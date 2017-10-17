Очень плохая репутация: за чей счет "реабилитируют" имидж Украины на Западе

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Какую западную газету ни откроешь в последнее время — почти наверняка наткнешься на статьи или колонки, заголовки которых вопят о "вмешательстве России" в дела тех или иных стран. И на зарубежные выборы Москва влияет, и на референдумы, и покемонов использует с целью подрыва американского суверенитета, и контролирует чуть ли не все мировые соцсети. Нет доказательств?

Ничего страшного, повторим эти тезисы раз сто со словом "предположительно", а на 101-й можем уже заменять его фразой "как известно".

И вот на днях появляется скромная заметка газеты The Guardian, связанной с британскими лейбористами, на совершенно противоположную тему — о том, что это как раз на деньги лондонского правительства осуществляются информационные операции в других странах. Казалось бы, британским налогоплательщикам заинтересоваться бы, как расходуются их средства. Это же должно быть гораздо более интересно, чем искать "русские отпечатки пальцев" в электронных ящиках заокеанских политиков. Но нет, заметка The Guardian не вызвала никакого резонанса на Альбионе — ее не стали обсуждать на ВВС, ее как бы "не заметили" другие СМИ.

Изобретение успехов, не замеченных украинцами

А информация лейбористской газеты более чем любопытна. Оказалось, что британское правительство выделило не менее 100 тысяч фунтов (более 7,5 миллиона рублей) известной пиар-компании M&C Saatchi на улучшение имиджа Украины. Да-да, вы не ошиблись, именно Украины, а не Британии! Как выяснила газета, получившая доступ к урывкам из тщательно отцензурированных правительственных документов, британский Форин-офис нанял дорогостоящую фирму, чтобы она "реабилитировала союзницу Великобритании Украину, в том числе посредством социальных сетей влияя на зрителей песенного фестиваля Евровидение, который этим летом проходил в Киеве".

Вы только подумайте, деньги британских налогоплательщиков (немалые, надо заметить) выделяются на то, чтобы через социальные сети влиять на зрителей Евровидения, да еще и "реабилитировать" имидж Украины! И эти люди поднимают шум о том, что Россия, дескать, посредством тех же социальных сетей влияет на кого-то за рубежом?

The Guardian утверждает: "Англоязычные туристы, инвесторы и СМИ, включая CNN и ВВС, значились в целевой аудитории проекта по реабилитации репутации Украины, которая, согласно опросам общественного мнения, имела тенденцию к негативу". Для этого пиарщики должны были генерировать некие "истории политического и экономического успеха" далекого от Британии государства и "показывать, что Украина является жизнеспособной и успешной страной".

Невольно задаешься вопросом: если Украина на самом деле является "успешной страной", для чего тогда пиарщики? Не проще было бы самой Украине демонстрировать миру свои реальные успехи (если они у нее все-таки имеются), не прибегая к услугам заморских специалистов по отбеливанию имиджа?

© AP Photo / Sergei Chuzavkov Жители Киева в центральной части города. Архивное фото © AP Photo / Sergei Chuzavkov Жители Киева в центральной части города. Архивное фото

Загадочные цели, загадочный фонд

Или Лондон решил потратиться, дабы эти "истории успеха" были изобретены из ничего? А почему бы и нет? В прошлом году, к примеру, The Sunday Times опубликовала рассказ английского редактора Мартина Уэллса, который признался, что в 2007-2011 годах известная британская пиар-компания Bell Pottinger по заказу Пентагона производила фальшивые видеоролики, выдаваемые за ролики Аль-Каиды*. Почему бы точно так же не произвести сюжеты, которые свидетельствовали бы об "успехе" Украины, не замеченном самими украинцами?

К сожалению, представители Saatchi отказались пояснить журналистам, куда же были потрачены деньги, ссылаясь на то, что не вправе комментировать правительственные контракты. Но газете удалось выяснить, что британский "пакет помощи Украине" в ее информационной войне включает и 2,4 миллиона фунтов (более 180 миллионов рублей) на "усовершенствование коммуникационной стратегии" киевского правительства.

Все эти деньги выделяются из сверхсекретного правительственного Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF). Данный фонд, оперирующий ежегодным бюджетом более миллиарда фунтов (свыше 75 миллиардов рублей), настолько секретен, что даже ведущие депутаты парламента не могут получить информацию о целях и размерах его использования. Попытки журналистов газеты Observer в начале этого года выяснить реципиентов значительных сумм, выделяемых этим фондом, привели лишь к появлению информации, что деньги британцев расходуются более чем в 40 странах мира.

Украина, видимо, является одним из главных получателей этих денег. Но далеко не только она. Так, стало известно, что около миллиона фунтов было потрачено на анализ настроений русскоязычных жителей балтийских стран. С тем чтобы влиять на их мнение, разумеется. Но это же никакое не вмешательство в дела других стран, разумеется?

Причем, заметьте, данный фонд был создан в апреле 2015 года. То есть задолго до всех этих веселых историй о "покемонах как орудии российской пропаганды" и о "вмешательстве русских хакеров в предвыборную кампанию в США". А стало быть, даже если предположить, что наивные британцы поверили в страшные сказки о "российском вмешательстве" во все и вся, то в любом случае их действия были не ответом на придуманные ими же страшилки.

Никаких миллионов не хватит

Во всей этой истории следует выделить тот факт, что западные спонсоры Украины сами признают отрицательное отношение общественности к развитию ситуации в этой стране. И это несмотря на бешеную антироссийскую и проукраинскую пропаганду, которая сплошным потоком льется на европейцев из большинства мейнстримовых СМИ.

Удастся ли мастодонтам пиара из Saatchi переломить данную негативную для Украины ситуацию?

У этой фирмы есть немало провалов в области политических кампаний. Не так давно, скажем, она была главным производителем роликов и билбордов для кампании Britain Stronger in Europe, целью которой было убеждение британцев в необходимости голосовать против Brexit. Результат известен. Правда, Saatchi затем попыталась реабилитироваться в глазах своих клиентов, приведя образцы билбордов и слоганов, которые якобы были отвергнуты их нанимателями ввиду излишней скандальности: мол, согласились бы использовать эти идеи — Британия голосовала бы иначе.

© AP Photo / Matt Dunham Участники акции протеста против Brexit в масках, стилизованных под флаг Евросоюза, в Лондоне © AP Photo / Matt Dunham Участники акции протеста против Brexit в масках, стилизованных под флаг Евросоюза, в Лондоне

Подозреваю, что вскоре эта же фирма предъявит образцы неосуществимых дорогостоящих проектов по укреплению имиджа Украины, объясняя, почему деньги западных налогоплательщиков улетели в трубу. Ну сами посудите, разве может тот или иной ролик, тот или иной англоязычный тролль в соцсетях нейтрализовать эффект от показа в новостях очередного побоища в Верховной раде, очередного факельного шествия нацистов по улицам Киева или очередной комедии с участием нарушителя границы Саакашвили? Здесь никаких миллионов не хватит.

*Аль-Каида — организация, чья деятельность в России признана террористической.