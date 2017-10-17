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Китайский съезд: почему у них получается то, что не вышло у СССР

08:2317.10.2017
(обновлено: 08:26 17.10.2017)
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© AP Photo / Andy WongПортрет Мао Цзэдуну и строительные леса на воротах Тяньаньмэнь в Пекине во время подготовки к съеду Коммунистической партии Китая. 1 сентября 2017Портрет Мао Цзэдуну и строительные леса на воротах Тяньаньмэнь в Пекине во время подготовки к съеду Коммунистической партии Китая. 1 сентября 2017
© AP Photo / Andy Wong

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Для человека, помнящего грандиозные и заформализованные до предела съезды провалившейся КПСС, вся процедура открывающегося в среду 19-го съезда Компартии Китая вызывает зубовный скрежет. Много красного цвета (с древних времен символизировавшего, как и в России, праздник — в Китае у невест было красное платье, и т.д.). Много длинных речей в громадном зале. Масса публикаций — как в СССР — о том, как глаза всего мира устремлены на делегатов и решения съезда.

В общем, знакомая картина. Однако СССР с его съездами, идеологией и системой управления провалился. А Китай — нет, и за ходом и результатами нынешнего съезда действительно будет следить весь мир.

Возникает вопрос: почему у них получается то, что не вышло у нас.

Это не "Игра престолов"

Парад в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Страсти по Политбюро, или Как Компартия Китая готовится к 19-му съезду
Раз в пять лет в мировые СМИ просачиваются оценки людей, которые понимают разницу воззрений Ху Чуньхуа и Ли Кэцяна, Чжан Дэцзяна и Чэнь Миньэра, а заодно знают, как писать эти имена на русском (английском и других) языке. Вдобавок такие эксперты объясняют, что в китайском руководстве есть фракции "военных", "комсомольцев", "шанхайцев" и "шэньсийцев", которые на съезде или накануне его поборются за власть.

Точно так же в советское время зарубежные эксперты оживленно обсуждали, кто из советского руководства стоит в этот раз на трибуне Мавзолея ближе к центру живого иконостаса партийных лидеров и почему сместился по сравнению с прошлым парадом на Красной площади.

Когда на рубеже 60-х и 70-х СССР и КНР были чуть не на грани войны, у нас довольно много людей старалось разобраться, кто такой маршал Линь Бяо и почему нам приятнее премьер Чжоу Эньлай. Но сегодня оставим это занятие узким специалистам.

Сейчас китайские СМИ снисходительно обращаются к любителям подобного "гадания на интригах": если будете и дальше воспринимать происходящее как еще одну серию "Игры престолов", ничего не поймете.

Поймите сначала сами себя: вам интересен сегодняшний Китай потому, что он уже вытащил из нищеты 65 миллионов человек (население Великобритании), в следующие пять лет обещает проделать то же еще с 40 миллионами (население Вьетнама). И еще потому, что Китай предлагает миру проект направления движения глобального развития.

Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal
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Да-да, сегодня от успехов или неудач Китая действительно зависит весь мир. Посмотрите на инфографику по этому поводу, говорящую, среди прочего, что в прошлом году Китай давал 14,8% мировой экономики. Но дело вовсе не только в цифрах. Вообще-то, на мой взгляд, ключевые сенсации предстоящего съезда касаются того, смогут ли китайские лидеры выглядеть еще и мировыми лидерами, в том или ином смысле. Что они могут предложить нам приемлемого и желательного, особенно на фоне затяжного развала Америки и шатаний в Европе. А такие предложения анонсированы и даже многократно обсуждены в китайских СМИ на уровне догадок.

Ну а пока что вернемся к вопросу, с которого мы начинали разговор. Почему их система управления работает? И здесь интересны не итоги съезда (тем более что их еще пока нет), а сам съезд. То есть ключевое звено механизма управления чрезвычайно успешной сверхдержавой.

