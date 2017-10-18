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Запад боится симпатий к Сталину в России, но не в Грузии

08:0018.10.2017
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

Субботний выпуск британской газеты "Гардиан" выстрелил мощным названием статьи: "В России никто не смеется над заголовком Ианнуччи "Смерть Сталина".

Речь идет о вышедшей недавно в свет англо-французской комедии под обозначенным названием. Итальянский режиссер Армандо Ианнуччи изрядно поглумился над Сталиным и его ближайшим окружением, представив в гротескном свете уход из жизни советского вождя и козни его присных.

Иосиф Сталин. Архивное фото
© РИА Новости
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Украина запретила учебник по английскому языку, "прославляющий Сталина"
Некоторые российские кинообозреватели уже отмечали, что в случае широкого проката фильма "Смерть Сталина" в России скандал вокруг "Матильды" отступит на второй план. Автор статьи в "Гардиан" тоже отсылает читателя к нашумевшей киноленте, чтобы подчеркнуть главную идею: в России стучатся в ворота старые времена. Корреспондент "Гардиан" в Москве мысленно забегает вперед и предсказывает, что "националисты" будут недовольны этим фильмом.

Оставив обсуждение художественных достоинств ленты кинообозревателям, мы можем определить ее как один из симптомов растущего интереса к российской тематике на Западе. К сожалению, обращение к ней носит зачастую предвзятый недоброжелательный характер. Что мы и докажем на примере нынешней волны усиленно-придирчивой критики России.

Обсуждая новый фильм, "Гардиан" напомнила, разумеется, об опросе российского общественного мнения "Левада-центра", результаты которого опубликованы в июне. Он выявлял самого выдающегося человека всех времен в глазах россиян. Как известно, 38% опрошенных поставили на первое место Сталина.

© Free Range Films (2017)Кадр из фильма "Смерть Сталина"
© Free Range Films (2017)
Кадр из фильма "Смерть Сталина"

Сразу вслед за публикацией результатов опроса в ведущих западных газетах появились однотипные статьи, в которых излагались подробности исследования, а затем кто-то из западных или российских либеральных экспертов давал свои оценки факту усиления антизападных и прочих нежелательных — в их глазах — тенденций в России.

Иосиф Сталин. 1918 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Сталин. От ученика грузинской духовной семинарии до первого человека в СССР
Никто из аналитиков не пытался задаться вопросом, почему именно Сталина чествует более трети россиян? Какой процент из опрошенных отреагировали таким образом на непредусмотренное движение НАТО на восток после развала СССР? Какой процент из них вложили в свой ответ тревогу в отношении событий на Украине?

Мы не пытаемся поддержать или оправдать превознесение Сталина в любом его виде, но есть разница между одобрением его роли во время войны и желанием реставрировать систему и репрессии того времени.

Будь оценщики России добросовестнее, то нашли бы немало дополнительных штрихов в опросах и исследованиях последнего периода, которые указывают на категорическое нежелание россиян реставрировать сталинскую карательную и ограничительную систему. Так, к примеру, в марте 2016 года тот же "Левада-центр" указал на 60% россиян, которые не хотели бы жить при таком лидере, как Сталин.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники первомайского шествия КПРФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники первомайского шествия КПРФ в Москве

Обнадеживающим исключением из правил можно считать недавнюю статью в USA Today профессора Джеймса Глейзера из Университета Тафтса. Он как раз отметил необыкновенно важное, по его мнению, единовременное присутствие памятников академику Сахарову и памятников его антиподам. Профессор Глейзер прямо пишет, что американцам стоило бы поучиться у русских умению хранить различные аспекты исторической памяти — особенно после кровавых событий в Шарлоттсвилле. Там конфликт разгорелся именно в связи с намерением местных властей демонтировать памятники героям гражданской войны со стороны южан.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью. Архивное фото
© Showtime/Komandir
Путин рассказал о своем отношении к Сталину

Однако исключение из правил не отменяет общей тенденции злонамеренной предвзятости западных СМИ в отношении России. Особенно показательно это при проведении сравнений, например, российских общественных настроений с грузинскими. Дело в том, что четыре года назад в Грузии был проведен похожий опрос — по заказу самого Фонда Карнеги. И выяснилось, что 45% грузин отозвались о Сталине одобрительно! То есть заметно больше граждан Грузии испытывают добрые чувства к Сталину, чем это наблюдается среди граждан России.

Чехия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сталина лишили звания почетного гражданина чешского города
И это после всех событий последних лет, которые, казалось бы, должны были привести вовсе к иным результатам.

Однако никто не корит Грузию за эти "просталинистские" наклонности. Никто не выражает опасений, что подобные тенденции опасны для демократизации страны.

Двойные стандарты, конечно, явление не новое. Но зачем же так явно и неприкрыто? Кстати, а не думали ли авторы комедии "Смерть Сталина" попробовать показать ее в Грузии?

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