Герои нашего времени

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
…Ровно год назад, 16 октября 2016 года, в результате террористического акта, не вписывающегося ни в какие "законы военного времени", в лифте дома № 121 по улице Челюскинцев в Донецке, где он жил вместе с семьей, был убит Арсений Сергеевич Павлов. Легендарный командир донецкой "Спарты", больше известный Донбассу, России и Украине по позывному Моторола. Герой обороны Славянска, участник боев за Миусинск, один из организаторов побед в Дебальцево и Иловайске, человек, "тяжелая пехота" которого вышибла и частично уничтожила культовых для киевских мифов "непобедимых киборгов" при штурме Донецкого аэропорта.
Простой, в общем-то, русский парень из Коми, ветеран российской 77-й гвардейской отдельной Московско-Черниговской бригады морской пехоты, ставший легендой восставшего Донбасса, полковником Вооруженных сил ДНР, удостоенный звания Героя Донецкой народной республики и сомнительной чести быть персонально включенным в санкционные списки Евросоюза под номером 135.
Что тут важно.
Любое время рождает своих героев.
Есть герои, входящие в историю своей жертвенностью.
Есть герои, прославившиеся своей несгибаемой стойкостью даже в, казалось бы, абсолютно безнадежных ситуациях.
Поколение, символами которого стали Арсений Павлов и его погибший немногим позже друг Михаил Толстых (позывной Гиви) — это поколение героев другого плана, поколение героев-победителей.
Их даже убить непосредственно на поле боя не смогли.
Фактически в спину.
А лучшие кадры с ним (и в этом никто меня, профессионального журналиста, в этом не переубедит) — с парадов Победы в Донецке. В которых Моторола участвовал сначала в 2015-2016 годах, а потом и в 2017-м — но уже, и абсолютно заслуженно, фотографией в марше героев "Бессмертного полка".
И еще.
Эти парни, безусловно, герои далеко не только Донецка.
Вот так вот: все просто.
Просто сел в поезд и приехал.
Просто — победил, причем не шайку уголовного сброда, а, по выражению нынешнего украинского президента, едва ли не "сильнейшую армию в Европе".
Просто, увы, погиб.
Арсений Сергеевич Павлов, командир с позывным Моторола, и многие его соратники сделали это как-то без ложного пафоса и без корысти, просто из чувства долга перед своим народом и по велению сердца, да и просто от щедрости своей обыкновенной русской души. И именно поэтому их, героев-победителей, этот самый народ, который и сам народ-победитель, будет помнить — не по приказам сверху и не благодаря телевизионной картинке.
А в общем-то — просто так.
Потому как в народе так положено.
И это уже никогда и никому не отменить.