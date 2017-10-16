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Российско-украинский "шпагат" шоу-бизнеса: методичка для "чайников"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (172)
13:4516.10.2017
(обновлено: 14:13 16.10.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСергей Бабкин во время выступления. Архивное фотоСергей Бабкин во время выступления. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Несколько дней назад один украинский певец, обильно гастролирующий на территории России, попытался дать концерт в гнезде украинского патриотизма, городе Львове. Выступление (вполне ожидаемо) было сорвано согласными действиями местных наци и воспаленных самодеятельных культурологов. У артиста требовали публичного объявления России оккупантом и агрессором, тот не согласился, и концерт был отменен. После локального шкандаля пан Бабкин, а это он, обильно словоизвергался в своем FB-аккаунте, заверяя украинцев в совершеннейшем почтении, приверженности европейским ценностям и бескомпромиссном патриотизме. Сообщал о том, что материально поддерживает бойцов АТО в Донбассе и всею душою предан Неньке, а в Крым ездил исключительно потому, что продолжает считать его территорией Украины. А главное — представлял себя украинским культуртрегером, которому "в центре Москвы подпевало на мове 10 тысяч человек", что рвало ему сердце от восторга.

Комментаторы разделились на две группы — одни приветствовали певца ртом, другие характеризовали его мутные трюки, мягко говоря, весьма презрительно.

С точки зрения пиара акция оказалась крайне плодотворной, и герой поехал по Украине дальше, вызывая внезапный повышенный интерес к себе, давно и прочно было забытой попсовой единице.

Сергей Бабкин. Архивное фото
© Фото : официальная страница актера, музыканта Сергея Бабкина
Во Львове радикалы сорвали концерт музыканта Бабкина
Следующим гастрольным пунктом в дорожной карте значился Днепропетровск. Меломаны собрались для скандала, и он таки случился. Несгибаемый герой согнулся под воздействием жарких патриотических призывов и публично назвал Россию оккупантом и агрессором, Крым — аннексированным, чем снискал овацию, и триумфально провел своей концерт.

Ситуация повторилась один в один в Запорожье, где Бабкин в минувшую субботу уверенно повторил все озвученное ранее с еще большим накалом. Собственно, код доступа получен, можно снова зарабатывать на родине.

Внезапно выяснилось, что наезды радикалов на певца совершенно нелепы и произошли по досадному недосмотру. Ведь он и раньше во время российских туров тихо призывал назвать войну войной, провел мини-тур с концертами в память о "Небесной сотне", а российский канал LifeNews, которому певец в 2015-м по чистой случайности дал интервью, постфактум еле слышно назвал сатанинским. То есть полномасштабно парил над двумя странами в напряженном, рвущем штаны шпагате, собирая денежки на обеих территориях и манипулируя словами конгруэнтно ожиданиям конкретной публики.

Преимущественно, конечно, заробитчанствовал в России, где рынок больше и гостеприимнее. Однако в последнее время (по понятным причинам) россияне стали массово терять интерес к украинским исполнителям, и Сергею среди прочих таких же лишенцев пришлось вернуться на родину, где их с кровожадным веселым гиканьем встретили активисты.

CC BY-SA 4.0 / Bogdan Genbach / Serhiy Babkin-Impuls Fest / Cropped imageУкраинский певец Сергей Бабкин во время выступления на "Импульс-Фест 2016"
CC BY-SA 4.0 / Bogdan Genbach / Serhiy Babkin-Impuls Fest / Cropped image
Украинский певец Сергей Бабкин во время выступления на "Импульс-Фест 2016"

Эмир Кустурица в Симферополе. 23 июля 2017
© Фото : пердоставлено концертным агентством Inconcert
Кустурицу, Сигала и Бабкину внесли в список угроз безопасности для Украины
Собственно, история с Бабкиным — абсолютно рутинная штука. Украинские исполнители, желающие усидеть на двух стульях, — обычное дело, чреватое к тому же сочным пиаром. Съездить в Крым, потом вернуться домой и тоннами словесной шелухи покрыть зраду в надежде на прощение. Отхватить декоративных люлей от патриотов, мамой поклясться в преданности Неньке и европейским ценностям, заклеймить оккупанта, получить таким образом искомое паблисити, резко поднять собственную ликвидность на рынке шоу-бизнеса и вырвать на волне скандала кусок денег. Потом снова тихо отъехать на территорию агрессора и оккупанта, там произнести тексты про дружбу, побеждающую поверх барьеров, улестить слух местных либералов и вырвать кусок денег уже там. 