Как восстанавливают Великую китайскую стену
© REUTERS / Damir SagoljВеликая китайская стена - это крупнейший памятник архитектуры на планете, ее общая длина со всеми ответвлениями составляет более 20 тысяч километров, а первые сегменты стены были заложены еще в 3 веке до нашей эры.Мужчина отдыхает во время реконструкции Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Великая китайская стена - это крупнейший памятник архитектуры на планете, ее общая длина со всеми ответвлениями составляет более 20 тысяч километров, а первые сегменты стены были заложены еще в 3 веке до нашей эры.
© REUTERS / Damir SagoljНа протяжении своей длинной истории стена систематически разрушалась и приходила в упадок. Лишь в 1984 году по инициативе Дэн Сяопина стартовала программа по реставрации Великой китайской стены.Реконструкция участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
На протяжении своей длинной истории стена систематически разрушалась и приходила в упадок. Лишь в 1984 году по инициативе Дэн Сяопина стартовала программа по реставрации Великой китайской стены.
© REUTERS / Damir SagoljНесмотря на проведенные работы, удаленные от туристических маршрутов части стены все еще находятся в плачевном состоянии. Один из таких участков называется Цзянкоу. Этот двадцати километровый серпантин находится в 70 километрах к северу от Пекина. Эта часть стены славится своими зигзагами и опасными склонами.Великая Китайская Стена
© REUTERS / Damir Sagolj
Несмотря на проведенные работы, удаленные от туристических маршрутов части стены все еще находятся в плачевном состоянии. Один из таких участков называется Цзянкоу. Этот двадцати километровый серпантин находится в 70 километрах к северу от Пекина. Эта часть стены славится своими зигзагами и опасными склонами.
© REUTERS / Damir SagoljЧтобы вести реставрацию на этом участке стены, рабочие активно используют мулов. На каждого животного грузят до 130 килограммов кирпичей, с которыми они идут вверх к подножию стены.Транспортировка стройматериалов для реконструкции Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Чтобы вести реставрацию на этом участке стены, рабочие активно используют мулов. На каждого животного грузят до 130 килограммов кирпичей, с которыми они идут вверх к подножию стены.
© REUTERS / Damir Sagolj"Дорога слишком резко уходит вверх и горы слишком высокие, поэтому кирпичи можно доставлять только на мулах и лошадях", - рассказал журналистам Reuters владелей мула Цао Синьхуа, который вот уже 10 лет занимается реставрацией стены.Туман над Великой Китайской Стене
© REUTERS / Damir Sagolj
"Дорога слишком резко уходит вверх и горы слишком высокие, поэтому кирпичи можно доставлять только на мулах и лошадях", - рассказал журналистам Reuters владелей мула Цао Синьхуа, который вот уже 10 лет занимается реставрацией стены.
© REUTERS / Damir SagoljГде это возможно, рабочие используют оригинальные кирпичи, которые со временем просто отвалились от стены.Реконструкция участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Где это возможно, рабочие используют оригинальные кирпичи, которые со временем просто отвалились от стены.
© REUTERS / Damir SagoljЕсли подходящего камня найти не удается, рабочие используют кирпичи, изготовленные по специальным технологиям.Реконструкция участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Если подходящего камня найти не удается, рабочие используют кирпичи, изготовленные по специальным технологиям.
© REUTERS / Damir Sagolj"Мы должны сохранить изначальный вид, использовать оригинальные материалы и технологию укладки, это позволит сберечь исторические и культурные ценности", - сказал Чен Йонмато, ведущий инженер реставрации.Рабочие несут инструменты для реконструкции Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
"Мы должны сохранить изначальный вид, использовать оригинальные материалы и технологию укладки, это позволит сберечь исторические и культурные ценности", - сказал Чен Йонмато, ведущий инженер реставрации.
© REUTERS / Damir SagoljСложность заключается в том, что почти все кирпичные заводы в Пекине и ближайших к месту реставрации провинциях были закрыты после правительственного запрета, направленного на борьбу с загрязнением окружающей среды.Реконструкция участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Сложность заключается в том, что почти все кирпичные заводы в Пекине и ближайших к месту реставрации провинциях были закрыты после правительственного запрета, направленного на борьбу с загрязнением окружающей среды.
© REUTERS / Damir SagoljИзвестный своей дикой красотой участок стены Цзянкоу был построен в последние годы правления династии Мин в 1600-х годах. Однако эта часть стены считается "молодой" по сравнению с другими участками, которым под две тысячи лет.Инженер, отвечающий за проект реконструкции участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Известный своей дикой красотой участок стены Цзянкоу был построен в последние годы правления династии Мин в 1600-х годах. Однако эта часть стены считается "молодой" по сравнению с другими участками, которым под две тысячи лет.
© REUTERS / Damir Sagolj Активные реставрационные работы на этой части стены начались в прошлом году. Региональные власти стараются сохранить первоначальный облик памятника архитектуры и укрепить разрушающиеся ступени.Рабочие во время реконструкции участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Активные реставрационные работы на этой части стены начались в прошлом году. Региональные власти стараются сохранить первоначальный облик памятника архитектуры и укрепить разрушающиеся ступени.
© REUTERS / Damir SagoljРабота продвигается очень медленно, потому что из-за неровного рельефа местности рабочие могут использовать лишь самые примитивные инструменты, такие как зубила, молотки, кирки и лопаты.Рабочие отдыхают в перерыве реконструкции участка Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
Работа продвигается очень медленно, потому что из-за неровного рельефа местности рабочие могут использовать лишь самые примитивные инструменты, такие как зубила, молотки, кирки и лопаты.
© REUTERS / Damir Sagolj На данный момент восстановлена лишь десятая часть стены, построенной при династии Мин.Участок Великой Китайской Стены
© REUTERS / Damir Sagolj
На данный момент восстановлена лишь десятая часть стены, построенной при династии Мин.
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Импровизациям здесь не место

