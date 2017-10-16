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Австрия cвернула направо: что это означает для Москвы?

19:3716.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после голосования на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после голосования на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

На досрочных парламентских выборах в Австрии победили прагматичные правые. И теперь хотелось бы увидеть у них прагматичную политику.

Нет повестки — нет победы

Триумфатором этих выборов стал, безусловно, 31-летний министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, у которого есть все шансы теперь стать самым молодым избранным лидером в мире. Его Австрийская народная партия (АНП) заняла первое место и получила 31,4% голосов. Предварительно, она займет 61 место в парламенте — на 14 больше, чем у нее сейчас. Второе место заняли националисты — у Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиана Штрахе 27,4% голосов и 53 места (на 13 больше, чем сейчас). Третье место заняли социалисты с 26,7% и 52 мандатами. Для них это, безусловно, поражение — вторая мейнстримная партия страны оказалась позади ультраправых.

Себастьян Курз во время празднования своей победы в Вене в Австрии. 15 октября 2017
© REUTERS / Dominic Ebenbichler
Новый Курц. Следующий канцлер Австрии будет держать Меркель в Штрахе

Но главными лузерами этих выборов можно назвать "зеленых". В 2013 году они получили 12% и 24 мандата, менее года назад им удалось провести на пост президента своего кандидата Александра ван дер Веллена, однако на этих выборах они набрали всего 3,3% голосов и пролетают мимо парламента.

Пролет "зеленых" объясняется их пустотой. "Ключевые ценности "зеленых" — развитие в согласии с окружающей средой, сопротивление любым формам дискриминации, приоритет прав человека. Все это они формулировали прежде достаточно радикально и не менее радикальными были методы. А теперь это уже стало мейнстримом. И в "зеленых" отпала необходимость, — поясняет РИА Новости доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский. — Перед Австрией сейчас стоят реальные проблемы, реального решения которых у "зеленых" нет. А вот у правых — Курца и Штрахе — как раз есть".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЖительница Вены у входа на избирательный участок в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жительница Вены у входа на избирательный участок в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017

А что такое нацизм?

Причиной победы Курца стала правильная эксплуатация правильной повестки. Дело в том, что на сегодняшний день в австрийском обществе одной из основных обсуждаемых проблем является нашествие мигрантов. В ходе миграционного кризиса Австрия, чье население составляет менее девяти миллионов человек, приняла почти 130 тысяч беженцев, в результате чего отношение неустроенных и проблемных мигрантов на 1000 человек в стране стало одним из самых высоких в ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время официального визита в Вену. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Klein
Меркель назвала серьезным вызовом второе место у правых в Австрии

Какое-то время миграционная тема была уделом в основном Партии свободы, набиравшей огромные проценты голосов на этой больной теме, однако сейчас мейнстримные правоцентристы из АНП подсуетились. Осознав ошибки Меркель (которая не сумела использовать идеологию "Альтернативы для Германии"), а также свои собственные (из-за политкорректности, недостатка понимания потребностей электората и размывания своей консервативной базы АНП на выборах президента в 2016 году даже не смогла вывести своего кандидата во второй тур), партия сместилась вправо, взяв на вооружение некоторые лозунги "свободовцев". Например, провела закон о запрете ношения бурки и никаба в Австрии.

Плакат Австрийской народной партии у одного из избирательных участков Вены в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Австрии могут сформировать правительство меньшинства, считает политолог
Основные конкуренты АНП — социалисты — тоже голосовали за этот закон, но при этом все-таки попытались использовать крен Курца вправо для его дискредитации. Благодаря израильскому политтехнологу Талю Зильберштейну, работавшему в интересах социалистов, была запущена целая информационная кампания по шельмованию правых идей, проводилось сравнение правых лидеров с антисемитами и нацистами. Однако (к сожалению для левых, у австрийцев, в отличие от немцев, нет "стоппера" в виде чувства вины, они могут позволить себе открытые антиисламские и антимигрантские настроения. К тому же Курц "облагородил" радикальные требования Партии свободы — например, ксенофобский лозунг о полном запрете на въезд мигрантов перековал во вполне прагматичный принцип введения квот и де-факто обязательную интеграцию. И народ поддержал эту модернизированную программу.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер Австрийской народной партии и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер Австрийской народной партии и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

Правильная коалиция

Конечно, Партия свободы недовольна — ее лидеры не раз говорили, что Курц украл у них голоса. Однако, судя по всему, по итогам выборов они все-таки войдут с АНП в правую коалицию. А какие еще варианты? Конечно, может повториться коалиция социалистов и АНП — однако тогда возникнет вопрос о том, зачем вообще были нужны эти выборы? Стороны призвали людей на участки именно потому, что сотрудничество привело к падению рейтинга обеих партий (опять же, как получилось в соседней Германии с ее "большой коалицией"). Теоретически возможна и коалиция между Партией свободы и социалистами — но лишь теоретически, слишком уж разные у них программы. Да и вообще, по некоторым данным, лидеры социал-демократов решили последовать примеру немецких коллег и уйти в оппозицию (дабы просто не потерять свой электорат).

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев рассчитывает на улучшение отношений с Австрией после выборов

Очевидно, правое правительство будет придерживаться достаточно жесткого курса в отношении мигрантов, а также скептически относиться к ЕС — то есть наводить правый порядок в европейском бардаке. Однако россиянам, конечно же, интересно прежде всего российское направление австрийской политики.

На бумаге все выглядит прекрасно. Сам Себастьян Курц поддерживает нормализацию отношений с Россией, а также "Турецкий поток" и "Северный поток — 2". "В предвыборной программе Австрийской партии свободы Россия упоминается один раз, на последней странице: "Несправедливо! Противоречащая любым представлениям о нейтралитете политика, как сейчас в отношении России, наносит крупный ущерб нашей экономике и сельскому хозяйству". Теоретически у Австрии есть все возможности для того, чтобы прекратить нанесение ущерба, — достаточно просто не поддержать продление антироссийских санкций (которое, как известно, состоится лишь при условии консенсуса стран — членов ЕС), — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. — Однако готова ли будет Вена воплощать свою повестку без одобрения со стороны Германии? Вопрос, ответ на который даст только время".

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