Основоположником этой стратегии стал некто Владимир Зеленский, довольно способный комик из "Квартала 95", который своей карьерой целиком и полностью обязан именно что России. Долго еще после Майдана он косил там баблишко широкими взмахами косы, но внезапно оказался в центре внимания патриотов и был вынужден принести клятвы верности, обеты преданности и миллион украинских денег на алтарь карательной операции в Донбассе. Все это он сопроводил черными проклятиями в адрес годами сытно кормившей его России и обещаниями и впредь откупаться от мобилизации щедрой мздой на счета карательных батальонов. Впрочем, уже после всех этих излияний, после серии шефских концертов для боевиков АТО Владимир все еще потихоньку чесал на российских корпоративах. Сегодня, говорят, его труппа больше там не выступает, хотя полной уверенности в том нет. Зеленский не внесен ни в какие российские стоп-листы — очевидно, за неимением оных. Россия ведь щедрая и к тому же довольно снисходительная душа. Фильм же Зеленского, который российские общественники призывали бойкотировать, собрал весьма внушительную кассу на территории ненавистного ему Мордора.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУчастник акции протеста против показа в Москве фильма "8 лучших свиданий" с украинским актером Владимиром Зеленским в главной роли
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участник акции протеста против показа в Москве фильма "8 лучших свиданий" с украинским актером Владимиром Зеленским в главной роли

Кстати, здесь вопросов не меньше. Буквально на днях закончившийся третий сезон сериала "Нюхач" маркирован как российский продукт, однако знающие люди говорят, что снимался он в Киеве, а чуткое до фонетики ухо зрителя легко различает жуткий местечковый акцент украинских актеров второго и третьего плана. Увы, о чем бы ни шла речь, она всегда идет о деньгах, и беспринципные российские продюсеры тоже легко ловят их запах…

Певица Светлана Лобода. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Украинские звезды едут в Россию — заработать на борьбу с русскими
Российские каналы, например, охотно катают концерты Софии Ротару, жертвующей деньги на войну в Донбассе. А в юбилей совершенно обезумевшей в последние годы на почве национализма Роговцевой, у которой с клыков натурально капает кровь, показывают сладкий до приторности фильм с названием "Ада, Адочка, Адуся", нимало не смущаясь тем, что именно в эти дни юбилярша высказывалась по поводу России особенно феерично. Украинские исполнители по-прежнему невозбранно катаются по святой Руси при одном условии, и это — зрительский спрос. Именно наличие или отсутствие интереса публики и готовности платить трудовым рублем за счастье слушать украинских певцов самым непосредственным образом влияет на градус патриотизма и принципиальность последних.

Вот, скажем, Анастасия Приходько, член Радикальной партии. Помните? Та самая, что выступала от России на Евровидении в 2009-м, пугая утробным завыванием "мамо" нежные европейские уши.

© Дирекция общественных связей ПЕРПерейти в фотобанкАнастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню "Мама"
© Дирекция общественных связей ПЕР
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Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню "Мама"

Выбор был более чем странным, ведь уже тогда Анастасия прославилась откровенно расистскими высказываниями, в частности позитивными оценками деятельности пана Гитлера по отстаиванию чистоты арийской расы. Первый канал тогда этими гадостями пренебрег, и Приходько на конкурс отправил.