Церемония награждения Премии науки будущего в Пекине
© Фото : аккаунт Future Forum в социальной сети Weibo
"Свой Нобель": мягкая китайская сила
Ответ возможен такой: эта система, в отличие от советской, работает потому, что внутренне радикально от нее отличается.

Начнем с мелочей. Съезд, собирающийся, как в СССР, раз в пять лет, избирает центральный комитет (более 200 человек). Но кандидатов больше, чем мест в таковом. Кого-то не изберут. Более того, пройти в ЦК, но занять в списке последние места (по числу поданных голосов) тоже не очень хорошо, карьера может закатиться, такие случаи были.

Кстати, китайское общество вообще весьма динамично, если не сказать скандально, так было веками, в том числе при КНР, в том числе при Мао Цзэдуне. И в жизни партии это чувствовалось всегда. В принципе, однопартийная структура подразумевает, что левые, правые и прочие, которые в иной стране состояли бы в разных партиях, здесь борются внутри одной. И довольно живо это делают. И это не говоря просто о местнических группировках типа тех же вечных "шанхайцев" (большой город, куда же без него).

Но на самом деле система в КНР многопартийная, с самого 1949 года (даты образования государства) такой и остается. И сейчас, накануне съезда, мнения других партий по каким угодно вопросам учитывались.

Так что это в СССР возник политико-идеологический атеросклероз с полным окаменением сосудов — в Китае этого нет. Из чего следует любопытный вывод или предположение: если бы в СССР не добивались фальшивого единогласия и голосования "за", система могла бы плавно преобразоваться, как это произошло в Китае. И даже довести страну до того завидного состояния, в котором сейчас находится Китай.

Открытие выставки VI съезда КПК. Архивное фото
© Фото : Алексей Сафронов
В Москве пройдет встреча "Единой России" с Компартией Китая
Далее, съезд — подобно президентским или парламентским выборам в иных странах — повод для общенациональной дискуссии по ключевым вопросам, но еще он (по итогам обсуждений) избирает высшее руководство. Без всяких конституций, явочным порядком, сложилась система: политбюро меняется раз в 10 лет, высший лидер тоже, но со сдвигом в пять лет. То есть на нынешнем съезде поменяют немалую часть политбюро, которое сложилось еще при Ху Цзииьтао, но Си Цзиньпин останется и даже сможет повлиять уже на состав "своего" политбюро. При этом в него войдет наследник, человек, который после пятилетнего испытания станет главой партии и государства через пять лет. Его имя секретом не будет. Хотя если не справится с испытательным сроком — не будет избран.

Никаких неожиданно возникающих "претендентов из ниоткуда" не предусмотрено, управление громадным государством — слишком серьезная задача, чтобы поручать ее слепленным на скорую руку кандидатам, как, допустим, во Франции.

Кого изберут, какие группировки усилятся, как это повлияет на будущий курс страны — вопрос, конечно, интересный, но куда интереснее, повторим, сама система как таковая.

Она работает относительно успешно по крайней мере два десятилетия, с поправками. Конечно, к западной демократии она не имеет никакого отношения. Но посмотрим, на что сейчас похожа система управления в США (развал, хаос, страна в состоянии гибридной гражданской войны). Или — в Европе (то же, что в США, но накал на несколько градусов ниже). Про провалившийся СССР уже сказано.

Значит ли это, что сам по себе 19-й съезд Компартии Китая тоже можно отнести к образцам "глобального управления", которые Китай на этом собрании будет предлагать миру? Ни в коем случае. Уже много лет китайцы устало объясняют, что каждая страна или цивилизация формирует свою внутреннюю систему управления сама, путем проб и ошибок. Прочим остается принимать это как факт. И в любом случае нельзя учить другие народы, как им управлять собой.

А вот эта недопустимость навязывания стандартов и есть часть того самого опыта глобального управления, который сверхдержава готова предложить желающим.

Сколько Китай вкладывает в Европу
Сколько Китай вкладывает в Европу
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