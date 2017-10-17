"Это — паранойя": кто и как на Украине готовит очередной переворот

Захар Виноградов, РИА Новости



Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Во вторник, 17 октября, как ранее и планировалось, украинские оппозиционные политические силы начали митинг с требованием провести в стране политическую реформу: отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательную систему — перейти на голосование по открытым партийным спискам, а также принять закон об антикоррупционном суде. В случае если эти требования митингующих не будут в первоочередном порядке выполнены Верховной радой, они пригрозили сделать свою акцию бессрочной и продолжить ее на Майдане Независимости.

Между тем в Киеве произошло еще несколько событий, которые могут повлиять на дальнейший ход политического противостояния. Во-первых, СБУ обезвредила нескольких радикалов, которые намеревались принести под стены парламента боевое оружие. Во-вторых, представители "Национального корпуса" захватили крупнейший в стране дата-центр, в котором находятся сервера тысяч предприятий страны. Этот офис, расположенный в нескольких десятках метров от парламента страны, может стать штабом радикалов.

"Барыга" против человека без паспорта

О митинге, который должен перерасти в бессрочную акцию протеста, оппозиционные политические партии и движения говорили больше месяца — с того дня, как экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили незаконно и демонстративно пересек украинскую границу. Как известно, летом нынешнего года президент Украины Петр Порошенко лишил своего бывшего соратника украинского гражданства (которое сам же и дал ему в мае 2015 года). А Саакашвили в ответ заявил, что будет добиваться отставки Порошенко.

На самом деле, украинскому президенту абсолютно ничего со стороны Саакашвили не грозит. Да, бывший грузинский президент постоянно выступает против Порошенко, которого публично называет "барыгой", да, Саакашвили может собрать в Киеве несколько сотен своих сторонников с требованием отставки президента. Но это, пожалуй, все, на что он может рассчитывать: рейтинг его поддержки у населения на уровне статистической погрешности — 1-2%.

Поэтому Саакашвили, создавшему свою политическую организацию "Рух новых сил", необходима поддержка других политических сил страны, таких как "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового, некоторых других, более мелких движений и даже радикалов из "Национального корпуса" Андрея Билецкого.

Все они и собрали несколько тысяч своих сторонников на Конституционной площади у Верховной рады. А накануне полиция и Национальная гвардия Украины провели беспрецедентные меры усиления безопасности — по периметру площади были установлены металлические секции ограждения, пройти на площадь можно только в нескольких местах, при этом надо пройти под присмотром полицейских через рамки с металлодетекторами.

Внутри и снаружи площади стоят несколько цепей полицейских и нацгвардейцев. Вообще, правоохранителей на месте митинга и по периметру вокруг него значительно больше, чем самих митингующих. Говорят о трех с половиной тысячах, но, возможно, их значительно больше.

Что советует бывший президент Грузии нынешнему главе Украины

Трибуна, с которой выступают политики, находится под плотной охраной "людей в черном" — это силовое прикрытие осуществляют представители "Национального корпуса" — крепкие молодые мужчины, одетые в одинаковую новую форму, их лица, как правило, скрыты под масками.

"Всем шаг назад!" — безапелляционно требуют они. Пройти к трибуне можно только с их разрешения, а чужих они туда не пускают.

Тем временем ораторы говорят о требованиях, с которыми митингующие пришли к парламенту: после Майдана ничего не изменилось, коррупция процветает, к власти при нынешней избирательной системе приходят одни и те же люди — и эти люди, по мнению выступающих, систематически грабят простой народ.

© РИА Новости Украина/Евгений Котенко Участники акции протеста в Киеве. 17 октября 2017 © РИА Новости Украина/Евгений Котенко Участники акции протеста в Киеве. 17 октября 2017

"Посмотрите, сколько сюда пригнали полиции! Это — паранойя, страх перед народом. Заборы, металлоискатели… Как они нас боятся", — утверждает один из ораторов, сам находящийся под охраной доморощенных силовиков из "Национального корпуса".

Другой напомнил: депутатскую неприкосновенность обещали отменить все, а выборы по открытым спискам есть в коалиционном соглашении — почему же медлят? Именно такая система выборов, по мнению выступавшего, "позволит передать власть народу". А для успешной борьбы с казнокрадами нужен антикоррупционный суд.

