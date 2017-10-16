Метод Израиля: бомбить Сирию, чтобы подружиться с Россией

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Израиль вновь бомбил сирийские войска. Его авиация вывела из строя зенитно-ракетную батарею С-200, расположенную в 50 километрах от Дамаска.

Понятно, что с военной точки зрения бомбардировки не имеют никакого смысла. Гибнут единичные военнослужащие (запрещенная в России ИГИЛ* за день убивает больше, чем Израиль за год). Иногда уничтожается техника и наносится некоторый вред инфраструктуре. Но это несопоставимо с ущербом, причиненным тому же Алеппо в ходе эпической трехлетней битвы.

Редкие налеты израильской авиации не могут помочь боевикам. "Умеренные" уже ведут переговоры в Астане о послевоенном урегулировании. "Неумеренных" собирают в Идлибе, чтобы потом разом с ними покончить, не отвлекая силы на десятки различных фронтов и котлов.

Руководство Израиля десятилетиями демонстрирует завидный практицизм. Ни один шекель не тратится даром. Бомбит ли Израиль соседей или возвращает территории в обмен на мир, все должно служить укреплению его безопасности.

Трудно предположить, что в данном случае власти Иерусалима решили просто развлечься. Тем более что пройдет еще полгода-год, и на границе с еврейским государством будет стоять закаленная в многолетней войне, довооруженная Россией и Ираном Сирийская армия, разгромившая исламистов, выигравшая гражданскую войну, высокомотивированная, имеющая опыт реальных боевых действий. И эта армия будет не просто очень хотеть вернуть Голанские высоты, оккупированные Израилем в 1967-м и аннексированные в 1981 году, но и будет очень зла на Иерусалим за фактическую поддержку террористов.

Кстати, юридически Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года. Однако, за исключением серии арабо-израильских войн, ливанской войны 1982 года и гражданской войны в Ливане, соблюдалось перемирие и даже велась ограниченная приграничная торговля. С началом гражданской войны в Сирии обстрелы и бомбежки сирийской территории со стороны Израиля возобновились. Причем всегда страдали от них только правительственные войска.

Понятно, что до последнего времени Сирии, вооруженные силы которой были связаны на фронтах гражданской войны, было не с руки отвечать на ограниченную агрессию Израиля, чтобы не спровоцировать полномасштабное вторжение. Однако ситуация быстро меняется не в лучшую для еврейского государства сторону. Одним из главных бенефициаров победы Башара Асада в гражданской войне будет Иран, не скрывающий своего намерения уничтожить Израиль.

Поначалу бомбардировки и обстрелы, обозначавшие участие Израиля в агрессии против Дамаска, должны были обеспечить Иерусалиму участие в дележе сирийских трофеев после победы. Но с момента вступления в 2015 году в войну России стало ясно, что победы не будет и делить будет нечего. Зачем же Израиль продолжает заниматься вроде бы бессмысленным занятием, которое может в ближайшем будущем резко снизить уровень его безопасности? Ведь не самоубийцы же сидят в правительстве страны, а наоборот, очень расчетливые люди.

Давайте вспомним, что к тому моменту, как стало ясно, что в Сирии победит Асад, Израиль уже пару лет оказывал поддержку его оппонентам, в том числе и бомбовыми ударами. То есть негативные последствия для него уже наступили. Очевидно, в Иерусалиме решили, что хуже не будет, но цель бомбовых ударов теперь диаметрально противоположная. Если до этого они наносились в интересах США и антиасадовских в расчете на допуск к дележу трофеев, то ныне их задача — добиться, чтобы Израиль стал полноправным участником послевоенного урегулирования. Иерусалиму жизненно необходимо, чтобы его голос звучал, а интересы учитывались при определении новой конфигурации Ближнего Востока. Слишком велик будет соблазн для арабских стран (как выигравших в сирийском конфликте, так и проигравших) повысить авторитет власти и улучшить свое материальное положение за счет разгрома еврейского государства. Да и разросшиеся армии чем-то занять надо — когда военные сидят без дела, у них лишние мысли появляются.

Израиль демонстрирует свою нужность. Кому? Тому, кто является главным действующим союзником Асада, — России. Именно Москва — и никто иной — может усадить Израиль за стол переговоров в Астане в качестве полноправного участника. Поэтому и ездит в Россию как на работу премьер Израиля в этом году. Но Россию надо чем-то заинтересовать. Чего-то, что было бы интересно Москве, у Израиля нет. Раздражать союзный Иран, лоббируя его интересы, Москве ни к чему. С Турцией отношения у Израиля испорчены уже давно. США свои собственные интересы в регионе отстоять не могут и по итогам сирийской и йеменской войн могут быть вытеснены из региона.

России, конечно, неинтересно, чтобы Израиль был сброшен в море. Это нарушит баланс сил на Ближнем Востоке и позволит арабским странам проводить более эгоистичную политику — они будут меньше нуждаться в сильном союзнике. Но, во-первых, удержать союзников от нападения и позволить Иерусалиму полноценно влиять на выработку формата послевоенного устройства региона — разные вещи. Более того, Россия может даже поспособствовать заключению между Иерусалимом и Дамаском мирного договора и прекращению состояния войны. Но после возвращения Сирии Голанских высот, что по доброй воле Израиль не сделает.

Таким образом, сегодня бобовые удары являются для Израиля предметом торговли. Еврейские военные создают своим политикам вещь, которую последние могут попытаться обменять на участие в мирном процессе.

Однако, судя по всему, на сей раз расчетливые израильские политики просчитались. Как было сказано, единичные бомбовые удары для Сирии неприятны, но терпимы. Они лишь накачивают сирийцев желанием мести. Для России это вообще не проблема, они никак не влияют на обстановку.

Наоборот, Москве выгодно дождаться того момента, когда Израиль загонит себя в капкан и столкнется с соединенными силами Сирии, Ирана, Ирака и Ливана, не считая проиранских вооруженных группировок. Достаточно дождаться, когда арабы отобьют некоторые территории (в частности, Голаны), и можно выступать в качестве миротворца. В таком случае именно России Израиль будет обязан своим спасением, как уже обязана Сирия. Арабам придется удовлетвориться освобождением части захваченных территорий. Иерусалим сохранится как противовес резко усилившемуся Тегерану.

А прочность позиции Москвы на Ближнем Востоке увеличится — Россия станет там двумя ногами, в качестве востребованного справедливого третейского судьи.

*Террористическая организация, запрещенная в России.