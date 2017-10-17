"Это — паранойя": кто и как на Украине готовит очередной переворот

Захар Виноградов, РИА Новости
Андрей Лубенский, РИА Новости Украина
Между тем в Киеве произошло еще несколько событий, которые могут повлиять на дальнейший ход политического противостояния. Во-первых, СБУ обезвредила нескольких радикалов, которые намеревались принести под стены парламента боевое оружие. Во-вторых, представители "Национального корпуса" захватили крупнейший в стране дата-центр, в котором находятся сервера тысяч предприятий страны. Этот офис, расположенный в нескольких десятках метров от парламента страны, может стать штабом радикалов.
"Барыга" против человека без паспорта
На самом деле, украинскому президенту абсолютно ничего со стороны Саакашвили не грозит. Да, бывший грузинский президент постоянно выступает против Порошенко, которого публично называет "барыгой", да, Саакашвили может собрать в Киеве несколько сотен своих сторонников с требованием отставки президента. Но это, пожалуй, все, на что он может рассчитывать: рейтинг его поддержки у населения на уровне статистической погрешности — 1-2%.
Поэтому Саакашвили, создавшему свою политическую организацию "Рух новых сил", необходима поддержка других политических сил страны, таких как "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового, некоторых других, более мелких движений и даже радикалов из "Национального корпуса" Андрея Билецкого.
Внутри и снаружи площади стоят несколько цепей полицейских и нацгвардейцев. Вообще, правоохранителей на месте митинга и по периметру вокруг него значительно больше, чем самих митингующих. Говорят о трех с половиной тысячах, но, возможно, их значительно больше.
Что советует бывший президент Грузии нынешнему главе Украины
Трибуна, с которой выступают политики, находится под плотной охраной "людей в черном" — это силовое прикрытие осуществляют представители "Национального корпуса" — крепкие молодые мужчины, одетые в одинаковую новую форму, их лица, как правило, скрыты под масками.
Тем временем ораторы говорят о требованиях, с которыми митингующие пришли к парламенту: после Майдана ничего не изменилось, коррупция процветает, к власти при нынешней избирательной системе приходят одни и те же люди — и эти люди, по мнению выступающих, систематически грабят простой народ.
"Посмотрите, сколько сюда пригнали полиции! Это — паранойя, страх перед народом. Заборы, металлоискатели… Как они нас боятся", — утверждает один из ораторов, сам находящийся под охраной доморощенных силовиков из "Национального корпуса".
Другой напомнил: депутатскую неприкосновенность обещали отменить все, а выборы по открытым спискам есть в коалиционном соглашении — почему же медлят? Именно такая система выборов, по мнению выступавшего, "позволит передать власть народу". А для успешной борьбы с казнокрадами нужен антикоррупционный суд.
"Вот они против нас еще и артиллерию хотят применять. Ганьба! Ганьба! Ганьба! (Позор. — Прим. ред.)".
Неожиданно перед слушателями появляется Саакашвили, его окружают охранники и сторонники. Раздаются выкрики "Миша! Миша!". Похоже, Саакашвили и сам не ожидал такого горячего приема — несколько минут выглядит слегка растерянным. Начинает свою речь на украинском, но потом быстро переходит на русский язык.
"Я хочу, чтобы они за этими стенами (Верховной рады. — Прим. ред.) хорошо поняли, что никто не пойдет домой, никто не опустит руки, пока мы не победим и пока они не услышат народ Украины", — с ходу заявил Саакашвили.
По его словам, украинская власть все 25 лет играет с народом в наперстки и желает "посчитать всех за быдло, посчитать за дураков, постоянно водить за нос, а в это время зарабатывать все больше и больше, вынимать из ваших карманов все больше и больше, доводить до ручки, убивать страну".
Саакашвили утверждает, что за всеми бедами страны стоит "один человек".
Этот "один человек в своих руках узурпировал всю судебную власть, и поэтому для украинцев нет справедливости". Этот же человек "узурпировал всю Верховную раду".
"В Украине нет больше политического процесса, в Украине разводняк, в Украине есть игра в наперстки и в Украине есть воля одного человека, которому Верховная рада нужна как фиговый лист для прикрытия своих планов и своих действий", — заявил Саакашвили и только в конце своего длинного опуса наконец назвал Порошенко.
Услышав из уст Саакашвили имя президента Украины, которого бывший его грузинский коллега винит во всех проблемах страны, толпа буквально возликовала.
Кажется, Саакашвили добился своего, получив поддержку собравшихся. И дальше от него ждут требований. Но вместо этого он начинает канючить, оговаривать условия, говорит, что Порошенко, конечно, надо уходить в отставку, но это всего лишь его, Саакашвили, совет президенту Украины. Очевидно, что даже эту речь на митинге Саакашвили произносит с расчетом на дальнейшие переговоры с властью.
Тем временем на "вертолетной площадке"
Однако, в отличие от Саакашвили, среди митингующих много решительно настроенных людей, которые хотят не торговаться с властью, а добиться ее отставки.
Но и это не все. Накануне, 16 октября, силовой блок "Национального корпуса" захватил здание офисного комплекса "Парковая", расположенного в нескольких сотнях метров от Верховной рады. Это здание еще называют "вертолетной площадкой Януковича", потому что, когда его строили, предполагалось, что бывший президент Украины будет прилетать сюда на вертолете, чтобы не создавать пробки в Киеве. Но Янукович ни разу так и не прилетал сюда.
Тем не менее, как пояснил представившийся "офицером Вооруженных сил Украины" мужчина (на самом деле — член "Национального корпуса"), радикалы действовали якобы с целью "изъятия" этой собственности. И вот теперь они выставили по периметру здания охрану, проверяют документы у всех, кто проходит в здание, хотя никаких полномочий для этого не имеют.
Ближе к вечеру у здания парламента начались стычки между митингующими и полицией. Появились первые пострадавшие. МВД Украины заявило, что есть опасность захвата митингующими Верховной рады. Кроме того, появилась информация об установке палаточного городка.