Стройные и отрепетированные речи с обязательным девизом "Украине — слава, смерть — врагам" неожиданно прерывает орудийная канонада. Как мы потом выяснили, с какой-то никому не ведомой целью за зданием парламента в Мариинском парке разместили батареи гаубиц, из которых артиллеристы произвели несколько холостых выстрелов. Митингующих это не испугало, а наоборот — еще больше раззадорило.

"Вот они против нас еще и артиллерию хотят применять. Ганьба! Ганьба! Ганьба! (Позор. — Прим. ред.)".

Неожиданно перед слушателями появляется Саакашвили, его окружают охранники и сторонники. Раздаются выкрики "Миша! Миша!". Похоже, Саакашвили и сам не ожидал такого горячего приема — несколько минут выглядит слегка растерянным. Начинает свою речь на украинском, но потом быстро переходит на русский язык.

"Я хочу, чтобы они за этими стенами (Верховной рады. — Прим. ред.) хорошо поняли, что никто не пойдет домой, никто не опустит руки, пока мы не победим и пока они не услышат народ Украины", — с ходу заявил Саакашвили.

По его словам, украинская власть все 25 лет играет с народом в наперстки и желает "посчитать всех за быдло, посчитать за дураков, постоянно водить за нос, а в это время зарабатывать все больше и больше, вынимать из ваших карманов все больше и больше, доводить до ручки, убивать страну".

Саакашвили утверждает, что за всеми бедами страны стоит "один человек".

Этот "один человек в своих руках узурпировал всю судебную власть, и поэтому для украинцев нет справедливости". Этот же человек "узурпировал всю Верховную раду".

"В Украине нет больше политического процесса, в Украине разводняк, в Украине есть игра в наперстки и в Украине есть воля одного человека, которому Верховная рада нужна как фиговый лист для прикрытия своих планов и своих действий", — заявил Саакашвили и только в конце своего длинного опуса наконец назвал Порошенко.

Услышав из уст Саакашвили имя президента Украины, которого бывший его грузинский коллега винит во всех проблемах страны, толпа буквально возликовала.

Кажется, Саакашвили добился своего, получив поддержку собравшихся. И дальше от него ждут требований. Но вместо этого он начинает канючить, оговаривать условия, говорит, что Порошенко, конечно, надо уходить в отставку, но это всего лишь его, Саакашвили, совет президенту Украины. Очевидно, что даже эту речь на митинге Саакашвили произносит с расчетом на дальнейшие переговоры с властью.

© РИА Новости Украина/Евгений Котенко Михаил Саакашвили на акции протеста в Киеве © РИА Новости Украина/Евгений Котенко Михаил Саакашвили на акции протеста в Киеве

Тем временем на "вертолетной площадке"

Однако, в отличие от Саакашвили, среди митингующих много решительно настроенных людей, которые хотят не торговаться с властью, а добиться ее отставки.

Так, по информации СБУ, на площадь планировали пронести оружие. Сообщается, в частности, что "сотрудники СБ Украины блокировали попытки приобрести два автомата АК-47 и три гранатомета двумя бывшими активистами объединения "Революционные правые силы".

Но и это не все. Накануне, 16 октября, силовой блок "Национального корпуса" захватил здание офисного комплекса "Парковая", расположенного в нескольких сотнях метров от Верховной рады. Это здание еще называют "вертолетной площадкой Януковича", потому что, когда его строили, предполагалось, что бывший президент Украины будет прилетать сюда на вертолете, чтобы не создавать пробки в Киеве. Но Янукович ни разу так и не прилетал сюда.

Тем не менее, как пояснил представившийся "офицером Вооруженных сил Украины" мужчина (на самом деле — член "Национального корпуса"), радикалы действовали якобы с целью "изъятия" этой собственности. И вот теперь они выставили по периметру здания охрану, проверяют документы у всех, кто проходит в здание, хотя никаких полномочий для этого не имеют.

Здесь расположен крупнейший на Украине дата-центр: четыре машинных зала на 400 серверных шкафов. И по сути, установив свой контроль над этим центром, "Национальный корпус" берет под свой контроль значительную часть украинских предприятий, чьи сервера расположены в этом здании.

Ближе к вечеру у здания парламента начались стычки между митингующими и полицией. Появились первые пострадавшие. МВД Украины заявило, что есть опасность захвата митингующими Верховной рады. Кроме того, появилась информация об установке палаточного городка.