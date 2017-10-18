Ирина Алкснис, для РИА Новости

Скандал, разразившийся вокруг сериала "Спящие", оказался странным.

С одной стороны, он возник неожиданно и очень резко. Все-таки в большинстве случаев общественный и тем более общественно-политический ажиотаж (как позитивный, так и негативный) вокруг кинокартины или телесериала раскручивается постепенно, причем задолго до того, как у аудитории появляется шанс увидеть снятое произведение. Так было и с "Левиафаном", и с "28 панфиловцами", именно так прямо сейчас происходит с "Матильдой".

Здесь же шумиха обрушилась на сериал мгновенно и сразу в максимальной степени из-за то ли покаянного, то ли обличающего (то ли и то и другое одновременно) публичного заявления режиссера сериала Юрия Быкова. Заявления, из которого стало ясно, что за свое произведение Быков подвергся массированной травле со стороны круга творческой интеллигенции, к которому он принадлежит.

С другой стороны, если подумать, то данный инцидент выглядит неизбежным, и его можно было ожидать — если не со "Спящими" и Быковым, так с каким-нибудь другим произведением и кинодеятелем.

За последний год ситуации с переносом рассмотрения фильмов из кинематографической плоскости в общественно-политическую стали столь многочисленными, что можно говорить о новом качестве общественного внимания к данной сфере. В острую стадию вновь вошли старые общественные противоречия и споры.

"Красные" и "белые", либералы и патриоты, лоялисты и оппозиционеры, монархисты и республиканцы, верующие и атеисты сошлись в очередной схватке за образ прошлого, настоящего и будущего России.

Ничего удивительного, что к этому списку присоединился и еще один значимый конфликт: между российской творческой средой, которая в массе своей исповедует одни установки, и представителями этой же среды, которые, делая свою работу, создают произведения с заметно иными идеями.

Надо отметить, что проблема Быкова и "Спящих" вовсе не в том, что в сериале в позитивном свете представлены сотрудники российских спецслужб. За последние годы данная особенность в российских фильмах и сериалах перестала быть чем-то из ряда вон выходящим.

Непростительным грехом Быкова (а также прочих создателей сериала — сценариста Сергея Минаева, продюсера Федора Бондарчука и так далее) оказалось совсем иное.

Камнем преткновения стал не позитивный образ ФСБ в "Спящих", а негативный — причем, если так можно выразиться, паскудно-негативный — образ той самой творческой (гуманитарной, креативной и прочей) интеллигенции, которая и устроила ныне режиссеру "веселую жизнь".

В данной ситуации качество сериала — дело третье, поскольку обсуждение его достоинств и недостатков не входит в задачи этой статьи. Но невозможно не отметить, что крайне острая, даже, можно сказать, болезненная реакция российской либеральной оппозиции и творческой интеллигенции на "Спящих" дает обширную почву для размышлений.

Первой и очевидной приходящей в связи с этим на ум версией является то, что создатели сериала в данном случае точно попали в цель, создав весьма отталкивающий образ этого класса. Более того, этот крайне нелицеприятный портрет в значительной степени совпадает с представлением о нем широких кругов российской общественности. Этот слой в массовом порядке видят не просто бесполезным, надоедливым и неприятным, но и откровенно враждебным стране.

Однако, возможно, дело обстоит более сложным образом.

В конце концов, произведения, которые были созданы российским творческим классом и которые воспринимаются российским обществом как глубоко-антироссийские и русофобские (тот же "Левиафан", "Сволочи", список можно продолжать очень долго), вызывали и вызывают столь резкую негативную реакцию людей именно потому, что в них видят непростительную ложь и клевету. Хотя можно не сомневаться в искренности создателей этих произведений, которые, возможно, полагают, что своими работами они помогают России справиться с ее глубинными пороками.

Таким образом, возмущающиеся сериалом либералы и оппозиционеры (хотя бы их часть) могут совершенно искренне негодовать и считать, что создатели нарисовали клеветнический образ их класса, приписав им враждебные России и даже предательские черты.

Но и в этой ситуации нельзя не отметить иронии судьбы, ведь российской либеральной интеллигенции пришлось отведать ее же горького лекарства.

Фактически до "Спящих" в произведениях искусства у них был неприкосновенный статус морально безупречной страты. Теперь же они оказались поставлены ровно в то же положение, что и перечисленные выше группы россиян — от монархистов до "красных", которых нередко задевает и оскорбляет то, как представляют важные и даже святые для них вещи в творениях отечественных кинематографистов.

Таким образом, можно сказать, что произошло просто выравнивание весов справедливости и отныне российская либеральная и творческая интеллигенция поставлена в ровно те же условия (при создании ее кинематографических образов), что и все прочие группы россиян.

Остается только один очень важный вопрос.

Возможно, возмущающаяся интеллигенция права, и ее образ в сериале несправедливо гиперболизирован в негативном смысле.

Вот только ее сплоченная реакция на "Спящих", позорная травля режиссера, продемонстрированная нетерпимость к чужому мнению и тоталитарность мышления дают основания всей стране думать, что у создателей сериала были серьезные основания нарисовать именно такой ее портрет.