несколько минут из трубы повалил дым. Мужчины, одетые в удобную спортивную форму, откуда-то приносят 20-литровые бутыли с водой — скорее всего, полиция остановила машину, не пускает ее в лагерь, вот они и носят оттуда воду.

В центре площади, почти у здания Верховной рады, замечаем группу людей под знаменами движения "Справедливость". Обнаруживаем здесь же Валентина Наливайченко — руководителя движения, бывшего начальника СБУ, освобожденного от должности в 2015 году президентом Петром Порошенко. Тогда Наливайченко обвинил президента в коррупции, и сейчас он в оппозиции.

Экс-глава СБУ аккуратно подстрижен, кажется даже, что ему недавно сделали укладку; он внимательно следит во время разговора за окружающими, а если его начинают снимать на видео или фото журналисты, он принимает наиболее выигрышные позы и ракурсы.

Проходим дальше. За периметром лагеря замечаем десятка полтора автозаков с навешанными на окна машин решетками. В одной из кабин сидит водитель, он спит.

"Порошенко поддерживает мирные процессы, так что нам пока ничего не грозит", — слышим разговор участников протестов. Но это "перемирие" между властью и протестующими легко может быть разрушено.

Из одного помещения Рады выходит депутат, его окружают участники протестов, на наших глазах начинают над ним издеваться, требуют вернуться в зал заседаний и проголосовать за законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.

Рядом с нами оказывается вполне внешне интеллигентная женщина, которая как-то зло и радостно наблюдает за происходящим. "Во шею отъел, — говорит она про депутата, ни к кому конкретно не обращаясь. — Так просто за такую шею не повесишь. А надо повесить — как Чаушеску. Чтоб висел. Надо обязательно кого-нибудь повесить за жирную шею".

Официальный зачинщик протестов, Михаил Саакашвили, постоянно призывает своих сторонников к соблюдению законности, формально и для вида он — против насилия. Однако, похоже, не Саакашвили главный в этом лагере, он скорее лицо номинальное, подставное.

За всем, что происходит в Киеве, явно чувствуется опытная рука кукловодов, и это явно не Саакашвили.

© РИА Новости / Андрей Лубенский Палаточный лагерь возле здания Верховной рады в Киеве © РИА Новости / Андрей Лубенский Палаточный лагерь возле здания Верховной рады в Киеве

Большинство из тех, кто появился здесь во второй половине дня, — опытные, прошедшие выучку во время военных действий в Донбассе, они готовы к активным действиям, и бывший грузинский президент для этих людей — фигура декоративная. Многие агрессивно настроены. Прежде всего против депутатов и президента Порошенко.

Кстати, к резиденции президента Украины уже стянуты войсковые соединения и бойцы Национальной гвардии. Но ситуация такова, что действующие у парламента люди ничем не ограничены и абсолютно не признают над собой власть президента. Они готовы к активным действиям. Пока у них нет оружия. Однако СБУ вновь сообщила об обнаружении очередного тайника с автоматом и боеприпасами, предназначенными для митингующих.