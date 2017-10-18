Ирина Алкснис, для РИА Новости
Скандал, разразившийся вокруг сериала "Спящие", оказался странным.
Здесь же шумиха обрушилась на сериал мгновенно и сразу в максимальной степени из-за то ли покаянного, то ли обличающего (то ли и то и другое одновременно) публичного заявления режиссера сериала Юрия Быкова. Заявления, из которого стало ясно, что за свое произведение Быков подвергся массированной травле со стороны круга творческой интеллигенции, к которому он принадлежит.
С другой стороны, если подумать, то данный инцидент выглядит неизбежным, и его можно было ожидать — если не со "Спящими" и Быковым, так с каким-нибудь другим произведением и кинодеятелем.
"Красные" и "белые", либералы и патриоты, лоялисты и оппозиционеры, монархисты и республиканцы, верующие и атеисты сошлись в очередной схватке за образ прошлого, настоящего и будущего России.
Ничего удивительного, что к этому списку присоединился и еще один значимый конфликт: между российской творческой средой, которая в массе своей исповедует одни установки, и представителями этой же среды, которые, делая свою работу, создают произведения с заметно иными идеями.
Надо отметить, что проблема Быкова и "Спящих" вовсе не в том, что в сериале в позитивном свете представлены сотрудники российских спецслужб. За последние годы данная особенность в российских фильмах и сериалах перестала быть чем-то из ряда вон выходящим.
Непростительным грехом Быкова (а также прочих создателей сериала — сценариста Сергея Минаева, продюсера Федора Бондарчука и так далее) оказалось совсем иное.
В данной ситуации качество сериала — дело третье, поскольку обсуждение его достоинств и недостатков не входит в задачи этой статьи. Но невозможно не отметить, что крайне острая, даже, можно сказать, болезненная реакция российской либеральной оппозиции и творческой интеллигенции на "Спящих" дает обширную почву для размышлений.
Первой и очевидной приходящей в связи с этим на ум версией является то, что создатели сериала в данном случае точно попали в цель, создав весьма отталкивающий образ этого класса. Более того, этот крайне нелицеприятный портрет в значительной степени совпадает с представлением о нем широких кругов российской общественности. Этот слой в массовом порядке видят не просто бесполезным, надоедливым и неприятным, но и откровенно враждебным стране.
Однако, возможно, дело обстоит более сложным образом.
Таким образом, возмущающиеся сериалом либералы и оппозиционеры (хотя бы их часть) могут совершенно искренне негодовать и считать, что создатели нарисовали клеветнический образ их класса, приписав им враждебные России и даже предательские черты.
Но и в этой ситуации нельзя не отметить иронии судьбы, ведь российской либеральной интеллигенции пришлось отведать ее же горького лекарства.
Фактически до "Спящих" в произведениях искусства у них был неприкосновенный статус морально безупречной страты. Теперь же они оказались поставлены ровно в то же положение, что и перечисленные выше группы россиян — от монархистов до "красных", которых нередко задевает и оскорбляет то, как представляют важные и даже святые для них вещи в творениях отечественных кинематографистов.
Таким образом, можно сказать, что произошло просто выравнивание весов справедливости и отныне российская либеральная и творческая интеллигенция поставлена в ровно те же условия (при создании ее кинематографических образов), что и все прочие группы россиян.
Остается только один очень важный вопрос.
Возможно, возмущающаяся интеллигенция права, и ее образ в сериале несправедливо гиперболизирован в негативном смысле.
Вот только ее сплоченная реакция на "Спящих", позорная травля режиссера, продемонстрированная нетерпимость к чужому мнению и тоталитарность мышления дают основания всей стране думать, что у создателей сериала были серьезные основания нарисовать именно такой ее портрет.