Стоит ли запрещать украинским артистам, поддерживающим агрессию Киева в Донбассе, выступать в России?
Результаты

  • 82.1%

    Да, их даже в страну пускать нельзя

  • 11.0%

    Надо избирательно подходить к вопросу

  • 6.9%

    Нет, искусство никак не связано с политикой
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После начала Майдана певица отмазывалась от зрады и ганьбы тем, что, мол, в песне звучали также украинские слова, потому и согласилась на предложение Первого канала. А с началом гражданской войны в Донбассе активно собирала деньги для карателей, чем занимается по сей день. Так вот, в 2009-м ее брат Назар даже в суд подавал на российское издание, назвавшее его членом радикальной националистической организации УНА-УНСО*, ходившей маршами с факелами и портретами Бандеры задолго до того, когда это стало на Украине мейнстримом. Горячо уверял, что вообще не разделяет ультранационалистических идей, а наоборот — всецело поддерживает российский успех сестры, клялся памятью предков, воевавших в Великую Отечественную. Однако присутствовал-таки в списках УНА-УНСО*.

После заката Анастасии, звезды моей, которая не интересует ровным счетом никого из российской публики, а следовательно, не может рассчитывать на наши рубли, все мгновенно встало на свои места: Настя уже совершенно открыто провозглашает нацистские идеи, выступает с проклятиями в адрес украинцев, все еще гастролирующих в России, а брат ее Назар ходит факельными маршами и возглавляет информационный центр… УНА-УНСО*.

Певец Иван Дорн выступает на городском фестивале актуальной музыки и активного образа жизни Ласточка в спорткомплексе Лужники в Москве. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Киевский поп-десант: как украинские артисты завоевали российскую эстраду
В принципе, ситуация крайне проста — там, откуда запах денег слышится отчетливее, там и сердце украинского мытця в каждый конкретный момент. Как только украинский актер или певец спинным мозгом чувствует приближение статуса "лузер" и "сбитый летчик", так тут же в его душе разгорается подзаветрившийся было патриотизм. С него сдувается нафталин и предъявляется обществу.

Сложен только момент перехода на новые пажити. Скажем, Алексей Горбунов, то ли в состоянии привычного измененного сознания, то ли просто с похмелья объявивший о полном разрыве с российским кино, тоже поначалу вызывал подозрения у нацистствующих контролеров, а потом ничего, прижился. Его позиции сильно укрепились после того, как он предложил создать гетто для русскоязычных.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Алексей Горбунов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Алексей Горбунов

Однако кормовая база на Украине оказалась крайне бедной, и вот уже Алексей позволяет себе выражать неполный восторг в связи с разрывом российско-украинских отношений, критикует черные списки и даже — о боги! — сообщает, что некоторые русские остаются для него братьями. Патриоты тут же насылают на Алексея чумные язвы и несварение желудка, но делать нечего. Есть захочешь — еще и не так, простите, раскорячишься.

Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Украине поздно выводить нацистов: они уже главные
Недоволен ситуацией и Пашинин, воюющий в АТО на стороне карателей. Реальность оказалась ужасной и бесперспективной, и вот уже разговорившийся Пашинин за зраду засыпан ганьбой по самую макушку.

Впрочем, некоторые исполнители ухитряются факт преследований поставить на службу пиару. Сценарий несложен и уже описан в случае с Бабкиным. Сначала оскорбленные активисты срывают концерт — желательно с петардами, покрышками, дымовыми шашками и легким мордобоем. А затем исполнитель мамой клянется в верности Неньке, пафосно произносит дозволенные речи, публично отваливает внушительную сумму на АТО, непублично, говорят злые языки, рассчитывается со своими специфическими промоутерами кэшем в руки, и вуаля — дальше все идет как по маслу.

P.S. В сентябре в Сочи состоялся традиционный конкурс "Новая волна", на котором традиционно выступили украинские исполнители, как они это делают из года в год. И не просто украинские, а именно представлявшие Украину. В этом году от Украины там пел молодой певец Артем Иванов, живущий и работающий в России без каких-либо признаков отвращения. Вышел, разумеется, весь в жовто-блакытном. В Сети — тишина. Никакой зрады, никакой ганьбы. Не слышно проклятий даже от совести Майдана Анастасии Приходько. Может кто-то объяснить этот парадокс?

*Радикальная националистическая организация, запрещена в России.

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